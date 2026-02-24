Leul se apreciază ușor față de euro și dolar
Moldpres, 24 februarie 2026 08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi ușor față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 20 de lei și 18 bani. Dolarul pierde...
Acum 15 minute
08:20
Deputați moldoveni participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Moldpres
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova participă astăzi la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativulu...
Acum 30 minute
08:10
08:10
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce în timpul nopții au fost înregistrate ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării. Intervențiile au av...
Acum 2 ore
07:20
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Ambasadorul Paun Rahovei: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Moldpres
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate pr...
07:20
Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, au făcut cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.Atacurile care au avut loc luni seară au vizat mai multe l...
Acum 12 ore
22:00
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora, transmite MO...
22:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Noaptea și dimineața, izolat se va forma ceață slabă și polei slab, pe drumuri se va semnala...
21:40
O explozie a rănit luni șapte ofițeri de poliție ucraineni în orașul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunțat autoritățile, la două zile după ce o polițistă a fost ucisă într-un incident similar în Lviv (nord-vest), incident pe ca...
21:30
VIDEO // Verificări la spălătoriile auto. Ministrul Gheorghe Hajder: „Dorim să ne asigurăm că toată apa deversată este tratată și nu prezintă pericol pentru sănătate” # Moldpres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica dacă spălătoriile auto respectă condițiile de mediu. Acțiunile se vor desfășura în perioada lunilor martie – mai, pe întreg teritoriul țării, comunică MOLDPRESMinistrul Mediului, Gheorghe Hajder...
21:30
BTA: Sudul Ucrainei celebrează diversitatea lingvistică la cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne de la Odesa # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Festivalului Limbii Materne din Sud a avut loc pe 22 februarie în orașul ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, sub genericul „Sudul Ucrainei vorbește. Sudul Ucrainei răsună”, transmite BTA.Evenimentul, desfășurat la Centrul cul...
20:50
VIDEO // Ghenadie Cosovan, veteran al conflictului armat de pe Nistru: „Am văzut pe câmpul de luptă eroi adevărați - cu arma în mână își apărau pământul” # Moldpres
Ghenadie Cosovan este unul dintre veteranii războiului de pe Nistru, colonel de poliție în rezervă, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare și Sfânt. În timpul conflictului armat de pe Nistru, acesta a luptat în prima linie pentru a-și apăra patria. Ve...
Acum 24 ore
19:30
18:30
VIDEO // Trei persoane, reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe Telegram # Moldpres
Trei persoane au fost reținute pentru trafic de droguri prin intermediul unui magazin online de pe platforma Telegram. Organele de forță au efectuat pe acest caz mai multe descinderi în capitală, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un...
17:40
Echipele de drumari monitorizează permanent starea infrastructurii rutiere și intervin cu lucrări de întreținere de iarnă, în funcție de necesitățile constatate în teren, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier. Administrația Naț...
17:20
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Id...
17:20
Orașul Nisporeni, desemnat capitala sportului 2026: buget de 2 milioane de lei pentru activități sportive și culturale # Moldpres
Orașul Nisporeni a fost desemnat „Capitala sportului 2026” în cadrul concursului desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În localitate vor fi implementate, pe parcursul anului, diverse activități sportive și culturale, destinate tu...
17:10
Apel către Parlamentul României: Academicienii Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu solicită adoptarea legii privind filiala Academiei Române la Chișinău – „Un act de responsabilitate istorică” # Moldpres
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au lansat un apel comun către Parlamentul României de a susține și adopta modificările legislative privind crearea Filialei Academiei Române la Chișinău. Apelul a fost semnat luni, 23 februarie, de căt...
16:50
Circa 200 de cazuri de rujeolă, înregistrate anul trecut. Specialiștii în sănătate îndeamnă cetățenii să se vaccineze # Moldpres
Circa 200 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate anul trecut în Republica Moldova. Din numărul total, 11 cazuri au fost de import - România, Ucraina, Germania, Federația Rusă și Egipt, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănăt...
16:50
Ambasadorii Republicii Moldova acreditați în statele membre ale Uniunii Europene au fost încurajați să promoveze în capitalele europene progresele și eforturile de reformă. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, diplom...
16:40
Obiectivele turistice din raionul Cimișlia, promovate în turul dedicat Zilei Internaționale a Ghidului de Turism # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale a Ghidului de Turism, sărbătorită pe 21 februarie, în raionul Cimișlia a fost organizat un tur informativ în scopul promovării obiectivelor turistice locale. Participanții au vizitat puncte de pe Ruta Ceramicii și Ruta Gastronomi...
16:30
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko # Moldpres
La data de 23 februarie 2026 viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, E.S. Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri pentru re...
16:00
15:40
15:40
Donald Trump ia în considerare un atac masiv asupra Iranului în cazul în care diplomația eșuează # Moldpres
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că în cazul în care diplomația va eșua în a convinge Iranul să renunțe la dezvoltarea programului său nuclear, va lua în considerare un atac mult mai amplu în următoarele luni pentr...
15:30
Circa 15 500 de persoane, printre care 2 200 de copii, au solicitat asistența echipelor medicale de urgență pe parcursul săptămânii trecute. După acordarea ajutorului medical, peste 6 400 de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit ...
