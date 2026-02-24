ANSP: 180 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate săptămâna trecută
Moldpres, 24 februarie 2026 17:20
Peste 180 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 21% față de săptămâna precedentă, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), 144 ...
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: „De patru ani, spiritul ucrainean e învingător, chiar dacă tragediile sunt inimaginabile” # Moldpres
De patru ani, spiritul ucrainean e învingător, chiar dacă tragediile sunt inimaginabile. Sunt 1462 de zile de când ucrainenii luptă pentru pace, libertate și integritate teritorială. Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina și poporul uc...
Vicepremierul Mihai Popșoi, la sesiunea plenară a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului: „Rămânem ferm alături de Ucraina în eforturile de a construi o pace dreaptă și durabilă” # Moldpres
Crimele împotriva civililor nu pot rămâne nesancționate, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere. Suntem alături de Ucraina și comemorăm patru ani de la declanșarea agresiunii ilegale a Rusiei împotriva țării. Mesajul a fost transmis astăzi d...
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Moldpres
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. De asemenea, se permite utilizarea reprezentării grafice a drapelului, cu indicarea denumirii scrise a țării. O inițiativă legislativă în acest sens a fost î...
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze naturale pentru acoperirea vârfurilor de consum în sezonul rece # Moldpres
Compania Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurând astfel acoperirea vârfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova, î...
Acces egal la educație: mii de copii refugiați din Ucraina, integrați în sistemul educațional din Republica Moldova # Moldpres
Mii de copii refugiați din Ucraina au fost susținuți pentru a se integra în sistemul educațional din Republica Moldova. Astfel, la 1 septembrie 2025 erau 2.866 de elevi în școli și 846 copii în instituțiile de educație timpurie. Datele au fost prezentate...
FOTO // Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un nou acord de cooperare transfrontalieră # Moldpres
Un nou acord de colaborare pentru dezvoltarea regiunii Ungheni–Iași a fost semnat astăzi la Iași, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. Documentul vizează consol...
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Consolidarea cooperării bilaterale, pe agenda discuțiilor cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu # Moldpres
Consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și România și extinderea proiectelor comune pentru a stimula schimburile comerciale au fost printre principalele subiecte analizate în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, mini...
Magistrata Ana Bologan a fost transferată temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus astăzi transferul magistratei Ana Bologan pentru exercitarea funcției de judecător la Curtea de Apel Centru. Măsura va fi aplicată până la ocuparea a 30 de posturi de judecător la Curte, informează MOLDPRES.Potr...
Ministrul Dorin Junghietu a discutat, la Washington, cu reprezentantul Fondului de Investiții care urmează să preia activele Lukoil # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat, la Washington, cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., care urmează să preia activele Lukoil, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energie, discuțiile s-au axat pe tranzacția de preluare de către ...
AAC: serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Chișinău, vor fi temporar indisponibile # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat astăzi că serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, vor fi temporar indisponibile, în intervalul 23:0...
FOTO // Speakerul Igor Grosu, la difuzarea documentarului „Once Upon a Time în Ukraine”: „Niciun copil nu ar trebui să crească în sunete de explozii” # Moldpres
Peste 2 mii de copii au fost uciși sau grav răniți în acest război nemilos din Ucraina. Sunt copiii războiului, iar dorința lor cea mai mare și cea mai grea este să fie pace. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în urma v...
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, care este parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare, transmite MOLDPRES.Potrivit A...
O femeie a fost amendată cu peste 84 000 de lei, după ce a încercat să scoată ilegal din țară 24 000 de dolari SUA # Moldpres
O femeie din Ucraina a fost amendată cu 84 400 de lei pentru tentativă de contrabandă. Aceasta a încercat să scoată 24 050 de dolari SUA de pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi declarați, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut l...
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău, din care fac parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Ext...
DOC // Condiții de activitate mai sigure pentru instituțiile medicale: Regulamentul publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale a fost publicat astăzi în Monitorul...
Sistemul EES va fi extins în cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, începând cu 2 martie # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Măsura va fi aplicată începând cu data de 2 martie 2026, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, este...
Două persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu aur. Organele de forță au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, cazul a a...
VIDEO // Escrocherii cu investiții online. Victimele au fost prejudiciate cu circa un milion de lei # Moldpres
Doi bărbați din Chișinău și Basarabeasca au fost reținuți pentru escrocherii cu investiții online. Suspecții ar fi comis cel puțin trei episoade de escrocherie, fiind cauzat un prejudiciu de circa un milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, într-o intervenție prin videoconferință în timpul ședinței extraordinare a Parlamentului European, transmite MOLDPR...
Solidari cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului. Cristian-Leon Țurcanu: „Sprijinul pentru Ucraina reprezintă stabilitatea și viitorul european” # Moldpres
România își reafirmă solidaritatea cu poporul ucrainean, care continuă să apere cu curaj libertatea, suveranitatea și valorile democratice europene, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialul a menționat c...
