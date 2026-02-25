Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE
Provincial, 25 februarie 2026 14:00
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde propune plenului Parlamentului examinarea documentului în prima lectură. Proiectul noii legi privind grădinile zoologice a fost elaborat de Ministerul Mediului și transpune în legislația națională directiva europeană privind animalele sălbatice din grădinile zoologice, care […]
• • •
Acum 5 minute
14:10
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării sezoniere a orei. Astfel, în ultima duminică din martie se va trece la ora de vară. În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00. Menținerea acestui sistem permite […]
Acum 15 minute
14:00
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE # Provincial
Acum o oră
13:20
Reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova si a Agenției Naționale pentru Tineret, au efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești, în contextul implementării Deciziei nr. 5/14 din 11 decembrie 2025 privind înființarea Centrului Raional de Tineret Telenești. În cadrul întrunirii au fost discutate aspecte organizatorice esențiale pentru lansarea și funcționarea eficientă a […]
Acum 2 ore
13:10
Astăzi, 25 februarie 2026, pe strada Independenței, au fost deschise oficial expo–târgurile „Mărțișor – 2026" și „MÂINI DIBACE". Evenimentul marchează începutul sărbătorilor de primăvară în municipiu și are drept scop crearea unei atmosfere festive pentru locuitorii și oaspeții orașului, precum și susținerea și promovarea meșteșugurilor populare, artei lucrului manual și industriei hand-made locale. În cadrul […]
12:30
Fondul rutier 2026: Pe lângă întreținerea și reparația drumurilor, sunt prevăzuți bani pentru dotarea unui laborator de control al calității lucrărilor # Provincial
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Prioritățile Programului sunt orientate spre menținerea drumurilor naționale într-o stare bună de circulație, prin […]
12:20
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva" la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice. Verificările au scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn înregistrate […]
Acum 4 ore
12:10
În perioada 11.02.2026 – 23.02.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de Pesta porcină africană: – 1 focar de Pesta porcină africană, la mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși; – 1 focar de Pesta porcină africană, la porci domestici în mun. Chișinău, or. Sîngera; Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre eradicarea cu succes […]
12:00
Cooperare între Guvern și societatea civilă pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare # Provincial
Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie" (PNE) au semnat un Memorandum de colaborare pentru sprijinirea implementării Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Parteneriatul are ca scop pregătirea și gestionarea mai eficientă a proiectelor investiționale în domenii importante pentru dezvoltarea țării: infrastructură și transport, energie, tranziție verde și digitală, agricultură […]
11:40
Un nou proiect de anvergură pentru țară. Primarul General, Ion Ceban, informează că, alte 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și eficientizate energetic, iar procesul începe din acest an. Potrivit edilului, au fost selectate, practic, cele mai mari grădinițe din toate sectoarele Capitalei. „Prima etapă vizează 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții […]
11:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandru Petkov, a participat la ședința extinsă a Consiliului Administrativ al CALM, în cadrul căreia discuțiile au fost dedicate în totalitate problemelor apărute în legătură cu reforma teritorial-administrativă inițiată de autoritățile centrale. În mesajul oficial publicat pe rețelele de socializare, primarul a menționat că, indiferent de viziunile politice, reprezentanții administrațiilor locale au […]
11:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor". Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură […]
11:20
Un administrator al unui schimb valutar din Chișinău, atacat pentru sustragerea rucsacului cu 500 000 de lei. Inculpații – condamnați # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în două cauze de tâlhărie. În primul caz, infracțiunea a fost comisă de trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul fiind originar din Georgia. În cel de-al doilea caz, tâlhăria a fost comisă de doi tineri, cu vârstele de […]
11:10
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca răspuns la numeroasele petiții și sesizări recepționate din partea cetățenilor cu privire la nerespectarea […]
10:50
Igor Dodon s-a întâlnit cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din nordul țării # Provincial
Președintele PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din Dondușeni, Ocnița, Edineț și Rîșcani. Tema principală a discuțiilor a fost reforma administrației publice locale promovată de PAS. În raioane există temeri că modificările propuse ar putea duce la dispariția unor sate, la slăbirea autonomiei locale și la intensificarea exodului populației din țară. […]
10:40
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, învinuit de omor din interes material, comis cu o deosebită cruzime. Inculpatul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit probatoriului administrat, în noaptea […]
10:40
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare, cu aplicarea asfaltului specific perioadei actuale. În următoarele zile, temperaturile permit intervenții masive. Graficul pentru toate drumurile a fost stabilit, urmând să se intervină mai întâi pe străzile principale și pe cele degradate, apoi pe cele secundare și pe căile […]
10:30
De astăzi încep intervențiile pe drumurile din capitală. Primarul Ion Ceban a venit cu un apel: „Adresare către toți locuitorii. De azi încep intervențiile masive pe drumurile capitalei. Este vorba de intervenții temporare, pe care le permit condițiile meteorologice la această etapă. Rog înțelegere și prudență".
