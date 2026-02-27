S-au cunoscut la dezalcoolizare, apoi au băut împreună: Un bărbat din Chișinău, trimis în judecată pentru omor

Unika.md, 27 februarie 2026 14:30

S-au cunoscut la dezalcoolizare, apoi au băut împreună: Un bărbat din Chișinău, trimis în judecată pentru omor

Acum 10 minute
14:40
Jaf sub pretextul unei tranzacții crypto: Doi bărbați din stânga Nistrului, reținuți la Chișinău
14:40
Bătut cu bestialitate de doi consăteni: Un bărbat din Cantemir a murit la patru zile după ce a fost internat în stare gravă
Acum 30 minute
14:30
Alarmant: Fiecare a patra infracțiune din R. Moldova este gravă sau deosebit de gravă. Chișinăul, în topul cazurilor
14:30
S-au cunoscut la dezalcoolizare, apoi au băut împreună: Un bărbat din Chișinău, trimis în judecată pentru omor
Acum o oră
14:10
ANSA intensifică controalele la frontieră – tot laptele din Ucraina va fi testat pentru substanțe interzise
14:10
Fostul director adjunct al SIS din Republica Moldova, Alexandru Bălan, trimis în judecată de DIICOT pentru trădare
14:10
ANRE anunță noi prețuri la carburanți: Iată cât vor costa motorina și benzina în weekend
Acum 2 ore
13:30
MAIA: Nu există embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața Ucrainei
Acum 4 ore
11:50
Bijuterii de lux și bunuri cu valoare istorică tăinuite, depistate în cadrul controlului vamal
11:40
Descoperire neașteptată la frontiera română: 50 de cartușe ascunse în pungă cu bomboane, ruta Republica Moldova – Italia
11:30
Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice
11:00
Ministerul Educației a suspendat un profesor după presupusul caz de abuz sexual asupra unei eleve
11:00
Armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie pentru reparația liniilor electrice
11:00
Detalii despre perchezițiile de amploare la Primăria Durlești într-un dosar de escrocherie privind terenuri publice
10:50
Accidentare înfiorătoare în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea!
Acum 6 ore
10:40
Astăzi se pronunță sentința în cazul lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești
10:40
Satele din Moldova pot câștiga până la 30.000 de euro pentru proiecte de modernizare
10:40
Bill Clinton, chemat să dea explicații în fața unei comisii a Congresului privind legăturile cu Jeffrey Epstein
10:10
Tragedie în stânga Nistrului: Ex-vicepremierul Nicolae Andronati, găsit mort în gospodăria sa
10:10
Minor de 15 ani, lovit de un autoturism pe strada Meșterul Manole din Chișinău
10:00
Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA la Abu Dhabi, la începutul lui martie
10:00
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar privind delapidarea terenurilor publice
09:50
Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul. Tensiunile la frontieră escaladează dramatic
09:50
„Era ca și cum moartea ar fi bătut la ușă”. Mărturia cutremurătoare a tânărului fotbalist rănit în incendiul din Elveția
09:50
Portalul guvernamental EVO, actualizat: toate numerele de urgență, reunite într-o singură secțiune
09:40
Negureni face pasul spre unire: șapte localități, invitate să formeze o comunitate de peste 9.000 de locuitori
09:40
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta
09:30
Două accidente mortale într-o singură seară: pieton lovit de camion la Chișinău și bărbat accidentat de tren lângă Elizaveta, Bălți
09:30
Administrator din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei
09:30
FISCUL ia la verificat saloanele de frumusețe: controale și monitorizare pe tot parcursul anului 2026
09:20
Horoscopul zilei: Decizii care schimbă direcția – cine își asumă riscul câștigă
Acum 8 ore
08:00
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Acum 24 ore
14:50
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat
14:50
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani
14:50
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice
Ieri
10:00
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în parlament la eventuale alegeri anticipate
10:00
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30%
09:30
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie
09:20
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini
09:10
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat
11:10
Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară: ceasurile se dau înainte cu o oră
10:50
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați
10:40
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie
10:40
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
10:40
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul
10:30
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni
10:30
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca
24 februarie 2026
13:30
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat
13:10
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj
