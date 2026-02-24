Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru viol și pornografie infantilă asupra a doi minori

Ziarul National, 24 februarie 2026 11:15

Procuratura anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în cazul unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.Potri...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
11:15
​VIDEO // Mândrie NAȚIONALĂ: Donald Trump, CUCERIT de o moldoveancă la Casa Albă: „Sunteți uimitoare”​ Ziarul National
Violinista de origine moldoveană, Rusanda Panfili, a fost protagonista unui moment cultural de excepție în Statele Unite, susținând un recita...
11:15
Granturi de până la 50 000 de euro pentru IMM-urile din sectorul semințelor care se asociază Ziarul National
24 februarie 2026, Chișinău – Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative com...
11:15
Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru viol și pornografie infantilă asupra a doi minori Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în cazul unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.Potri...
Acum o oră
10:45
Ursula von der Leyen, a zecea vizită la Kiev pentru a reafirma sprijinul total al Europei pentru Ucraina Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în cei patru ani de când Rusi...
10:45
Furnizorul Wildanet se retrage din proiectul guvernamental de internet gigabit în zonele rurale din Cornwall, lăsând mii de gospodării fără conexiune rapidă Ziarul National
Un furnizor de internet a renunțat la un proiect susținut de guvern, care avea scopul de a aduce internet de mare viteză în zonele rurale din Cornw...
10:45
Liderii nordici, baltici și ai UE, la Kiev pentru a marca patru ani de la invazia rusă în Ucraina Ziarul National
Liderii ţărilor nordice şi baltice, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, au sosit marţi în...
10:45
Canva își extinde imperiul creativ: cumpără Cavalry și MangoAI pentru animație 2D și reclame mai eficiente Ziarul National
Canva, producătorul cunoscut al suitei de creație, a anunțat luni achiziția a două startup-uri: Cavalry, specializat în animație, și Mango AI, axat...
Acum 2 ore
09:45
Ambasadorul Ucrainei la București: Rusia nu va decide viitorul Ucrainei, NATO rămâne cea mai bună garanție de securitate Ziarul National
Rusia nu poate impune voinţa sa asupra viitorului Ucrainei. Kievul vede viitorul statului ucrainean ca parte integrantă a UE şi a NATO, iar conduce...
09:45
Stripe și PayPal pariază pe fintech-ul indian Xflow, care atrage 16,6 milioane de dolari pentru a moderniza plățile B2B transfrontaliere Ziarul National
Xflow, un startup indian din domeniul fintech, a obținut o finanțare de 16,6 milioane de dolari, în care au participat atât Stripe, cât și PayPal V...
09:45
Peste 36 de mii de elevi de clasa a IX-a, evaluați la nivel național înaintea examenelor de absolvire a gimnaziului Ziarul National
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura...
Acum 4 ore
08:45
Banca Mondială: Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru reconstrucție după război Ziarul National
Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după distrugerile provocate de invazia Rusiei, care a durat patru ani. Aceas...
08:45
Horoscopul zilei 24.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce un ritm alert și ocazia de a recupera un avantaj pierdut. O discuție clară cu o persoană apropiată poate înlătura un bloc...
07:45
Zelenski îl avertizează pe Trump: America e „destul de puternică” să-l oprească pe Putin și nu trebuie să se retragă din sprijinul pentru Ucraina Ziarul National
În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald T...
Acum 6 ore
07:15
Reacția străinilor la melodia „Viva, Moldova” a lui Satoshi te face să crezi că este favorit la câștigarea trofeului Eurovision 2026: „Această melodie spune povestea noastră – a celor plecați" Ziarul National
Muzica lui Satoshi este auzită tot mai des la radio și la concerte. Artistul care a făcut furori cu piesa „Noaptea pe la 3” adună succes după s...
07:00
Explozie lângă gara Savyolovsky din Moscova: un polițist rutier ucis și doi răniți în urma detonării unui dispozitiv neidentificat Ziarul National
O explozie produsă în afara unei gări din Moscova a ucis un ofiţer de poliţie rutieră şi a rănit alţi doi, a anunţat Ministerul de Interne rus într...
07:00
Atacuri cu drone rusești lovesc Zaporojie: cinci răniți și incendii în zone industriale și rezidențiale Ziarul National
Atacurile cu drone ruseşti desfăşurate în timpul nopţii asupra oraşului Zaporojie din sud-estul Ucrainei au rănit cinci persoane, printre care şi u...
Acum 8 ore
03:45
Cercetătoare Meta AI, pusă în dificultate de agentul OpenClaw care i-a golit inboxul de emailuri Ziarul National
Postarea de pe X a cercetătoarei în securitate Meta AI, Summer Yue, devenită acum virală, pare la început o satiră. Ea i-a cerut agentului ei OpenC...
