VIDEO // Două persoane, reținute într-un dosar de contrabandă cu aur din România
Moldpres, 24 februarie 2026 12:50
Două persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă cu aur. Organele de forță au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, cazul a a...
Acum 5 minute
13:10
Sistemul EES va fi extins în cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, începând cu 2 martie # Moldpres
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Măsura va fi aplicată începând cu data de 2 martie 2026, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, este...
Acum 30 minute
12:50
VIDEO // Escrocherii cu investiții online. Victimele au fost prejudiciate cu circa un milion de lei # Moldpres
Doi bărbați din Chișinău și Basarabeasca au fost reținuți pentru escrocherii cu investiții online. Suspecții ar fi comis cel puțin trei episoade de escrocherie, fiind cauzat un prejudiciu de circa un milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General...
12:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar, într-o intervenție prin videoconferință în timpul ședinței extraordinare a Parlamentului European, transmite MOLDPR...
Acum o oră
12:20
Solidari cu Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului. Cristian-Leon Țurcanu: „Sprijinul pentru Ucraina reprezintă stabilitatea și viitorul european” # Moldpres
România își reafirmă solidaritatea cu poporul ucrainean, care continuă să apere cu curaj libertatea, suveranitatea și valorile democratice europene, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialul a menționat c...
12:20
„Pace justă pentru Ucraina”. Declarația comună a societății civile, semnată de peste 70 de ONG-uri din Republica Moldova # Moldpres
Societatea civilă din Republica Moldova cere o pace justă pentru Ucraina, astfel încât să fie protejate viața și demnitatea, să fie trași la răspundere cei care au comis crime de război. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a lansat o Declar...
Acum 2 ore
12:10
Președinta Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În context, șefa statului a evocat curajul ucrainenilor de a rezista în fața agresiunii: „În...
11:50
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina: „Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe respectarea integrității teritoriale” # Moldpres
Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale. Mesajul a fost...
11:50
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) – Oxana Parfeni și Elena Croitor vor fi audiate joi, 26 februarie curent, de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.Audierea Oxanei Parfeni va începe la ora 11:00, iar...
11:20
Caldarâmul istoric de pe strada 31 august 1989, segmentul dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi reabilitat în acest an. Primăria Chișinău a prezentat astăzi proiectul de reabilitare, estimat la 33 de milioane de lei...
Acum 4 ore
10:50
Trei studenți-doctoranzi de la USMF „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului # Moldpres
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi Bursa de excelență a Guvernului, pentru anul 2026. Lista doctoranzilor desemnați...
10:20
DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar în Armata Națională # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar, în termen și cu termen redus, în Armata Națională, în perioada aprilie – iulie 2026. Decretul prezidențial a fost publicat astăzi în Mon...
10:20
VIDEO // Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioţi: Putin nu şi-a atins obiectivele şi nu a înfrânt poporul ucrainean # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de r...
09:40
VIDEO // Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei # Moldpres
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate ș...
09:40
CNAM a alocat 13,5 milioane de lei pentru consumabile medicale utilizate în luna ianuarie # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, utilizate în luna ianuarie de 10 spitale contractate. Aceste consumabilele sunt folosite în cadrul unor in...
09:40
Peste 36 de mii de elevi participă la pretestarea pentru examenele de absolvire a gimnaziului # Moldpres
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura română (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale) - probe incluse în lista ex...
Acum 6 ore
08:50
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă, iar Republica Moldova va continua să o sprijine” # Moldpres
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, evocând rezistența acestuia și sacrificiile făcute în contextul conflictului început în februa...
08:50
Persoane asociate Moscovei ar fi achiziționat proprietăți în proximitatea unor baze militare și obiective de infrastructură critică din mai multe state europene, potrivit unui material publicat de The Telegraph, care citează surse din serviciile de informații europe...
08:40
„Războiul de porțelan”, proiectat la Chișinău. Cristian Jardan: „Să nu uităm sacrificiul Ucrainei pentru regiune și întreg continentul european” # Moldpres
În contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei asupra Ucrainei, la Chișinău a fost proiectat filmul „Războiul de porțelan”. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, prezent la eveniment, a pus accent pe valoarea artistică a pelicul...
08:20
Deputați moldoveni participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Moldpres
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova participă astăzi la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativulu...
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi ușor față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 20 de lei și 18 bani. Dolarul pierde...
08:10
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce în timpul nopții au fost înregistrate ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării. Intervențiile au av...
07:20
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Ambasadorul Paun Rahovei: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Moldpres
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate pr...
07:20
Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.Atacurile care au avut loc luni seară au vizat mai multe l...
Acum 24 ore
22:00
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora, transmite MO...
22:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Noaptea și dimineața, izolat se va forma ceață slabă și polei slab, pe drumuri se va semnala...
21:40
O explozie a rănit luni șapte ofițeri de poliție ucraineni în orașul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunțat autoritățile, la două zile după ce o polițistă a fost ucisă într-un incident similar în Lviv (nord-vest), incident pe ca...
21:30
VIDEO // Verificări la spălătoriile auto. Ministrul Gheorghe Hajder: „Dorim să ne asigurăm că toată apa deversată este tratată și nu prezintă pericol pentru sănătate” # Moldpres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica dacă spălătoriile auto respectă condițiile de mediu. Acțiunile se vor desfășura în perioada lunilor martie – mai, pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRESMinistrul Mediului, Gheorghe Hajder...
21:30
BTA: Sudul Ucrainei celebrează diversitatea lingvistică la cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne de la Odesa # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne din Sud a avut loc pe 22 februarie în orașul ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, sub genericul „Sudul Ucrainei vorbește. Sudul Ucrainei răsună”, transmite BTA.Evenimentul, desfășurat la Centrul cul...
20:50
VIDEO // Ghenadie Cosovan, veteran al conflictului armat de pe Nistru: „Am văzut pe câmpul de luptă eroi adevărați - cu arma în mână își apărau pământul” # Moldpres
Ghenadie Cosovan este unul dintre veteranii războiului de pe Nistru, colonel de poliție în rezervă, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare și Sfânt. În timpul conflictului armat de pe Nistru, acesta a luptat în prima linie pentru a-și apăra patria. Ve...
19:30
18:30
VIDEO // Trei persoane, reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe Telegram # Moldpres
Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe platforma Telegram. Organele de forță au efectuat pe acest caz mai multe descinderi în capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un...
17:40
Echipele de drumari monitorizează permanent starea infrastructurii rutiere și intervin cu lucrări de întreținere de iarnă, în funcție de necesitățile constatate în teren, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier. Administrația Naț...
17:20
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Id...
17:20
Orașul Nisporeni, desemnat capitala sportului 2026: buget de 2 milioane de lei pentru activități sportive și culturale # Moldpres
Orașul Nisporeni a fost desemnat „Capitala sportului 2026” în cadrul concursului desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În localitate vor fi implementate, pe parcursul anului, diverse activități sportive și culturale, destinate tu...
17:10
Apel către Parlamentul României: Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu solicită adoptarea legii privind filiala Academiei Române la Chișinău – „Un act de responsabilitate istorică” # Moldpres
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Apelul a fost semnat luni, 23 februarie, de căt...
16:50
Circa 200 de cazuri de rujeolă, înregistrate anul trecut. Specialiștii în sănătate îndeamnă cetățenii să se vaccineze # Moldpres
Circa 200 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Din numărul total, 11 cazuri au fost de import - România, Ucraina, Germania, Federația Rusă și Egipt, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănăt...
16:50
Ambasadorii Republicii Moldova acreditați în statele membre ale Uniunii Europene au fost încurajați să promoveze în capitalele europene progresele și eforturile de reformă. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, diplom...
16:40
Obiectivele turistice din raionul Cimișlia, promovate în turul dedicat Zilei Internaționale a Ghidului de Turism # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale a Ghidului de Turism, sărbătorită pe 21 februarie, în raionul Cimișlia a fost organizat un tur informativ în scopul promovării obiectivelor turistice locale. Participanții au vizitat puncte de pe Ruta Ceramicii și Ruta Gastronomi...
16:30
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko # Moldpres
La data de 23 februarie 2026 viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, E.S. Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri pentru re...
16:00
15:40
15:40
Donald Trump ia în considerare un atac masiv asupra Iranului în cazul în care diplomația eșuează # Moldpres
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că în cazul în care diplomația va eșua în a convinge Iranul să renunțe la dezvoltarea programului său nuclear, va lua în considerare un atac mult mai amplu în următoarele luni pentr...
15:30
Circa 15 500 de persoane, printre care 2 200 de copii, au solicitat asistența echipelor medicale de urgență pe parcursul săptămânii trecute. După acordarea ajutorului medical, peste 6 400 de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit ...
15:20
Drumarii vor desfășura lucrări de reparații ample pe traseele din țară, imediat ce condițiile meteo vor permite # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat astăzi că echipele de drumari vor desfășura lucrări de reparații mai ample pe traseele din țară, imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald, transmite MOLDPRES.În acel...
15:20
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei (Folketing), condusă de președintele acesteia, Christian Friis Bach.În cadrul discuțiilor au fost ...
14:50
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața instanței și a făcut declarații pe marginea cazului # Moldpres
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, informează MOLDPRES.Ex-liderul democraților a subliniat că acuzațiile aduse de ...
13:40
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare. CEC denotă o creștere a ratei de participare # Moldpres
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare, iar ponderea acestora a crescut ușor de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025. Datele sunt incluse în analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din...
Ieri
13:00
VIDEO // Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant pentru tentativă de escrocherie cu un automobil de lux # Moldpres
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată de pol...
