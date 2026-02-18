Tichete de vacanță: Guvernul a aprobat modul de acordare, utilizare și returnare
Bizlaw.md, 18 februarie 2026 11:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 i...
• • •
Alte ştiri de Bizlaw.md
Acum 30 minute
11:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 i...
11:30
Reguli mai clare privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Bizlaw.md
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi regl...
Acum 2 ore
10:40
Legea concurenței ar putea fi completată cu norme procedural esențiale...
Acum 4 ore
08:40
Un mare experiment în domeniul leadershipului: un număr record din cele mai mari companii publice americane îşi înlocuiesc directorii executivi # Bizlaw.md
Aproximativ unu din nouă directori executivi din 1.500 dintre c...
Acum 24 ore
15:30
BNM vrea să permită identificarea electronică a clienților din UE și introduce reguli mai stricte pentru e-KYC # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) propune ajustarea prevederilor Regula...
14:30
Când încep înscrierile la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de primăvară # Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit desfășurarea ex...
13:00
Reglementarea arbitrajului ar urma să fie concentrată într-un si...
Ieri
11:20
Deep Tech Finder: seminar organizat de Academia OEB pentru a descoperi un instrument inovator # Bizlaw.md
Pe 17 martie 2026, Academia Oficiului European de Brevete (OEB) orga...
09:00
Plățile cu cardul au devenit parte din rutina zilnică, iar opțiunile...
16 februarie 2026
16:40
Concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile # Bizlaw.md
Comisia de selecție a candidaților la funcția de membru în Col...
16:00
Blocaj la evaluarea Procurorului General interimar. Verdictul final, așteptat în 30 de zile # Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării ...
15:20
Consumatorii non-casnici mari, obligați să contracteze gaze naturale pe piața concurențială. Ce riscă dacă nu se conformează până la 1 aprilie # Bizlaw.md
Începând din data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii n...
14:40
CNPF aprobă una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni bancare. maib țintește 2 miliarde lei # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat prospectul de ofertă p...
13:20
V. Modificări la Legea concurenței: reguli noi pentru inspecții, angajamente și acces la informații confidențiale # Bizlaw.md
Cadrul procedural aplicabil investigațiilor în materie de conc...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță relan...
09:00
Un angajat Lidl, concediat după ce a băut o sticlă de apă la serviciu fără să o plătească # Bizlaw.md
Un angajat Lidl din Marea Britanie a fost concediat după ce a băut o...
13 februarie 2026
17:30
De luni, 16 februarie 2026, accesul în sediul Centru al Judecă...
14:30
IV. Modificări la Legea concurenței: Consiliul Concurenței primește noi competențe și își consolidează statutul instituțional # Bizlaw.md
Legea concurenței ar putea fi completată cu prevederi care extind comp...
08:50
Primele avize de plată a impozitului unic din desfășurarea activității de freelancer, expediate în adresa contribuabililor # Bizlaw.md
Freelancerii încep să aducă primii bani la buget. Serviciul Fi...
08:30
Caz incredibil în Franța. Doi gemeni identici sunt judecați pentru crimă, dar ADN-ul nu poate spune cine e ucigașul # Bizlaw.md
Situație neobișnuită în Franța. Doi gemeni sunt judecați &icir...
12 februarie 2026
18:20
Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege priv...
17:50
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatură, adoptate în luna iulie 2025 # Bizlaw.md
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatu...
17:30
C.F. „Fiduciar Invest” S.A. v. Republica Moldova: Încălcare a dreptului la un proces echitabil după examinarea cauzei în procedură administrativă fără a clarifica competența instanței # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
15:00
Antreprenorii independenți: drepturi la prestații sociale și aspecte importante privind recalcularea contribuțiilor # Bizlaw.md
Contribuțiile de asigurări sociale aferente antreprenorilor independ...
13:40
Regulile după care este analizată concurența pe piață urmează să fie...
10:50
Piața de capital din Republica Moldova a înregistrat în ...
09:00
În sălile de judecată, roba funcționează ca uniformă instituți...
11 februarie 2026
13:40
În anul 2025, pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) s-au a...
10:50
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, înregistrată în Registrul comunităților de energie din surse regenerabile # Bizlaw.md
Prima comunitate de energie din surse regenerabile a fost înre...
10:10
II. Modificări la Legea concurenței: Reguli noi privind notificarea și evaluarea concentrărilor economice # Bizlaw.md
Capitolul IV din Legea concurenței ar putea fi revizuit substanțial,...
08:50
Ce este euro digital și cum îl vom folosi? Parlamentul European a aprobat doua rezoluții privind moneda euro digitală # Bizlaw.md
Parlamentul UE a aprobat două rezoluții privind moneda euro digitală...
10 februarie 2026
16:30
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucr...
15:20
Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile comp...
14:30
Autoritățile propun modificări ample la Legea concurenței, care vize...
14:00
Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la func...
11:00
MITP depășește pragul de 1 miliard de dolari în cifra de afaceri a companiilor rezidente # Bizlaw.md
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a depășit, anul trecut, pr...
08:40
MrBeast, cel mai popular YouTuber din lume urmează să achiziționeze ...
9 februarie 2026
17:00
Conferință Internațională de Arbitraj: Soluții inteligente pentru soluționarea litigiilor între profesioniști # Bizlaw.md
Cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale de Arbitraj „...
14:20
Concurs pentru selectarea profesorilor universitari în drept în calitate de membri în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați # Bizlaw.md
Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui me...
14:00
CtEDO obligă Republica Moldova să restituie imobilul unei cumpărătoare de bună-credință, după anularea ilegală a contractului de vânzare # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Cu...
11:30
9–18 februarie 2026: o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat prin eVMS.md # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a...
08:50
Investitorii de pe Wall Street se orientează către companii mai mici şi mai ieftine, pentru a evita riscurile mari # Bizlaw.md
Investitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către...
6 februarie 2026
10:50
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Bizlaw.md
Pierangelo Padova a demisionat din funcția de membru al Comisiei de ...
10:00
CSP a anunțat concurs pentru selectarea candidatului la funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Eurojust # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursu...
09:10
Tot mai multe mașini electrice și hibride în Republica Moldova. Aproape 7% din autoturisme sunt eficiente energetic # Bizlaw.md
Peste 87.000 de autovehicule electrice și hibride au fost înre...
08:50
Concurs pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile # Bizlaw.md
Plenul CSM a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de m...
08:40
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public. Proiectul, votat de Parlament în lectura a doua # Bizlaw.md
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale...
08:30
Bitcoin cade sub 67.000 de dolari, pe fondul intensificării vânzărilor şi al pesimismului privind funcţia monedei digitale # Bizlaw.md
Bitcoin a coborât sub nivelul de 67.000 de dolari, pe măsură c...
08:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a inițiat procedura...
5 februarie 2026
16:20
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.