Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei a revenit în penitenciar, după ce a fost admis recursul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile
Ziarul de Garda, 26 februarie 2026 13:20
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Astăzi, 26 februarie, Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanții instanței...
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
Bărbat de 67 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat timp de patru ani două copile de când acestea aveau 8 ani # Ziarul de Garda
Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite și acțiuni cu caracter sexual, admise cu bună știință în privința a două minore de 12 ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, a informat joi, 26 februarie, Procuratura Generală (PG). De...
12:50
Modificările la Codul educației au fost aprobate de Parlament, în lectura a doua. Principalele prevederi # Ziarul de Garda
Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, modificări la Codul educației, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Conform comunicaului de presă al Legislativului, modificările adoptate vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în învățământul profesional tehnic. Modificările la...
Acum 2 ore
12:20
Noi conducători la Procuratura Bălți și Procuratura de Circumscripție Centru. CSP a aprobat ordinele emise de procurorul general interimar # Ziarul de Garda
Interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Bălți va fi asigurat, din 2 martie, de Sergiu Mititelu. Totodată, procurorul-șef interimar al Procuraturii de Circumscripție Centru va fi Djulieta Devder. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat propunerile procurorului general interimar Alexandru Machidon în ședința de joi, 26 februarie. Ordinele procurorului general interimar cu privire la...
12:10
Doi foști polițiști și cei doi complici ai acestora, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. PA: Au înscenat o infracțiune și au extorcat de la un bărbat 7000 de euro # Ziarul de Garda
Doi foști polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați miercuri, 25 februarie, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă, se arată într-un comunicat de la Procuratura Anticorupție (PA). Foștii polițiști au fost condamnați la câte 6 ani de închisoare, iar complicii acestora – la câte 5 ani de...
Acum 4 ore
11:20
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă # Ziarul de Garda
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre a fost votat de 65 de deputați. În comunicatul de presă se menționează că prin această Declarație, Parlamentul onorează...
11:10
Rezultatele celor două „razii antidrog” din localurile din capitală, în cadrul cărora au fost verificate peste 100 de persoane. Detalii de la procurorul-șef al municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
„Razia antidrog” la un eveniment de muzică electronică, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în cadrul căreia au fost verificate peste 100 de persoane – 19 dintre ele find „conduse pentru expertiză narcologică”, s-a soldat cu trei procese contravenționale și un proces penal. Totodată, în urma intervenției oamenilor legii de o săptămână mai târziu, în...
11:00
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 450 de rachete și drone în noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:52 În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei folosind peste 450 de rachete și drone de diferite tipuri. Conform autorităților ucrainene, au fost implicate: Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare sau să neutralizeze 406 ținte inamice până la ora 10:00: Totuși, 5 rachete balistice și 46...
10:50
Patru persoane, arestate pentru 30 de zile în dosarul privind delapidarea fondurilor de infrastructură # Ziarul de Garda
Patru persoane, reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe alocate proiectelor de infrastructură, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Hotărârile au fost pronunțate miercuri, 25 februarie, de magistrații din Bălți. Informația despre mandatele de arestare a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă...
10:50
Consum record de energie electrică în ianuarie 2026: creștere de peste 17% față de anul trecut # Ziarul de Garda
Pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, anunță joi, 26 februarie, Premier Energy Distribution. Potrivit companiei, ianuarie 2026 a avut un consum record în rețea. Consumul total a...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Moțiune simplă, lectura a doua pentru Codul educației și Programul legislativ pentru 2026, pe agendă # Ziarul de Garda
La ședința Parlamentului de astăzi, 26 februarie, urmează să fie audiată ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi...
10:00
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # Ziarul de Garda
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ...
Acum 6 ore
09:40
Grațierea lui Nicolae Șepeli: cronologia deciziilor, instituțiile și persoanele implicate. Conexiunile acestuia cu rețeaua Șor după ce a ieșit din pușcărie # Ziarul de Garda
19 februarie 2026. Maia Sandu anulează decretul privind grațierea lui Nicolae Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă. Cu doar câteva zile înainte, fără anunț public, acesta fusese vizat de perchezițiile oamenilor legii într-un dosar privind pregătirea asasinării unor persoane publice ucrainene. Informațiile au declanșat un scandal major și întrebări privind modul în care un condamnat...
09:30
Axios: Trump ar dori să încheie războiul Rusiei împotriva Ucrainei în decurs de o lună, în timp ce Volodimir Zelenski crede că un acord de pace poate fi încheiat până la sfârșitul anului # Ziarul de Garda
Într-o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și-a exprimat dorința de a ajunge la un acord de pace cât mai curând posibil. „Zelenski a spus că speră ca războiul să se încheie anul acesta, în timp ce Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar...
