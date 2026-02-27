Vladimir Bolea: Angajații ministerului nu sunt vizați în dosarele CNA

14:40

Serviciul militar nu mai are doar chip bărbătesc. Dacă altădată fetele își așteptau partenerii să revină din armată, astăzi tot mai multe aleg să îmbrace uniforma. La Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova”, femeile reprezintă deja un sfert din efectiv. Dana s-a înrolat în armată acum opt ani și asigură astăzi legătura radio dintre Brigadă [...] Articolul VIDEO Dovadă că sexul frumos nu e și slab: femeile din Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” apare prima dată în NordNews.