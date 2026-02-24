Rocile de nisip și prundișul, în topul celor mai exploatate minerale din R. Moldova, dar la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani
Radio Moldova, 24 februarie 2026 17:20
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
Acum 5 minute
17:40
Rezervele comerciale de gaze, folosite aproape integral. Energocom: „Ne-a permis să acoperim vârfurile de consum” # Radio Moldova
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
Acum 15 minute
17:30
Mihai Popșoi, la ONU, despre crimele de război din Ucraina: „Nu poate exista impunitate. Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Radio Moldova
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
Acum 30 minute
17:20
Rocile de nisip și prundișul, în topul celor mai exploatate minerale din R. Moldova, dar la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Radio Moldova
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
Acum o oră
17:00
Liderii UE, reuniți la Kiev la patru ani de război. Garanții de securitate și noi presiuni asupra Rusiei # Radio Moldova
Liderii Uniunii Europene s-au reunit marți la Kiev, la începutul celui de-al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, într-un gest puternic de susținere pentru Volodimir Zelenski și pentru efortul de apărare al țării. În paralel, la Paris și Londra, aliații Ucrainei au discutat despre garanțiile de securitate și despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, notează Euronews.
Acum 2 ore
16:40
Control biometric la prima intrare în UE: Sistemul EES va funcționa la toate vămile România-R. Moldova din 2 martie # Radio Moldova
Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, din 2 martie 2026, la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.
16:40
Republica Moldova va trece la un sistem de stabilire liberă a tarifelor pentru asigurările obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), în conformitate cu practicile europene. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege supus consultărilor publice.
16:20
Reconstrucția Ucrainei poate aduce oportunități, dar și riscuri pentru R. Moldova, afirmă experții # Radio Moldova
Cei patru ani de război din Ucraina au avut un impact puternic asupra economiei Republicii Moldova, resimțit prin facturi mai mari la energie, scumpiri ale produselor alimentare și investiții reduse. În același timp, proximitatea conflictului a accelerat procese esențiale de consolidare a rezilienței energetice și de reorientare a exporturilor spre piața europeană, precum și oportunități legate de reconstrucția Ucrainei, afirmă expertul economic Marin Gospodarenco.
16:10
Discursui lui Volodimir Zelenski în Parlamentul European: „Facem tot ce putem pentru a opri acest război” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Parlamentului European (PE), pe 24 februarie, stabilirea unei dăți calendaristice pentru aderarea țării sale la blocul comunitar și garanții de securitate credibile, cele două condiții pe care Kievul le consideră esențiale pentru a împiedica o nouă rundă de agresiune rusă după un eventual armistițiu.
16:10
„Aici am găsit liniștea”. Mărturiile refugiaților ucraineni rămași în centrele din Chișinău # Radio Moldova
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pentru mii de refugiați ucraineni Republica Moldova a devenit nu doar un loc de tranzit, ci un adăpost. Unii dintre ei locuiesc încă în centrele de plasament din Chișinău și trăiesc cu speranța că, într-o zi, se vor putea întoarce acasă.
16:00
Play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal: Internazionale Milano găzduiește pe Bodo-Glimt # Radio Moldova
Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A
Acum 4 ore
15:30
„O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”: „Copiii noștri au demonstrat empatie și solidaritate. Au scris de mână, chiar și în ucraineană” # Radio Moldova
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul lunii februarie. În total, peste 20.000 de scrisori redactate de elevi din 32 de raioane urmează să fie transmise copiilor din Ucraina, prin intermediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
15:20
Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.
15:10
Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.
14:50
Originea produselor, la vedere: Parlamentul propune reguli noi pentru etichetele de preț # Radio Moldova
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat. Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lângă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar încuraja alegerea produselor locale.
14:00
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru viol și pornografie infantilă: doi minori, printre victime # Radio Moldova
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a abuzat doi minori, totodată agresându-i fizic, transmite Procuratura Generală.
