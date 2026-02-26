Salesforce sfidează „Saaspocalypse”: rezultate financiare în creștere, pariu pe agenți AI și dividend majorat
Acum 2 ore
04:00
Startupul indian Gushwork atrage 9 milioane de dolari pentru a ajuta firmele să găsească clienți prin căutare AI pe ChatGPT, Gemini și Perplexity # Ziarul National
Pe măsură ce instrumentele de căutare bazate pe inteligență artificială schimbă modul în care companiile sunt descoperite online, startupul Gushwor...
04:00
Anthropic înghite startupul de AI Vercept din Seattle, după ce Meta a racolat deja unul dintre cofondatori # Ziarul National
Anthropic a anunțat miercuri că a achiziționat Vercept, un startup de inteligență artificială cu rădăcini puternice în ecosistemul tehnologic din S...
04:00
Nvidia spulberă scepticismul față de AI și anunță venituri record de 68,1 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea # Ziarul National
Gigantul din domeniul cipurilor Nvidia a anunțat că veniturile sale din trimestrul al patrulea au crescut cu 73% față de aceeași perioadă a anului ...
Acum 4 ore
02:00
Nvidia anunță un nou trimestru record, pe fondul exploziei cererii de putere de calcul pentru AI # Ziarul National
Gigantul producător de cipuri și cea mai valoroasă companie din lume, Nvidia, a raportat miercuri profituri record pentru cel mai recent trimestru,...
Acum 6 ore
01:00
Casa Albă cere giganților AI să plătească pentru scumpirile la energie, după ce aceștia au promis deja că vor acoperi costurile suplimentare # Ziarul National
Proliferarea centrelor de date bazate pe inteligență artificială care se conectează la rețeaua electrică națională a contribuit la creșterea prețur...
00:00
Larry Summers își dă demisia de la Harvard după dezvăluirea legăturilor cu Jeffrey Epstein, înaintea audierii soților Clinton # Ziarul National
Larry Summers, fost secretar al Finanţelor în timpul lui Bill Clinton, devenit ulterior preşedinte al Universităţii Harvard în anii 2000, a demisio...
00:00
Agenția americană de securitate cibernetică CISA, paralizată de tăieri de personal și buget sub administrația Trump # Ziarul National
Agenția americană pentru securitate cibernetică CISA se află într-o situație critică, potrivit unor parlamentari din ambele tabere politice și repr...
Acum 8 ore
23:00
CUDIS lansează noua generație de inele de sănătate cu antrenor AI integrat și recompense pentru obiceiuri sănătoase # Ziarul National
Startupul de dispozitive purtabile CUDIS lansează în această săptămână noua serie de inele de sănătate. Versiunea actualizată include mai multe fun...
23:00
Un editor al lui MrBeast, acuzat de tranzacționare pe bază de informații privilegiate pe platforma Kalshi # Ziarul National
Un editor al celui mai popular creator de pe YouTube, MrBeast, a fost acuzat de platforma de piețe de predicție Kalshi de tranzacționare pe baza de...
23:00
Cum a ajuns un șef al contractorului american L3Harris să vândă rușilor instrumente de hacking de milioane de dolari # Ziarul National
Un fost executiv de top în domeniul securității cibernetice, despre care procurorii spun că a „trădat” Statele Unite, va petrece cel puțin următori...
23:00
Samsung lansează ecrane cu mod de confidențialitate personalizabil pentru aplicații și notificări # Ziarul National
La evenimentul live Galaxy S26 de miercuri, Samsung a prezentat o nouă tehnologie de afișare care permite activarea unui mod de confidențialitate ș...
23:00
Google înglobează Intrinsic pentru a accelera integrarea inteligenței artificiale în roboții industriali # Ziarul National
Google avansează tot mai mult în zona inteligenței artificiale aplicate în lumea fizică, preluând sub umbrela sa o platformă bine-cunoscută de soft...
22:00
Google transformă Gemini în „secretar” pe Android: automatizează comenzi, detectează fraude și extinde funcția Circle to Search # Ziarul National
Google a anunțat miercuri o serie de actualizări pentru funcțiile sale Gemini bazate pe inteligență artificială în sistemul de operare Android, cea...
22:00
Zelenski explică de ce reparaţiile la conducta Drujba vor întârzia în ciuda presiunilor UE şi a acuzaţiilor Ungariei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că reparaţiile la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Central...
22:00
Val de moratorii și tăieri de facilități fiscale împotriva centrelor de date AI în Statele Unite # Ziarul National
În întreaga țară, nemulțumirea față de valul tot mai mare de ferme de servere care însoțește boomul inteligenței artificiale a explodat. Indignarea...
22:00
Presupusul asasin al fostului deputat ucrainean prorus Andrii Portnov, împuşcat la o şcoală de elită din Madrid, capturat în Germania după un mandat european de arestare # Ziarul National
Presupusul asasin al fostului deputat ucrainean prorus Andrii Portnov, ucis prin împuşcare în mai 2025, în plină zi, în faţa unei şcoli de elită de...