09:20
Vasile Costiuc, surprins în transportul public din Italia fără bilet? Reacția deputatului: Chiar în halul acesta să ajungi să dezinformezi? Este o chestie de acoperire a subiectelor de importanță națională # Ziarul de Garda
La adresa redacției ZdG a fost recepționat un e-mail de la o persoană care s-a prezentat drept Ana Ciobanu, stabilită de 15 ani în Italia, în care aceasta relatează despre un presupus incident petrecut în orașul Napoli, cu implicarea deputatului Vasile Costiuc. Potrivit mesajului, acesta ar fi fost surprins în transportul public fără bilet de...
09:10
Ministra Daniella Misail-Nichitin, așteptată astăzi în Parlament pentru a prezenta măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Ordinea de zi a ședinței plenare # Ziarul de Garda
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată joi, 26 februarie, în ședința Parlamentului, privind politicile și măsurile întreprinse de Minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Apărării în domeniul apărării naționale și asigurării securității și integrității fizice a militarilor Armatei Naționale va fi examinată...
08:50
LIVE TEXT/ Atac cu drone asupra orașului Zaporijjea: nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1464 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:45 Regiunea Harkiv a fost atacată în noaptea trecută de forțele ruse cu drone kamikaze și rachete, fiind raportate mai multe lovituri atât în oraș, cât și în localitățile din apropiere. Conform datelor preliminare, 14 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Mai multe blocuri de locuințe și case particulare au suferit...
08:30
UPDATE 08:25 Mai multe incendii au fost înregistrate în Kiev în urma unui atac rusesc, în ultima noapte, în mai multe sectoare ale capitalei ucrainene. În sectorul Holosiivskii, mai multe garaje au fost cuprinse de flăcări. În sectorul Pecerskii, un incendiu a izbucnit la o casă de locuit cu două etaje, situată pe teritoriul unei...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Trump și Zelenski au avut o discuție la telefon”. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:55 Trump și Zelenski au avut o convorbire telefonică, a confirmat Oficiul Președintelui Ucrainei. Zelenski a comentat deja discuția, scrie BBC. „În prezent, echipele noastre lucrează intens, iar eu le-am mulțumit pentru toate eforturile și pentru această implicare în negocieri, în activitatea privind încheierea războiului. Și apreciem foarte mult programul PURL. Această iarnă este...
21:10
În premieră, R. Moldova va participa la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia: „Este o decizie prin care afirmăm că R. Moldova are o voce” # Ziarul de Garda
R. Moldova va participa, pentru prima dată, la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Culturii al R. Moldova, printr-un comunicat. Participarea R. Moldova la expoziție este...
20:10
Citiți joi în ZdG: Grațierea lui Nicolae Șepeli – cronologia deciziilor și conexiunile acestuia cu rețeaua Șor și Născuți în Moldova, dedicați lui Putin # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG prezintă, la rubrica Dosar, cronologia deciziilor care îl vizează pe Nicolae Șepeli. Suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, Președinția a anunțat, pe 19 februarie 2026, revocarea decretului privind grațierea acestuia, acordată în 2022, după ce a fost condamnat anterior în Federația Rusă....
19:50
Alertă în nordul județului Tulcea, din cauza posibilității căderii unor obiecte din spaţiul aerian # Ziarul de Garda
O alertă extremă a fost anunțată pentru populația din nordul, estul și centrul județului Tulcea, printr-un mesaj Ro-Alert, miercuri seara, 25 februarie. Mesajul Ro-Alert a fost transmis în jurul orei 18:15, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Un localnic susține că a văzut odronă care ar fi survolat deasupra localității Chilia Veche. Ulterior,...
19:00
Elveția a anunțat că va plăti fiecărei victime a incendiului din barul din Crans-Montana, care a avut loc de Revelion, câte 56 de mii de dolari # Ziarul de Garda
Elveția a anunțat miercuri, 25 februarie, că va face o plată unică de 50 000 de franci elvețieni (aproximativ 56 000 de dolari) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimelor incendiului din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, care a avut loc de Anul Nou și în care au murit 41 de persoane,...
18:30
„Exclusiv TV”, amendat cu 20 000 de lei, după mai multe abateri depistate la o emisiune la care a participat Igor Dodon # Ziarul de Garda
Postul de televiziune privat „Exclusiv TV” a fost amendat cu 20 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale privind asigurarea informării publicului. Decizia a fost luată de Consiliul Audiovizualului (CA) în ședința din 24 februarie 2026, potrivit unui comunicat al instituției. Abaterile au fost depistate în cadrul programului audiovizual...
