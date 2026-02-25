VIȘINUL ERDI BOTERMO: Soi autofertil, productiv și adaptat la condiții variate

Agromedia, 25 februarie 2026 16:50

VIȘINUL ERDI BOTERMO: Soi autofertil, productiv și adaptat la condiții variate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 30 minute
16:50
VIȘINUL ERDI BOTERMO: Soi autofertil, productiv și adaptat la condiții variate Agromedia
VIȘINUL ERDI BOTERMO: Soi autofertil, productiv și adaptat la condiții variate
Acum 2 ore
15:20
DEFI®, ERBICID PREEMERGENT PENTRU CARTOF, CEAPĂ, MORCOV, GRÂU ȘI FLOAREA-SOARELUI Agromedia
DEFI®, ERBICID PREEMERGENT PENTRU CARTOF, CEAPĂ, MORCOV, GRÂU ȘI FLOAREA-SOARELUI
Acum 4 ore
15:10
DOUĂ FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ȘI PATRU CAZURI DE RABIE, ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA Agromedia
DOUĂ FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ȘI PATRU CAZURI DE RABIE, ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA
13:10
ZAMBILE ÎNFLORITE ÎN MARTIE. De la bulb la floare în 10 săptămâni Agromedia
ZAMBILE ÎNFLORITE ÎN MARTIE. De la bulb la floare în 10 săptămâni
Acum 6 ore
12:00
DĂM START SEZONULUI AGRICOL 2026 LA MOLDAGROTECH (SPRING) Agromedia
DĂM START SEZONULUI AGRICOL 2026 LA MOLDAGROTECH (SPRING)
11:20
TEHNICA AGRICOLĂ TRECE LA UN NOU NIVEL: Peste 600 CP pe un tractor standard Agromedia
TEHNICA AGRICOLĂ TRECE LA UN NOU NIVEL: Peste 600 CP pe un tractor standard
Acum 8 ore
10:10
BUY DIASPORA: 14 companii vor promova produsele moldovenești în Suedia, Elveția, Germania, Franța și India Agromedia
BUY DIASPORA: 14 companii vor promova produsele moldovenești în Suedia, Elveția, Germania, Franța și India
Acum 24 ore
17:50
ANRE A APROBAT AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE Agromedia
ANRE A APROBAT AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE
17:20
PLECTRANTHUS VERTICILLATUS SAU PLANTA MILIONARĂ DE APARTAMENT, CUM O ÎNGRIJIM CORECT Agromedia
PLECTRANTHUS VERTICILLATUS SAU PLANTA MILIONARĂ DE APARTAMENT, CUM O ÎNGRIJIM CORECT
Ieri
14:20
VINURILE MOLDOVEI PROMOVATE LA „DESCHIDEREA DIPLOMATICĂ A ANULUI” DIN VARȘOVIA Agromedia
VINURILE MOLDOVEI PROMOVATE LA „DESCHIDEREA DIPLOMATICĂ A ANULUI” DIN VARȘOVIA
14:00
DE LA MUNCĂ PESTE HOTARE LA FERMĂ MODERNĂ: Povestea lui Valentin Tabac din Văsieni Agromedia
DE LA MUNCĂ PESTE HOTARE LA FERMĂ MODERNĂ: Povestea lui Valentin Tabac din Văsieni
12:40
AGRICULTURA UCRAINEI, SUB ASEDIU: 20% din terenuri pierdute, 74 miliarde euro pagube Agromedia
AGRICULTURA UCRAINEI, SUB ASEDIU: 20% din terenuri pierdute, 74 miliarde euro pagube
12:10
PREȚUL GRÂULUI ȘI AL PORUMBULUI, SUB PRESIUNE LA BURSĂ. Noi prognoze pentru Rusia și SUA Agromedia
PREȚUL GRÂULUI ȘI AL PORUMBULUI, SUB PRESIUNE LA BURSĂ. Noi prognoze pentru Rusia și SUA
09:50
VARIOLA AVIARĂ ÎN SEZONUL RECE: Riscuri și recomandări Agromedia
VARIOLA AVIARĂ ÎN SEZONUL RECE: Riscuri și recomandări
23 februarie 2026
17:50
A FOST LANSATĂ O NOUĂ EDIȚIE A PROGRAMULUI BRIDGE EXPORT: 20 milioane MDL pentru promovarea exporturilor în 2026 Agromedia
