FOTO // Vasile Costiuc, SCANDAL monstru în Napoli. Parlamentarul ar fi fost protagonistul unei scene RUȘINOASE, după ce s-ar fi zgârcit să plătească 1,5 Euro pentru călătoria cu autobuzul. Acesta a fluturat cu pașaportul diplomatic

Ziarul National, 25 februarie 2026 15:15

Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călător...

• • •

Acum 30 minute
15:15
Acum o oră
15:00
Fondul rutier 2026: 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea drumurilor naționale și un nou laborator de control al calității lucrărilor Ziarul National
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei în 2026....
15:00
SUA cer Ucrainei să lovească infrastructura energetică a Rusiei fără a atinge interesele economice americane și kazahe Ziarul National
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la acţiuni care ar putea afecta interesele americane atunci când atacă ...
15:00
Urme de glonț pe un avion American Airlines venit din Columbia: aeronava retrasă din serviciu, anchetă în desfășurare Ziarul National
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, în Columbia...
Acum 2 ore
14:15
20.000 de scrisori ale elevilor din Moldova, mesaj de sprijin pentru copiii din Ucraina prin Ambasada de la Chișinău Ziarul National
Douăzeci de mii de scrisori, redactate de elevii din Republica Moldova în cadrul campaniei „O scrisoare ține loc de o îmbrățișare”, au ajuns la ...
14:15
Gucci, în mijlocul unui val de critici după ce a folosit imagini generate cu inteligență artificială pentru promovarea show-ului de la Milan Fashion Week Ziarul National
Casa de moda Gucci se confruntă cu un val de critici după ce a folosit inteligența artificială pentru a genera imagini de promovare a viitorului...
14:15
Zelenski anunță negocieri la Geneva cu SUA pentru „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a Ucrainei Ziarul National
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficiali americani pentru a discuta despre reconstrucţia postbelică a ţării, inclusiv despre un „pache...
14:15
AgTech 2026 la Chișinău: conferință despre digitalizarea și modernizarea agriculturii din Republica Moldova Ziarul National
La data de 3 martie 2026, la Tekwill, în municipiul Chișinău, va avea loc Conferința AgTech 2026, un eveniment profesional dedicat agriculturii ...
14:15
Când se schimbă ORA // Guvernul menține schimbarea sezonieră a orei: Republica Moldova trece la ora de vară în ultima duminică din martie Ziarul National
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ult...
14:15
VIDEO // Semne de SLĂBICIUNE și nervozitate la Moscova. Propagandistul Nr. 1 al lui Putin admite că o înfrângere a Rusiei în Ucraina ar duce la „distrugerea” lumii​ Ziarul National
Propagandistul lui Putin: Înfrângerea în Ucraina ar duce la distrugerea lumii de către Rusia VIDEO Acest text a fost copiat de pe Ziare.com...
Acum 4 ore
13:15
Pericolul invizibil al pozelor încărcate în ChatGPT și Google Gemini: cum pot deveni pozele de pe internet portițe pentru hackeri Ziarul National
„Nu mai urca poze luate de pe internet în chat-uri cu AI! Dacă ne uităm la poza asta (n.red. video mai jos) nu pare nimic în neregulă cu ea, nu? Ei...
13:15
Putin acuză Ucraina că plănuiește sabotarea conductelor TurkStream și Blue Stream din Marea Neagră și ordonă întărirea protecției infrastructurii energetice rusești Ziarul National
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat marţi serviciului de securitate FSB să intensifice protecţia infrastructurii energetice şi de tran...
12:15
Atac tâlhăresc asupra unui administrator de schimb valutar din Chișinău pentru 500 000 de lei: inculpații, condamnați la ani grei de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în cauze de tâlhărie, instrumentate separat. În primul d...
12:15
Avion militar F-16 al armatei turce s-a prăbuşit în vestul ţării: pilotul a murit, anchetă în desfăşurare Ziarul National
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, iar pilotul şi-a pierdut viaţa, a anunţat Ministerul...
12:15
ULTIMA ORĂ // Păduri „pe hârtie”, MILIOANE de lei în buzunare. Factorii de decizie ai Î.S „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” au împădurit fictiv peste 60 de ha Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într...
12:15
MEC lansează consultări publice naționale pentru modernizarea concepțiilor disciplinelor școlare în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova organizează consultări publice privind Concepțiile disciplinelor școlare din învățământul ...
Acum 6 ore
11:30
Moldova face pas decisiv spre cuplarea cu piața energetică a UE: Ministerul Energiei inițiază verificarea transpunerii Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică Ziarul National
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială pentru inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității Energetice a modul...
11:30
Bărbat de 37 de ani, cu antecedente penale, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime din interes material Ziarul National
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, acuzat de o...
