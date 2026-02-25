Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați
ProTV.md, 25 februarie 2026 12:20
• • •
Acum 15 minute
12:30
Mai multe persoane - demise din funcție, după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău. Declarațiile ministrului Mediului - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
12:20
Un autobuz cu elevi - blocat la Cantemir din cauza drumului dezastruos. Copiii au fost nevoiți să aștepte câteva ore până au fost scoși din noroi - VIDEO # ProTV.md
12:20
Peste un miliard de lei - alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor: Va fi creat un laborator de control al calității lucrărilor. Cum vor fi repartizați banii # ProTV.md
12:20
Judecătorul Lilia Lupașco care a examinat dosarele lui Veaceslav Platon și al lui Nicanor Ciochină, sub lupa ANI. N-a declarat o avere de peste 700 de mii de lei # ProTV.md
12:20
Au bătut un administrator al unui schimb valutar din Chișinău și au încercat să-i fure rucsacul cu 500 de mii de lei. Trei bărbați - condamnați # ProTV.md
Acum o oră
11:50
Cum Moscova caută „carne de tun” în Republica Moldova prin intermediul Meta
11:50
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Un nou proiect privind echiparea subdiviziunilor MAI - aprobat de Guvern. Ce modificări prevede # ProTV.md
11:50
Badantă moldoveancă, obligată de două conaționale să muncească non-stop în Italia fără salariu. Inculpatele, trimise în judecată # ProTV.md
11:50
Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția - FOTO # ProTV.md
11:50
Turismul excesiv din Japonia a dus la anularea festivalului florilor de cireș
Acum 2 ore
11:30
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie # ProTV.md
11:30
SUA aplică Republicii Moldova o taxă de 10 % la toate importurile. Anunțul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # ProTV.md
11:20
A omorât o femeie, crezând că are bani, dar nu a găsit nimic: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
11:20
Efectul nefast al tarifelor vamale impuse de Trump: exporturile moldoveneşti în SUA au scăzut cu 55% # ProTV.md
11:20
Țara în care se vorbesc 820 de limbi. Lucruri extrem de puțin cunoscute despre unele țări # ProTV.md
11:20
Doi copii din Moldova, abuzați de către un cetățean străin. Acesta a fost extrădat din Germania și plasat în arest # ProTV.md
11:10
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vânute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder # ProTV.md
11:10
Clipe de groază pentru doi copii din Moldova: Au fost abuzați de un bărbat din Germania. Individul - extrădat în Moldova și plasat în arest # ProTV.md
11:10
Ministerul Energiei solicită inițierea procesului de verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică # ProTV.md
10:50
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a depus demisia. Despre cine este vorba # ProTV.md
10:50
MoonGlow aduce magia frumuseții coreene la Beauty Expo – reduceri de până la 50%! Nu rata ocazia de a te răsfăța # ProTV.md
Acum 4 ore
10:40
Partidul condus de Vasile Tarlev nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Decizia CEC - VIDEO # ProTV.md
10:30
Încep pregătirile pentru intervenții pe drumurile din capitală. Anunțul făcut de primar – VIDEO # ProTV.md
10:30
Oameni și companii care inspiră: Cum a ajuns Maria-Mihaela Miron să-și construiască o carieră de succes la Philip Morris Moldova - VIDEO # ProTV.md
10:30
Cum Angy ANGEL redefinește moda alături de NISTORY – eleganță și versatilitate în fiecare ținută - VIDEO # ProTV.md
10:20
Ședința Guvernului din 25 februarie
10:10
Curtea Supremă de Justiție va avea trei magistrați noi. CSM a anunțat cine sunt câștigătorii concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător – FOTO # ProTV.md
10:10
Consumatori, faceți rezerve de apă. Apă Canal anunță sistări pe mai multe străzi din capitală. Care sunt acestea # ProTV.md
10:10
Au încercat să transporte ilegal din țară doi cetățeni străini pentru 9000 de euro, însă i-au atacat și i-au lăsat fără bani. Patru persoane - trimise în judecată - VIDEO # ProTV.md
10:00
Haos în Mexic înainte de Campionatul de Mondial. Autoritățile mobilizează 10.000 de soldați pentru a restabili ordinea # ProTV.md
09:20
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării va efectua o vizită în SUA. Care este scopul? Anunțul ambasadorului Moldoveni în Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
09:10
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, va efectua o vizită în SUA. Care este scopul? Anunțul ambasadorului Moldoveni în Statele Unite - VIDEO # ProTV.md
08:50
Dosarul fostului director SIS Vasile Botnari privind expulzarea profesorilor turci va fi rejudecat. Decizia magistraților de la Curtea de Apel - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
08:40
Incident neobișnuit în timpul unei partide de fotbal din Turcia. Meciul a fost întrerupt, pentru ca fotbaliștii să acorde primul ajutor unui pescăruș - VIDEO # ProTV.md
08:40
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață și precipitații în unele regiuni din țară. Drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului # ProTV.md
08:40
Dmitri Medvedev amenință Franța și Marea Britanie cu arme nucleare dacă sprijină Ucraina
08:30
„Dezgustător”. Trump, criticat dur după ce a distribuit un videoclip creat cu AI, în care lovește jucători canadieni de hochei - VIDEO # ProTV.md
08:20
Ploaie, lapoviță și ninsoare în țară. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:20
Trump a dezvăluit pentru prima dată numărul uriaș de morți în urma revoltei sângeroase din Iran. „Ei își urmăresc din nou ambițiile sinistre” # ProTV.md
08:20
Trump anunță „o epocă de aur a Americii”, atacă Curtea Supremă și pe democrați și avertizează Iranul. Strigăte din sală: „Ai ucis americani!”Momentele tensionate ale discursului-record din Congresul SUA - VIDEO # ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 25 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:50
Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei # ProTV.md
22:40
Un croșeu executat la momentul potrivit este mai eficient decât 20 de lovituri în gardă. Un boxer japonez și-a trimis adversarul în lumea viselor, după un atac masiv - VIDEO # ProTV.md
22:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.02.2026
22:10
Un câine, singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din Peru, soldată cu 15 morți. A fost găsit lângă trupul stăpânului # ProTV.md
21:50
Volodimir Zelenski - mesaj la 4 ani de război în Ucraina din buncărul său: „Oamenii noștri nu au ridicat steagul alb, dar l-au apărat pe cel albastru-galben” - VIDEO # ProTV.md
21:40
Au construit o viață în Moldova și s-au stabilit aici. Ce profesii au reușit să obțină ucrainenii refugiați în țara noastră și ce i-au ajutat să meargă înainte - VIDEO # ProTV.md
21:20
Peste 200 de tineri luptători s-au bătut pentru șansa de a ne reprezenta țara la Campionatele Europene și Mondiale și au încercat să impresioneze antrenorii - VIDEO # ProTV.md
21:10
Marș de solidaritate pentru Ucraina: Cu pancarte și drapele, zeci de participanți au mers în coloană pe bulevardul Ștefan cel Mare: „Au condamnat războiul” - VIDEO # ProTV.md
21:00
Manchester United și-a consolidat locul patru în Liga Campionilor. Diavolii roșii s-au impus la limită pe terenul clubului Everton - VIDEO # ProTV.md
