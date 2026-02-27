Fostul primar de Boldurești Nicanor Ciochină își află astăzi sentința

14:00

Primăvara este momentul ideal pentru a începe un nou program de antrenamente și pentru a-ți pregăti corpul de perioada estivală. Locuitorii capitalei au la dispoziție mai multe săli de fitness care oferă abonamente și servicii adaptate la diferite preferințe și bugete. Realitatea.md a studiat ofertele din acest sezon și le pune la dispoziția cititorilor. La […] Articolul Sălile de fitness din Chișinău au pregătit ofertele de primăvară. Cât costă abonamentele apare prima dată în Realitatea.md.