11:30
Număr record mondial de jurnalişti ucişi în 2025: Israel, responsabil pentru aproape două treimi dintre decese Ziarul National
O sută douăzeci şi nouă de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi la nivel mondial în 2025, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jur...
10:30
De ce mor sportivii pe teren: explicațiile medicului cardiolog Anca Tâu despre stopul cardiac și miturile conspirației Ziarul National
Mijlocașul camerunez a intrat ca rezervă în meciul cu Viitorul Constanța, în 2016. La un moment dat s-a prăbușit pe teren și a suferit un stop ...
10:30
Ultimatum de la Pentagon pentru Anthropic: ridică toate restricţiile asupra AI-ului folosit de armată sau rişti sancţiuni drastice Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a lansat marţi un ultimatum start-up-ului de inteligenţă artificială (AI) Anthropic, cerându-i să...
10:30
Romanian Real Estate FORUM – pentru PRIMA dată la Chișinău. REZERVĂRI și informații AICI Ziarul National
Chișinău, 28 februarie 2026 – Romanian Real Estate FORUM, cel mai mare eveniment dedicat pieței imobiliare din România, ajunge pentru prima dată...
Acum 8 ore
08:45
Regele Harald al Norvegiei, spitalizat de urgență în Tenerife din cauza unei infecții și a deshidratării Ziarul National
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat marţi într-un spital de pe insula spaniolă Tenerife, din cauza unei infecţii şi...
08:45
Horoscopul zilei 25.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce ritm alert și decizii rapide. O oportunitate profesională îți testează curajul, dar sprijinul unei persoane apropi...
07:45
Copiii cu părinţi alergici, risc de până la 70% de a dezvolta alergii. Dr. Felicia Bănărescu: „Nu se moştenesc alergiile, ci predispoziţia la alergii” Ziarul National
Într-un mediu ambiant tot mai poluat, marcat de schimbări climatice accentuate şi de un stil de viaţă cu mult stres şi consum ridicat de alimente p...
Acum 12 ore
05:45
Boomul AI în India: companiile renunță la promoții gratuite și pariază pe abonamente plătite într-o piață uriașă, dar greu de monetizat Ziarul National
Eforturile giganților tehnologici de a accelera adoptarea inteligenței artificiale în India par să ajungă la un punct de cotitură, pe măsură ce com...
03:45
Startup-ul spaniol Multiverse lansează gratuit pe Hugging Face modelul AI comprimat HyperNova 60B, rival pentru Mistral Large 3 și alternativele OpenAI Ziarul National
Modelele lingvistice de mari dimensiuni au o problema esențială: sunt foarte mari și costisitoare. Startup-ul spaniol Multiverse Computing încearcă...
03:45
Apple extinde la nivel global verificarea vârstei în App Store și blochează aplicațiile 18+ pentru a respecta noile legi de siguranță a copiilor Ziarul National
Apple lansează noi instrumente pentru a se conforma numărului tot mai mare de legi privind verificarea vârstei, atât în Statele Unite, cât și la ni...
03:45
Wayve, startupul britanic de conducere autonomă, ridică până la 1,5 miliarde de dolari de la Nvidia, Uber și giganți auto pentru lansarea de servicii robotaxi Ziarul National
Tehnologia de conducere autonomă a companiei britanice Wayve a atras un spectru larg de investitori în cea mai recentă rundă de finanțare, în valoa...
02:45
Discord își amână verificarea vârstei după protestele utilizatorilor și promite opțiuni fără scanări faciale Ziarul National
Discord amână planurile de a începe verificarea vârstei tuturor utilizatorilor în luna martie, după câteva săptămâni de nemulțumiri exprimate de co...
Acum 24 ore
01:45
SUA dau ultimatum companiei Anthropic în disputa privind folosirea tehnologiei AI de către Pentagon Ziarul National
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a amenințat că va elimina compania Anthropic din lanțul de aprovizionare al agenției dacă firma va r...
01:45
Google construiește în Minnesota un centru de date alimentat 100% cu energie curată și cea mai mare baterie din lume, de 100 de ore Ziarul National
Google a anunțat marți că va construi un centru de date în Minnesota, alimentat de 1,9 gigawați de energie curată, inclusiv o baterie masivă de 300...
01:45
Anthropic, presată de Pentagon să ofere acces nelimitat la AI armatei americane, amenințată cu sancțiuni și forțare prin Legea Producției de Apărare Ziarul National
Compania Anthropic are termen până vineri seara pentru a decide dacă va oferi armatei Statelor Unite acces nelimitat la modelul său de inteligență ...
