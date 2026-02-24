Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune
N4, 24 februarie 2026 12:50
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a ajuns acasă marți după ce a fost eliberat pe cauțiune. Mandelson a fost arestat de poliția din Londra luni sub suspiciunea de abuz în serviciu public, după dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost […] Articolul Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune apare prima dată în N4.
• • •
Alte ştiri de N4
Acum 30 minute
12:50
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, a relatat marți cotidianul de stat Rossiyskaya Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate. Durov nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, însă, în ultimele zile, Telegram a respins o serie de acuzații ale Rusiei, conform cărora aplicația […] Articolul Rusia îl investighează pe Durov, acuzându-l de facilitarea activităților teroriste apare prima dată în N4.
12:50
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune # N4
Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, a ajuns acasă marți după ce a fost eliberat pe cauțiune. Mandelson a fost arestat de poliția din Londra luni sub suspiciunea de abuz în serviciu public, după dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost […] Articolul Fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, acuzat de legături cu Epstein, eliberat pe cauțiune apare prima dată în N4.
Acum 2 ore
12:00
Ucraina și-a apărat independența de la invazia Rusiei și nu va trăda sacrificiile făcute de poporul său în timp ce caută pacea, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un discurs care marchează împlinirea a patru ani de la începutul războiului. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva […] Articolul Zelenski: „Ne dorim pace. O pace puternică, demnă și durabilă” apare prima dată în N4.
11:50
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,59 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
11:50
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, afirmă că orice formă de corupție în infrastructură pune în pericol siguranța publică. Declarația a fost făcută după perchezițiile desfășurate de CNA într-un dosar cu privire la delapidarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură. Potrivit lui, corupția în acest sector nu este „șmecherie”, ci un furt direct […] Articolul Bolea, după descinderile CNA: „Detest corupția” apare prima dată în N4.
11:50
Partidul Mișcarea Alternativa Națională cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială inițiată de guvernare. În acest sens, formațiunea a făcut un apel la partidele parlamentare de opoziție să susțină inițiativa. Potrivit liderului MAN, Ion Ceban, prin intermediul reformei administrativ-teritoriale, guvernarea ar intenționa să lichideze aproximativ 600 de primării. ION CEBAN, liderul MAN: […] Articolul MAN cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială apare prima dată în N4.
Acum 4 ore
09:40
Articolul Puterea a Patra, din 23.02.2025 cu participarea Olesei Stamate și a Corneliei Cozonac apare prima dată în N4.
Ieri
12:30
Rusia a lansat 50 de rachete și 297 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei, a anunțat forța aeriană ucraineană într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram, duminică. Unitățile de apărare antiaeriană au doborât sau neutralizat 33 de rachete și 274 de drone, se mai arată în mesaj. Cel puțin o persoană a fost ucisă […] Articolul Rusia a lansat 50 de rachete și 297 de drone în atacuri nocturne asupra Ucrainei apare prima dată în N4.
12:30
Reparația drumurilor din municipiul Chișinău, afectate de ninsorile din ultimele luni și de ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, va începe în această săptămână. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, oficialul a îndemnat cetățenii să manifeste înțelegere în perioada lucrărilor, menționând că intervențiile vor avea loc în toate sectoarele […] Articolul Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Capitală: „Vom începe cu străzile principale” apare prima dată în N4.
12:20
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat, duminică, că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul din Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din West Palm Beach, în Florida. Agenții Serviciului Secret, împreună cu un adjunct al șerifului din […] Articolul Un bărbat, împușcat mortal lângă reședința lui Trump din Florida apare prima dată în N4.
12:00
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,55 de lei, cu opt bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
11:40
Rohovei: Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei # N4
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, la o emisiune de la postul public de televiziuve. Oficialul a precizat că Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. […] Articolul Rohovei: Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei apare prima dată în N4.
11:40
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, aflat la guvernare, l-a reales pe liderul Kim Jong Un în funcția de secretar general, în cea de-a patra zi a lucrărilor congresului partidului, a relatat luni postul public de televiziune KRT. Într-un raport elogios, acesta i-a atribuit lui Kim meritul de a fi ridicat prestigiul țării, de a […] Articolul Kim Jong Un, „reales” în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor apare prima dată în N4.