Acum 12 ore
21:00
Parchetul german clasează dosarul pensionarului care l-a numit pe cancelarul Merz „Pinocchio”, considerând critica legitimă la adresa puterii # Ziarul National
Un pensionar german care l-a catalogat pe cancelarul german Friedrich Merz drept ”Pinocchio” a criticat puterea în mod legitim, iar dosarul a fost ...
21:00
Vreme mai rece și cer predominant noros în Republica Moldova, joi 26 februarie 2026 # Ziarul National
Joi, 26 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii ușor coborâte față de miercuri. Dimineața și noaptea vor p...
21:00
OpenAI introduce reclame treptat în ChatGPT și promite protejarea datelor și a încrederii utilizatorilor # Ziarul National
Luna trecuta, OpenAI a anunțat că va introduce reclame pentru utilizatorii ChatGPT din planurile gratuite și Go. La începutul acestei luni, compani...
20:00
Creatorul OpenClaw, angajat de OpenAI, îi îndeamnă pe dezvoltatori să fie jucăuși cu AI și să trateze programarea asistată de inteligență artificială ca pe o abilitate care se învață în timp # Ziarul National
Peter Steinberger, creatorul agentului AI viral OpenClaw, angajat ulterior de OpenAI, are câteva sfaturi pentru cei care experimentează cu tehnolog...
19:00
Program național „Zona Sigură Online” pentru părinți, îngrijitori și copiii care folosesc inteligența artificială în mediul digital # Ziarul National
Programul național de informare pentru părinți și îngrijitori „Zona Sigură Online”, dedicat familiilor din Republica Moldova, a fost lansat în prem...
19:00
Podcasturile depășesc radioul vorbit în preferințele americanilor și se extind puternic în format video # Ziarul National
Podcasturile au depășit oficial posturile de radio AM/FM de tip talk-show ca mediu preferat pentru conținut audio vorbit în Statele Unite, potrivit...
19:00
MEC lansează consultări publice pe noua Concepție a disciplinei „Limba și literatura română” pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională, precum și toți factorii interesați, să participe la discuții publice dedicate C...
19:00
Tot mai mulți adolescenți americani își caută sprijinul emoțional la chatboți AI, spre îngrijorarea experților și a părinților # Ziarul National
Chatboții AI au ajuns să fie integrați profund în viața adolescenților americani, arată un raport publicat marți de Centrul de Cercetare Pew. Cel...
18:00
Amazon lansează Alexa+ cu personalități noi: Brief, Chill și Sweet, pentru un asistent AI personalizabil # Ziarul National
Amazon introduce o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să schimbe personalitatea asistentului său AI, Alexa+. Miercuri, compania a la...
18:00
Zeci de dosare FBI lipsă din arhiva Epstein, inclusiv interviuri cu femeia care îl acuză pe Trump de agresiune sexuală # Ziarul National
Zeci de înregistrări ale audierilor martorilor FBI din ancheta privind cazul Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere făcut...
18:00
Plan național pentru revitalizarea limbii găgăuze în autonomie, lansat la Comrat pentru perioada 2026-2027 # Ziarul National
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie, pentru anii 2026-2027, a fost prezentat în cadrul unui eveni...
18:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Vasile Costiuc, PRIMA reacție despre faptul că s-ar fi eschivat să plătească BILETELE în transportul din Napoli. Acesta prezintă BILETELE pe care le-ar fi cumpărat și spune că a fost FILAT de serviciile speciale din R. Moldova. # Ziarul National
Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, infirmă că că ar fi fost prins în transportul public din Napoli, Italia, fără bilet. Acesta a publi...
17:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția disciplinei „Limba și literatura română” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
17:00
Harbinger cumpără Phantom AI și mizează pe software pentru a-și extinde afacerea cu camioane electrice # Ziarul National
Startup-ul Harbinger, specializat in camioane electrice, a preluat compania de software pentru conducere autonomă Phantom AI, într-un demers de ...
17:00
Comp, startupul de HR cu inteligență artificială din Brazilia, atrage o rundă Series A de 17,25 milioane de dolari condusă de Khosla Ventures # Ziarul National
După ce a absolvit Universitatea Cornell, Christophe Gerlach a petrecut aproape doi ani investind exclusiv în startupuri de tehnologie pentru re...
16:45
TikTok, noua rampă de lansare pentru designeri: cum a ajuns un creator Gen Z să reinventeze brandul Slazenger # Ziarul National
Sunt CV-urile deja depășite, iar prezentările pe TikTok noul mod de a te angaja?Designerul și creatorul de conținut Alexei Hamblin a testat exact...
