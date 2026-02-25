Bodo/Glimt face istorie în Liga Campionilor: Primele echipe calificate în optimi din play-off-ul Ligii Campionilor

TV8, 25 februarie 2026 10:30

Bodo/Glimt face istorie în Liga Campionilor: Primele echipe calificate în optimi din play-off-ul Ligii Campionilor

Acum 30 minute
10:30
Bodo/Glimt face istorie în Liga Campionilor: Primele echipe calificate în optimi din play-off-ul Ligii Campionilor TV8
10:30
Dosarul lui Vasile Botnari, privind expulzarea profesorilor turci, va fi rejudecat. Promo-LEX: Decizia confirmă deficiențe majore TV8
Acum o oră
10:00
/VIDEO/ Imagini dramatice din Brazilia: Cel puțin 30 morți și circa 40 de dispăruți după inundaţii şi alunecări de teren TV8
Acum 2 ore
09:50
/VIDEO/ Oameni care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova /P/ TV8
09:30
/VIDEO/ Donald Trump a ținut un discurs record despre Starea Națiunii: Replici acide, strigăte și evacuări în Congres TV8
09:00
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț negru, vizite la Kiev, amenințarea lui Medvedev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
09:00
/VIDEO/ Donald Trump a ținut un discurs record despre Starea Națiunii: Replici acide, proteste și evacuări în Congres TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 25 februarie 2026 de la ChatGPT: Gemenii primesc o veste, Vărsătorii vin cu idei, iar Racii închid un capitol TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 25 februarie 2026: Ploi pe parcursul nopții, iar ziua va fi fără precipitații TV8
Acum 12 ore
23:20
Un singur sat între armata rusă și Zaporojie: Moscova trimite trupe speciale pentru a-l cuceri TV8
23:00
/VIDEO/ Explozie la Moscova: Un polițist a fost ucis, iar doi sunt răniți TV8
22:50
/VIDEO/ Solidaritate globală cu Ucraina, la 4 ani de război: Lumea s-a unit în memoria victimelor și în sprijinul rezistenței TV8
22:20
Trei judecători, propuși pentru numire la Curtea Supremă de Justiție: Decizia finală aparține președintei TV8
22:20
/VIDEO/ Pietonală cu caldarâm: Cum ar putea arăta strada 31 August 1989 după reparații TV8
22:00
Trei magistrați, înaintați pentru Curtea Supremă: Vor fi propuși spre numire Maiei Sandu TV8
Acum 24 ore
21:30
/VIDEO/ Patru ani de război în Ucraina: Pretexte inventate, propagandă și falsuri TV8
21:20
Artur Crăciun, decisiv în liga secundă a Poloniei: A marcat golul victoriei pentru LKS Lodz TV8
21:20
Condamnări ferme și tăceri: Cum s-a împărțit scena politică de la Chișinău la 4 ani de invazie rusă în Ucraina TV8
20:50
Salarii în două tranșe în stânga Nistrului: Măsura va fi valabilă până la sfârșitul anului 2026 TV8
20:50
/VIDEO/ Dragobetele sărută fetele: Elevii de la un liceu din Chișinău și-au împărțit bilețele de dragoste TV8
20:20
/LIVE/ Patru ani de război în Ucraina: Pretexte inventate, propagandă și falsuri TV8
19:40
Schimbări la raft: Supermarketurile ar putea fi obligate să afișeze țara de origine a produselor TV8
19:10
A doua manșă din play-off-ul Ligii Campionilor: Atletico Madrid și Inter Milano au nevoie de victorii TV8
18:40
„Alături de Ucraina”: Declarație comună la ONU. 44 de state, inclusiv Moldova, cer tragerea la răspundere a Rusiei TV8
18:10
Doliu la Hollywood: Actorul Robert Carradine a murit după decenii de luptă cu tulburarea bipolară TV8
18:00
/FOTO/ Rusia racolează moldoveni pentru război? Promisiuni de 500.000 de lei și reclame pe Facebook TV8
17:30
Complot dejucat în Serbia: 2 bărbați, arestați după ce ar fi plănuit să-l ucidă pe Aleksandar Vucic TV8
17:00
Dimineață de coșmar pentru o șoferiță: Automobilul i-a luat foc după ce și-a dus copiii la grădiniță TV8
16:30
/VIDEO/ Factura uriașă a războiului: Cât costă reconstrucția Ucrainei la 4 ani de invazie rusă TV8
16:10
Cum implementează Loteria Națională a Moldovei programul „Joc Responsabil” /P/ TV8
16:00
Sistemul EES al UE se extinde: Din 2 martie va funcționa la încă cinci puncte de frontieră TV8
15:30
/VIDEO/ Planul fulger al Rusiei, spulberat: Cum a rezistat Ucraina în cei 4 ani de război sângeros TV8
14:40
4 ani de război în Ucraina: Bilanț, vizite la Kiev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
14:20
/VIDEO/ „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, un nou documentar de Viorica Tătaru și Andrei Captarenco - astăzi, la TV8 TV8
14:10
/VIDEO/ „Comoară” camuflată printre piese auto: Cum au rămas doi bărbați fără aur de 19 milioane de lei TV8
13:50
Carburanții continuă să se scumpească: Cât vor costa benzina și motorina pe 25 februarie 2026 TV8
13:20
/VIDEO/ O nouă ședință în dosarul „Kuliok”: Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea judecătorilor TV8
13:20
/PROMO/ Patru ani de război în Ucraina: Pretexte inventate, propagandă și falsuri - de la 20:00, doar la „Alo, TV8” TV8
12:40
Partidul lui Ceban vrea un referendum pentru reforma administrativ-teritorială. Buzu: „Doar sperie oamenii” TV8
12:10
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț negru, vizite la Kiev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
11:50
Atenție organizatori: Instituțiile culturale trebuie să anunțe despre invitarea artiștilor străini, în special din CSI TV8
11:40
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova /P/ TV8
11:20
/VIDEO/ Evaziune de milioane într-o afacere cu geamuri termopan: Cartușe ridicate și documente găsite în baie TV8
11:00
/VIDEO/ Manchester United, victorie la limită cu Everton: Michael Carrick rămâne invincibil în 6 meciuri TV8
Ieri
10:50
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț macabru, vizită la Kiev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
10:30
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț macabru, vizită la Kiev, explozie la Moscova și apelul lui Zelenski către Trump TV8
10:20
/VIDEO/ „Putin nu și-a atins scopurile”: Volodimir Zelenski și-a arătat buncărul, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina TV8
10:20
O nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”: Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea judecătorilor TV8
09:50
Maia Sandu, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor” TV8
09:30
/VIDEO/ A zecea vizită în patru ani. Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev: „Nu vom renunța” TV8
