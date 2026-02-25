/VIDEO/ Nicolae Șepeli își va ispăși pedeapsa pentru trafic de droguri: Decretul de grațiere a fost revocat

TV8, 25 februarie 2026 19:50

/VIDEO/ Nicolae Șepeli își va ispăși pedeapsa pentru trafic de droguri: Decretul de grațiere a fost revocat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
19:50
/VIDEO/ Nicolae Șepeli își va ispăși pedeapsa pentru trafic de droguri: Decretul de grațiere a fost revocat TV8
Acum o oră
19:40
/VIDEO/ Protest cu saci de tizic la Guvern: MAN cere recalcularea facturilor. Reacția Executivului TV8
Acum 2 ore
19:10
/VIDEO/ Lacrimi și aplauze în picioare: Premiera documentarului „Drumul Războiului 2” a cutremurat publicul TV8
18:50
Profesori înlocuiți cu avataruri digitale: Prima școală online unde lecțiile sunt predate de personaje anime TV8
Acum 4 ore
18:10
/VIDEO/ Importurile de carne de pui din Ucraina vor fi reluate treptat: Fiecare lot va fi supus verificărilor TV8
17:50
„Contribuție de solidaritate”: Câți bani vor primi răniții și familiile victimelor incendiului din Crans-Montana TV8
17:10
/DOC/ 9 persoane au rămas fără cetățenia Moldovei: Ar fi săvârșit fapte grave contra intereselor țării TV8
16:40
/VIDEO/ Un avion militar s-a prăbușit în vestul Turciei: Pilotul și-a pierdut viața TV8
16:20
/VIDEO/ Cartelele de telefonie ar putea fi vândute doar cu act de identitate. Șefa MAI: „Nu afectează cetățenii de bună-credință” TV8
Acum 6 ore
15:50
/HARTĂ/ Risc ridicat de răspândire: Noi focare de pestă porcină și rabie, confirmate în Moldova TV8
15:30
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Quebec: Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale TV8
15:00
Șefa rachetelor nucleare la doar 13 ani: Kim Jong Un și-a numit fiica în funcție TV8
14:20
/DOC/ Judecătoare prinsă cu avere nejustificată de 700.000 de lei: Și-a scos la vânzare un apartament de milioane în 2022 TV8
Acum 8 ore
13:50
Scumpiri în lanț la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 26 februarie 2026 TV8
13:30
„Nu e despre drumuri”: Precizări de la Bolea după perchezițiile la primării. Patru persoane riscă arest preventiv TV8
13:20
/VIDEO/ Demisii în masă la Moldsilva: Tăieri ilegale, incendieri pentru a ascunde urmele și prejudiciu de peste 500.000 de lei TV8
13:00
/VIDEO/ „Furt ca-n codru”: Fraudă de aproximativ 4 milioane de lei la lucrări de împădurire în sudul Moldovei TV8
12:50
N-a găsit bani, dar ar fi ucis o femeie: Un bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie TV8
12:20
/VIDEO/ Premierul cere reparații rapide pe drumuri și toleranță zero la corupție: „E fața noastră, e parcursul nostru european” TV8
Acum 12 ore
12:00
Numiri și demisii în ședința de Guvern: Inspectoratul de Stat al Muncii va avea un nou director TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1463: Greșeala Rusiei și principiul Micawber. Zelenski îl alertează pe Trump, iar Putin amenință nuclear TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1463: Principiul Micawber și piedica Ungariei. Zelenski îl alertează pe Trump, iar Putin amenință nuclear TV8
11:30
„Furt ca-n codru”: Fraudă de aproximativ 4 milioane de lei la lucrări de împădurire în sudul Moldovei TV8
11:20
Vom schimba sau nu ora în Moldova? Guvernul a anulat regula sovietică TV8
10:30
Bodo/Glimt face istorie în Liga Campionilor: Primele echipe calificate în optimi din play-off-ul Ligii Campionilor TV8
10:30
Dosarul lui Vasile Botnari, privind expulzarea profesorilor turci, va fi rejudecat. Promo-LEX: Decizia confirmă deficiențe majore TV8
10:00
/VIDEO/ Imagini dramatice din Brazilia: Cel puțin 30 morți și circa 40 de dispăruți după inundaţii şi alunecări de teren TV8
09:50
/VIDEO/ Oameni care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova /P/ TV8
09:30
/VIDEO/ Donald Trump a ținut un discurs record despre Starea Națiunii: Replici acide, strigăte și evacuări în Congres TV8
09:00
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț negru, vizite la Kiev, amenințarea lui Medvedev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
09:00
/VIDEO/ Donald Trump a ținut un discurs record despre Starea Națiunii: Replici acide, proteste și evacuări în Congres TV8
07:40
Horoscop 25 februarie 2026 de la ChatGPT: Gemenii primesc o veste, Vărsătorii vin cu idei, iar Racii închid un capitol TV8
Acum 24 ore
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 25 februarie 2026: Ploi pe parcursul nopții, iar ziua va fi fără precipitații TV8
24 februarie 2026
23:20
Un singur sat între armata rusă și Zaporojie: Moscova trimite trupe speciale pentru a-l cuceri TV8
23:00
/VIDEO/ Explozie la Moscova: Un polițist a fost ucis, iar doi sunt răniți TV8
22:50
/VIDEO/ Solidaritate globală cu Ucraina, la 4 ani de război: Lumea s-a unit în memoria victimelor și în sprijinul rezistenței TV8
22:20
Trei judecători, propuși pentru numire la Curtea Supremă de Justiție: Decizia finală aparține președintei TV8
22:20
/VIDEO/ Pietonală cu caldarâm: Cum ar putea arăta strada 31 August 1989 după reparații TV8
22:00
Trei magistrați, înaintați pentru Curtea Supremă: Vor fi propuși spre numire Maiei Sandu TV8
21:30
/VIDEO/ Patru ani de război în Ucraina: Pretexte inventate, propagandă și falsuri TV8
21:20
Artur Crăciun, decisiv în liga secundă a Poloniei: A marcat golul victoriei pentru LKS Lodz TV8
21:20
Condamnări ferme și tăceri: Cum s-a împărțit scena politică de la Chișinău la 4 ani de invazie rusă în Ucraina TV8
20:50
Salarii în două tranșe în stânga Nistrului: Măsura va fi valabilă până la sfârșitul anului 2026 TV8
20:50
/VIDEO/ Dragobetele sărută fetele: Elevii de la un liceu din Chișinău și-au împărțit bilețele de dragoste TV8
20:20
/LIVE/ Patru ani de război în Ucraina: Pretexte inventate, propagandă și falsuri TV8
Ieri
19:40
Schimbări la raft: Supermarketurile ar putea fi obligate să afișeze țara de origine a produselor TV8
19:10
A doua manșă din play-off-ul Ligii Campionilor: Atletico Madrid și Inter Milano au nevoie de victorii TV8
18:40
„Alături de Ucraina”: Declarație comună la ONU. 44 de state, inclusiv Moldova, cer tragerea la răspundere a Rusiei TV8
18:10
Doliu la Hollywood: Actorul Robert Carradine a murit după decenii de luptă cu tulburarea bipolară TV8
18:00
/FOTO/ Rusia racolează moldoveni pentru război? Promisiuni de 500.000 de lei și reclame pe Facebook TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.