11:40
Președinția a venit cu precizări cu privire la grațierea lui Nicolai Șepeli din 2022, în contextul revocării recente a decretului. Tânărul este principalul suspect într-un dosar ce vizează un grup criminal investigat pentru pregătirea unor asasinate asupra unor persoane publice din Ucraina. Potrivit Președinției, procedura de grațiere a fost inițiată în martie 2021, la solicitarea […] Articolul Președinția a venit cu precizări cu privire la grațierea lui Nicolai Șepeli apare prima dată în N4.
11:40
Un banner mare pe care scria „Victoria va fi a noastră” a rămas afișat luni la Ambasada Rusiei din Seoul, după ce Coreea de Sud a cerut misiunii diplomatice să îl înlăture, înaintea împlinirii, în această săptămână, a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Ministerul de Externe de la Seul a transmis într-un […] Articolul Coreea de Sud cere Rusiei să scoată un banner afișat pe fațada Ambasadei apare prima dată în N4.
09:30
Articolul Dialoguri | Elena Vorotneac: Trebuie să fii un foarte pasionat profesor ca să rămâi în sistem apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Premierul Alexandru Munteanu va prezenta un raport în Parlament privind rezultatele echipei guvernamentale în primele luni de mandat. Declarația a fost făcută de oficial la o emisiune de la postul de televiziune TV8. El a precizat că raportul ar urma să fie prezentat la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Cu […] Articolul Premierul va prezenta un raport în Parlament: „O să discutăm cu deputații când este binevenit” apare prima dată în N4.
14:40
Sandu, avertisment privind escrocheriile: „Dacă cineva vă cere bani, coduri sau transferuri urgente, opriți conversația” # N4
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere. Avetismentul a fost făcut de președintele Maia Sandu. Ea a precizat că, în ultimele luni, tot mai multe persoane au fost înșelate prin apeluri telefonice sau prin oferte false de investiții distribuite pe internet […] Articolul Sandu, avertisment privind escrocheriile: „Dacă cineva vă cere bani, coduri sau transferuri urgente, opriți conversația” apare prima dată în N4.
14:30
El Salvador a prezentat o captură de 6,6 tone de cocaină confiscată în Oceanul Pacific, după ce autoritățile au interceptat o navă în sud-vestul coastei țării. Procurorul general Rodolfo Delgado a declarat că operațiunea, realizată de marina națională, a descoperit drogurile ascunse la bordul unei nave cu o lungime de 54 de metri. Delgado a […] Articolul Captură impresionantă de cocaină în El Salvador apare prima dată în N4.
14:30
Franța a înregistrat un nou record de zile consecutive cu ploaie, depășind precedentul maxim stabilit în 2023, a declarat meteorologul Tristan Amm de la Météo‑France. Potrivit acestuia, fiecare zi începând cu 14 ianuarie a fost una ploioasă. Météo-France consideră o zi ploioasă atunci când cantitatea medie de precipitații atinge cel puțin 1 milimetru pe metru […] Articolul Franța a înregistrat un nou record de zile consecutive cu ploaie apare prima dată în N4.
14:30
Retragerea Poloniei din Convenția de la Ottawa înseamnă că țara va putea amplasa mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în termen de 48 de ore, dacă apare o amenințare, a declarat premierul Donald Tusk, cu puțin timp înainte ca retragerea să devină efectivă. În contextul în care majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu excepția […] Articolul Polonia se retrage din Convenția de la Ottawa apare prima dată în N4.
14:30
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, la o emisiune de la postul TV8. Oficialul a menționat că legea ar urma să fie definitivată în vară, urmând […] Articolul Munteanu: „Salariile bugetarilor ar putea fi majorate din septembrie” apare prima dată în N4.
14:20
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile # N4
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,47 de lei, cu șapte bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile apare prima dată în N4.
14:20
O rețea care pregătea omoruri la comandă împotriva unor persoane publice din Ucraina a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, sub egida Europol și Interpol. Potrivit Oficiului Procurorului General, organizatorul grupării este un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 34 de ani, care ar fi […] Articolul VIDEO/ Moldoveni, recrutați pentru omoruri în Ucraina apare prima dată în N4.
14:20
Consilierii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău sunt gata să voteze bugetul pentru anul curent, însă cu condiții. Mai exact, aceștia propun propria agendă a subiectelor de pe ordinea de zi și solicită promisiuni publice de la primarul general al Capitalei, Ion Ceban, că amendamentele PAS la proiectul bugetului vor fi luate […] Articolul Consilierii PAS din CMC sunt gata să voteze bugetul pentru anul curent, însă cu condiții apare prima dată în N4.