17:50
Pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul R. Moldova vor fi organizate, pentru al treilea an consecutiv, peste 40 de evenimente culturale în contextul sărbătorii Mărțișor. În cadrul programului, denumit „Mărțișor în toată țara”, vor evolua mai mulți interpreți și formațiuni autohtone, conform anunțului emis de Ministerul Culturii. Primele concerte din cadrul programului vor avea...
17:20
17:10
LIVE TEXT/ Zelenski: „Contribuția Norvegiei la programul PURL ajunge la 970 de milioane de dolari”. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL, contribuția sa ridicându-se în prezent la 970 de milioane de dolari, potrivit Ukrinform. „Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL. Acest program ne permite să achiziționăm sisteme de apărare aeriană, în...
17:10
Reacția Agenției „Moldsilva” la perchezițiile efectuate în dosarul de delapidare a fondurilor destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor: „Suntem direct cointeresați în elucidarea circumstanțelor” # Ziarul de Garda
Agenția „Moldsilva” anunță miercuri, 25 februarie, că acordă susținerea necesară pentru derularea anchetei ce vizează Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara. Reacția vine după ce organele de drept au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare...
17:00
Nouă persoane din stânga Nistrului au rămas fără cetățenia R. Moldova. Președinta a semnat decretul, după sesizarea SIS # Ziarul de Garda
Nouă persoane care dețin „diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului” vor rămâne fără cetățenia. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei în cazul a nouă persoane. Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, decretul vizează persoane care au deținut și continuă...
16:40
Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei și-a pierdut cunoștința în sala de judecată. Avocatul cetățeanului turc: „Cu siguranță, n-a fost o scenă pregătită din timp” # Ziarul de Garda
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, și-a pierdut cunoștința în timpul unei ședințe de judecată desfășurate la Curtea de Apel Centru. Incidentul a avut loc miercuri, 25 februarie, în momentul în care avocatul cetățeanului turc se expunea...
16:20
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni cu așa-zisul „ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev # Ziarul de Garda
Mâine, 26 februarie, va avea loc întâlnirea reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în formatul de negocieri „1+1”, pentru reglementarea transnistreană, a precizat Biroul politici de reintegrare. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni cu așa-zisul „ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE în Moldova....
16:10
LIVE TEXT/ Atacuri non-stop cu drone rusești care vizează instalațiile Naftogaz timp de două zile. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:05 Din 24 februarie, forțele ruse au lansat aproximativ 60 de drone care au vizat infrastructura de gaze din regiunile Harkiv și Cernihiv, scrie Ukrinform. „Timp de două zile, atacurile asupra instalațiilor de stocare a gazelor și a activelor de producție din regiunile Harkiv și Cernihiv au continuat fără întrerupere. În total, inamicul a...
16:00
Trei bărbați reținuți pentru comiterea escrocheriilor cu investiții online. Au cauzat un prejudiciu victimei de 63 de ani de peste un milion de lei # Ziarul de Garda
Un grup „criminal” specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat depășind un milion de lei, a fost destructurat de oamenii legii, anunță miercuri, 25 februarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și, prin inducerea în eroare a victimelor, sub pretextul obținerii unor...
15:50
Legea care înăsprește pedepsele pentru abuzul sexual asupra minorilor, promulgată. Ministrul Cojuhari: „Aplicarea trebuie să fie riguroasă și responsabilă” # Ziarul de Garda
Producerea, distribuirea și deținerea materialelor ce conțin abuz sexual asupra copiilor, constrângerea unui copil la acte sexuale și determinarea sau constrângerea minorilor la acțiuni cu caracter sexual vor fi pedepsite mai dur. Modificările legislative pentru prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual asupra minorilor au fost promulgate marți, 24 februarie, de Președinție, conform unui comunicat...
15:40
Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, va fi propus Parlamentului pentru a ocupa funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 25 februarie, în cadrul ședinței Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, au fost aprobate candidaturile lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne, pentru a fi propuse Parlamentului spre numire în funcția de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Pentru a fi numiți în funcție, candidaturile necesită să întrunească cel puțin 61 de...
15:00
Șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a sugerat Rusiei să renunțe la atacurile reciproce asupra centrelor decizionale # Ziarul de Garda
În timpul războiului lor „nedrept” și „agresiv”, Rusia trebuie să respecte anumite reguli alături de Ucraina și să se abțină de la atacuri asupra locurilor în care se iau decizii politice și unde pot fi prezenți liderii celor două țări, a declarat Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial Ucrainean. „Nu contează dacă vorbim despre Kiev sau,...
