Prețul zahărului pe piața unor state UE a coborât la doar 400 de dolari pentru o tonă
Mold-Street, 17 februarie 2026 22:20
Potrivit Yanei Kavushevska, astfel de prețuri face imposibil exportul de zahăr din Ucraina, chiar dacă și acolo au scăzut prețurile, dar nu și co...
Acum 15 minute
22:50
Datoria publică a României a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în tratatele europene # Mold-Street
Este pentru prima dată când datoria publică trece peste această bornă de 60% din PIB, de altfel acesta fiind un prag indicat prin tratatele de A...
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
20:40
ODA va da mai puţine granturi, dar în schimb cresc de 9 ori finanţările prin alte instrumente # Mold-Street
"Deși valoarea finanțării pentru granturi înregistrează o ajustare — 313,8 milioane lei în 2026 comparativ cu 346,4 milioane le...
Acum 24 ore
09:10
Aeroportul Chișinău este gata să plătească un milion de euro pentru un nou master-plan # Mold-Street
Acest Master-Plan ar urma să ia locul celui vechi elaborat acum 15 ani de de compania germană „Hochtief AirPort GmbH” și care potrivi...
16 februarie 2026
23:10
ANRE invocă prevederilor art.114 alin.(4) a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, potrivit cărora consumatorii non-casnici mari și mijloci...
Ieri
14:50
Bugetul Fondului Rutier pentru anul 2026, cu circa 800 milioane lei mai mic față de 2025 # Mold-Street
Potrivit Raportului de executare a bugetului, prezentat de Administrația Națională Drumurilor, anul trecut în Fondului Rutier pentru executarea...
12:10
Serviciul este disponibil exclusiv în aplicația VB24 Business și funcționează 24/7/365.Prin MIA Business, Victoriabank elimină barierele tra...
10:50
Astfel furnizorul central Energocom solicită aprobarea prețului reglementat pentru anul 2026 în mărime de 2,61 lei/kWh, în scădere cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Reprezentanții Asociației califică măsurile luate de autorităţi pasive şi de confirmare a noilor focare de boală, în loc de măsuri efective de e...
09:20
„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvol...
07:30
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul cărnii proaspete și procesate de pasăre. UE acceptă importul...
14 februarie 2026
14:50
Astfel în iunie 2025 au fost efectuate debursările aferente pre-finanțării în sumă de 270 milioane de euro, destinate pregătirii și demară...
11:40
Aceasta este o gafă exterm de costisitoare: Bithumb, una dintre cele două principale burse de criptomonede din Coreea de Sud, a distribuit din greșeal...
09:30
Zona economică liberă, unde se plăteau salarii de trei ori mai mici decât pe economie, va fi lichidată # Mold-Street
Dizolvarea (lichidarea) Zonei Antreprenoriatului Liber Tvardița era iminentă în condiţiile în care a expirat termenul de 30 de ani, acorda...
13 februarie 2026
17:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la postul Moldova1 că investițiile necesare pentru construcția unor depozite proprii pentru stocarea g...
15:00
Potrivit documentului, rata anuală a inflației, începând cu trimestrul I 2026 va reveni în intervalul de variație de la ținta inflaț...
12:00
Economia României a intrat în recesiune tehnică. Creştere economică de doar 0,6% în 2025 # Mold-Street
Astfel economia României a intrat în recesiune tehnică. Or, recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului...
10:40
Potrivit CNA şi PCCOCS, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost sup...
09:40
Investiţiile străine pe piaţa primară de capital nu ajung nici la 10 milioane de dolari # Mold-Street
În pofida creşterii semnifictaive acestea rămân modeste ca volum, fiind mai mici de 8 milioane de dolari (7 milioane euro), şi au reprezen...
12 februarie 2026
20:00
Avioane pentru președinte. Milionarul fugar Ilan Șor și-a creat o flotă avia de sute de milioane # Mold-Street
Astfel deși este sub sancțiuni internaționale, căutat de INTERPOL și aciuat la Moscova, Ilan Șor investește sume uriașe într-o flotă aeronautică...
14:50
O nouă lovitură dată inflaţiei. Scad tarifele la energia termică și cele de producere a energiei electrice # Mold-Street
Astfel în Chișinău tarifele la energia termică au fost reduse cu 19,5%, în timp ce la Bălți au crescut nesemnificativ cu 3,5%. A...
12:50
Astfel în prezent unic asociat la Lukoil-Moldova SRL este Lukoil International GmbH din Austria, care deține activele internaționale ale Gr...
12:20
UE acceptă importul de carne proaspătă și procesată de pasăre din toată Republica Moldova # Mold-Street
Potrivit ANSA aceasta se întâmplă după ce pe 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (...
