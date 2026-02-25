Creatorul OpenClaw, angajat de OpenAI, îi îndeamnă pe dezvoltatori să fie jucăuși cu AI și să trateze programarea asistată de inteligență artificială ca pe o abilitate care se învață în timp

Ziarul National, 25 februarie 2026 20:00

Peter Steinberger, creatorul agentului AI viral OpenClaw, angajat ulterior de OpenAI, are câteva sfaturi pentru cei care experimentează cu tehnolog...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:00
Program național „Zona Sigură Online” pentru părinți, îngrijitori și copiii care folosesc inteligența artificială în mediul digital Ziarul National
Programul național de informare pentru părinți și îngrijitori „Zona Sigură Online”, dedicat familiilor din Republica Moldova, a fost lansat în prem...
19:00
Podcasturile depășesc radioul vorbit în preferințele americanilor și se extind puternic în format video Ziarul National
Podcasturile au depășit oficial posturile de radio AM/FM de tip talk-show ca mediu preferat pentru conținut audio vorbit în Statele Unite, potrivit...
19:00
MEC lansează consultări publice pe noua Concepție a disciplinei „Limba și literatura română” pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională, precum și toți factorii interesați, să participe la discuții publice dedicate C...
19:00
Tot mai mulți adolescenți americani își caută sprijinul emoțional la chatboți AI, spre îngrijorarea experților și a părinților Ziarul National
Chatboții AI au ajuns să fie integrați profund în viața adolescenților americani, arată un raport publicat marți de Centrul de Cercetare Pew. Cel...
Acum 4 ore
18:00
Amazon lansează Alexa+ cu personalități noi: Brief, Chill și Sweet, pentru un asistent AI personalizabil Ziarul National
Amazon introduce o nouă funcție care le va permite utilizatorilor să schimbe personalitatea asistentului său AI, Alexa+. Miercuri, compania a la...
18:00
Zeci de dosare FBI lipsă din arhiva Epstein, inclusiv interviuri cu femeia care îl acuză pe Trump de agresiune sexuală Ziarul National
Zeci de înregistrări ale audierilor martorilor FBI din ancheta privind cazul Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere făcut...
18:00
Plan național pentru revitalizarea limbii găgăuze în autonomie, lansat la Comrat pentru perioada 2026-2027 Ziarul National
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie, pentru anii 2026-2027, a fost prezentat în cadrul unui eveni...
18:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Vasile Costiuc, PRIMA reacție despre faptul că s-ar fi eschivat să plătească BILETELE în transportul din Napoli. Acesta prezintă BILETELE pe care le-ar fi cumpărat și spune că a fost FILAT de serviciile speciale din R. Moldova. Ziarul National
Liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, infirmă că că ar fi fost prins în transportul public din Napoli, Italia, fără bilet. Acesta a publi...
17:00
MEC lansează consultări publice pentru Concepția disciplinei „Limba și literatura română” în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
17:00
Harbinger cumpără Phantom AI și mizează pe software pentru a-și extinde afacerea cu camioane electrice Ziarul National
Startup-ul Harbinger, specializat in camioane electrice, a preluat compania de software pentru conducere autonomă Phantom AI, într-un demers de ...
17:00
Comp, startupul de HR cu inteligență artificială din Brazilia, atrage o rundă Series A de 17,25 milioane de dolari condusă de Khosla Ventures Ziarul National
După ce a absolvit Universitatea Cornell, Christophe Gerlach a petrecut aproape doi ani investind exclusiv în startupuri de tehnologie pentru re...
16:45
TikTok, noua rampă de lansare pentru designeri: cum a ajuns un creator Gen Z să reinventeze brandul Slazenger Ziarul National
Sunt CV-urile deja depășite, iar prezentările pe TikTok noul mod de a te angaja?Designerul și creatorul de conținut Alexei Hamblin a testat exact...
16:45
Atlassian introduce în Jira agenți AI care lucrează umăr la umăr cu angajații, pentru proiecte mai eficiente și mai puțin haotice Ziarul National
Gigantul de software pentru întreprinderi Atlassian lansează un nou mod de colaborare între oameni și agenți AI, prin care speră să ajute echipele ...
16:45
Noi discuții la Tiraspol între reprezentanții politici pentru reglementarea transnistreană Ziarul National
Mâine, 26 februarie curent, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE în Republica Moldova va avea loc reuniunea de lucru a reprezentanților poli...
16:45
ULTIMA ORĂ, DOC // Președinta Sandu le-a RETRAS de urgență la NOUĂ persoane cetățenia R. Moldova. Cine sunt acestea și de ce s-a recurs la o asemenea măsură DRASTICĂ Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu le-a RETRAS de urgență la NOUĂ persoane cetățenia R. Moldova. Cine sunt acestea și de ce s-a recurs la o asemenea...