10:20
Puterea a Patra, din 19.02.2025 cu participarea lui Alexandru Slusari, Sergiu Tofilat și a Marinei Bernaz # N4
Articolul Puterea a Patra, din 19.02.2025 cu participarea lui Alexandru Slusari, Sergiu Tofilat și a Marinei Bernaz apare prima dată în N4.
19 februarie 2026
13:50
Nu este un argument să te acoperi cu faptul că ai o vârstă înaintată și să mai fugi în Transnistria. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în reacție la primul mesaj public al lui Constantinov după ce a fost condamnat. În același timp, oficialul a subliniat că fostul președinte al Adunării Populare […] Articolul Grosu, mesaj către Dmitri Constantinov: „Vino acasă” apare prima dată în N4.
13:40
Fracțiunea PSRM din CMC – gata să voteze bugetul, însă doar în cazul în care vor fi îndeplinite câteva condiții # N4
Fracțiunea Partidului Socilialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău este gata să voteze bugetul pentru anul curent, însă doar în cazul în care vor fi îndeplinite câteva condiții. Anunțul a fost făcut de președintele fracțiunii PSRM din CMC, Alexandr Odințov. Totodată, oficialul a subliniat că, reprezentanții fracțiunii pe care o reprezintă, solicită ca ședința CMC să fie […] Articolul Fracțiunea PSRM din CMC – gata să voteze bugetul, însă doar în cazul în care vor fi îndeplinite câteva condiții apare prima dată în N4.
12:40
Opoziția solicită ca ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, să fie audiat în plenul Parlamentului # N4
42 de deputați din fracțiunile parlamentare de opoziție solicită ca ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, să fie audiat în plenul Parlamentului. O moțiune simplă împotriva politicilor ministerului de resort a fost depusă de deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu. Ion Chicu, deputat al Blocului „Alternativa”: „Starea actuală de lcururi în Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese […] Articolul Opoziția solicită ca ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, să fie audiat în plenul Parlamentului apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile # N4
Carburanții continuă să se scumpească, chiar au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,40 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile apare prima dată în N4.
12:00
Restaurantele și cafenelele se închid în Rusia în cel mai rapid ritm de la începutul războiului din Ucraina, în urmă cu patru ani, pe fondul stagnării consumului chiar și în Moscova, un oraș relativ prosper, notează Reuters. Aceste închideri, vizibile pe străzi de la capitală până la Vladivostok, la 6.500 km spre est, pe coasta […] Articolul Reuters: Rusia dă semne de slăbiciune economică apare prima dată în N4.
11:30
Există bănuieli că fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la Rlive. Potrivit acestuia, în mai multe dosare recente, […] Articolul Cernăuțeanu: „Pînzari și Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană” apare prima dată în N4.
11:30
Un tribunal din Coreea de Sud a dispus joi condamnarea la închisoare pe viață a fostului președinte Yoon Suk Yeol, după ce l-a găsit vinovat de abuz de putere și de organizarea unei insurecții, în urma încercării sale din decembrie 2024 de a impune legea marțială. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea în acest caz, […] Articolul Coreea de Sud: Fostul președinte, condamnat la închisoare pe viață apare prima dată în N4.
11:30
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale – limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă, care au provocat îngrijorare în spațiul public. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, chiar și atunci când […] Articolul Cernăuțeanu: „Accesul civililor la arme trebuie să fie limitat” apare prima dată în N4.
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 18.02.2025 cu participarea lui Sergiu Mocanu și Fadei Nagacevschi apare prima dată în N4.
18 februarie 2026
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 17.02.2025 cu participarea lui Paun Rohovei și Vladimir Bolea apare prima dată în N4.
17 februarie 2026
13:00
Întrevederea dintre președintele Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii […] Articolul Kulminski: „Întrevederea dintre Maia Sandu și Marco Rubio a fost organizată la inițiativa SUA” apare prima dată în N4.
12:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Judecătoria Comrat, califică decizia instanței drept una „nedreaptă” și cere reevaluarea independentă a dosarului. El susține că prejudiciul imputat este inventat și afirmă că nu dorește să ajungă în detenție în urma […] Articolul Constantinov: „Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte” apare prima dată în N4.
