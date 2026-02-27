Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice

Unika.md, 27 februarie 2026 11:30

Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice

Acum 10 minute
11:30
Acum o oră
11:00
Ministerul Educației a suspendat un profesor după presupusul caz de abuz sexual asupra unei eleve Unika.md
Ministerul Educației a suspendat un profesor după presupusul caz de abuz sexual asupra unei eleve
11:00
Armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie pentru reparația liniilor electrice Unika.md
Armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie pentru reparația liniilor electrice
11:00
Detalii despre perchezițiile de amploare la Primăria Durlești într-un dosar de escrocherie privind terenuri publice Unika.md
Detalii despre perchezițiile de amploare la Primăria Durlești într-un dosar de escrocherie privind terenuri publice
10:50
Accidentare înfiorătoare în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea! Unika.md
Accidentare înfiorătoare în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea!
10:40
Astăzi se pronunță sentința în cazul lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești Unika.md
Astăzi se pronunță sentința în cazul lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești
10:40
Satele din Moldova pot câștiga până la 30.000 de euro pentru proiecte de modernizare Unika.md
Satele din Moldova pot câștiga până la 30.000 de euro pentru proiecte de modernizare
10:40
Bill Clinton, chemat să dea explicații în fața unei comisii a Congresului privind legăturile cu Jeffrey Epstein Unika.md
Bill Clinton, chemat să dea explicații în fața unei comisii a Congresului privind legăturile cu Jeffrey Epstein
Acum 2 ore
10:10
Tragedie în stânga Nistrului: Ex-vicepremierul Nicolae Andronati, găsit mort în gospodăria sa Unika.md
Tragedie în stânga Nistrului: Ex-vicepremierul Nicolae Andronati, găsit mort în gospodăria sa
10:10
Minor de 15 ani, lovit de un autoturism pe strada Meșterul Manole din Chișinău Unika.md
Minor de 15 ani, lovit de un autoturism pe strada Meșterul Manole din Chișinău
10:00
Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA la Abu Dhabi, la începutul lui martie Unika.md
Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA la Abu Dhabi, la începutul lui martie
10:00
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar privind delapidarea terenurilor publice Unika.md
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar privind delapidarea terenurilor publice
09:50
Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul. Tensiunile la frontieră escaladează dramatic Unika.md
Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul. Tensiunile la frontieră escaladează dramatic
09:50
„Era ca și cum moartea ar fi bătut la ușă”. Mărturia cutremurătoare a tânărului fotbalist rănit în incendiul din Elveția Unika.md
„Era ca și cum moartea ar fi bătut la ușă”. Mărturia cutremurătoare a tânărului fotbalist rănit în incendiul din Elveția
09:50
Portalul guvernamental EVO, actualizat: toate numerele de urgență, reunite într-o singură secțiune Unika.md
Portalul guvernamental EVO, actualizat: toate numerele de urgență, reunite într-o singură secțiune
09:40
Negureni face pasul spre unire: șapte localități, invitate să formeze o comunitate de peste 9.000 de locuitori Unika.md
Negureni face pasul spre unire: șapte localități, invitate să formeze o comunitate de peste 9.000 de locuitori
09:40
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta Unika.md
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta
Acum 4 ore
09:30
Două accidente mortale într-o singură seară: pieton lovit de camion la Chișinău și bărbat accidentat de tren lângă Elizaveta, Bălți Unika.md
Două accidente mortale într-o singură seară: pieton lovit de camion la Chișinău și bărbat accidentat de tren lângă Elizaveta, Bălți
09:30
Administrator din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei Unika.md
Administrator din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei
09:30
FISCUL ia la verificat saloanele de frumusețe: controale și monitorizare pe tot parcursul anului 2026 Unika.md
FISCUL ia la verificat saloanele de frumusețe: controale și monitorizare pe tot parcursul anului 2026
09:20
Horoscopul zilei: Decizii care schimbă direcția – cine își asumă riscul câștigă Unika.md
Horoscopul zilei: Decizii care schimbă direcția – cine își asumă riscul câștigă
08:00
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău Unika.md
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Acum 24 ore
14:50
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat Unika.md
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat
14:50
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani Unika.md
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani
14:50
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice Unika.md
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice
Ieri
10:00
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în parlament la eventuale alegeri anticipate Unika.md
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în parlament la eventuale alegeri anticipate
10:00
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30% Unika.md
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30%
09:30
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie Unika.md
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie
09:20
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini Unika.md
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini
09:10
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă Unika.md
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat Unika.md
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat
11:10
Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară: ceasurile se dau înainte cu o oră Unika.md
Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară: ceasurile se dau înainte cu o oră
10:50
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați Unika.md
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați
10:40
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie Unika.md
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie
10:40
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile Unika.md
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
10:40
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul Unika.md
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul
10:30
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni Unika.md
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni
10:30
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca Unika.md
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca
24 februarie 2026
13:30
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat Unika.md
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat
13:10
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj Unika.md
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj
13:00
Ministerul Culturii: artiștii străini, în special din CSI, vor putea concerta în Moldova doar cu informare prealabilă și evaluarea riscurilor. Se cere notificarea înainte de vânzarea biletelor Unika.md
Ministerul Culturii: artiștii străini, în special din CSI, vor putea concerta în Moldova doar cu informare prealabilă și evaluarea riscurilor. Se cere notificarea înainte de vânzarea biletelor
12:40
INSP: mai mulți șoferi, prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor în ultimele zile, în Chișinău și în raionul Criuleni Unika.md
INSP: mai mulți șoferi, prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor în ultimele zile, în Chișinău și în raionul Criuleni
12:40
ANRE: carburanții se scumpesc ușor pe 25 februarie Unika.md
ANRE: carburanții se scumpesc ușor pe 25 februarie
06:50
Azi se schimbă ceva? Vezi ce ți-au pregătit astrele! Unika.md
Azi se schimbă ceva? Vezi ce ți-au pregătit astrele!
23 februarie 2026
13:30
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice Unika.md
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice
13:20
Alexei Gherțescu demisionează de la conducerea Consiliului Concurenței Unika.md
Alexei Gherțescu demisionează de la conducerea Consiliului Concurenței
13:00
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026 Unika.md
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026
13:00
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară Unika.md
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară
12:50
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant Unika.md
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant
12:40
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt Unika.md
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt
