Coreea de Sud cere Rusiei să scoată un banner afișat pe fațada Ambasadei

12:10

Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți – doar două zile, mai exact. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,34 de lei, cu trei bani mai mult. La rândul său, motorina standard […] Articolul Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ apare prima dată în N4.