14:40
Moldmediacard – 25 de ani de profesionalism și inovație. Împreună am celebrat succesele și parteneriatele # Ziarul de Garda
Sunt zile în care cifrele capătă sens, iar performanța devine emoție. Într-o astfel de zi am celebrat recent 25 de ani de activitate ai moldmediacard – compania fiică a maib. Evenimentul aniversar a reunit parteneri, clienți și membri ai echipei, oferind un prilej de a celebra realizările comune și de a reafirma angajamentul pentru performanță...
14:00
Terenuri subevaluate și „o opinie cu rezerve”. Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul de Garda
Membrii Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice au examinat, în ședința de astăzi, 25 februarie, rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Conform sursei citate, rapoartele cuprind bilanțul contabil, raportul privind...
Ieri
13:20
R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina # Ziarul de Garda
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi R. Moldova o finanțare nerambursabilă în valoare de 300 de mii de franci elvețieni (circa 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant...
13:10
Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, și-a depus cererea de demisie la Parlament # Ziarul de Garda
Membra internațională a Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, a depus o cerere de demisie la Parlament. Membra Comisiei urmează să-și finalizeze activitatea la 1 mai 2026, informează Comisia de evaluare a procurorilor. „A fost o onoare să fac parte din Comisie și privesc în urmă la ultimii doi ani ca la o...
12:50
Fond Rutier: 1,82 miliarde de lei pentru drumuri în 2026. Prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație” # Ziarul de Garda
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent a fost aprobat miercuri, 25 februarie, de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prioritățile Programului sunt orientate spre „menținerea...
12:40
Procurorii cer mandate de arest pentru patru persoane cercetate în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură # Ziarul de Garda
Procurorii cer mandate de arestare pe numele a patru învinuiți, reținuți de Centrul Național Anticorupție (CNA), în dosarul de delapidare a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Totodată, potrivit unui comunicat al CNA, pe 24 februarie, a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii. Acesta este bănuit de pretinderea și...
12:30
Două focare noi de pestă porcină africană și trei cazuri de rabie, înregistrate în R. Moldova. ANSA oferă recompense pentru notificarea cadavrelor de mistreți # Ziarul de Garda
În perioada 11 – 23 februarie, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate două focare de pesta porcină africană (PPA), anunță printr-un comunicat Agenția Națională pentru Siguranța Animalelor (ANSA). Potrivit informațiilor, un focar de PPA, la mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși și un focar la porci domestici în municipiul Chișinău, orașul Sîngera; Totodată, ANSA anunță despre nimicirea...
12:20
Șase demisii și mai multe mustrări, la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Rezultatele controalelor inopinate # Ziarul de Garda
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate „abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice”. Verificările ar fi scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn...
11:50
Moldovenii care muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Guvernul a aprobat semnarea unui acord # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a...
11:30
CNA efectuează percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. La acțiunile de urmărire penală participă ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva. Perchezițiile vizează factorii de decizie...
11:10
DOC/ O judecătoare, despre care ZdG a scris că și-a scos la vânzare un apartament de lux, situat într-un cartier select din capitală, constatată de ANI cu avere nejustificată de peste 700 de mii de lei # Ziarul de Garda
Lilia Lupașco, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată în valoare de peste 700 de mii de lei. În septembrie 2022, Ziarul de Gardă a scris că judecătoarea și soțul său, jurist de profesie, au scos la vânzare un apartament de lux amplasat într-o...
11:10
LIVE TEXT/ Mai multe persoane, printre care un copil au fost răniți și scoși de sub dărâmături în urma unui atac rusesc în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1463 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 Pe 24 februarie, în jurul orei 22:00, rușii au lansat bombardamente aeriene asupra unui sat din raionul Zaporijjea, raportează autoritățile. În urma loviturilor, la o adresă a fost distrusă o casă de locuit. Salvatorii au scos de sub dărâmături corpurile a trei persoane. La o altă adresă, o clădire rezidențială cu două etaje...
11:00
Controale în trafic la transportul de pasageri: ANTA a anunțat „acțiuni ample de monitorizare și control al activității de transport rutier” # Ziarul de Garda
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat despre desfășurarea unor „acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul R. Moldova”. Campania va avea loc în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vizează operatorii care efectuează transport contra cost prin servicii regulate. Sursa citată...
10:50
DOC/ 20 de ani de închisoare pentru un omor comis din interes material. Un bărbat de 37 de ani și-a aflat sentința # Ziarul de Garda
Un bărbat de 37 de ani, acuzat de omor comis din interes material și cu o cruzime deosebită, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsa urmând a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Căușeni pe 20 februarie. De asemenea, instanța a dispus recuperarea de la...