10:30
Masă rotundă dedicată Zilei Internaționale a Justiției Sociale, organizată la Vulcănești # Provincial
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat, în contextul Zilei Internaționale a Justiției Sociale, o masă rotundă cu genericul „Echitatea Socială". Evenimentul s-a desfășurat la Vulcănești. La discuții au participat deputata Inga Sibova, membră a Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Inspectoratului de Poliție […]
10:30
Cristina Gherasimov a discutat cu un grup de primari din țară și cu reprezentanții CALM # Provincial
Cooperarea strânsă cu autoritățile publice locale este importantă, inclusiv pentru că, anume la nivel local, urmează să se aplice în practică o mare parte din politicile și normele Uniunii Europene. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat, în format online, cu un grup de primari din diverse regiuni ale țării și cu reprezentanții Congresului […]
Acum 24 ore
17:00
Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin" din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina. A fost nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi […]
16:50
Consilierii MAN cer verificarea legalității proiectului „Curtea Europeană”: 100 de milioane de lei fără nicio curte finalizată de un an de zile # Provincial
Consilierii municipali MAN, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au depus, în numele fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, o sesizare oficială la Agenția Achiziții Publice, prin care solicită verificarea legalității contractelor semnate în cadrul proiectului „Curtea Europeană", precum și a modului în care au fost respectate procedurile legale în procesul de implementare. Proiectul „Curtea Europeană", […]
16:50
CEC face publică lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Provincial
Comisia Electorală Centrală dă publicității lista partidelor politice, care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Amintim că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, admisibilitatea participării la alegeri este precondiționată de obligativitatea partidelor politice de […]
16:50
La Bălți a fost celebrat Dragobetele în cadrul unei activități culturale la Muzeul de Istorie și Etnografie # Provincial
Astăzi, 24 februarie 2026, la Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți a avut loc activitatea culturală „Dragobete – Vestitorul Iubirii", dedicată promovării tradițiilor autentice și simbolurilor iubirii în cultura populară. Evenimentul a reunit participanți interesați de valorile patrimoniului național, oferindu-le prilejul de a descoperi semnificația sărbătorii Dragobetelui, obiceiurile și credințele populare legate de […]
16:10
Toate spălătoriile auto din țară vor fi supuse controalelor pentru verificarea respectării normelor de mediu. Această măsură a fost dispusă de Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare a apei, dacă separatoarele de […]
15:10
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctele de trecere a frontierei: – Leușeni-Albița; – Sculeni-Sculeni; – Leova-Bumbăta; – Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; – Ungheni-Iași, feroviar. Sistemul EES se aplică cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi […]
14:40
În noaptea trecută, pe strada Chișinău, au fost incendiate 3 containere din plastic pentru colectarea deșeurilor. Despre aceasta a comunicat Primăria orașului Nisporeni, informează PROVINCIAL. Potrivit autorităților, aceste acțiuni reprezintă un act grav de vandalism, care afectează direct bugetul local și eforturile comunității de a menține orașul curat și civil
14:30
14:20
Moment de referință pentru consolidarea relațiilor între Ungheni și Iași, pentru instituirea unui parteneriat durabil și funcțional orientat către dezvoltarea socio-economică și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din regiune. Pe 24 februarie, la Iași, a fost semnat Acordul de colaborare între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Zona Metropolitană Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni”. Semnatari: […] Post-ul Acord de cooperare între ADI Ungheni și Zona Metropolitană Iași apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:10
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: 20.000 de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # Provincial
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. […] Post-ul Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: 20.000 de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina apare prima dată în Provincial.
14:00
Apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni testat în cadrul unui proiect de alimentare cu apă din raionul Leova. De altfel, luni, 23 februarie 2025, ADR Sud a desfășurat o vizită de monitorizare a lucrărilor la apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni. Proiect executat în proporție de 98% Magistrală de 54,6 km finalizată 3 castele de […] Post-ul Leova: apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni, testat cu succes apare prima dată în Provincial.