16:45
Atlassian introduce în Jira agenți AI care lucrează umăr la umăr cu angajații, pentru proiecte mai eficiente și mai puțin haotice # Ziarul National
Gigantul de software pentru întreprinderi Atlassian lansează un nou mod de colaborare între oameni și agenți AI, prin care speră să ajute echipele ...
16:45
Noi discuții la Tiraspol între reprezentanții politici pentru reglementarea transnistreană # Ziarul National
Mâine, 26 februarie curent, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE în Republica Moldova va avea loc reuniunea de lucru a reprezentanților poli...
16:45
ULTIMA ORĂ, DOC // Președinta Sandu le-a RETRAS de urgență la NOUĂ persoane cetățenia R. Moldova. Cine sunt acestea și de ce s-a recurs la o asemenea măsură DRASTICĂ # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu le-a RETRAS de urgență la NOUĂ persoane cetățenia R. Moldova. Cine sunt acestea și de ce s-a recurs la o asemenea...
16:45
Adobe lansează Quick Cut în Firefly: editor video AI care montează automat filmările într-un prim draft rapid # Ziarul National
Editorul video din Adobe Firefly primește o nouă funcție, numită Quick Cut, care folosește inteligența artificială pentru a monta filmările și B-ro...
16:45
Startup-ul de brokeraj de asigurări AI Harper, absolvent Y Combinator, strânge 47 de milioane de dolari pentru a automatiza piața din America de mijloc # Ziarul National
Dakotah Rice revine în postura de fondator. Miercuri, el a anunțat că noua sa companie, brokerul de asigurări nativ AI Harper, a atras finanțări de...
Acum 24 ore
16:15
Mașinile autonome britanice promit să circule „oriunde”, în ciuda gropilor de pe șoselele din Regatul Unit # Ziarul National
Startup-ul britanic Wayve, specializat în vehicule autonome, susține că este încrezător că tehnologia sa va permite mașinilor să „conducă cu adevăr...
15:15
FOTO // Vasile Costiuc, SCANDAL monstru în Napoli. Parlamentarul ar fi fost protagonistul unei scene RUȘINOASE, după ce s-ar fi zgârcit să plătească 1,5 Euro pentru călătoria cu autobuzul. Acesta a fluturat cu pașaportul diplomatic # Ziarul National
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călător...
15:00
Fondul rutier 2026: 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea drumurilor naționale și un nou laborator de control al calității lucrărilor # Ziarul National
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei în 2026....
15:00
SUA cer Ucrainei să lovească infrastructura energetică a Rusiei fără a atinge interesele economice americane și kazahe # Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la acţiuni care ar putea afecta interesele americane atunci când atacă ...
15:00
Urme de glonț pe un avion American Airlines venit din Columbia: aeronava retrasă din serviciu, anchetă în desfășurare # Ziarul National
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, în Columbia...
14:15
20.000 de scrisori ale elevilor din Moldova, mesaj de sprijin pentru copiii din Ucraina prin Ambasada de la Chișinău # Ziarul National
Douăzeci de mii de scrisori, redactate de elevii din Republica Moldova în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de o îmbrățișare”, au ajuns la ...
14:15
Gucci, în mijlocul unui val de critici după ce a folosit imagini generate cu inteligență artificială pentru promovarea show-ului de la Milan Fashion Week # Ziarul National
Casa de moda Gucci se confruntă cu un val de critici după ce a folosit inteligența artificială pentru a genera imagini de promovare a viitorului...
14:15
Zelenski anunță negocieri la Geneva cu SUA pentru „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a Ucrainei # Ziarul National
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficiali americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un „pache...
14:15
AgTech 2026 la Chișinău: conferință despre digitalizarea și modernizarea agriculturii din Republica Moldova # Ziarul National
La data de 3 martie 2026, la Tekwill, în municipiul Chișinău, va avea loc Conferința AgTech 2026, un eveniment profesional dedicat agriculturii ...
14:15
Când se schimbă ORA // Guvernul menține schimbarea sezonieră a orei: Republica Moldova trece la ora de vară în ultima duminică din martie # Ziarul National
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ult...
14:15
VIDEO // Semne de SLĂBICIUNE și nervozitate la Moscova. Propagandistul Nr. 1 al lui Putin admite că o înfrângere a Rusiei în Ucraina ar duce la „distrugerea” lumii # Ziarul National
Propagandistul lui Putin: Înfrângerea în Ucraina ar duce la distrugerea lumii de către Rusia VIDEO Acest text a fost copiat de pe Ziare.com...
13:15
Pericolul invizibil al pozelor încărcate în ChatGPT și Google Gemini: cum pot deveni pozele de pe internet portițe pentru hackeri # Ziarul National
„Nu mai urca poze luate de pe internet în chat-uri cu AI! Dacă ne uităm la poza asta (n.red. video mai jos) nu pare nimic în neregulă cu ea, nu? Ei...