„Pace justă pentru Ucraina”. Declarația comună a societății civile, semnată de peste 70 de ONG-uri din Republica Moldova # Moldpres
Societatea civilă din Republica Moldova cere o pace justă pentru Ucraina, astfel încât să fie protejate viața și demnitatea, să fie trași la răspundere cei care au comis crime de război. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a lansat o Declar...
Președinta Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În context, șefa statului a evocat curajul ucrainenilor de a rezista în fața agresiunii: „În...
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina: „Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe respectarea integrității teritoriale” # Moldpres
Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale. Mesajul a fost...
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) – Oxana Parfeni și Elena Croitor vor fi audiate joi, 26 februarie curent, de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.Audierea Oxanei Parfeni va începe la ora 11:00, iar...
Caldarâmul istoric de pe strada 31 august 1989, segmentul dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi reabilitat în acest an. Primăria Chișinău a prezentat astăzi proiectul de reabilitare, estimat la 33 de milioane de lei...
Trei studenți-doctoranzi de la USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului # Moldpres
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului, pentru anul 2026. Lista doctoranzilor desemnați...
DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar în Armata Națională # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar, în termen și cu termen redus, în Armata Națională, în perioada aprilie – iulie 2026. Decretul prezidențial a fost publicat astăzi în Mon...
VIDEO // Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioţi: Putin nu şi-a atins obiectivele şi nu a înfrânt poporul ucrainean # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de r...
VIDEO // Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei # Moldpres
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate ș...
CNAM a alocat 13,5 milioane de lei pentru consumabile medicale utilizate în luna ianuarie # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, utilizate în luna ianuarie de 10 spitale contractate. Aceste consumabilele sunt folosite în cadrul unor in...
Peste 36 de mii de elevi participă la pretestarea pentru examenele de absolvire a gimnaziului # Moldpres
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura română (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale) - probe incluse în lista ex...
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova va continua să o sprijine” # Moldpres
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, evocând rezistența acestuia și sacrificiile făcute în contextul conflictului început în februa...
Persoane asociate Moscovei ar fi achiziționat proprietăți în proximitatea unor baze militare și obiective de infrastructură critică din mai multe state europene, potrivit unui material publicat de The Telegraph, care citează surse din serviciile de informații europe...
„Războiul de porțelan”, proiectat la Chișinău. Cristian Jardan: „Să nu uităm sacrificiul Ucrainei pentru regiune și întreg continentul european” # Moldpres
În contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei asupra Ucrainei, la Chișinău a fost proiectat filmul „Războiul de porțelan”. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, prezent la eveniment, a pus accent pe valoarea artistică a pelicul...
Deputați moldoveni participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Moldpres
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova participă astăzi la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativulu...
Leul moldovenesc se apreciază astăzi ușor față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 20 de lei și 18 bani. Dolarul pierde...
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce în timpul nopții au fost înregistrate ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării. Intervențiile au av...
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Ambasadorul Paun Rahovei: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Moldpres
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate pr...
Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.Atacurile care au avut loc luni seară au vizat mai multe l...
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora, transmite MO...
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Noaptea și dimineața, izolat se va forma ceață slabă și polei slab, pe drumuri se va semnala...
O explozie a rănit luni șapte ofițeri de poliție ucraineni în orașul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunțat autoritățile, la două zile după ce o polițistă a fost ucisă într-un incident similar în Lviv (nord-vest), incident pe ca...
VIDEO // Verificări la spălătoriile auto. Ministrul Gheorghe Hajder: „Dorim să ne asigurăm că toată apa deversată este tratată și nu prezintă pericol pentru sănătate” # Moldpres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica dacă spălătoriile auto respectă condițiile de mediu. Acțiunile se vor desfășura în perioada lunilor martie – mai, pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRESMinistrul Mediului, Gheorghe Hajder...
BTA: Sudul Ucrainei celebrează diversitatea lingvistică la cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne de la Odesa # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne din Sud a avut loc pe 22 februarie în orașul ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, sub genericul „Sudul Ucrainei vorbește. Sudul Ucrainei răsună”, transmite BTA.Evenimentul, desfășurat la Centrul cul...
VIDEO // Ghenadie Cosovan, veteran al conflictului armat de pe Nistru: „Am văzut pe câmpul de luptă eroi adevărați - cu arma în mână își apărau pământul” # Moldpres
Ghenadie Cosovan este unul dintre veteranii războiului de pe Nistru, colonel de poliție în rezervă, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare și Sfânt. În timpul conflictului armat de pe Nistru, acesta a luptat în prima linie pentru a-și apăra patria. Ve...
VIDEO // Trei persoane, reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe Telegram # Moldpres
Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe platforma Telegram. Organele de forță au efectuat pe acest caz mai multe descinderi în capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un...
Echipele de drumari monitorizează permanent starea infrastructurii rutiere și intervin cu lucrări de întreținere de iarnă, în funcție de necesitățile constatate în teren, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier. Administrația Naț...
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Id...
