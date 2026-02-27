Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Unika.md, 27 februarie 2026 08:00
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Acum 30 minute
08:00
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Acum 24 ore
14:50
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat
14:50
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani
14:50
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice
10:00
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în parlament la eventuale alegeri anticipate
10:00
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30%
09:30
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie
09:20
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini
09:10
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă
Ieri
11:20
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat
11:10
Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară: ceasurile se dau înainte cu o oră
10:50
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați
10:40
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie
10:40
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
10:40
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul
10:30
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni
10:30
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat
13:10
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj
13:00
Ministerul Culturii: artiștii străini, în special din CSI, vor putea concerta în Moldova doar cu informare prealabilă și evaluarea riscurilor. Se cere notificarea înainte de vânzarea biletelor
12:40
INSP: mai mulți șoferi, prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor în ultimele zile, în Chișinău și în raionul Criuleni
12:40
ANRE: carburanții se scumpesc ușor pe 25 februarie
06:50
Azi se schimbă ceva? Vezi ce ți-au pregătit astrele!
23 februarie 2026
13:30
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice
13:20
Alexei Gherțescu demisionează de la conducerea Consiliului Concurenței
13:00
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026
13:00
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară
12:50
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant
12:40
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt
09:50
Percheziții CNA în peste 40 de locații, într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru infrastructură: vizate primării din mai multe raioane
09:40
Președinția explică grațierea lui Nicolai Șepeli și revocarea decretului: decizia din 2022, bazată pe demersul PG; revocarea, după „informații noi” din 19 februarie 2026
09:40
BBC: Zelenski afirmă că Putin „a început deja Al Treilea Război Mondial”
09:30
Horoscop luni, 23 februarie 2026: început de săptămână cu decizii clare și energie mai bine dozată
22 februarie 2026
19:20
De ce avem poftă de dulce seara? Ce spune corpul tău
13:10
Cortizolul – hormonul stresului care îți poate afecta silueta și starea de spirit
13:00
Relația mamă–fiică: greșeli care se repetă din generație în generație
11:00
Kievul acuză Ungaria și Slovacia de „ultimatumuri și șantaj” în disputa privind petrolul rusesc și livrările de electricitate
11:00
Criză de cadre didactice în Moldova: peste 1.360 de posturi vacante. MEC cheamă tinerii specialiști la școli și anunță indemnizații de până la 200.000 lei
09:50
Horoscop duminică, 22 februarie 2026: zi de reset, claritate și alegeri simple
09:50
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. 18 persoane au murit, inclusiv copii
05:20
Virus nou în microbiom, asociat cu cancerul colorectal: ce au descoperit cercetătorii din Danemarca
04:20
Începe Postul Paștelui: cel mai lung și mai aspru post din anul bisericesc. Ce înseamnă și cum îl ții cu folos
21 februarie 2026
19:20
Razii în localuri din Chișinău: 29 de persoane testate antidrog, 3 rețineri și 3 dosare penale
19:10
Incident periculos la Jocurile Olimpice: Kamila Sellier a ajuns la spital după o lovitură cu lama patinei
05:00
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate
05:00
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta
20 februarie 2026
23:00
Încă un suspect reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat asupra unor persoane publice din Ucraina; Dmitri Gordon era insclus pe listă pentru a fi asasinat
22:50
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate
22:50
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta
21:50
Sagrada Familia ajunge la 172,5 metri și devine cea mai înaltă biserică din lume, deși nu e încă finalizată
