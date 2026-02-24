/VIDEO/ Solidaritate globală cu Ucraina, la 4 ani de război: Lumea s-a unit în memoria victimelor și în sprijinul rezistenței

/VIDEO/ Solidaritate globală cu Ucraina, la 4 ani de război: Lumea s-a unit în memoria victimelor și în sprijinul rezistenței

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8