Acum 12 ore
02:45
SUA reduc prezenţa diplomatică la Beirut şi evacuează personalul neesenţial pe fondul tensiunilor dintre Israel, Hezbollah şi Iran Ziarul National
Statele Unite au ordonat, ca o măsură de ”prudenţă”, evacuarea personalului neesenţial din Ambasada americană de la Beirut, această decizie fiind p...
00:45
Ambasadorul SUA la Paris evitat pentru a doua oară convocarea la Quai d’Orsay, după criticile privind moartea activistului Quentin Deranque Ziarul National
Ambasadorul Statelor Unite în Franţa, Charles Kushner, ”nu s-a prezentat” luni seara la o convocare oficială la sediul Ministerului francez de Exte...
00:45
Investitorii își împart pariurile între OpenAI și Anthropic: vechea „loialitate” din venture capital se destramă în cursa pentru inteligența artificială Ziarul National
Pe masura ce OpenAI se pregătește să închidă o nouă rundă de finanțare de 100 de miliarde de dolari, iar Anthropic tocmai a finalizat propria strân...
23 februarie 2026
23:45
Liderul Google Cloud AI explică cele trei frontiere esențiale ale modelelor de inteligență artificială Ziarul National
În calitate de vicepreședinte de produs la Google Cloud, Michael Gerstenhaber lucrează în principal la Vertex, platforma unificată a companiei pent...
23:45
Explozie la o staţie dezafectată din Mîkolaiv: şapte poliţişti răniţi, anchetă privind un posibil atac terorist după incidentul mortal de la Liov Ziarul National
Şapte poliţişti ucraineni au fost răniţi luni într-o explozie la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, dintre care doi grav, anunţă autorităţile. Incidentul...
22:45
Americanii distrug camerele de supraveghere Flock folosite pentru urmărirea imigranților Ziarul National
Oameni din mai multe regiuni ale Statelor Unite demontează și distrug camerele de supraveghere Flock, pe fondul creșterii furiei publice față de fa...
22:45
Uber își lansează divizia de vehicule autonome pentru a deveni infrastructura-cheie a erei robotaxiurilor și livrărilor fără șofer Ziarul National
Uber propune producătorilor de vehicule autonome un nou mesaj clar: ne ocupăm noi de tot. Compania de ride-hailing și livrare de mâncare a lansat o...
22:45
Anthropic acuză trei laboratoare chineze de AI că au extras masiv capabilitățile lui Claude pe fondul disputelor SUA‑China privind exportul de cipuri Ziarul National
Compania Anthropic acuză trei firme chineze de inteligență artificială că au creat peste 24.000 de conturi false pe platforma sa Claude pentru a-și...
Acum 24 ore
21:45
Mărire de temperatură și ploi de februarie în Republica Moldova – marți, 24.02.2026 Ziarul National
Marți, 24 februarie, Republica Moldova intră într-o zi mai blândă, cu temperaturi în creștere ușoară față de luni. Dimineața se mențin valori aprop...
21:45
Startupul Guide Labs lansează Steerling-8B, primul LLM open‑source cu trasabilitate completă a fiecărui token în datele de antrenament Ziarul National
Una dintre cele mai mari provocări în lucrul cu modelele de deep learning este înțelegerea motivului pentru care acestea acționează într-un anumit ...
21:45
OpenAI lansează „Frontier Alliance” și se aliază cu giganții consultanței pentru ofensiva pe piața enterprise până în 2026 Ziarul National
OpenAI își consolidează parteneriatele cu patru mari giganți de consultanță, pe măsură ce compania de inteligență artificială își propune să își de...
21:45
Lech Walesa, despre Trump: trădător al Ucrainei sau lider excepțional care previne un război nuclear? Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump le poate părea unora un „trădător” al cauzei ucrainene, deoarece se arată conciliant faţă de omologul său rus Vl...
20:45
Aplicația de știri Particle integrează AI pentru a extrage automat clipuri relevante din podcasturi și a le atașa articolelor din feed Ziarul National
Aplicația de știri bazată pe inteligență artificială Particle, creată de foști ingineri de la Twitter, poate acum să urmărească nu doar știrile pub...
20:45
Veto-ul Ungariei blochează al 20-lea pachet de sancţiuni UE contra Rusiei, în timp ce Kaja Kallas limitează diplomaţii ruşi la Bruxelles şi vizele pentru ruşii care au luptat în Ucraina Ziarul National
Lipsa unui acord între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene privind noile sancţiuni împotriva Rusiei – blocat de veto-ul Ungariei – cu doar...
20:45
Fanii Xbox, în furtună după plecarea lui Phil Spencer și instalarea unei șefe cu profil de AI în fruntea diviziei de gaming Ziarul National
Fanii Xbox sunt profund împărțiți după ce Microsoft a anunțat că Phil Spencer, șeful diviziei de gaming, și președinta Xbox, Sarah Bond, vor renunț...