13:50
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale. În primul caz, funcționarii vamali în comun cu funcționarii Direcției integritate și supraveghere au supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, care se deplasa din Germania și transporta pasageri și […] Post-ul Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară, depistate la vama Leușeni apare prima dată în Provincial.
13:20
Elevii din întreaga țară, invitați să participe la ediția a V-a a concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” # Provincial
Echipele de copii din întreaga țară sunt invitate să participe la ediția a V-a a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”. Concursul le oferă oportunitatea de a transforma cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator. Participanții pot realiza campanii de informare, mesaje video, lecții deschise, eseuri, […] Post-ul Elevii din întreaga țară, invitați să participe la ediția a V-a a concursului „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” apare prima dată în Provincial.
13:10
Strada 31 August 1989, pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, va fi reabilitată. Primăria Chișinău a pregătit toate procedurile pentru lansarea achizițiilor publice la începutul decadei lunii martie. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, care, astăzi, a prezentat proiectul împreună cu specialiștii, timp de aproape doi ani și jumătate, au fost schimbate […] Post-ul După ani de blocaj, strada 31 August 1989 va fi reabilitată apare prima dată în Provincial.
13:00
PSRM în CMC cere aprobarea de urgență a bugetului și acordarea compensațiilor pentru încălzire # Provincial
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în Consiliul Municipal Chișinău a susținut un briefing în cadrul căruia a declarat necesitatea convocării imediate a ședinței consiliului municipal, includerii pe ordinea de zi a subiectului privind bugetul capitalei și investigării acțiunilor administrației municipale. Președintele fracțiunii PSRM, Alexandr Odințov, a comunicat că socialiștii s-au adresat oficial primarului general […] Post-ul PSRM în CMC cere aprobarea de urgență a bugetului și acordarea compensațiilor pentru încălzire apare prima dată în Provincial.
12:50
În cadrul proiectului „Fotbal în Școli”, Federația Moldovenească de Fotbal a continuat susținerea instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău prin oferirea de echipament sportiv destinat elevilor implicați în activitățile fotbalistice. Pe 23 februarie, reprezentanții FMF au vizitat Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, unde au repartizat echipament complet de antrenament pentru 19 elevi. Ulterior, pe 24 februarie, […] Post-ul Fotbal în Școli. Noi acțiuni ale FMF în instituțiile de învățământ din Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:40
Polițiștii sectorului Rîșcani și cei ai Direcției de Poliție Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online, prejudiciul cauzat fiind de aproape un milion de lei. În urma operațiunii, doi bărbați de 23 și 35 de ani din Chișinău și Basarabeasca, au fost reținuți, fiind suspectați de comiterea […] Post-ul Escrocherii cu investiții online: doi bărbați, reținuți în Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:20
Primăria orașului Călărași a organizat o ședință a grupului de inițiativă locală pentru prioritizarea ideii de proiect în cadrul Programului de Granturi Diaspora Acasă Reușește (DAR 1+3), ediția 2026. Alături de reprezentanții primăriei, la eveniment au participat și cetățeni activi ai orașului. Amintim că, la începutul acestei luni, am organizat un sondaj online pentru identificarea […] Post-ul Parcul din Călărași, prioritatea comunității în Programul DAR 1+3 apare prima dată în Provincial.
11:50
IMM-urile care cooperează în sectorul semințelor pot obține granturi de până la 50 000 EUR # Provincial
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative comune pot accesa granturi de până la 50 000 EUR. Sprijinul financiar susține proiecte realizate în parteneriat pentru producerea, multiplicarea, prelucrarea și comercializarea semințelor, cu accent pe consolidarea lanțurilor valorice sustenabile. Au prioritate inițiativele din sectorul semințelor de porumb, sorg, […] Post-ul IMM-urile care cooperează în sectorul semințelor pot obține granturi de până la 50 000 EUR apare prima dată în Provincial.
11:30
Buzu îi răspunde lui Ceban: astfel de dezinformări nu ne ajută să facem o reformă mai bună, ci doar sperie oamenii și divizează societatea # Provincial
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, regretă că primarul Chișinăului, Ion Ceban, face afirmații false cu privire la reforma administrației publice locale. El spune că astfel de dezinformări nu ajută la efectuarea unei reforme mai bune, ci doar sperie oamenii și divizează societatea. „Reforma administrației publice locale este o necesitate, dacă vrem cu adevărat ca […] Post-ul Buzu îi răspunde lui Ceban: astfel de dezinformări nu ne ajută să facem o reformă mai bună, ci doar sperie oamenii și divizează societatea apare prima dată în Provincial.
11:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o încercare de introducere ilegală în Moldova a șapte lingouri de aur din România. Mai exact, la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, șoferul Mercedesului cu pricina ar fi afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate în vamă, potrivit legii. În schimb, după […] Post-ul (VIDEO) Contrabandă cu aur de 19 milioane lei, dejucată la Leușeni apare prima dată în Provincial.
11:30
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj la 4 ani de la invazia Federației Ruse în Ucraina. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici nu se activau în primele zile, era bombardat un aerodrom aflat în preajma casei mele. În […] Post-ul Premierul: Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă apare prima dată în Provincial.
11:20
S-au stabilit finalistele turneului „Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, la categoria seniori. FC Național Ialoveni și FC Vulturii Cutezători Sîngerei vor lupta pentru prestigiosul trofeu, după două semifinale extrem de disputate. În penultimul act al competiției, FC Vulturii Cutezători Sîngerei a învins FC Zimbru Chișinău U19, scor 2-1. În cealaltă semifinală, FC Național Ialoveni a obținut […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Național Ialoveni și Vulturii Cutezători, în finală apare prima dată în Provincial.
11:20
Pompierii IGSU au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie situată pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 23 februarie 2026 la ora 21:41. Potrivit primelor informații, incendiul s-a produs în interiorul garajului din curtea casei. […] Post-ul Incendiu într-o gospodărie din Cantemir apare prima dată în Provincial.
11:20
Din 2 martie, vor începe lucrările în cadrul proiectului „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni”. Potrivit Primăriei, la momentul de față, este pregătit terenul pentru construcții, comercianții sunt transferați pe un teren adiacent, în preajma magazinului „Europa Lux”, unde vor putea să-li desfășoare activitatea în condiții similare. Totodată, specialiștii Primăriei municipiului Ungheni fac ultimele retușuri […] Post-ul Din 2 martie începe construcția noii piețe agroalimentare din Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:40
Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice # Provincial
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. Inițial, acesta a comis acte sexuale […] Post-ul Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice apare prima dată în Provincial.
10:40
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din Bălți va fi modernizat cu sprijinul People in Need Moldova # Provincial
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) va fi modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul este făcut în contextul comemorării a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina, ca un gest de solidaritate față de țara vecină […] Post-ul Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din Bălți va fi modernizat cu sprijinul People in Need Moldova apare prima dată în Provincial.
10:40
Igor Dodon a primit în audiență cetățeni: oamenii au venit să caute sprijin și soluții pentru problemele stringente cu care se confruntă # Provincial
Igor Dodon, președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor, ieri, a primit cetățeni în audiență. “Oamenii au venit să caute sprijin și soluții pentru problemele stringente cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Toate solicitările vor fi examinate cu atenție, iar acolo unde este necesar vor fi înaintate demersuri către instituțiile competente pentru […] Post-ul Igor Dodon a primit în audiență cetățeni: oamenii au venit să caute sprijin și soluții pentru problemele stringente cu care se confruntă apare prima dată în Provincial.
10:30
Liderul MAN: Lichidarea sau reorganizarea localităților nu poate fi decisă peste capul oamenilor. O asemenea schimbare trebuie validată prin referendum, la nivel național # Provincial
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care duce la lichidarea a circa 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele partidului MAN, Ion Ceban, care a atras atenția asupra riscurilor majore pe care această reformă le […] Post-ul Liderul MAN: Lichidarea sau reorganizarea localităților nu poate fi decisă peste capul oamenilor. O asemenea schimbare trebuie validată prin referendum, la nivel național apare prima dată în Provincial.
10:10
Într-o atmosferă de profundă emoție și aleasă prețuire, în cadrul evenimentului aniversar dedicat celor 80 de ani ai marelui actor Nicolae Darie, desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, a avut loc ceremonia de înmânare a diplomei de Cetățean de Onoare al raionului Ungheni. Distincția a fost oferită de vicepreședinta raionului Ungheni, Dorina Gîrbea, în semn […] Post-ul Nicolae Darie – Cetățean de Onoare al raionului Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj la 4 ani de război în Ucraina, informează PROVINCIAL. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă. Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au […] Post-ul Maia Sandu: Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă apare prima dată în Provincial.