09:40
De la tehnologia 5G la 6G. A fost aprobată Foaia de parcurs privind gestionarea spectrului de frecvențe radio pentru anii 2026–2030 # Mold-Street
Documentul stabilește modul de organizare și punere la dispoziție a frecvențelor radio necesare pentru dezvoltarea rețelelor mobile și a serviciilor d...
09:30
11 februarie 2026
17:20
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, urmează să își desfășoare activitatea în Cociulia, Cantemir, inițiativa reprezint&acir...
13:10
Datele AMDM arată că în 2025, valoarea pieţei farmaceutice din Republica Moldova a constituit circa 286,7 milioane de euro, în creştere cu...
11:00
Un grup din România intră pe piaţa Moldovei pentru a facilita asimilarea fondurilor europene # Mold-Street
Grupul susţine că urmează pașii deja începuți de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), organizație patronală cu peste 1.250 de me...
08:30
Este vorba de Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” (persoană juridică absorbantă) care va fuziona cu întreprinderile de stat: St...
07:40
Unul dintre cei mai mari importatori de automobile şi-a majorat cota în capitalul Fincombank # Mold-Street
S-a întâmplat după o tranzacţie din 6 februarie 2026, ce a avut loc în afara pieței reglementate sau MTF şi în cadrul căr...
10 februarie 2026
22:10
Demisia lui François Villeroy de Galhau, pe care spune că a depus-o „în mod complet independent”, a fost totuși „o surp...
16:00
Potrivit ASP, băncile au blocat conturile "în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiaru...
11:50
Potrivit BNS, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie 2025, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9%,...
11:20
IPC 2025 relevă că fenomenul corupției se agravează la nivel global, fiind în creștere chiar și în democrațiile consacrate în cazul...
10:30
Aceasta reprezintă un avans de 24,3% față de 2024 și de aproximativ 10 ori mai mult comparativ cu anul 2018, când parcul a fost înființat,...
9 februarie 2026
21:10
Aeroportul Chișinău a fost anul trecut cel mai dinamic din Europa, în categoria aeroporturilor medii # Mold-Street
Astfel în 2025, AIC a înregistrat o creștere a traficului de pasageri de +46,8%, mult peste media europeană de +4,4%, marcând revenirea l...
18:00
Datele publice arată că reducerea variază între 1% şi 10% în dependenţă de volumlele exportate, respectiv sunt mai mari în cazul vol...
08:50
Potrivit AMDM 29 raioane deja beneficiază de farmacii din cadrul proiectului. Datele relevă că cele mai multe farmacii, câte 10 unităţi au...
08:10
Republica Moldova ocupă locul 3 în Europa la categoria impozitarea mediului de afaceri # Mold-Street
Indicele evaluează 125 de țări în funcție de trei piloni principali: Ușurința de a opera o afacere, care măsoară cât de simplu și eficient...
8 februarie 2026
11:10
Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăc...
10:00
Boom-ul exportului de floarea soarelui din Moldova continuă. Producătorii de ulei rămân fără materie primă # Mold-Street
Nivelul record al exporturilor din ianuarie confirmă veritabilul boom din ultimele cinci luni la capitolul scoaterea acestei materii prime din ţară de...
08:30
ANRE a aprobat, în ședința din 3 februarie, noile prețuri la gazele naturale. În regim de urgență, ANRE a redus tarifele la gaze: câ...
7 februarie 2026
16:00
Potrivit ANRE, decizia a fost luată de Consiliul de administrație în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității...
15:20
Partenerul de afaceri a lui Ilan Șor, suspectat că a transportat 5 tone de dolari în Iran # Mold-Street
Potrivit publicației britanice The Telegraph, Rusia a expediat din 2018, în secret cel puțin 2,5 miliarde de dolari (5 tone de dolari în n...
10:40
"Vedem o creştere economică de cel puţin 2,7% la PIB. Nişte creşteri care sunt peste estimările pe care le-am făcut la bun început şi care...
6 februarie 2026
19:00
Acesta este efectul prețurilor în creștere ale metalelor prețioase, care abia s-au mai potolit în ultimele zile.Este un pariu sigur că...
12:40
Potrivit așa-numitului minister al dezvoltării economice din regiune, au avut loc deconectări ale furnizării energiei electrice în anumite...
09:40
Nivel record. 30.567 de autovehicule electrice și hibride au fost înmatriculate într-un singur an # Mold-Street
Potrivit CNED, evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de tra...
08:30
Cum a reuşit Moldovagaz să obţină un profit de 900 milioane lei în prima jumătate a 2025 # Mold-Street
Astfel în prima jumătate a anului 2025 veniturile din vânzări ale Moldovagaz au constituit circa 10,16 miliarde de lei, în creştere...
08:00
Dl Lipcan, producerea de sfeclă de zahăr și a zahărului cândva ocupa un rol important în economia națională. Care e situația acum?A.L....