Acum 6 ore
13:40
„Mi-au pus pistolul la tâmplă și mi-au luat soțul”: Cazul expulzării profesorilor turci, reexaminat # Radio Moldova
Curtea de Apel Chișinău a decis rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018, un caz care a zguduit opinia publică și a atras condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
13:20
A găsit rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Radio Moldova
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
13:20
„Războiul va mai dura în jur de trei ani”: Ucraina s-ar putea concentra pe producția de energie electrică, afirmă Cristian Nițoiu # Radio Moldova
Ucraina nu este, deocamdată, aproape de o pace durabilă, iar evoluția conflictului va depinde atât de dinamica de pe front, cât și de capacitatea Uniunii Europene de a-și menține unitatea în fața presiunilor interne și externe, susțin experții.
13:20
FCSB mai păstrează șanse de calificare în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 28-a, echipa cipriotului Elias Charalambous a surclasat cu 4:1, acasă, pe concitadina Metaloglobus. FCSB-ul a deschis scorul deja în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie" a clasamentului a egalat imediat, prin golul marcat de Dragoș Huiban. Discipolii lui Elias Charalambous au preluat din nou conducerea în minutul 27, când a marcat Darius Olaru.
13:10
Șapte persoane au murit într-un accident aviatic care s-a produs în India. O aeronavă de tip ambulanță care transporta un pacient în stare gravă alături de o echipă medicală din Ranchi, statul statul Jharkhand, India, și se îndrepta spre New Delhi, s-a prăbușit în estul Indiei în apropiere de Chatra district pe 23 februarie.
13:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Parlamentarii socialiști au anunțat acest lucru într-un briefing de presă desfășurat pe 24 februarie.
13:00
„Muzeu în aer liber”: Cum va arăta strada 31 August 1989 din capitală după reabilitare # Radio Moldova
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor.
12:40
A găsit oare rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Radio Moldova
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
12:20
Ucraina „a ales să reziste” și „*a rămas în picioare”, iar R. Moldova va fi „mereu recunoscătoare” ucrainenilor pentru că „au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul transmis de președinta Maia Sandu pe 24 februarie, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în statul vecin.
12:20
Cancelarul german Friedrich Merz: „Nu există opțiunea reluării gazului rusesc cât timp Putin duce acest război criminal” # Radio Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
12:10
„Economia de război a lui Putin se clatină”: Londra adoptă cel mai amplu pachet de sancțiuni din 2022 # Radio Moldova
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
Acum 8 ore
11:40
Lingouri ascunse într-o ladă cu piese auto: Percheziții și rețineri într-o schemă de contrabandă cu aur # Radio Moldova
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, evaluate la aproximativ 19 milioane de lei, a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal. Descoperirea a avut loc la postul vamal de frontieră Leușeni, la intrarea în țară din România.
11:40
Notificări prealabile pentru artiștii din CSI care vin în R. Moldova: „Nu vom admite prejudicii de imagine aduse instituțiilor statului” # Radio Moldova
Instituțiile de cultură și companiile de impresariat vor fi obligate să notifice în prealabil autoritățile dacă intenționează să invite sau să implice în evenimentele organizate în Republica Moldova artiști din Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. O circulară în acest sens a fost transmisă de Ministerul Culturii la 24 februarie.
11:30
MAN contestă reforma APL și propune referendum național. Guvernul respinge criticile și invocă necesitatea consolidării administrative # Radio Moldova
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, se declară categoric împotriva reformei administrației publice locale (APL) promovate de Guvern și aflate în proces de consultare publică, acuzând că aceasta ar duce la „lichidarea” a aproximativ 600 de primării și la „slăbirea democrației locale”. De cealaltă parte, Guvernul susține că procesul de amalgamare este unul voluntar, însoțit de stimulente financiare și are drept scop consolidarea comunităților și întărirea capacității administrative a primăriilor.
11:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al patrulea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 22-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 2:1 în deplasare pe Stal Mielec, iar fundașul central a marcat golul victoriei în minutul 62. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 13 prin spaniolul Israel Puerto Pineda, iar ŁKS Łódź a egalat în minutul 50, prin golul marcat de germanul Jasper Löffelsend.
