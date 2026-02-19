Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile
N4, 19 februarie 2026 12:20
Carburanții continuă să se scumpească, chiar au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,40 de lei, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă au fost câteva fluctuații neînsemnate în ultimele zile apare prima dată în N4.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Restaurantele și cafenelele se închid în Rusia în cel mai rapid ritm de la începutul războiului din Ucraina, în urmă cu patru ani, pe fondul stagnării consumului chiar și în Moscova, un oraș relativ prosper, notează Reuters. Aceste închideri, vizibile pe străzi de la capitală până la Vladivostok, la 6.500 km spre est, pe coasta […] Articolul Reuters: Rusia dă semne de slăbiciune economică apare prima dată în N4.
Acum 2 ore
11:30
Există bănuieli că fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la Rlive. Potrivit acestuia, în mai multe dosare recente, […] Articolul Cernăuțeanu: „Pînzari și Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană” apare prima dată în N4.
11:30
Un tribunal din Coreea de Sud a dispus joi condamnarea la închisoare pe viață a fostului președinte Yoon Suk Yeol, după ce l-a găsit vinovat de abuz de putere și de organizarea unei insurecții, în urma încercării sale din decembrie 2024 de a impune legea marțială. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea în acest caz, […] Articolul Coreea de Sud: Fostul președinte, condamnat la închisoare pe viață apare prima dată în N4.
11:30
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale – limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă, care au provocat îngrijorare în spațiul public. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, chiar și atunci când […] Articolul Cernăuțeanu: „Accesul civililor la arme trebuie să fie limitat” apare prima dată în N4.
Acum 4 ore
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 18.02.2025 cu participarea lui Sergiu Mocanu și Fadei Nagacevschi apare prima dată în N4.
Ieri
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 17.02.2025 cu participarea lui Paun Rohovei și Vladimir Bolea apare prima dată în N4.
17 februarie 2026
13:00
Întrevederea dintre președintele Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii […] Articolul Kulminski: „Întrevederea dintre Maia Sandu și Marco Rubio a fost organizată la inițiativa SUA” apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Judecătoria Comrat, califică decizia instanței drept una „nedreaptă” și cere reevaluarea independentă a dosarului. El susține că prejudiciul imputat este inventat și afirmă că nu dorește să ajungă în detenție în urma […] Articolul Constantinov: „Nu vreau să merg la închisoare din cauza unei decizii nedrepte” apare prima dată în N4.
12:20
Curtea Centrală din Seul urmează să se pronunțe joi în dosarul fostului președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de instigare la insurecție. La începutul acestui an, procurorul special din Coreea de Sud a cerut pedeapsa cu moartea pentru Yoon, acuzându-l că a orchestrat o insurecție în urma impunerii pentru scurt timp a legii marțiale în decembrie […] Articolul Fostul președinte al Coreei de Sud riscă închisoare pe viață apare prima dată în N4.
12:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună declarații la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul „kuliok”, în care este audiat în calitate de martor în procesul lui Igor Dodon. Avocatul său a anunțat că acesta a făcut uz de dreptul legal de a nu da declarații, întrucât este învinuit într-o cauză conexă […] Articolul Plahotniuc a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok„ apare prima dată în N4.
12:10
Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți – doar două zile, mai exact. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,34 de lei, cu trei bani mai mult. La rândul său, motorina standard […] Articolul Nu ne-am bucurat prea mult de ieftiniri la carburanți. Se scumpesc din nou, chiar dacă nesemneficativ apare prima dată în N4.
12:10
Un tribunal militar din Azerbaidjan este așteptat să pronunțe sentința în cazul lui Ruben Vardanyan, fost bancher miliardar care a ocupat funcția de al doilea oficial ca rang în autoproclamata republică Nagorno-Karabah. Procurorii au cerut condamnarea sa la închisoare pe viață. Nagorno-Karabah este regiunea unde etnicii armeni au menținut timp de trei decenii un stat […] Articolul Azerbaidjan: Un fost oficial de rang înalt din Karabah riscă ani grei de închisoare apare prima dată în N4.
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 16.02.2025 cu participarea lui Oleg Tofilat și a Tatianei Iovv apare prima dată în N4.
16 februarie 2026
16:20
Meteorologii au emis cod portocaliu și cod Galben de precipitații puternice și vânt intens. Ambele avertismentele intră în vigoare marți, 17 februarie, la ora 20:00, și vor fi valabile până miercuri, 18 februarie, la ora 17:00. Codul portocaliu va fi valabil în tot sudul și centrul țării. În zonele vizate vor cădea precipitații puternice sub […] Articolul Meteorologii au emis cod portocaliu și cod Galben de precipitații puternice și vânt intens apare prima dată în N4.