15:20
Drumarii vor desfășura lucrări de reparații ample pe traseele din țară, imediat ce condițiile meteo vor permite # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat astăzi că echipele de drumari vor desfășura lucrări de reparații mai ample pe traseele din țară, imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald, transmite MOLDPRES.În acel...
15:20
Întrevederea vicepremierului pentru reintegrare cu membrii Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatului Danemarcei (Folketing), condusă de președintele acesteia, Christian Friis Bach.În cadrul discuțiilor au fost ...
14:50
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc s-a prezentat în fața instanței și a făcut declarații pe marginea cazului # Moldpres
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc s-a prezentat astăzi în fața instanței de judecată și a făcu declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, informează MOLDPRES.Ex-liderul democraților a subliniat că acuzațiile aduse de ...
13:40
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare. CEC denotă o creștere a ratei de participare # Moldpres
Femeile au reprezentat majoritatea alegătorilor în ultimele două scrutine parlamentare, iar ponderea acestora a crescut ușor de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025. Datele sunt incluse în analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din...
13:00
VIDEO // Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant pentru tentativă de escrocherie cu un automobil de lux # Moldpres
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant la Chișinău, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată de pol...
13:00
Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, relatează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.''Am auzit declarații foarte ferme din...
12:50
Implementarea reformelor anticorupție, subiect discutat de Cristina Gherasimov cu reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii # Moldpres
Implementarea măsurilor de combatere a corupției, condiție esențială în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a fost discutată de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu reprezentanții instituțiilor de aplicare a...
12:40
Subvenții pentru agricultori în valoare de peste 29 de milioane de lei, autorizate săptămâna trecută spre plată # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, săptămâna trecută, spre plată suma de 29,29 milioane de lei sub formă de subvenții pentru agricultori, informează MOLDPRES.Banii sunt alocați din Fondul național de dezvoltare a agricu...
12:40
Pastorala Mitropolitului Basarabiei la începutul Postului Mare: „Să punem început bun unei noi vieți în duh, redescoperindu-ne frumusețea chipului lăuntric” # Moldpres
Mitropolitul Basarabiei, Petru, a adresat un cuvânt pastoral clerului și credincioșilor la începutul Sfântului și Marelui Post, îndemnând la „reașezarea ființei în orizontul veșniciei” și la o trăire autentică a pocăinței...
12:20
Republica Moldova poate deveni un hub în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Guvernul a desemnat persoana responsabilă # Moldpres
Republica Moldova are posibilitatea de a deveni o verigă foarte importantă, poate chiar un hub în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Declarația a fost făcută de Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, care a anunțat că Guvernul de...
11:50
Ministra de externe a României: Trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase # Moldpres
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de externe al ...
11:40
11:20
AUDIO // Cinci persoane, reținute după zeci de percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru infrastructură # Moldpres
Zeci de percheziții au fost desfășurate astăzi în mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și la sediul unui operator economic, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor destinate proiectelor...
11:10
Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/. Serviciile vor...
10:40
Premierul Alexandru Munteanu, la FIRST Tech Challenge Moldova: „Tinerii care aleg să creeze, să experimenteze și să muncească pentru ideile lor sunt cea mai puternică investiție în viitorul Republicii Moldova” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, duminică, la FIRST Tech Challenge Moldova - competiție de robotică pentru tineri care proiectează, construiesc și programează roboți. La eveniment au participat peste 250 de elevi, care fac parte din 31 de echipe din în...
10:30
Temperaturile în creștere topesc gheața pe râuri și lacuri: salvatorii atenționează asupra riscurilor # Moldpres
Salvatorii atenționează cetățenii asupra pericolului de prăbușire sub gheața fragilă a râurilor și lacurilor din țară, în condițiile în care temperaturile în creștere duc la topirea treptată a formațiunilor de gheață, transmite MOLDPRES....
10:20
Cetățean străin, condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție # Moldpres
Un bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență în familie și încălcarea ordonanței de protecție. Sentința a fost pronunțată de instanța de judecată din municipiul Chișinău, informează ...
10:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 24–25 februarie, o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Berna, Mihai Popșoi va avea o întrev...
09:50
Președinția a venit cu precizări privind grațierea unui condamnat și revocarea ulterioară a decretului de grațiere # Moldpres
Președinția a venit astăzi cu precizări privind grațierea condamnatului Șepeli Nicolai Andrei, și revocarea ulterioare a decretului de grațiere, transmite MOLDPRES.Potrivit sursei citate, în luna martie 2021, Procuratura Generală a înaintat în adres...
09:40
CNA desfășoară peste 40 de percheziții în mai multe primării și la un operator economic într-un dosar privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură # Moldpres
Mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, precum și sediul unui operator economic și al unei instituții publice din Chișinău, sunt vizate de peste 40 de percheziții desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurori,...
09:40
Peste 4000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
09:10
Serviciul Vamal a colectat săptămâna trecută, la bugetul de stat, peste 695,8 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 16 - 22 februarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășe...
09:00
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o apreciere cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 19 bani, transmite MOLDPRES. Mai scump cu trei bani este dolarul american, pentru care Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț de 17 ...
08:50
Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în Republica Moldova # Moldpres
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas...
