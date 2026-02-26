Moldovenii - campioni ai turneului de box „Dracula Open”
Noi.md, 26 februarie 2026 10:30
Peste 500 de băieți și fete din Asia, America și Europa, din categoriile de vîrstă U15, U17 și U19, au participat la tradiționalul turneu internațional, care s-a desfășurat în perioada 16-22 februarie, la Ploiești (România), transmite boxing.md.Printre boxerii U15, învingîndu-și adversarii din Israel, România și Ungaria, medalia de aur la categoria de greutate 52 kg a fost cîștigată de David Ș
Acum 10 minute
10:30
În cadrul întrevederii cu cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing, președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping a declarat că în negocierile de pace în Ucraina este nevoie să se asigure participarea egală a tuturor părților.Astfel, el a sugerat necesitatea implicării Europei în procesul de pace.Acest lucru este menționat în comunicatul privind rezultatele negocierilor dintre li
10:30
Șor s-a concentrat pe „rețeaua” de ocolire a sancțiunilor internaționale. Cine va moșteni „plasa” lui din Moldova? # Noi.md
Încă nu demult, Ilan Șor era în topul celor mai populari politicieni, iar formațiunile lui politice (Partidul Șor, apoi blocul Победа) rivalizau cu Partidul Socialiștilor în sondajele de opinie pentru popularitatea pe flancul stîng.{{856678}}Astăzi în Moldova despre afaceristul fugar se vorbește doar ca despre un figurant în dosare penale ce implică finanțarea ilegală a partidelor politice.
10:30
Acum o oră
10:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni.Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la cîteva proiecte realizate cu sprijinul fina
10:00
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 25 februarie, 31 de medicamente, inclusiv 17 în premieră.Printre produsele avizate se regăsește un preparat indicat pentru tratarea mai multor tipuri de cancer la pacienții adulți, altul estinat terapiei hipertensiunii arteriale pulmonare, precum un medicament recomandat adulților pentru
10:00
Un cutremur slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs la adîncimea de 119.9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31km V de Focșani, 61km N de Buzău, 80km E de Sf
Acum 2 ore
09:30
În țara noastră, consumul de droguri ia amploare. Anul trecut, autorităţile aveau în evidenţă peste 12.200 de consumatori.Din cauza multiplelor surse de livrare, consumul de droguri a luat amploare în R. Moldova. Mai ales în Chişinău, narcoticele se pot procura foarte uşor. Traficanţii folosesc magazinele online de pe rețelele sociale și propun tot felul de substanţe interzise.{{865985}}Şe
09:30
Circulația pe șoselele din țară s-a transformat într-un adevărat test al atenției și răbdării. Gropile apărute după topirea zăpezii îi obligă pe șoferi să manevreze riscant, pentru a-și proteja mașinile, iar unii chiar intră pe contrasens.Președintele Asociației Drumarilor Antreprenori, Boris Gherasim, a declarat că situația, într-adevăr, este alarmantă. Din cei aproape 6.000 de kilometri de d
09:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu exclude un parcurs treptat al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană.„Nu aș exclude o astfel de abordare”, a spus politicianul, subliniind că cel mai important este ca procesul să continue fără întreruperi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la Realitatea TV.Șeful Legislativului a menționat că cetățenii Repu
09:00
Blocul „Alternativa” și PSRM anunță că nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel la Comisia Vetting # Noi.md
Candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor nu va fi susținută de Blocul „Alternativa” și de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Reacțiile au venit după ce majoritatea parlamentară PAS a înaintat oficial propunerea către plenul Parlamentului.Ion Chicu, unul dintre lid
Acum 4 ore
08:30
La Ungheni, în cadrul Centrului pentru seniori, am desfășurat o nouă activitate dedicată incluziunii digitale a persoanelor în etate, parte a inițiativei Digital Inclusion for Adults & Seniors in Moldova.Un grup de 25 de seniori a participat la o sesiune practică în care au învățat să utilizeze laptopul, să navigheze pe internet, să creeze și să folosească un email, precum și să acceseze infor
08:30
Alertă în România: două aeronave F-16 ridicate de la sol după noi atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Noi.md
Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) a anunțat că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol, în contextul unor noi atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.Potrivit comunicatului oficial, radarele MApN au detectat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național,
08:30
Scalp iritat sau mătreață? De ce este peelingul pentru scalp esențial într-o rutină corectă # Noi.md
Dacă te confrunți cu mâncărime, disconfort sau mătreață, scalpul tău încearcă să-ți transmită că nu este în echilibru. La fel ca pielea feței, și scalpul are nevoie de îngrijire corectă pentru a rămâne sănătos. De cele mai multe ori, aceste probleme apar din cauza acumulării de celule moarte, a excesului de sebum sau a reziduurilor lăsate de produsele de styling. În timp, scalpul devine încărcat,
08:30