A FOST LANSATĂ O NOUĂ EDIȚIE A PROGRAMULUI BRIDGE EXPORT: 20 milioane MDL pentru promovarea exporturilor în 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
PORTOFOLIU EXTINS DE SOLUȚII FITOSANITARE ȘI FERTILIZANȚI ÎN 2026: Bioprotect mizează pe tehnologii fundamentate științific Agromedia
PORTOFOLIU EXTINS DE SOLUȚII FITOSANITARE ȘI FERTILIZANȚI ÎN 2026: Bioprotect mizează pe tehnologii fundamentate științific
15:30
UTM LANSEAZĂ PROIECTUL ERASMUS+ EDUVET PENTRU MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI VETERINAR Agromedia
UTM LANSEAZĂ PROIECTUL ERASMUS+ EDUVET PENTRU MODERNIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI VETERINAR
15:10
GRANTURI DE PÂNĂ LA 50.000 EUR PENTRU IMM-URILE DIN SECTORUL AGROALIMENTAR Agromedia
GRANTURI DE PÂNĂ LA 50.000 EUR PENTRU IMM-URILE DIN SECTORUL AGROALIMENTAR
14:40
PERCHEZIȚII ÎN PRIMĂRII ÎNTR-UN DOSAR LEGAT DE PROIECTE „SATUL EUROPEAN” Agromedia
PERCHEZIȚII ÎN PRIMĂRII ÎNTR-UN DOSAR LEGAT DE PROIECTE „SATUL EUROPEAN”
12:20
ASIGURAREA SUBVENȚIONATĂ ÎN AGRICULTURĂ: Statul acoperă 70% din prima de asigurare Agromedia
ASIGURAREA SUBVENȚIONATĂ ÎN AGRICULTURĂ: Statul acoperă 70% din prima de asigurare
11:50
SOLUȚII NOI PENTRU PROTECȚIA CULTURILOR: alfa smart agro lansează portofoliul 2026 Agromedia
SOLUȚII NOI PENTRU PROTECȚIA CULTURILOR: alfa smart agro lansează portofoliul 2026
11:40
O NOUĂ DESTINAȚIE TURISTICĂ ÎN MOLDOVA: Glamping pe malul Prutului Agromedia
O NOUĂ DESTINAȚIE TURISTICĂ ÎN MOLDOVA: Glamping pe malul Prutului
11:10
PROTEH-AGRO: Suport real pentru fermierii care fac tranziția spre agricultura carbonului Agromedia
PROTEH-AGRO: Suport real pentru fermierii care fac tranziția spre agricultura carbonului
09:20
PROGNOZA METEO: Zile mai calde spre final de februarie Agromedia
PROGNOZA METEO: Zile mai calde spre final de februarie
20 februarie 2026
08:00
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU PROTECȚIA VIȚEI-DE-VIE: Soluții Corteva pentru 2026 Agromedia
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU PROTECȚIA VIȚEI-DE-VIE: Soluții Corteva pentru 2026
19 februarie 2026
12:50
ÎNȚĂRCAREA IEZILOR FĂRĂ PIERDERI: Recomandări practice Agromedia
ÎNȚĂRCAREA IEZILOR FĂRĂ PIERDERI: Recomandări practice
12:10
CANBY, SOI DE ZMEUR DE VARĂ FĂRĂ SPINI CU GUST DULCE, ACIDITATE REDUSĂ Agromedia
CANBY, SOI DE ZMEUR DE VARĂ FĂRĂ SPINI CU GUST DULCE, ACIDITATE REDUSĂ
11:30
MOARA CU ABUR DIN MEREȘENI, READUSĂ LA VIAȚĂ: Monument industrial transformat în obiectiv turistic Agromedia
MOARA CU ABUR DIN MEREȘENI, READUSĂ LA VIAȚĂ: Monument industrial transformat în obiectiv turistic
10:40
TĂIEREA LA PRUN ÎN CONTEXTUL CONTROLULUI SHARKA: Ajustări tehnice Agromedia
TĂIEREA LA PRUN ÎN CONTEXTUL CONTROLULUI SHARKA: Ajustări tehnice
10:00
PORUMBUL DIN ARGENTINA, CU PESTE 15 $/T MAI IEFTIN: Presiune asupra prețurilor Agromedia
PORUMBUL DIN ARGENTINA, CU PESTE 15 $/T MAI IEFTIN: Presiune asupra prețurilor
18 februarie 2026
18:00
PIERSICUL ICE PEACH: Soi cu pulpă albă și gust dulce de vanilie Agromedia
PIERSICUL ICE PEACH: Soi cu pulpă albă și gust dulce de vanilie
16:30
MOLDOVA SE ALĂTURĂ ACORDULUI FAO PENTRU COMBATEREA PESCUTULUI ILEGAL Agromedia
MOLDOVA SE ALĂTURĂ ACORDULUI FAO PENTRU COMBATEREA PESCUTULUI ILEGAL
16:20