11:00
„O pace nedreaptă azi înseamnă un nou conflict mâine”: Peste 70 de organizații din R. Moldova cer sprijin pentru o pace justă în Ucraina # Radio Moldova
Războiul din Ucraina trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă. Protecția oamenilor trebuie să rămână o prioritate absolută în orice demers de încetare a focului și de negociere a păcii. Mesajul a fost transmis pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, printr-o Declarație comună a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
10:50
Bugetul Chișinăului mai așteaptă: MAN, PAS și PSRM nu se pot înțelege asupra datei viitoarei ședințe a CMC # Radio Moldova
Socialiștii din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) anunță că sunt pregătiți să voteze bugetul municipal al capitalei pentru anul 2026, însă condiționează susținerea documentului de includerea compensațiilor pentru încălzire și de alocarea fondurilor pentru infrastructura educațională. Consilierii socialiști solicită convocarea „de urgență” a ședinței CMC pentru examinarea proiectului, în timp de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a propus data de 26 februarie, iar primarul capitalei Ion Ceban vorbește de perioada 9 - 15 martie.
10:50
„O pace nedreaptă azi înseamnă un nou conflict mâine": Peste 70 de organizații cer sprijin pentru o pace justă în Ucraina # Radio Moldova
Războiul din Ucraina trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă. Protecția oamenilor trebuie să rămână o prioritate absolută în orice demers de încetare a focului și de negociere a păcii. Mesajul a fost transmis pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, printr-o Declarație comună a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
10:40
Revista presei internaționale | Bilanțul celor patru ani de război: Rusia nu renunță la obiectivul iluzoriu de a distruge Ucraina; Zelenski cere sprijinul lui Trump # Radio Moldova
Presa internațională face bilanțul celor patru ani de război ruso-ucrainean, evaluând situația de pe front, costurile umane și impactul geopolitic al conflictului. În prim-plan se află atât calculele strategice ale Moscovei și ale Kievului, cât și tensiunile din interiorul Uniunii Europene, inclusiv dezbaterile privind sprijinul acordat Ucrainei.
10:30
Revista presei | Războiul din Ucraina oferă lecții importante pentru Republica Moldova, în special privind necesitatea consolidării securității și a cooperării regionale # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra dramei celor patru ani de la invazia militară a Rusiei în Ucraina, analizând impactul războiului asupra întregii regiuni, inclusiv asupra R. Moldova. Revocarea decretului de grațiere emis pe numele lui Nicolae Andrei Șepeli, bănuit de apartenență la o grupare criminală implicată în acțiuni subversive la comanda Rusiei, este un alt subiect aflat în vizorul mass-media. Din presă mai aflăm detalii în cazul celor peste 40 de percheziții desfășurate în mai multe raioane, în cadrul unui dosar penal pornit pentru delapidare de proporții în proiecte de infrastructură.
10:20
Corespondență Dan Alexe | Patru ani de la invazia rusă a Ucrainei: Cum a fost modificată profund Europa # Radio Moldova
În ciuda unei idei care s-a generalizat, Uniunea Europeană a contribuit mai mult financiar pentru Ucraina, de la începutul invaziei ruse încoace, decât Statele Unite. În același timp, UE s-a văzut zdruncinată și transformată, poate definitiv, de efectele acestui conflict, atât sub presiunea valului de refugiați, cât și în urma fluctuațiilor recente ale lui Donald Trump.
10:10
Paisprezece cupluri din R. Moldova își vor uni destinele pe 24 februarie, de Dragobete, sărbătoarea dedicată iubirii în tradiția românească. Considerată în cultura populară drept ziua în care protectorul îndrăgostiților veghează asupra promisiunilor făcute la început de primăvară, Dragobetele rămâne un reper pentru cei care aleg să-și unească destinele sub semnul iubirii.
10:00
ÎN CONTEXT | Budapesta blochează ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Expert: „Este reavoință” # Radio Moldova
Blocarea ajutorului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina de către Ungaria, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, scoate în evidență fragilitatea consensului european. Soluțiile pe care le are blocul comunitar la dispoziție pentru a preveni un colaps financiar al Kievului au fost analizate de corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
09:50
Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de începerea războiului: „În cazul unui atac, veți vedea fețele noastre, nu spinările noastre” # Radio Moldova
În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Ucraina a fost trezită de zgomotul rachetelor. Era 4:50 dimineața, Volodimir Zelenski se afla acasă, în Kiev, alături de soție și copii, când primele explozii puternice au zguduit orașul.