Zelenski, după discuția cu Trump: Întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia, planificată pentru începutul lunii martie # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o nouă rundă de discuții în format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia este programată pentru începutul lunii martie, în contextul continuării negocierilor pentru încheierea războiului. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică avută cu președintele SUA, Donald Trump, la care au participat și reprezentanți ai administrației america
08:00
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,5 bani, iar dolarului american - aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1800 lei pentru un euro (+0,43 bani) și 17,1380 lei pentru un dolar (+1,31 bani), în
08:00
Republica Moldova va participa pentru prima dată la cea de-a 61-a Expoziție Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, cu proiectul „În a mia și a doua noapte” al artistului Pavel Brăila, curatoriat de Adelina Luft. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa va crește vizibilitatea culturală a țării și va deschide noi oportunități de dialog artistic la nivel internațional.„Dacă ne dori
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii cerul va fi variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei nu se prevăd precipitații semnificative.În nordul țării, din cauza precipitațiilor nocturne, izolat pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +1...+3°C
07:30
07:00
În atenția persoanelor cu dizabilități: Cum pot beneficia de serviciul "Echipa mobilă" # Noi.md
Persoanele cu dizabilități severe și accentuate din municipiul Chișinău, care întîmpină probleme de deplasare sau nu pot accesa servicii specializate, pot beneficia de sprijin direct la domiciliu prin intermediul serviciului social „Echipa mobilă”.Serviciul este prestat de Direcția Generală Asistență Medicală și Socială și are drept obiectiv creșterea autonomiei personale a beneficiarilor, îmb
07:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu o reacție publică în contextul alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, preconizate pentru 3 martie 2026.Acesta afirmă că scrutinul reprezintă mai mult decît o competiție electorală, fiind „o miză” pentru viitorul celei mai importante instituții de învățămînt superior și cercetare din țară.{{862326
07:00
Primăria Chișinău pregătește un program amplu pentru marcarea a 590 de ani de la prima atestare a orașului # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău va organiza un șir de manifestări cultural-artistice și proiecte editoriale dedicate împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului.Informația se regăsește în răspunsul oficial transmis redacției Noi.md de către Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chișinău.{{865321}}Principalul eveniment aniversar va f
Acum 6 ore
06:30
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi consideră că, în urma tuturor războaielor, crizelor și conflictelor, au de suferit în primul rînd cetățenii de rînd. Potrivit lui, în ultimii ani, nivelul tensiunii în societate a crescut la maximum, în timp ce elitele știu să manevreze și să-și păstreze pozițiile.{{866778}}„Numiți-mi măcar un conflict, un război – intern sau extern – în care elitele s-
06:30
Nagacevschi, despre cazul Șepeli: Este grațierea traficanților de droguri o politică de stat? # Noi.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, s-a pronunțat cu privire la cazul penal al lui Nicolai Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă pentru trafic de droguri și acuzat de pregătirea unor asasinate la comandă în Ucraina. Reamintim că, în aprilie 2022, președinta Maia Sandu a semnat un decret privind grațierea acestuia.Nagacevschi a menționat că societate își pune întrebarea dacă
06:00
Vladimir Cioban: „De mult timp a apărut nevoia unei discuții ample privind revizuirea activității poliției” # Noi.md
Ultima discuție amplă privind problemele poliției și revizuirea activității acesteia a avut loc în Moldova în 2013, iar de mult timp se impune necesitatea unui nou dialog pe această temă.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Antidrog, colonelul Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.
05:30
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu Turki Abdulla Zaid Al-Mahmoud, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statul Qatar în Republica Moldova.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stînga Nistrului și mun. Bender, problemele de actualitate, precum și măsurile întreprinse de autoritățile naționale în vederea sol
05:30
Medicul terapeut Iana Botezat, despre testele obligatorii pentru un control medical regulat # Noi.md
Medicul terapeut Iana Botezat a explicat ce teste trebuie incluse în mod obligatoriu într-un control medical regulat pentru menținerea sănătății. Ea a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Главное” cu Nina Dimoglo.Potrivit medicului, setul de bază de analize recomandate în cadrul controlului include: hemoleucograma, glicemia, lipidograma, hemoglobina glicată.{{865050}}În cazul femeilor
05:00
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a fost supusă presiuneiidupă ce s-a aflat că deputații partidului de guvernămînt au primit cataloage cu cadouri cu ocazia victoriei lor în alegerile din 8 februarie.Potrivit premierului, fiecăruia dintre cei 315 deputați ai partidului i s-au acordat aproximativ 30.000 de yeni (aproximativ 190 de dolari) pentru a comanda cadouri din catalogul partidului.