16:20
Sandu, despre planurile după al doilea mandat: „Voi lupta pentru ca R. Moldova să rămână parte a lumii libere” # N4
„Voi contribui în continuare la rezolvarea problemelor în Republicii Moldova și voi lupta ca țara noastră să rămână parte a lumii libere”. Declarația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu, într-un interviu pentru Explicativ, fiind întrebată despre planurile sale politice după încheierea celui de-al doilea mandat de președinte. În același timp, ea a respins […] Articolul Sandu, despre planurile după al doilea mandat: „Voi lupta pentru ca R. Moldova să rămână parte a lumii libere” apare prima dată în N4.
16:10
Reforma administrației publice locale, propusă de guvernare, este „un nou truc electoral”. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Oficialul a mai subliniat că această reformă este strict politică și nu are la bază niciun document oficial. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Reforma APL propusă de Guvernare – un alt […] Articolul Ceban: „Reforma APL, propusă de guvernare, este un truc electoral” apare prima dată în N4.
16:10
Coreea de Nord va convoca în această lună cel de-al Nouălea Congres al Partidului, un eveniment politic major menit să consolideze imaginea liderului Kim Jong Un ca lider absolut al statului și comandant al unei armate de nivel mondial. Congresul este așteptat să înceapă la o dată neanunțată din a doua parte a lunii februarie […] Articolul Kim Jong Un, liderul comunist din Coreea de Nord, așteptat să rămână la putere apare prima dată în N4.
16:10
Autoritățile anticorupție din Ucraina l-au acuzat luni pe fostul ministru al Energiei, German Galushchenko, de spălare de bani și conspirație criminală, în cadrul unei anchete majore care zguduie scena politică de luni de zile și aduce în prim-plan corupția la nivel înalt. Așa-numitul caz „Midas” vizează un presupus sistem de mită în valoare de 100 […] Articolul Ucraina: Fostul ministru al Energiei, German Galushchenko, acuzat de spălare de bani apare prima dată în N4.
15:50
După o perioadă lungă de scumpiri, carburanții se ieftinesc, chiar dacă nesemneficativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,31 de lei, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […] Articolul După o perioadă lungă de scumpiri, carburanții se ieftinesc, chiar dacă nesemneficativ apare prima dată în N4.
09:30
Articolul Dialoguri | Ronin Terente: Moldova e ca o saună cu trei etaje apare prima dată în N4.
13 februarie 2026
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 12.02.2025 cu participarea lui Anatol Țăranu și a Marianei Kalughin apare prima dată în N4.
12 februarie 2026
11:00
Articolul Puterea a Patra, din 11.02.2025 cu participarea lui Alexei Buzu și Sergiu Stefanco apare prima dată în N4.
11 februarie 2026
10:30
Articolul Puterea a Patra, din 10.02.2025 cu participarea lui Veaceslav Ioniță apare prima dată în N4.
10 februarie 2026
12:50
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor. Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul […] Articolul Facturi mai mari la energie pentru luna ianuarie? Explicațiile ANRE apare prima dată în N4.
09:40
Articolul Puterea a Patra, din 09.02.2025 cu participarea lui Nicolae Ciubuc apare prima dată în N4.
9 februarie 2026
12:00
Articolul Dialoguri | Oleg Varzari, JeepTravel Moldova: „Vrem să fim activi civic” apare prima dată în N4.
6 februarie 2026
16:00
Codul galben de polei și ghețuș se menține. Avertizarea va fi valabilă până pe 9 ianuarie, ora 20:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 0 grade, iar noaptea coboară până la -5 grade, cu […] Articolul Codul galben de polei și ghețuș se menține. Avertizarea va fi valabilă până pe 9 ianuarie apare prima dată în N4.
12:30
Produsul Intern Brut a înregistrat o majorare de doi la sută în perioada ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, iar datele preliminare pentru 11 luni indică o creștere economică de cel puțin 2,7 la sută la final de an. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În […] Articolul Osmochescu: „PIB-ul ar urma să crească cu cel puțin 2,7 la sută la finalul anului 2025” apare prima dată în N4.
12:30
Comediantului de stand-up din Kazahstan, Nurlan Saburov, i-a fost interzisă intrarea în Rusia pentru o perioadă de 50 de ani. Informația a fost relatată pe 6 februarie de RBC și RIA Novosti, citând surse din cadrul organelor de aplicare a legii. Potrivit presei ruse, interdicția este în vigoare din 30 ianuarie. Decizia a fost luată […] Articolul Comediantul Nurlan Saburov, interzis în Rusia pentru o perioadă de 50 de ani apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,14 de lei, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat apare prima dată în N4.
11:20
Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru boți. Astfel a reacționat președintele Maia Sandu la acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. MAIA SANDU, președintele Republicii […] Articolul Sandu: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru boți” apare prima dată în N4.
11:20
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în […] Articolul Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică apare prima dată în N4.
