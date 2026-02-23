Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice

23 februarie 2026 13:30

Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice

Acum 30 minute
13:30
Procuror din Glodeni, eliberat din funcție după un incident în trafic: ar fi refuzat testarea alcoolscopică și probele biologice
13:20
Alexei Gherțescu demisionează de la conducerea Consiliului Concurenței
Acum o oră
13:00
Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural. CNAM alocă 4 milioane de lei în 2026
13:00
Tragedie la Nisporeni: o persoană a murit într-un incendiu izbucnit într-o construcție auxiliară
12:50
Tentativă de escrocherie cu un BMW de circa 100.000 de euro, dejucată la Buiucani: trei cetățeni străini, prinși în flagrant
Acum 2 ore
12:40
Trei tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, depistate la Aeroportul Chișinău: medicamente și articole vestimentare aduse din Istanbul și Frankfurt
Acum 4 ore
09:50
Percheziții CNA în peste 40 de locații, într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru infrastructură: vizate primării din mai multe raioane
Acum 6 ore
09:40
Președinția explică grațierea lui Nicolai Șepeli și revocarea decretului: decizia din 2022, bazată pe demersul PG; revocarea, după „informații noi” din 19 februarie 2026
09:40
BBC: Zelenski afirmă că Putin „a început deja Al Treilea Război Mondial”
09:30
Horoscop luni, 23 februarie 2026: început de săptămână cu decizii clare și energie mai bine dozată
Acum 24 ore
19:20
De ce avem poftă de dulce seara? Ce spune corpul tău
Ieri
13:10
Cortizolul – hormonul stresului care îți poate afecta silueta și starea de spirit
13:00
Relația mamă–fiică: greșeli care se repetă din generație în generație
11:00
Kievul acuză Ungaria și Slovacia de „ultimatumuri și șantaj” în disputa privind petrolul rusesc și livrările de electricitate
11:00
Criză de cadre didactice în Moldova: peste 1.360 de posturi vacante. MEC cheamă tinerii specialiști la școli și anunță indemnizații de până la 200.000 lei
09:50
Horoscop duminică, 22 februarie 2026: zi de reset, claritate și alegeri simple
09:50
Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan. 18 persoane au murit, inclusiv copii
05:20
Virus nou în microbiom, asociat cu cancerul colorectal: ce au descoperit cercetătorii din Danemarca
04:20
Începe Postul Paștelui: cel mai lung și mai aspru post din anul bisericesc. Ce înseamnă și cum îl ții cu folos
21 februarie 2026
19:20
Razii în localuri din Chișinău: 29 de persoane testate antidrog, 3 rețineri și 3 dosare penale
19:10
Incident periculos la Jocurile Olimpice: Kamila Sellier a ajuns la spital după o lovitură cu lama patinei
Mai mult de 2 zile în urmă
05:00
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate
05:00
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta
20 februarie 2026
23:00
Încă un suspect reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat asupra unor persoane publice din Ucraina; Dmitri Gordon era insclus pe listă pentru a fi asasinat
22:50
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate
22:50
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta
21:50
Sagrada Familia ajunge la 172,5 metri și devine cea mai înaltă biserică din lume, deși nu e încă finalizată
21:30
ANSA: Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza uleiului de palmier
21:30
UE cere stabilitate în comerțul transatlantic după anularea tarifelor impuse de Trump de Curtea Supremă a SUA
21:10
Vinurile Moldovei, în top la Tokyo: o sticlă adjudecată cu 600.000 yeni la gala caritabilă „Wine Into Water”
19:20
SUA ar putea rambursa peste 175 mld. dolari importatorilor după decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump
13:10
Elev de clasa a IX-a, dus la Urgențe la Ungheni după ce ar fi consumat o pastilă; probele, trimise la laborator
13:00
Până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat – anchetă comună Ucraina–Moldova privind o rețea de omoruri la comandă
13:00
9 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a agresat mortal prietenul, la Vadul lui Vodă
12:50
PCCOCS contestă arestul la domiciliu în cazul lui Hassan Toper, învinuit de organizarea omorului la comandă din iulie 2024
11:50
Două femei, prinse pe Aeroportul Chișinău cu sume mari de bani nedeclarate
11:30
Cinci minori, cu vârsta între 12-15 ani suspectați de furtul unei mașini
11:20
Raport: Peste 20 de cazuri de femicid în 2025, iar la 112 se raportează zilnic circa 50 de acte de violență
11:10
Alimente care pot schimba radical modul în care simți gustul altor preparate
11:10
Alexandru Munteanu: FMI va anunța pe 27 februarie negocierea unui nou program cu Republica Moldova, fără pachet financiar
11:00
Echipa comună Chișinău–Kiev a dejucat o schemă de asasinate la comandă: 7 moldoveni reținuți în Ucraina, 4 în Moldova
11:00
De ce căscatul este contagios? Un reflex banal care îi intrigă pe cercetători
11:00
Operațiune internațională după captura de 12 kg PVP la Briceni: 500+ percheziții, 100+ rețineri în Ucraina și Polonia
10:50
De ce ni se pare că timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim?
10:40
De ce ne este mai foame seara decât dimineața. Explicația specialiștilor
10:40
Ce înseamnă când uiți brusc un cuvânt cunoscut?
10:40
Tot mai mulți moldoveni își cumpără polița medicală la preț redus: 68.000 asigurați de la 1 ianuarie
10:40
Schema cu venituri ascunse la două companii de transport: 17 percheziții la Chișinău, peste 500.000 lei ridicați
10:30
Cernăuțeanu, după descinderea la un club din Chișinău: „Petrecerea putea să se desfășoare și fără consum de droguri”. Organizatorii anunță protest la MAI
10:30
RISE Moldova: trei femei din Chișinău, asociate cu firme conectate la „flota din umbră” care transportă petrol rusesc pentru ocolirea sancțiunilor