Acum 8 ore
04:30
Depunerea declarației de avere și interese personale reprezintă o obligație legală esențială pentru asigurarea transparenței, prevenirea conflictelor de interese și consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor publice.În acest context, Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, cu sprijinul experților din cadrul Autorității Naționale de Integritate, a desfășurat o sesiune de in
04:00
Despre aceasta s-a discutat în cadrul întîlnirilor și negocierilor pe care președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, le-a avut în timpul vizitei sale în Statele Unite cu mari corporații internaționale și instituții financiare, axate pe investiții pe termen lung, localizarea producției și integrarea Kazahstanului în lanțurile globale de creare a valorii.Unul dintre rezultatele cheie al
03:30
Republica Moldova va participa, în premieră oficială, la prestigioasa La Biennale di Venezia, în cadrul celei de-a 61-a Expoziții Internaționale de Artă din 2026.Țara noastră va fi reprezentată prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, semnat de artistul Pavel Brăila.{{866439}}Decizia marchează prima prezență instituțională oficială a Republicii Moldova la cel mai vechi și unul dintre ce
03:00
În dimineața zilei de 25 februarie, inspectorii în construcții au venit la casa președintelui lituanian Gitanas Nausėda pentru a începe inspectarea gardului, care ar putea „încălca” terenul de stat.Despre acest lucru scrie LRT, transmite "Европейская правда".După cum se menționează, casa lui Nausėda este situată în parcul regional Pavilniai. Administrația prezidențială a informat că to
Acum 12 ore
02:30
Astăzi, 25 februarie 2026, în centrul orașului Bălți, au fost deschise oficial expo–tîrgurile „Mărțișor – 2026” și „Mîini dibace”.Evenimentul marchează începutul sărbătorilor de primăvară în municipiu și are drept scop crearea unei atmosfere festive pentru locuitorii și oaspeții orașului, precum și susținerea și promovarea meșteșugurilor populare, artei lucrului manual și industriei hand-made
02:00
Ofițerii Biruției Anticorupție din Polonia l-au reținut pe primarul orașului Częstochowa, Krzysztof Matyjaszczyk, suspectat de comiterea unei infracțiuni de corupție.Despre aceasta a comunicat purtătorul de cuvînt al ministrului coordonator al serviciilor speciale, Jacek Dobrzyński. Potrivit purtătorului de cuvînt, reținerea a avut loc în jurul orei 9:00 dimineața în Częstochowa, nu departe de
01:30
Un simplu stick USB, considerat adesea un obiect depășit și uitat într-un sertar, poate deveni un instrument esențial pentru protecția datelor și intervenții tehnice rapide.Potrivit eleconomista.es, acest dispozitiv compact ascunde funcții mai puțin cunoscute, care îl pot transforma într-o adevărată „comoară digitală”.Specialiștii în tehnologie explică faptul că un stick USB poate fi utili
01:00
În pădurea germană Turingia, în timpul unor săpături, a fost descoperită urma lăsată de o reptilă în urmă cu aproximativ 295 de milioane de ani. Aceasta este cea mai veche descoperire pe care este imprimată orificiul anal al creaturii, se arată într-un studiu publicat în revista Current Biology.Oamenii de știință de la Muzeul Naturii din Berlin, Centrul de Cercetări Paleontologice din Paris, U
00:30
Peste 500 de mii de zloți (aproximativ 141 de mii de dolari) au fost furați din casa de marcat din cancelaria președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.Despre acest lucru informează ziarul Gazeta Wyborcza, cu referire la procuratura regională din Varșovia, transmite 1news.az{{864275}}„Primii martori sînt deja interogați, se stabilește suma exactă a pagubei și numărul persoanelor afectate”, ci
00:00
Președintele CIO a mulțumit CMG pentru contribuția la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano # Noi.md
Cu ocazia încheierii Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, președintele Comitetului Olimpic Internațional (CIO), Kirsty Coventry, i-a trimis un mesaj președintelui China Media Group (CMG), Shen Haixiong, exprimînd mulțumiri pentru contribuția remarcabilă adusă de China Media Group la succesul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano, scrie romanian.cgtn.comCoventry spune în mesaj că parten
00:00
Incendiul la depozitul de muniție al poliției de frontieră a avut loc în provincia Surin. Acest lucru este menționat într-un comunicat al Forțelor Terestre thailandeze.La locul incidentului a fost trimisă o „grupă operativă militară cu echipament de stingere a focului pentru a elimina consecințele incendiului”, a menționat armata thailandeză.{{865790}}Populației locale i s-a recomandat să
00:00
Sărbătoarea primăverii în Anul Calului impulsionează consumul și transmite un semnal de încredere economiei globale # Noi.md