11:20
Un ofițer rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alexeyev, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri la Moscova, au anunțat autoritățile. Alexeyev este adjunctul șefului Direcției Principale a Statului Major din cadrul Ministerului Apărării. În iunie, 2023, când liderul mercenarilor, Evgheni Prigojin, a declanșat o revoltă de scurtă durată, […] Articolul Rusia: Un ofițer de rang înalt, ținta unui asasinat apare prima dată în N4.
11:10
Ninsoarea și ploaia înghețată au afectat aeroportul din Berlin joi dimineață, determinând companiile aeriene să întârzie sau să anuleze mai multe zboruri de plecare. Aeroportul a anunțat pe site-ul său, în cursul dimineții, că nu au loc decolări din cauza condițiilor meteo și i-a îndemnat pe pasageri să verifice statutul zborurilor lor direct la companiile […] Articolul Ninsori și polei în Germania. Multe zboruri au fost întârziate sau anulate apare prima dată în N4.
11:10
Ambasadorul Statelor Unite la Varșovia a întrerupt orice contact cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să sprijine ambițiile sale de a obține Premiul Nobel pentru Pace. Reacția furioasă a ambasadorului Tom Rose la adresa lui Wlodzimierz Czarzasty, președintele Sejmului, […] Articolul SUA întrerupe orice contact cu președintele Parlamentului Poloniei apare prima dată în N4.
10:40
Guvernul este așteptat să prezinte, în câteva săptămâni, un program de accelerare a creșterii economice. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la postul TV8. Ea a subliniat că, în prezent, țara noastră se confruntă cu probleme sistemice, inclusiv lipsa forței de muncă și capacități instituționale de a implementa proiecte […] Articolul Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice” apare prima dată în N4.
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 05.02.2025 cu participarea lui Alexandru Stoianoglo și Andrei Damașcan apare prima dată în N4.
5 februarie 2026
13:00
Premierul Keir Starmer s-a aflat joi sub o presiune tot mai mare, după ce numele său a dominat primele pagini ale ziarelor britanice, în urma controversei legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington și de ceea ce știa Starmer despre legăturile acestuia cu infractorul sexual american Jeffrey […] Articolul Scandalul Epstein generează tensiuni și în Marea Britanie apare prima dată în N4.
12:50
Opoziția parlamentară a depus o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Constantin Cuiumju, care a dat citire moțiunii în ședința Parlamentului, a menționat că Republica Moldova […] Articolul Opoziția cere audierea ministrului Energiei, Dorin Junghietu apare prima dată în N4.
12:50
Transportatorii vor ieși la un nou protest. Manifestația va fi organizată pe 12 februarie de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău. Potrivit organizatorilor, motivul ar fi că ANTA ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de […] Articolul Transportatorii vor ieși la un nou protest. Manifestația va fi organizată pe 12 februarie apare prima dată în N4.
12:50
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban. În același timp, oficialul a recunoscut existența întârzierilor, dar a dat asigurări că proiectul nu va fi abandonat. EMIL CEBAN, […] Articolul Ceban: Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie apare prima dată în N4.
12:40
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,12 de lei, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat apare prima dată în N4.
12:40
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online până la finele săptămânii curente, din cauza condițiilor meteo dificile # N4
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online până la finele săptămânii curente, din cauza condițiilor meteo dificile și a riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Potrivit lui, măsura a fost adoptată pentru siguranța copiilor, a personalului educațional și a întregii […] Articolul Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online până la finele săptămânii curente, din cauza condițiilor meteo dificile apare prima dată în N4.
12:40
Plugaru: Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie # N4
Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie până la 622 de mii de familii eligibile, comparativ cu peste 605 mii în luna decembrie. Datele au fost prezentate de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că bugetul pentru acordarea compensațiilor în luna ianuarie este de 469 […] Articolul Plugaru: Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie apare prima dată în N4.
11:20
Articolul Puterea a Patra, din 04.02.2025 cu participarea lui Radu Marian și Octavian Iachimovschi apare prima dată în N4.
4 februarie 2026
15:00
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei # N4
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, obiectivul autorităților este crearea unui centru universitar puternic în sudul țării, capabil să răspundă necesităților regiunii și să continue să reprezinte un […] Articolul Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei apare prima dată în N4.
14:50
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea se va menține până pe 6 februarie # N4
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă din seara zilei de 4 februarie și se va menține până pe 6 februarie. Fenomenul va afecta în special nordul țării în zilele de 4 și 5 februarie, iar pe 6 februarie se va extinde pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului […] Articolul Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea se va menține până pe 6 februarie apare prima dată în N4.
14:50
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de […] Articolul Munteanu, după deconectările de energie din weekend: „Am acționat profesionist” apare prima dată în N4.
14:30
Ministerul Culturii salută intenția Primăriei Municipiului Chișinău de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin din Capitală. În acest context, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat că toate avizele necesare pentru continuarea lucrărilor pe această porțiune au fost emise încă din […] Articolul Jardan, despre reabilitarea străzii 31 august: „Suntem primii interesați” apare prima dată în N4.