VIERMII DE MĂTASE – O afacere cu potențial în Republica Moldova Agromedia
VIERMII DE MĂTASE – O afacere cu potențial în Republica Moldova
14:10
VINUL MOLDOVEI, ÎN PRIM-PLAN LA WINE PARIS 2026 Agromedia
VINUL MOLDOVEI, ÎN PRIM-PLAN LA WINE PARIS 2026
09:50
UN NOU SOI DE MĂR ÎN DEZVOLTARE: Productivitate, gust și rezistență la boli Agromedia
UN NOU SOI DE MĂR ÎN DEZVOLTARE: Productivitate, gust și rezistență la boli
17 februarie 2026
17:50
ODA SCHIMBĂ STRATEGIA DE FINANȚARE: Mai puține granturi, mai multe instrumente financiare Agromedia
ODA SCHIMBĂ STRATEGIA DE FINANȚARE: Mai puține granturi, mai multe instrumente financiare
17:20
COD PORTOCALIU DE PRECIPITAȚII PUTERNICE ȘI VÂNT INTENS ÎN REPUBLICA MOLDOVA Agromedia
COD PORTOCALIU DE PRECIPITAȚII PUTERNICE ȘI VÂNT INTENS ÎN REPUBLICA MOLDOVA
14:20
O MAMĂ DIN IPOVĂȚ A TRANSFORMAT GOSPODĂRIA ÎNTR-O LINIE DE PRODUCERE A FURAJELOR Agromedia
O MAMĂ DIN IPOVĂȚ A TRANSFORMAT GOSPODĂRIA ÎNTR-O LINIE DE PRODUCERE A FURAJELOR
12:40
TRATAMENTE ȘI FERTILIZĂRI LA RĂSADURI: De la răsărire până la plantare Agromedia
TRATAMENTE ȘI FERTILIZĂRI LA RĂSADURI: De la răsărire până la plantare
12:10
GRÂUL, IEFTIN PE BURSE, RAPIȚA REZISTĂ: Evoluția cerealelor în Europa Agromedia
GRÂUL, IEFTIN PE BURSE, RAPIȚA REZISTĂ: Evoluția cerealelor în Europa
12:00
VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane Agromedia
VIN MOLDOVENESC EXPORTAT SUB MARCĂ FRANCEZĂ: Prejudiciu de milioane
11:10
FRANȚA A PIERDUT 100.000 DE EXPLOATAȚII AGRICOLE Agromedia
FRANȚA A PIERDUT 100.000 DE EXPLOATAȚII AGRICOLE
10:40
FINANȚARE DE PÂNĂ LA 150.000 DE EURO PENTRU MODERNIZAREA STUPINELOR ȘI PROCESAREA MIERII Agromedia
FINANȚARE DE PÂNĂ LA 150.000 DE EURO PENTRU MODERNIZAREA STUPINELOR ȘI PROCESAREA MIERII
10:00
DKC 5110 ȘI DKC 4728: Noii hibrizi de porumb Bayer pentru primăveri instabile Agromedia
DKC 5110 ȘI DKC 4728: Noii hibrizi de porumb Bayer pentru primăveri instabile
16 februarie 2026
17:50
DORINA TATARU: Investițiile în depozitare au adus mai multă flexibilitate la export Agromedia
DORINA TATARU: Investițiile în depozitare au adus mai multă flexibilitate la export
17:30
CLOCITUL LA GĂINI: Ce trebuie să știe fiecare crescător Agromedia
CLOCITUL LA GĂINI: Ce trebuie să știe fiecare crescător
15:20
ODA RELANSEAZĂ APELURILE DE GRANTURI PENTRU IMM-URI. Buget de 300 milioane lei în 2026 Agromedia
ODA RELANSEAZĂ APELURILE DE GRANTURI PENTRU IMM-URI. Buget de 300 milioane lei în 2026
11:50
SEMINAR PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: Tehnologii de protecție și fertilizare a legumelor Agromedia
SEMINAR PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: Tehnologii de protecție și fertilizare a legumelor
11:00
FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară Agromedia
FUNCTIONAL CROP NUTRITION®: Protecția culturilor de înghețurile de primăvară
09:50
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Arpentin despre transformarea industriei vinului și accesul micilor crame la inovații Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Gheorghe Arpentin despre transformarea industriei vinului și accesul micilor crame la inovații
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.