Sărbătoarea Primăverii în Anul Calului a atras din nou atenția lumii întregi, grație farmecului său aparte.Hotelurile au fost rezervate la capacitate maximă, iar un număr tot mai mare de turiști străini au ales să își petreacă vacanța în China, scrie romanian.cgtn.com. Reprezentanți ai companiei britanice Unilever și ai grupului din Singapore Yihai Kerry au declarat că, în perioada sărbăto
25 februarie 2026
23:30
Reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer, a declarat recent că va continua investigația 301 privind respectarea de către China a Acordului Economic și Comercial chino-american și că ar putea lua măsuri vamale, scrie romanian.cgtn.comVizînd această informație, un reprezentant al Ministerului chinez al Comerțului a afirmat că de la intrarea în vigoare la începutul anului 2020 a
23:30
Președintele interimar al Peru, José María Balcázar, l-a numit pe Denisse Miralles în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri și a investit ceilalți membri ai guvernului. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al guvernului țării.„Președintele José María Balcázar a investit noul cabinet de miniștri condus de Denisse Miralles, președintele Consiliului de Miniștri.{{8666
23:00
Un grup de cercetători de la Universitatea Saarland (Germania) a analizat, cu ajutorul tehnologiilor de modelare computerizată și învățare automată, peste 260 de artefacte descoperite de arheologi în peșterile de la poalele Alpilor Șvabi încă în anii 1860.Printre obiecte se află flaute din os, dispozitive pentru fabricarea frînghiilor și a hainelor, figurine antropomorfe și multe alte obiecte
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping a avut o întîlnire miercuri după-amiază cu cancelarul german Friedrich Merz, aflat într-o vizită oficială la Beijing, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a subliniat că relațiile chino-germane nu privesc doar interesele celor două națiuni, ci exercită o influență semnificativă în întreaga Europă și în lume. Situația internațională actuală trece prin cea mai profun
22:30
Pe 26 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va lansa o campanie de sensibilizare a populației, notează Noi.md.Campania cu denumirea „Accesul liber salvează vieți” este dedicată menținerii libere a căilor de acces pentru autospecialele de intervenție.{{866573}}Evenimentul va fi lansat oficial la sediul IGSU, strada Gh. Asachi 69, municipiul Chișinău.La
22:30
Un complice al omorului din sectorul Rîșcani al capitalei și-a pierdut cunoștința în sala de judecată # Noi.md
Un incident neprevăzut a întrerupt miercuri, 25 februarie, ședința de judecată în dosarul cetățeanului turc Hassan Toper, acuzat de complicitate în omorul comis în iulie 2024, la o terasă din Chișinău.Bărbatul și-a pierdut cunoștința în sala Curții de Apel Centru, în timp ce avocatul său pleda asupra recursului depus împotriva încheierii prin care s-a dispus aplicarea măsurii arestului la domi
22:00
Cercetarea judecătorească în dosarul penal, în care fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, este acuzat de îmbogățire ilicită, se află la etapa finală.La ultima ședință de judecată au fost examinate probele prezentate de acuzare. Totodată, apărarea a solicitat efectuarea unei expertize financiar-contabile, iar instanța a admis cererea. Ședințele de judecată
22:00
Arest preventiv pentru patru persoane implicate în delapidarea fondurilor de infrastructură # Noi.md
Cele patru persoane reținute în dosarul de delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre directorul unei companii și trei subalterni.Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, transmite Noi.md.Potrivit CNA, dosarul vizează fapte
22:00
Ungaria a atins în 2025 un record istoric de aproape 20 de milioane de vizitatori şi 47 de milioane de înnoptări.La nivel naţional, 19,5 milioane de turişti au fost înregistraţi în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% mai mult decît în 2024, iar segmentul de cazare alternativă a adăugat încă aproximativ 400.000 de vizite, transmite Digi24.{{866229}}Numărul total de înnoptări a ajuns
Acum 24 ore
21:30
Republica Moldova nu denunță, la această etapă, niciun acord sau tratat comercial încheiat cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sînt restricționate.Declarația a fost făcută de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a precizat că actuala politică comercială urmărește diversificarea și consolidarea accesului la piețe stabile și predictibile, t
21:30
Carabinierii au intervenit în două situații distincte pentru a acorda ajutor cetățenilor și a menține ordinea publică, în sudul țării și în municipiul Comrat.Potrivit informațiilor oferite, în timpul serviciului, angajații Direcției Regionale „Sud” au găsit un bărbat căzut la sol. Oamenii legii au reacționat imediat și au solicitat intervenția ambulanței prin intermediul Serviciului unic 112.