16:45
Adobe lansează Quick Cut în Firefly: editor video AI care montează automat filmările într-un prim draft rapid Ziarul National
Editorul video din Adobe Firefly primește o nouă funcție, numită Quick Cut, care folosește inteligența artificială pentru a monta filmările și B-ro...
16:45
Startup-ul de brokeraj de asigurări AI Harper, absolvent Y Combinator, strânge 47 de milioane de dolari pentru a automatiza piața din America de mijloc Ziarul National
Dakotah Rice revine în postura de fondator. Miercuri, el a anunțat că noua sa companie, brokerul de asigurări nativ AI Harper, a atras finanțări de...
Acum 6 ore
16:15
Mașinile autonome britanice promit să circule „oriunde”, în ciuda gropilor de pe șoselele din Regatul Unit Ziarul National
Startup-ul britanic Wayve, specializat în vehicule autonome, susține că este încrezător că tehnologia sa va permite mașinilor să „conducă cu adevăr...
15:15
FOTO // Vasile Costiuc, SCANDAL monstru în Napoli. Parlamentarul ar fi fost protagonistul unei scene RUȘINOASE, după ce s-ar fi zgârcit să plătească 1,5 Euro pentru călătoria cu autobuzul. Acesta a fluturat cu pașaportul diplomatic Ziarul National
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călător...
15:00
Fondul rutier 2026: 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea drumurilor naționale și un nou laborator de control al calității lucrărilor Ziarul National
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei în 2026....
15:00
SUA cer Ucrainei să lovească infrastructura energetică a Rusiei fără a atinge interesele economice americane și kazahe Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la acţiuni care ar putea afecta interesele americane atunci când atacă ...
15:00
Urme de glonț pe un avion American Airlines venit din Columbia: aeronava retrasă din serviciu, anchetă în desfășurare Ziarul National
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, în Columbia...
Acum 8 ore
14:15
20.000 de scrisori ale elevilor din Moldova, mesaj de sprijin pentru copiii din Ucraina prin Ambasada de la Chișinău Ziarul National
Douăzeci de mii de scrisori, redactate de elevii din Republica Moldova în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de o îmbrățișare”, au ajuns la ...
14:15
Gucci, în mijlocul unui val de critici după ce a folosit imagini generate cu inteligență artificială pentru promovarea show-ului de la Milan Fashion Week Ziarul National
Casa de moda Gucci se confruntă cu un val de critici după ce a folosit inteligența artificială pentru a genera imagini de promovare a viitorului...
14:15
Zelenski anunță negocieri la Geneva cu SUA pentru „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a Ucrainei Ziarul National
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficiali americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un „pache...
14:15
AgTech 2026 la Chișinău: conferință despre digitalizarea și modernizarea agriculturii din Republica Moldova Ziarul National
La data de 3 martie 2026, la Tekwill, în municipiul Chișinău, va avea loc Conferința AgTech 2026, un eveniment profesional dedicat agriculturii ...
14:15
Când se schimbă ORA // Guvernul menține schimbarea sezonieră a orei: Republica Moldova trece la ora de vară în ultima duminică din martie Ziarul National
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ult...
14:15
VIDEO // Semne de SLĂBICIUNE și nervozitate la Moscova. Propagandistul Nr. 1 al lui Putin admite că o înfrângere a Rusiei în Ucraina ar duce la „distrugerea” lumii​ Ziarul National
Propagandistul lui Putin: Înfrângerea în Ucraina ar duce la distrugerea lumii de către Rusia VIDEO Acest text a fost copiat de pe Ziare.com...
13:15
Pericolul invizibil al pozelor încărcate în ChatGPT și Google Gemini: cum pot deveni pozele de pe internet portițe pentru hackeri Ziarul National
„Nu mai urca poze luate de pe internet în chat-uri cu AI! Dacă ne uităm la poza asta (n.red. video mai jos) nu pare nimic în neregulă cu ea, nu? Ei...
13:15
Putin acuză Ucraina că plănuiește sabotarea conductelor TurkStream și Blue Stream din Marea Neagră și ordonă întărirea protecției infrastructurii energetice rusești Ziarul National
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat marţi serviciului de securitate FSB să intensifice protecţia infrastructurii energetice şi de tran...
Acum 12 ore
12:15
Atac tâlhăresc asupra unui administrator de schimb valutar din Chișinău pentru 500 000 de lei: inculpații, condamnați la ani grei de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în cauze de tâlhărie, instrumentate separat. În primul d...
12:15
Avion militar F-16 al armatei turce s-a prăbuşit în vestul ţării: pilotul a murit, anchetă în desfăşurare Ziarul National
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, iar pilotul şi-a pierdut viaţa, a anunţat Ministerul...
