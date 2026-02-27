Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice
Unika.md, 27 februarie 2026 11:30
Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
11:30
Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice # Unika.md
Operațiune de influență rusă în Moldova: doi moldoveni cu cetățenie rusă, coordonați de FSB, vizați în proiecte politice și civice
Acum o oră
11:00
Ministerul Educației a suspendat un profesor după presupusul caz de abuz sexual asupra unei eleve # Unika.md
Ministerul Educației a suspendat un profesor după presupusul caz de abuz sexual asupra unei eleve
11:00
Armistițiu local la centrala nucleară Zaporojie pentru reparația liniilor electrice
11:00
Detalii despre perchezițiile de amploare la Primăria Durlești într-un dosar de escrocherie privind terenuri publice # Unika.md
Detalii despre perchezițiile de amploare la Primăria Durlești într-un dosar de escrocherie privind terenuri publice
10:50
Accidentare înfiorătoare în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea! # Unika.md
Accidentare înfiorătoare în meciul cu Fenerbahce. Televiziunea a decis să nu difuzeze reluarea!
10:40
Astăzi se pronunță sentința în cazul lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești # Unika.md
Astăzi se pronunță sentința în cazul lui Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi lovit mortal un copil la Boldurești
10:40
Satele din Moldova pot câștiga până la 30.000 de euro pentru proiecte de modernizare
10:40
Bill Clinton, chemat să dea explicații în fața unei comisii a Congresului privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Unika.md
Bill Clinton, chemat să dea explicații în fața unei comisii a Congresului privind legăturile cu Jeffrey Epstein
Acum 2 ore
10:10
Tragedie în stânga Nistrului: Ex-vicepremierul Nicolae Andronati, găsit mort în gospodăria sa # Unika.md
Tragedie în stânga Nistrului: Ex-vicepremierul Nicolae Andronati, găsit mort în gospodăria sa
10:10
Minor de 15 ani, lovit de un autoturism pe strada Meșterul Manole din Chișinău
10:00
Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA la Abu Dhabi, la începutul lui martie # Unika.md
Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina–Rusia–SUA la Abu Dhabi, la începutul lui martie
10:00
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar privind delapidarea terenurilor publice # Unika.md
Percheziții la Primăria Durlești: primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar privind delapidarea terenurilor publice
09:50
Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul. Tensiunile la frontieră escaladează dramatic # Unika.md
Pakistanul anunță „război deschis” cu Afganistanul. Tensiunile la frontieră escaladează dramatic
09:50
„Era ca și cum moartea ar fi bătut la ușă”. Mărturia cutremurătoare a tânărului fotbalist rănit în incendiul din Elveția # Unika.md
„Era ca și cum moartea ar fi bătut la ușă”. Mărturia cutremurătoare a tânărului fotbalist rănit în incendiul din Elveția
09:50
Portalul guvernamental EVO, actualizat: toate numerele de urgență, reunite într-o singură secțiune # Unika.md
Portalul guvernamental EVO, actualizat: toate numerele de urgență, reunite într-o singură secțiune
09:40
Negureni face pasul spre unire: șapte localități, invitate să formeze o comunitate de peste 9.000 de locuitori # Unika.md
Negureni face pasul spre unire: șapte localități, invitate să formeze o comunitate de peste 9.000 de locuitori
09:40
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta # Unika.md
Polonia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta
Acum 4 ore
09:30
Două accidente mortale într-o singură seară: pieton lovit de camion la Chișinău și bărbat accidentat de tren lângă Elizaveta, Bălți # Unika.md
Două accidente mortale într-o singură seară: pieton lovit de camion la Chișinău și bărbat accidentat de tren lângă Elizaveta, Bălți
09:30
Administrator din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei # Unika.md
Administrator din Anenii Noi, trimis pe banca acuzaților pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei
09:30
FISCUL ia la verificat saloanele de frumusețe: controale și monitorizare pe tot parcursul anului 2026 # Unika.md
FISCUL ia la verificat saloanele de frumusețe: controale și monitorizare pe tot parcursul anului 2026
09:20
Horoscopul zilei: Decizii care schimbă direcția – cine își asumă riscul câștigă
08:00
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău # Unika.md
Două vieți salvate în urma unei intervenții chirurgicale rare, realizate la spitalul „Gheorghe Paladi” din Chișinău
Acum 24 ore
14:50
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat # Unika.md