12:20
Curtea Centrală din Seul urmează să se pronunțe joi în dosarul fostului președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de instigare la insurecție. La începutul acestui an, procurorul special din Coreea de Sud a cerut pedeapsa cu moartea pentru Yoon, acuzându-l că a orchestrat o insurecție în urma impunerii pentru scurt timp a legii marțiale în decembrie […] Articolul Fostul președinte al Coreei de Sud riscă închisoare pe viață apare prima dată în N4.
12:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună declarații la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul „kuliok”, în care este audiat în calitate de martor în procesul lui Igor Dodon. Avocatul său a anunțat că acesta a făcut uz de dreptul legal de a nu da declarații, întrucât este învinuit într-o cauză conexă […] Articolul Plahotniuc a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok„ apare prima dată în N4.
12:10
Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ # N4
Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți – doar două zile, mai exact. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,34 de lei, cu trei bani mai mult. La rândul său, motorina standard […] Articolul Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ apare prima dată în N4.
12:10
Un tribunal militar din Azerbaidjan este așteptat să pronunțe sentința în cazul lui Ruben Vardanyan, fost bancher miliardar care a ocupat funcția de al doilea oficial ca rang în autoproclamata republică Nagorno-Karabah. Procurorii au cerut condamnarea sa la închisoare pe viață. Nagorno-Karabah este regiunea unde etnicii armeni au menținut timp de trei decenii un stat […] Articolul Azerbaidjan: Un fost oficial de rang înalt din Karabah riscă ani grei de închisoare apare prima dată în N4.
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 16.02.2025 cu participarea lui Oleg Tofilat și a Tatianei Iovv apare prima dată în N4.
16 februarie 2026
16:20
Meteorologii au emis cod portocaliu și cod Galben de precipitații puternice și vânt intens. Ambele avertismentele intră în vigoare marți, 17 februarie, la ora 20:00, și vor fi valabile până miercuri, 18 februarie, la ora 17:00. Codul portocaliu va fi valabil în tot sudul și centrul țării. În zonele vizate vor cădea precipitații puternice sub […] Articolul Meteorologii au emis cod portocaliu și cod Galben de precipitații puternice și vânt intens apare prima dată în N4.
16:20
Sandu, despre planurile după al doilea mandat: „Voi lupta pentru ca R. Moldova să rămână parte a lumii libere” # N4
„Voi contribui în continuare la rezolvarea problemelor în Republicii Moldova și voi lupta ca țara noastră să rămână parte a lumii libere”. Declarația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu, într-un interviu pentru Explicativ, fiind întrebată despre planurile sale politice după încheierea celui de-al doilea mandat de președinte. În același timp, ea a respins […] Articolul Sandu, despre planurile după al doilea mandat: „Voi lupta pentru ca R. Moldova să rămână parte a lumii libere” apare prima dată în N4.
16:10
Reforma administrației publice locale, propusă de guvernare, este „un nou truc electoral”. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Oficialul a mai subliniat că această reformă este strict politică și nu are la bază niciun document oficial. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Reforma APL propusă de Guvernare – un alt […] Articolul Ceban: „Reforma APL, propusă de guvernare, este un truc electoral” apare prima dată în N4.
16:10
Coreea de Nord va convoca în această lună cel de-al Nouălea Congres al Partidului, un eveniment politic major menit să consolideze imaginea liderului Kim Jong Un ca lider absolut al statului și comandant al unei armate de nivel mondial. Congresul este așteptat să înceapă la o dată neanunțată din a doua parte a lunii februarie […] Articolul Kim Jong Un, liderul comunist din Coreea de Nord, așteptat să rămână la putere apare prima dată în N4.
16:10
Autoritățile anticorupție din Ucraina l-au acuzat luni pe fostul ministru al Energiei, German Galushchenko, de spălare de bani și conspirație criminală, în cadrul unei anchete majore care zguduie scena politică de luni de zile și aduce în prim-plan corupția la nivel înalt. Așa-numitul caz „Midas” vizează un presupus sistem de mită în valoare de 100 […] Articolul Ucraina: Fostul ministru al Energiei, German Galushchenko, acuzat de spălare de bani apare prima dată în N4.
15:50
După o perioadă lungă de scumpiri, carburanții se ieftinesc, chiar dacă nesemneficativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,31 de lei, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […] Articolul După o perioadă lungă de scumpiri, carburanții se ieftinesc, chiar dacă nesemneficativ apare prima dată în N4.
09:30
Articolul Dialoguri | Ronin Terente: Moldova e ca o saună cu trei etaje apare prima dată în N4.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.