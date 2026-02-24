Partidul lui Ceban vrea un referendum pentru reforma administrativ-teritorială. Buzu: „Doar sperie oamenii”

TV8, 24 februarie 2026 12:40

Partidul lui Ceban vrea un referendum pentru reforma administrativ-teritorială. Buzu: „Doar sperie oamenii”

Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
/LIVE TEXT/ 4 ani de război în Ucraina: Bilanț negru, vizite la Kiev și apelul lui Zelenski către Trump TV8
Acum 2 ore
11:50
Atenție organizatori: Instituțiile culturale trebuie să anunțe despre invitarea artiștilor străini, în special din CSI TV8
11:40
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Nicolai Cerescu, despre oportunitățile de dezvoltare la Philip Morris Moldova /P/ TV8
11:20
/VIDEO/ Evaziune de milioane într-o afacere cu geamuri termopan: Cartușe ridicate și documente găsite în baie TV8
Acum 4 ore
11:00
/VIDEO/ Manchester United, victorie la limită cu Everton: Michael Carrick rămâne invincibil în 6 meciuri TV8
10:50
10:30
10:20
/VIDEO/ „Putin nu și-a atins scopurile”: Volodimir Zelenski și-a arătat buncărul, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina TV8
10:20
O nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”: Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea judecătorilor TV8
09:50
Maia Sandu, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor” TV8
09:30
/VIDEO/ A zecea vizită în patru ani. Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev: „Nu vom renunța” TV8
Acum 6 ore
09:00
/VIDEO/ Surprins de camere: Un bărbat, amendat după ce și-a trimis câinele să-i ducă gunoiul TV8
08:50
/VIDEO/ Cât de mult s-ar putea scumpi lumina? Slusari: „Ar fi o ajustare nesemnificativă” TV8
08:20
4 ani de război în Ucraina - Mai mult decât rezistență TV8
07:50
Horoscop 24 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Racii caută liniștea, Leii cuceresc prin carismă TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 24 februarie 2026: Ploi în toată țara și ghețuș pe drumuri TV8
Acum 24 ore
23:50
Islanda ar putea urgenta referendumul pentru UE: Declarațiile lui Trump și temerile de securitate grăbesc decizia TV8
23:30
Un bebeluș cu probleme cardiace a murit în timpul zborului: Se îndrepta în Franța la tratament TV8
23:00
UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei până în 2027: Încă 8 persoane, incluse pe lista neagră TV8
22:50
/VIDEO/ Controale la spălătoriile auto din Moldova: Ministerul Mediului verifică scurgerea apelor uzate TV8
22:30
/VIDEO/ Grădina Publică „Ștefan cel Mare” va fi renovată: Primăria se plânge că Ministerul Culturii are cerințe prea mari TV8
22:20
/FOTO/ Alertă de călătorie în Mexic: Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale TV8
21:50
Barcelona a revenit pe primul loc în clasament: Real Madrid, pas greșit în La Liga TV8
21:30
/VIDEO/ „Corupția ucide”: Reacția lui Vladimir Bolea după perchezițiile într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru drumuri TV8
21:30
/VIDEO/ Stare de urgență la New York: Furtuna de zăpadă a lăsat 60 de milioane de oameni fără lumină TV8
21:20
/VIDEO/ Promoții speciale la Elody - grijă pentru inimă, grijă pentru viață /P/ TV8
21:00
„Culori care vor învinge”: Parlamentul de la Chișinău, iluminat în galben și albastru la 4 ani de război TV8
20:40
/VIDEO/ Pericol de prăbușire sub gheață: Autoritățile avertizează, în timp ce pescarii continuă să iasă la copcă TV8
20:10
/VIDEO/ Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni pentru Rusia: Liderii europeni s-au declarat „stupefiați” TV8
19:40
/VIDEO/ Debut istoric: Moldoveanul Leo Saca a intrat pe teren pentru echipa secundă a Barcelonei TV8
19:30
Produse expirate, găsite în trei școli din Chișinău: Persoanele responsabile au fost sancționate TV8
19:00
Elicopter prăbușit în Peru: 15 persoane, printre care 7 copii, au murit TV8
18:30
Gaură de peste 37 milioane de lei la Arena Chișinău: Curtea de Conturi a constatat un șir de nereguli TV8
18:00
17:30
Șefa diplomației din România susține retragerea Rusiei din stânga Nistrului: „Europa trebuie să fie implicată” TV8
17:30
/VIDEO/ Noi imagini virale cu Punch: Puiul de macac care a emoționat internetul și-a găsit alinarea TV8
17:10
/VIDEO/ TVA majorat la HoReCa și eliminat la cărți? Explicațiile premierului Alexandru Munteanu TV8
16:50
Carburanți tot mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 24 februarie 2026 TV8
16:50
Ortodonția pentru adulți: de ce nu este niciodată prea târziu să îți îndrepți dinții? /P/ TV8
16:40
16:10
Procurorul Ion Crișciuc, eliberat din funcție după ce ar fi urcat beat la volan: Hotărârea CSP TV8
15:50
/VIDEO/ Copilă de 7 ani, violată de un vecin: Bănuitul, condamnat după ce micuța a povestit totul părinților TV8
15:40
/VIDEO/ Alexei Gherțescu a demisionat de la Consiliul Concurenței: Instituția, codașă la îndeplinirea angajamentelor față de UE TV8
15:20
14:50
Transferuri mai ieftine după conectarea la SEPA: Câți bani au economisit moldovenii în doar 4 luni TV8
14:20
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another” a dominat gala. Surprize uriașe la două categorii TV8
13:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1461: Atac sângeros și prioritatea Rusiei. Zelenski: „Putin a declanșat Al Treilea Război Mondial” TV8
13:50
Final de februarie cu vreme mai blândă: Cât de mult vor urca temperaturile TV8
13:20
Lovituri cu pumnul și amenințări cu toporul: Două echipe de pe ambulanță, atacate într-un bar și un restaurant TV8