19:30
Hackeri chinezi au exploatat breșe VPN pentru a accesa rețelele a peste o sută de clienți Ivanti, inclusiv contractori militari Ziarul National
În februarie 2021, compania de software Ivanti a descoperit că hackeri chinezi au compromis rețeaua Pulse Secure, una dintre subsidiarele sale care...
19:30
Spotify lansează în Marea Britanie și alte piețe playlisturi create cu ajutorul inteligenței artificiale pe baza comenzilor text Ziarul National
Spotify extinde funcția bazată pe inteligență artificială „Prompted Playlists” pentru utilizatorii Premium din Marea Britanie, Irlanda, Australia ș...
19:30
Unicornul cuantic finlandez IQM se pregătește de listare la bursă printr-un SPAC, la o evaluare de 1,8 miliarde de dolari Ziarul National
Unicornul finlandez IQM a anunțat astăzi planurile de a se lista la bursă prin intermediul unui vehicul special de achiziție (SPAC), tranzacție car...
18:30
Nisporeni, desemnată Capitala Sportului 2026: investiții de 2 milioane de lei și zeci de evenimente pentru toate vârstele Ziarul National
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursulu...
18:30
Atac ucrainean asupra conductei Drujba tensionează relaţiile cu Ungaria, care ameninţă să blocheze sancţiunile UE şi împrumutul pentru Kiev Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare rusă care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care Europa de Est primeşte petrolul Moscovei,...
18:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia, mediate de SUA, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, anunță șeful de cabinet al lui Zelenski Ziarul National
O nouă serie de negocieri în format trilateral, cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârş...
17:30
Granturi de până la 60% pentru promovarea exporturilor moldovenești: Agenția de Investiții lansează noua ediție a Programului „BRIDGE Export” Ziarul National
23 februarie 2026 – Agenția de Investiții anunță deschiderea etapei de recepționare a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument finan...
17:30
Insularii din Jersey, avertizați asupra pericolelor imaginilor generate de inteligența artificială Ziarul National
Oamenii sunt avertizați în legătură cu pericolele imaginilor generate de inteligența artificială, de către oficiali din Jersey.Paul Vane, comisar...
17:30
Reconstrucţia Ucrainei după război va costa 588 de miliarde de dolari în zece ani, de trei ori PIB-ul estimat pentru 2025, locuinţele, transporturile şi energia fiind cele mai afectate sectoare Ziarul National
Reconstrucţia postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un ra...
17:30
Maia Sandu, discuții la Chișinău cu o delegație daneză privind sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chi...
16:30
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, discută cu parlamentari danezi despre parcursul european și situația din regiunea transnistreană Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatulu...
16:30
Suporterii lui Wolves cer măsuri dure împotriva rasismului de pe rețelele de socializare Ziarul National
Suporterii clubului Wolverhampton Wanderers FC cer ca responsabilii din fotbal și conducerile rețelelor de socializare să colaboreze pentru a comba...
15:30
Companie porno amendată cu 1,35 milioane £ în Marea Britanie pentru lipsa verificării vârstei pe site-uri Ziarul National
Autoritatea de reglementare în domeniul media din Marea Britanie a amendat cu 1,35 milioane de lire sterline o companie de pornografie, 8579 LLC...
15:30
Averisment de ULTIMĂ ORĂ: „Putin a declanșat cel de-Al Treilea Război Mondial. Nu se va opri la Ucraina" Ziarul National
Volodimir Zelenski susține într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanșat Al Treilea Război Mondial și trebuie să fie oprit. „C...
14:15
Cine era, de fapt, Austin Tucker Martin, tânărul de 21 de ani împuşcat la Mar-a-Lago: pasionat de golf şi artă, descris de familie ca „băiat bun”, deşi autorităţile spun că era înarmat cu o puşcă şi benzină Ziarul National
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică dimineaţa, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de secu...
13:15
Trei morți în atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei, doi la Odesa în ajunul a patru ani de la invazie Ziarul National
Două persoane au fost ucise şi cel puţin trei au fost rănite în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra infrastructurii industriale şi energetice d...
13:15
Chișinău, capitala roboților: tinerii din toată țara și-au disputat primul Campionat Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026 Ziarul National
Pe 21 și 22 februarie 2026, Chișinăul s-a transformat în centrul național al inovației și ingineriei, găzduind primul Campionat Național oficial FI...
12:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // De ce majoritatea drumurilor din R. Moldova se DEZINTEGREAZĂ după prima iarnă? „S-au utilizat doar 84 de tone de asfalt din totalul necesar de 170 de tone. Cu jumătate ce facem? Au pus un strat mau subținere, ca de obicei…” Ziarul National
Majoritatea drumurilor din R. Moldova se dezintegrează după prima iarnă, deoarece se fac de mântuială. Cel puțin așa au constata ofițerii Centru...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.