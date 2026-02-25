Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală

ProTV.md, 25 februarie 2026 13:40

Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală

• • •

Acum 5 minute
14:00
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO ProTV.md
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO
Acum 15 minute
13:50
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:50
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului ProTV.md
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului
13:50
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului ProTV.md
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului
Acum 30 minute
13:40
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală ProTV.md
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală
Acum o oră
13:30
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite” ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite”
13:30
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține ProTV.md
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține
13:30
Două focare de pestă porcină - înregistrate pe teritoriul țării. Raioanele vizate ProTV.md
Două focare de pestă porcină - înregistrate pe teritoriul țării. Raioanele vizate
13:30
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein ProTV.md
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
13:20
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul ProTV.md
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul
13:20
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne ProTV.md
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne
13:20
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO ProTV.md
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO
13:10
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:10
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate
13:10
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece” ProTV.md
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
Acum 2 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 25.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 25.02.2026
12:50
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege ProTV.md
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege
12:50
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii ProTV.md
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
12:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Mai multe persoane - demise din funcție, după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Declarațiile ministrului Mediului - VIDEO ProTV.md
Mai multe persoane - demise din funcție, după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Declarațiile ministrului Mediului - VIDEO
12:20
Un autobuz cu elevi - blocat la Cantemir din cauza drumului dezastruos. Copiii au fost nevoiți să aștepte câteva ore până au fost scoși din noroi - VIDEO ProTV.md
Un autobuz cu elevi - blocat la Cantemir din cauza drumului dezastruos. Copiii au fost nevoiți să aștepte câteva ore până au fost scoși din noroi - VIDEO
12:20
Peste un miliard de lei - alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor: Va fi creat un laborator de control al calității lucrărilor. Cum vor fi repartizați banii ProTV.md
Peste un miliard de lei - alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor: Va fi creat un laborator de control al calității lucrărilor. Cum vor fi repartizați banii
12:20
Judecătorul Lilia Lupașco care a examinat dosarele lui Veaceslav Platon și al lui Nicanor Ciochină, sub lupa ANI. N-a declarat o avere de peste 700 de mii de lei ProTV.md
Judecătorul Lilia Lupașco care a examinat dosarele lui Veaceslav Platon și al lui Nicanor Ciochină, sub lupa ANI. N-a declarat o avere de peste 700 de mii de lei
12:20
Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați ProTV.md
Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați
Acum 4 ore
11:50
Cum Moscova caută „carne de tun” în Republica Moldova prin intermediul Meta ProTV.md
Cum Moscova caută „carne de tun” în Republica Moldova prin intermediul Meta
11:50
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Un nou proiect privind echiparea subdiviziunilor MAI - aprobat de Guvern. Ce modificări prevede ProTV.md
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Un nou proiect privind echiparea subdiviziunilor MAI - aprobat de Guvern. Ce modificări prevede
11:50
Badantă moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească non-stop în Italia fără salariu. Inculpatele, trimise în judecată ProTV.md
Badantă moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească non-stop în Italia fără salariu. Inculpatele, trimise în judecată
11:50
Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția - FOTO ProTV.md
Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția - FOTO
11:50
Turismul excesiv din Japonia a dus la anularea festivalului florilor de cireș ProTV.md
Turismul excesiv din Japonia a dus la anularea festivalului florilor de cireș
11:30
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie ProTV.md
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie
11:30
SUA aplică Republicii Moldova o taxă de 10 % la toate importurile. Anunțul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării ProTV.md
SUA aplică Republicii Moldova o taxă de 10 % la toate importurile. Anunțul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării
11:20
A omorât o femeie, crezând că are bani, dar nu a găsit nimic: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
A omorât o femeie, crezând că are bani, dar nu a găsit nimic: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:20
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% ProTV.md
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55%
11:20
Țara în care se vorbesc 820 de limbi. Lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări ProTV.md
Țara în care se vorbesc 820 de limbi. Lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări
11:20
Doi copii din Moldova, abuzați de către un cetățean străin. Acesta a fost extrădat din Germania și plasat în arest ProTV.md
Doi copii din Moldova, abuzați de către un cetățean străin. Acesta a fost extrădat din Germania și plasat în arest
11:10
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vânute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder ProTV.md
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vânute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder
11:10
Clipe de groază pentru doi copii din Moldova: Au fost abuzați de un bărbat din Germania. Individul - extrădat în Moldova și plasat în arest ProTV.md
Clipe de groază pentru doi copii din Moldova: Au fost abuzați de un bărbat din Germania. Individul - extrădat în Moldova și plasat în arest
11:10
Ministerul Energiei solicită inițierea procesului de verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică ProTV.md
Ministerul Energiei solicită inițierea procesului de verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică
10:50
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a depus demisia. Despre cine este vorba ProTV.md
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a depus demisia. Despre cine este vorba
10:50
MoonGlow aduce magia frumuseții coreene la Beauty Expo – reduceri de până la 50%! Nu rata ocazia de a te răsfăța ProTV.md
MoonGlow aduce magia frumuseții coreene la Beauty Expo – reduceri de până la 50%! Nu rata ocazia de a te răsfăța
10:40
Partidul condus de Vasile Tarlev nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Decizia CEC - VIDEO ProTV.md
Partidul condus de Vasile Tarlev nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Decizia CEC - VIDEO
10:30
Încep pregătirile pentru intervenții pe drumurile din capitală. Anunțul făcut de primar – VIDEO ProTV.md
Încep pregătirile pentru intervenții pe drumurile din capitală. Anunțul făcut de primar – VIDEO
10:30
Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova  - VIDEO ProTV.md
Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova  - VIDEO
10:30
Cum Angy ANGEL redefinește moda alături de NISTORY – eleganță și versatilitate în fiecare ținută - VIDEO ProTV.md
Cum Angy ANGEL redefinește moda alături de NISTORY – eleganță și versatilitate în fiecare ținută - VIDEO
10:20
Ședința Guvernului din 25 februarie ProTV.md
Ședința Guvernului din 25 februarie
10:10
Curtea Supremă de Justiție va avea trei magistrați noi. CSM a anunțat cine sunt câștigătorii concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător – FOTO ProTV.md
Curtea Supremă de Justiție va avea trei magistrați noi. CSM a anunțat cine sunt câștigătorii concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător – FOTO
10:10
Consumatori, faceți rezerve de apă. Apă Canal anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Care sunt acestea ProTV.md
Consumatori, faceți rezerve de apă. Apă Canal anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Care sunt acestea
10:10
Au încercat să transporte ilegal din țară doi cetățeni străini pentru 9000 de euro, însă i-au atacat și i-au lăsat fără bani. Patru persoane - trimise în judecată - VIDEO ProTV.md
Au încercat să transporte ilegal din țară doi cetățeni străini pentru 9000 de euro, însă i-au atacat și i-au lăsat fără bani. Patru persoane - trimise în judecată - VIDEO
Acum 6 ore
10:00
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea ProTV.md
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea
09:20
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării va efectua o vizită în SUA. Care este scopul? Anunțul ambasadorului Moldoveni în Statele Unite - VIDEO ProTV.md
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării va efectua o vizită în SUA. Care este scopul? Anunțul ambasadorului Moldoveni în Statele Unite - VIDEO
