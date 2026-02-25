Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO
ProTV.md, 25 februarie 2026 14:00
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
14:10
Cum și când se schimbă ora în Republica Moldova? Ce prevede noua hotărâre aprobată de Guvern / DOC # ProTV.md
Cum și când se schimbă ora în Republica Moldova? Ce prevede noua hotărâre aprobată de Guvern / DOC
Acum 15 minute
14:00
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO # ProTV.md
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO
Acum 30 minute
13:50
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:50
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului # ProTV.md
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului
13:50
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului # ProTV.md
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului
Acum o oră
13:40
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală # ProTV.md
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală
13:30
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite” # ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite”
13:30
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține # ProTV.md
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține
13:30
Două focare de pestă porcină - înregistrate pe teritoriul țării. Raioanele vizate
13:30
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein # ProTV.md
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
13:20
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul # ProTV.md
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul
13:20
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne # ProTV.md
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne
13:20
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO # ProTV.md
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO
Acum 2 ore
13:10
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:10
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate # ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate
13:10
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece” # ProTV.md
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 25.02.2026
12:50
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege # ProTV.md
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege
12:50
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
12:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Mai multe persoane - demise din funcție, după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Declarațiile ministrului Mediului - VIDEO # ProTV.md
Mai multe persoane - demise din funcție, după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Declarațiile ministrului Mediului - VIDEO
12:20
Un autobuz cu elevi - blocat la Cantemir din cauza drumului dezastruos. Copiii au fost nevoiți să aștepte câteva ore până au fost scoși din noroi - VIDEO # ProTV.md
Un autobuz cu elevi - blocat la Cantemir din cauza drumului dezastruos. Copiii au fost nevoiți să aștepte câteva ore până au fost scoși din noroi - VIDEO
12:20
Peste un miliard de lei - alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor: Va fi creat un laborator de control al calității lucrărilor. Cum vor fi repartizați banii # ProTV.md
Peste un miliard de lei - alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor: Va fi creat un laborator de control al calității lucrărilor. Cum vor fi repartizați banii
12:20
Judecătorul Lilia Lupașco care a examinat dosarele lui Veaceslav Platon și al lui Nicanor Ciochină, sub lupa ANI. N-a declarat o avere de peste 700 de mii de lei # ProTV.md
Judecătorul Lilia Lupașco care a examinat dosarele lui Veaceslav Platon și al lui Nicanor Ciochină, sub lupa ANI. N-a declarat o avere de peste 700 de mii de lei
12:20
Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați # ProTV.md
Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați
Acum 4 ore
11:50
Cum Moscova caută „carne de tun” în Republica Moldova prin intermediul Meta
11:50
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Un nou proiect privind echiparea subdiviziunilor MAI - aprobat de Guvern. Ce modificări prevede # ProTV.md
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Un nou proiect privind echiparea subdiviziunilor MAI - aprobat de Guvern. Ce modificări prevede
11:50
Badantă moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească non-stop în Italia fără salariu. Inculpatele, trimise în judecată # ProTV.md
Badantă moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească non-stop în Italia fără salariu. Inculpatele, trimise în judecată
11:50
Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția - FOTO # ProTV.md
Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția - FOTO
11:50
Turismul excesiv din Japonia a dus la anularea festivalului florilor de cireș
11:30
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie # ProTV.md
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie
11:30
SUA aplică Republicii Moldova o taxă de 10 % la toate importurile. Anunțul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # ProTV.md
SUA aplică Republicii Moldova o taxă de 10 % la toate importurile. Anunțul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
11:20
A omorât o femeie, crezând că are bani, dar nu a găsit nimic: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A omorât o femeie, crezând că are bani, dar nu a găsit nimic: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:20
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% # ProTV.md
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55%
11:20
Țara în care se vorbesc 820 de limbi. Lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări # ProTV.md
Țara în care se vorbesc 820 de limbi. Lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări
11:20
Doi copii din Moldova, abuzați de către un cetățean străin. Acesta a fost extrădat din Germania și plasat în arest # ProTV.md
Doi copii din Moldova, abuzați de către un cetățean străin. Acesta a fost extrădat din Germania și plasat în arest
11:10
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vânute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder # ProTV.md
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vânute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder
11:10
Clipe de groază pentru doi copii din Moldova: Au fost abuzați de un bărbat din Germania. Individul - extrădat în Moldova și plasat în arest # ProTV.md
Clipe de groază pentru doi copii din Moldova: Au fost abuzați de un bărbat din Germania. Individul - extrădat în Moldova și plasat în arest
11:10
Ministerul Energiei solicită inițierea procesului de verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică # ProTV.md
Ministerul Energiei solicită inițierea procesului de verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică
10:50
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a depus demisia. Despre cine este vorba # ProTV.md
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a depus demisia. Despre cine este vorba
10:50
MoonGlow aduce magia frumuseții coreene la Beauty Expo – reduceri de până la 50%! Nu rata ocazia de a te răsfăța # ProTV.md
MoonGlow aduce magia frumuseții coreene la Beauty Expo – reduceri de până la 50%! Nu rata ocazia de a te răsfăța
10:40
Partidul condus de Vasile Tarlev nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Decizia CEC - VIDEO # ProTV.md
Partidul condus de Vasile Tarlev nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Decizia CEC - VIDEO
10:30
Încep pregătirile pentru intervenții pe drumurile din capitală. Anunțul făcut de primar – VIDEO # ProTV.md
Încep pregătirile pentru intervenții pe drumurile din capitală. Anunțul făcut de primar – VIDEO
10:30
Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova - VIDEO # ProTV.md
Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova - VIDEO
10:30
Cum Angy ANGEL redefinește moda alături de NISTORY – eleganță și versatilitate în fiecare ținută - VIDEO # ProTV.md
Cum Angy ANGEL redefinește moda alături de NISTORY – eleganță și versatilitate în fiecare ținută - VIDEO
10:20
Ședința Guvernului din 25 februarie
Acum 6 ore
10:10
Curtea Supremă de Justiție va avea trei magistrați noi. CSM a anunțat cine sunt câștigătorii concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător – FOTO # ProTV.md
Curtea Supremă de Justiție va avea trei magistrați noi. CSM a anunțat cine sunt câștigătorii concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător – FOTO
10:10
Consumatori, faceți rezerve de apă. Apă Canal anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Care sunt acestea # ProTV.md
Consumatori, faceți rezerve de apă. Apă Canal anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Care sunt acestea
10:10
Au încercat să transporte ilegal din țară doi cetățeni străini pentru 9000 de euro, însă i-au atacat și i-au lăsat fără bani. Patru persoane - trimise în judecată - VIDEO # ProTV.md
Au încercat să transporte ilegal din țară doi cetățeni străini pentru 9000 de euro, însă i-au atacat și i-au lăsat fără bani. Patru persoane - trimise în judecată - VIDEO
10:00
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea # ProTV.md
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.