Acum 12 ore
09:40
Reykjavík accelerează apropierea de UE pe fondul tensiunilor geopolitice și al presiunilor din partea SUA # Radio Moldova
Islanda analizează posibilitatea de a organiza mai devreme decât era planificat referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit publicației Politico, votul, estimat inițial pentru 2027, ar putea avea loc deja în august 2026, iar Parlamentul islandez ar urma să anunțe data oficială în următoarele săptămâni.
09:30
Livrări fictive de 40 de milioane de lei într-o schemă de evaziune fiscală în domeniul termopanelor # Radio Moldova
O companie a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectată de livrări fictive de materii prime și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan. Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au descins la sediul firmei pentru efectuarea verificărilor.
09:20
Avansuri de doar zeci de metri pe zi și sute de mii de victime: Linia de front după patru ani de lupte # Radio Moldova
La patru ani de la invazia la scară largă declanșată în februarie 2022, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Totuși, după cuceririle rapide din primele luni ale războiului, când forțele ruse au ocupat zone extinse din est și sud și au creat un coridor terestru către Crimeea, anexată ilegal în 2014, ofensiva Moscovei a încetinit considerabil.
09:00
Maia Sandu, mesaj de solidaritate la patru ani de la invazia rusă: „Ucraina a ales să reziste” # Radio Moldova
Astăzi, 24 februarie 2026, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și de apreciere pentru curajul și determinarea de care acesta dă dovadă în lupta pentru libertate și independență.
08:50
Burse, Erasmus și integrare europeană – tinerii discută deschis cu ambasadoarea Iwona Piórko # Radio Moldova
O inițiativă a Tinerilor Ambasadori Europeni din Republica Moldova își propune să crească vizibilitatea Uniunii Europene și a sprijinului acordat țării noastre, să încurajeze implicarea activă a tinerilor în procesul de integrare europeană și să promoveze oportunitățile finanțate de blocul comunitar. Este vorba despre campania „Mai multă UE în Moldova”, lansată la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”.
08:40
Lumini în culorile Ucrainei și prezență la Kiev: gesturi de solidaritate cu poporul ucrainean # Radio Moldova
În semn de susținere a poporului ucrainean, care de patru ani face față agresiunii ruse într-un război devastator ce a distrus vieți, locuințe și localități întregi din țara vecină, clădirea Parlamentului a fost iluminată, în seara de luni, 23 februarie, în culorile drapelului Ucrainei. Gestul a simbolizat solidaritatea și sprijinul față de cetățenii statului vecin.
08:30
Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită în trafic, fie că efectuează manevre, fie că traversează strada. Carosabilul este umed, pe alocuri s-a format polei, iar pe unele drumuri naționale vizibilitatea este redusă din cauza ceții.
08:30
De la Donbas la Chișinău: Viața unei ucrainence care a fugit de două ori din calea războiului # Radio Moldova
A fugit de război de două ori. Prima dată din Donbas, apoi din Herson, unde credea că și-a regăsit liniștea. În februarie 2022, a auzit din nou exploziile și a înțeles că viața ei se rupe încă o dată. Vitalia Klimova trăiește astăzi în Republica Moldova și vorbește despre momentul în care a realizat că „se întâmplă din nou”.
08:00
Ucraina își apără de patru ani țara atacată militar de Rusia: Aproape 90.000 de ucraineni beneficiază de protecție în R. Moldova # Radio Moldova
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în dimineața zilei de 24 februarie 2022 a schimbat brutal cursul firesc al vieții pentru milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul R. Moldova în căutarea unui adăpost, peste 100.000 dintre aceștia se mai află și astăzi în țara noastră, iar câteva mii dintre ei au devenit, între timp, cetățeni ai R. Moldova.
06:40
Corespondență Dan Alexe | Patru ani de la invazia rusă a Ucrainei: Cum a modificat asta profund Europa # Radio Moldova
În ciuda unei idei care s-a generalizat, Uniunea Europeană a contribuit mai mult financiar pentru Ucraina, de la începutul invaziei ruse încoace, decât Statele Unite. În același timp, UE s-a văzut zdruncinată și transformată, poate definitiv, de efectele acestui conflict, atât sub presiunea valului de refugiați, cât și în urma fluctuațiilor recente ale lui Donald Trump.
Acum 24 ore
23:40
Când vor avea loc noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Precizările lui Budanov # Radio Moldova
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