ANSA a retras și nimicit un lot de biscuiți de import: depășiri la acizi grași trans, agentul economic – sancționat
14:50
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani # Unika.md
Curtea de Apel a trimis din nou în penitenciar presupusul organizator al omorului la comandă din Râșcani
14:50
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice # Unika.md
Doi foști polițiști din Ialoveni și doi complici, condamnați pentru corupere pasivă: pedepse cu închisoare, amenzi și interdicție de a ocupa funcții publice
Ieri
10:00
Sondaj IMAS: Ce partide ar intra în parlament la eventuale alegeri anticipate
10:00
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30% # Unika.md
Sondaj IMAS: 44% ar vota pentru aderarea la UE, 35% – împotrivă. Reunirea cu România, susținută de 30%
09:30
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie # Unika.md
Studiu: chiar și puțin alcool poate „fragmenta” comunicarea în creier. De ce unii se simt mai beți decât alții, la aceeași alcoolemie
09:20
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini # Unika.md
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini
09:10
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă # Unika.md
Horoscop joi, 26 februarie 2026: zi bună pentru ordine în minte, bani și decizii fără grabă
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat # Unika.md
Schimbări de cadre aprobate de Guvern: numiri la Inspectoratul Muncii, Justiție și ANSA; demisii la „Moldsilva” și Cancelaria de Stat
11:10
Guvernul a aprobat trecerea la ora de vară: ceasurile se dau înainte cu o oră
10:50
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați # Unika.md
Condamnată pentru tentativă de contrabandă la Aeroport: o femeie a încercat să plece cu 24.000 de dolari nedeclarați
10:40
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie # Unika.md
ANTA lansează controale în trafic la transportul rutier de persoane: monitorizări pe tot teritoriul țării, între 26 februarie și 12 martie
10:40
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Unika.md
Bărbat extrădat din Germania, acuzat de abuz sexual asupra a doi copii sub 14 ani: plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
10:40
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul # Unika.md
Caz în Italia: două moldovence, mamă și fiică, trimise în judecată pentru șantaj și exploatare prin muncă. O conațională spune că i-au luat salariul și pașaportul
10:30
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni # Unika.md
Ceban: încep reparații masive pe străzile din Chișinău. Traficul va fi îngreunat, intervențiile – pe cele mai distruse porțiuni
10:30
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca # Unika.md
Marea Britanie introduce ETA obligatorie pentru vizitatori din 85 de țări, inclusiv R. Moldova și România: fără autorizație, pasagerii nu se pot îmbarca
24 februarie 2026
13:30
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat # Unika.md
FOTO/ Strada 31 August 1989 intră în reabilitare: trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm istoric restaurat
13:10
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj # Unika.md
Incendiu la Cantemir: pompierii au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz din garaj
13:00
Ministerul Culturii: artiștii străini, în special din CSI, vor putea concerta în Moldova doar cu informare prealabilă și evaluarea riscurilor. Se cere notificarea înainte de vânzarea biletelor # Unika.md
Ministerul Culturii: artiștii străini, în special din CSI, vor putea concerta în Moldova doar cu informare prealabilă și evaluarea riscurilor. Se cere notificarea înainte de vânzarea biletelor
12:40
INSP: mai mulți șoferi, prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor în ultimele zile, în Chișinău și în raionul Criuleni # Unika.md
INSP: mai mulți șoferi, prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor în ultimele zile, în Chișinău și în raionul Criuleni
12:40
ANRE: carburanții se scumpesc ușor pe 25 februarie
06:50
Azi se schimbă ceva? Vezi ce ți-au pregătit astrele!
23 februarie 2026
13:30
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice # Unika.md
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice
13:20
Alexei Gherțescu demisionează de la conducerea Consiliului Concurenței
13:00
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026 # Unika.md
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026
13:00
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară # Unika.md
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară
12:50
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant # Unika.md
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant
12:40
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt # Unika.md
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.