12:15
ULTIMA ORĂ // Păduri „pe hârtie”, MILIOANE de lei în buzunare. Factorii de decizie ai Î.S „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” au împădurit fictiv peste 60 de ha Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într...
12:15
MEC lansează consultări publice naționale pentru modernizarea concepțiilor disciplinelor școlare în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova organizează consultări publice privind Concepțiile disciplinelor școlare din învățământul ...
11:30
Moldova face pas decisiv spre cuplarea cu piața energetică a UE: Ministerul Energiei inițiază verificarea transpunerii Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică Ziarul National
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială pentru inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității Energetice a modul...
11:30
Bărbat de 37 de ani, cu antecedente penale, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime din interes material Ziarul National
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, acuzat de o...
11:30
Număr record mondial de jurnalişti ucişi în 2025: Israel, responsabil pentru aproape două treimi dintre decese Ziarul National
O sută douăzeci şi nouă de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi la nivel mondial în 2025, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jur...
10:30
De ce mor sportivii pe teren: explicațiile medicului cardiolog Anca Tâu despre stopul cardiac și miturile conspirației Ziarul National
Mijlocașul camerunez a intrat ca rezervă în meciul cu Viitorul Constanța, în 2016. La un moment dat s-a prăbușit pe teren și a suferit un stop ...
10:30
Ultimatum de la Pentagon pentru Anthropic: ridică toate restricţiile asupra AI-ului folosit de armată sau rişti sancţiuni drastice Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a lansat marţi un ultimatum start-up-ului de inteligenţă artificială (AI) Anthropic, cerându-i să...
10:30
Romanian Real Estate FORUM – pentru PRIMA dată la Chișinău. REZERVĂRI și informații AICI Ziarul National
Chișinău, 28 februarie 2026 – Romanian Real Estate FORUM, cel mai mare eveniment dedicat pieței imobiliare din România, ajunge pentru prima dată...
08:45
Regele Harald al Norvegiei, spitalizat de urgență în Tenerife din cauza unei infecții și a deshidratării Ziarul National
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat marţi într-un spital de pe insula spaniolă Tenerife, din cauza unei infecţii şi...
08:45
Horoscopul zilei 25.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce ritm alert și decizii rapide. O oportunitate profesională îți testează curajul, dar sprijinul unei persoane apropi...
07:45
Copiii cu părinţi alergici, risc de până la 70% de a dezvolta alergii. Dr. Felicia Bănărescu: „Nu se moştenesc alergiile, ci predispoziţia la alergii” Ziarul National
Într-un mediu ambiant tot mai poluat, marcat de schimbări climatice accentuate şi de un stil de viaţă cu mult stres şi consum ridicat de alimente p...
Acum 24 ore
05:45
Boomul AI în India: companiile renunță la promoții gratuite și pariază pe abonamente plătite într-o piață uriașă, dar greu de monetizat Ziarul National
Eforturile giganților tehnologici de a accelera adoptarea inteligenței artificiale în India par să ajungă la un punct de cotitură, pe măsură ce com...
03:45
Startup-ul spaniol Multiverse lansează gratuit pe Hugging Face modelul AI comprimat HyperNova 60B, rival pentru Mistral Large 3 și alternativele OpenAI Ziarul National
Modelele lingvistice de mari dimensiuni au o problema esențială: sunt foarte mari și costisitoare. Startup-ul spaniol Multiverse Computing încearcă...
03:45
Apple extinde la nivel global verificarea vârstei în App Store și blochează aplicațiile 18+ pentru a respecta noile legi de siguranță a copiilor Ziarul National
Apple lansează noi instrumente pentru a se conforma numărului tot mai mare de legi privind verificarea vârstei, atât în Statele Unite, cât și la ni...
03:45
Wayve, startupul britanic de conducere autonomă, ridică până la 1,5 miliarde de dolari de la Nvidia, Uber și giganți auto pentru lansarea de servicii robotaxi Ziarul National
Tehnologia de conducere autonomă a companiei britanice Wayve a atras un spectru larg de investitori în cea mai recentă rundă de finanțare, în valoa...
02:45
Discord își amână verificarea vârstei după protestele utilizatorilor și promite opțiuni fără scanări faciale Ziarul National
Discord amână planurile de a începe verificarea vârstei tuturor utilizatorilor în luna martie, după câteva săptămâni de nemulțumiri exprimate de co...
01:45
SUA dau ultimatum companiei Anthropic în disputa privind folosirea tehnologiei AI de către Pentagon Ziarul National
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a amenințat că va elimina compania Anthropic din lanțul de aprovizionare al agenției dacă firma va r...