00:45
Google își cere scuze pentru alerta Bafta care îndemna utilizatorii să „vadă mai mult” despre o insultă rasială Ziarul National
Google și-a prezentat scuzele după ce a trimis o alertă de știri legată de gala din acest an a premiilor Bafta, în care sugera în mod nepotrivit ca...
00:45
Discord amână până în 2026 lansarea globală a verificării vârstei, după valul de critici din partea utilizatorilor Ziarul National
Discord nu mai are în plan să lanseze la nivel global sistemul de verificare a vârstei în luna martie și amână implementarea până în a doua jumătat...
00:45
Șeful Instagram, pus la zid în instanță pentru întârzierea de ani de zile a filtrului de nuditate destinat protejării adolescenților Ziarul National
Procurorii implicați într-un proces care vizează dacă aplicațiile de rețele sociale, precum Instagram, sunt adictive și dăunătoare au dorit să afle...
24 februarie 2026
23:45
Inteligența artificială propulsează tot mai multe startup-uri la 10 milioane $ ARR în doar trei luni Ziarul National
Inteligența artificială a adus în lumea startup-urilor apariția unui fenomen nou: companii care ajung aproape instant la un ARR (venit anual recure...
22:30
Spotify lansează împreună cu Liquid Death o boxă‑urnă „Eternal Playlist” în ediție limitată, pentru muzică dincolo de moarte Ziarul National
Spotify și Liquid Death și-au unit forțele pentru a lansa, probabil, cea mai extravagantă colaborare de produs a anului: Eternal Playlist Urn, o bo...
22:30
Moscova avertizează la Geneva că reluarea testelor nucleare de către SUA ar declanșa un efect de domino și ar submina Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare Ziarul National
Moscova avertizează marţi în legătură cu un „efect de domino” în cazul în care Statele Unite îşi vor relua testele nucleare, ca răspuns la presupus...
22:30
SUA sancționează brokerul rus de vulnerabilități zero-day acuzat că a cumpărat exploatări furate de la un contractor de apărare american Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a anunțat marți impunerea unor sancțiuni împotriva a două companii care achiziționează și revând exploatări de tip „zero-da...
21:30
Răcire bruscă și cer mai senin în Republica Moldova, miercuri, 25 februarie 2026 Ziarul National
Miercuri, 25 februarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi cu ploi răzlețe la una mult mai rece, dar în mare parte fără precipitații. Tempe...
21:30
Buncăr nazist transformat în muzeu la Berlin, dedicat războiului din Ucraina și mesajului că Kievul trebuie susținut în continuare Ziarul National
O expoziţie permanentă consacrată Războiului din Ucraina a fost deschisă marţi, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, într-un fost buncăr ...
21:30
Canada cheamă la raport conducerea OpenAI după masacrul de la Tumbler Ridge, unde au murit opt persoane, inclusiv șase copii Ziarul National
Ministrul responsabil de inteligența artificială din Canada a convocat marți la discuții conducerea OpenAI, după atacul armat din Tumbler Ridge,...
21:30
UE promite împrumutul de 90 mld. € pentru Ucraina, în pofida veto-ului Ungariei, și pregătește un nou plan energetic de 920 mil. € pentru iernile 2026-2027 Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului impus de U...
21:00
Macron, sceptic că se poate obţine o pace rapidă în Ucraina: cere aliaților să intensifice sprijinul și să deblocheze garanțiile de securitate pentru Kiev Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea obţinerii unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, înt...
21:00
YouTube îmbunătățește abonamentul Premium Lite de 7,99 dolari cu descărcări offline și redare în fundal Ziarul National
YouTube extinde abonamentul său mai accesibil, Premium Lite, care costă 7,99 dolari pe lună, cu funcții noi, precum posibilitatea de a descărca vid...
21:00
COO-ul OpenAI recunoaște: AI nu a pătruns încă în profunzime în procesele de business ale companiilor Ziarul National
La începutul acestei luni, OpenAI a lansat noua platformă OpenAI Frontier, destinată companiilor care vor să construiască și să gestioneze agenți A...
21:00
Twitch își schimbă radical politica de suspendări: interdicții separate pentru streaming și chat Ziarul National
Twitch a anunțat marți că își modifică politica de suspendări, renunțând la vechiul sistem de penalizare „totul sau nimic”. Până acum, o suspendare...
20:00
Startupurile Ucrainei sfidează războiul: unicorni, inovație și huburi tech care nu se opresc din construit Ziarul National
Când compania edtech Preply a devenit unicorn la începutul acestui an, angajații din biroul său de la Kiev au sărbătorit cu tort – pentru că asta f...
20:00
SUA renunță la taxa de 25% pentru mărfurile moldovenești și introduc o suprataxă temporară de 10% pentru toate importurile Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici din Republica Moldova despre noile decizii adoptate recent de adm...
