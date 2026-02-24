Atenție la drum: carosabil umed și pe alocuri înghețat. Intervenții pe mai multe trasee naționale
Realitatea.md, 24 februarie 2026 08:10
Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale, iar partea carosabilă este umedă și, pe alocuri, acoperită cu polei. Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează șoferii să circule cu prudență. Potrivit instituției, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și […]
Acum 5 minute
08:30
Patru ani de război în Ucraina. Ceban: „Chișinăul a fost și va rămâne un oraș al solidarității. Credem în pace” # Realitatea.md
Astăzi, 24 februarie, se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit primarului general Ion Ceban, municipiul Chișinău a intervenit încă din primele zile pentru a sprijini persoanele refugiate. „Am condamnat și condamn războiul contra Ucrainei. Din prima zi a războiului, Chișinăul a fost în prima linie", a declarat edilul. Potrivit lui Ceban, […]
Acum 30 minute
08:10
Atenție la drum: carosabil umed și pe alocuri înghețat. Intervenții pe mai multe trasee naționale # Realitatea.md
Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale, iar partea carosabilă este umedă și, pe alocuri, acoperită cu polei. Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează șoferii să circule cu prudență. Potrivit instituției, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și […]
Acum o oră
07:50
Germania cere ca TikTok să fie „plasat în mâini europene”. Controlul ByteDance, pus sub semnul întrebării # Realitatea.md
TikTok ar putea ajunge sub control european. Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, consideră că Uniunea Europeană trebuie să analizeze cine deține platforma chineză și dacă aceasta ar trebui „plasată în mâini europene", pe fondul îngrijorărilor privind accesul la datele utilizatorilor și influențarea opiniei publice, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe […]
07:40
4 ani de război: Mii de moldoveni și-au deschis ușile pentru refugiați și milioane de traversări ale hotarului # Realitatea.md
Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de când Rusia a declanșat războiul din Ucraina. De atunci, cetățenii ucraineni au traversat hotarul spre Republica Moldova de circa 2,4 milioane de ori. De la primele ore ale războiului, zeci de mii de persoane s-au deplasat spre hotarele Moldovei. La graniță erau așteptați de voluntari, oficiali, […]
Acum 2 ore
07:30
Pe 24 februarie vom avea parte de cer noros în toată țara. Sunt prognozate ploi slabe, iar vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la aproximativ 85%. La Nord, temperaturile maxime vor urca până la +4 grade pe timp de zi, iar noaptea vor coborî până la […]
Acum 12 ore
23:00
Parlamentul European a stabilit succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. Cine este Andres Ritter # Realitatea.md
Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea lui Andres Ritter în funcția de procuror-șef european, scrie antena3.ro. Potrivit site-ul legislativului comunitar, votul în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a avut loc luni, 23 februarie curent. În favoarea lui Andres Ritter pentru funcția de următor șef al Parchetului European (EPPO) […]
22:50
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima dată în 800 de ani # Realitatea.md
Rămășițele Sfântului Francisc de Assisi au fost expuse publicului pentru prima dată în istorie, marcând 800 de ani de la moartea unuia dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Catolice, informează știrileprotv.ro. Scheletul sfântului a fost exhumat din sarcofagul său din cripta Bazilicii Sfântului Francisc de Assisi, din orașul Assisi din centrul Italiei, sâmbătă dimineață. […]
22:20
Spălătoriile auto, sub lupa autorităților. Ministrul Mediului: „Vrem afaceri corecte și apă curată pentru toți” # Realitatea.md
Ministerul Mediului a anunțat că va desfășura, în perioada martie–mai 2026, o acțiune de control național în spălătoriile auto, pentru a verifica dacă apele uzate sunt gestionate corect și nu poluează mediul. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, o singură spălare auto poate consuma până la 300 de litri de apă, iar fără sisteme de tratare, […]
21:50
O explozie a rănit luni, 23 februarie curent, șapte ofițeri de poliție ucraineni în orașul Nikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunțat autoritățile, la două zile după ce o polițistă a fost ucisă într-un incident similar în Liov (nord-vest), incident pe care Kievul l-a denunțat drept „atac terorist", relatează Agerpres. Pe rețelele […]
21:20
VIDEO Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă” # Realitatea.md
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a strălucit sâmbătă seară la Casa Albă, fiind apreciată de președintele Donald Trump drept „cea mai bună violonistă din lume". Recitalul ei a avut loc în cadrul Cinei Anuale a Guvernatorilor, eveniment care reunește liderii statelor americane cu administrația de la Washington. Înainte de recital, Trump a prezentat-o cu entuziasm pe […]
20:50
UPDATE 20:45 Anastasia Goldinskaia a fost găsită. După ce poliția a transmis alerta, adolescenta a luat legătura cu autoritățile. Aceasta a declarat că a plecat fără permisiune la o prietenă. În timpul vizitei, a adormit profund și nu a auzit telefonul, neștiind că era căutată. Polițiștii secției pentru minori discută cu Anastasia despre riscurile și consecințele […]
20:30
Solidaritate cu Ucraina: Clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean # Realitatea.md
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În scuarul instituției au fost aprinse lumânări, aranjate sub forma cuvântului „pace". Totodată, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a […]
19:50
Fost ambasador britanic, prins în scandalul Epstein: arestat pentru abuz în serviciu # Realitatea.md
Fostul ambasador britanic în Statele Unite ale Americii, Peter Mandelson, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu, din cauza legăturilor sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein, relatează Sky News. Mandelson a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru interogatoriu, potrivit informațiilor transmise publicației. Publicația a precizat că primul set de documente […]
Acum 24 ore
19:30
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA din cauza tarifelor # Realitatea.md
Parlamentul European a suspendat procesul de ratificare a unui acord comercial major cu Statele Unite ale Americii, ca urmare a deciziei Curtea Supremă a SUA de a anula majoritatea tarifelor impuse anterior de președintele Donald Trump. Decizia a fost făcută publică de președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European și raportor permanent pentru Statele […]
19:10
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari, echivalentul a peste 500 de miliarde de euro, pentru următorii zece ani, potrivit unui raport comun realizat de autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, publicat luni, informează AFP, citat de stirileprotv.ro. „Costurile reconstrucției continuă să crească și […]
19:00
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut astăzi, 23 februarie, o întrevedere cu delegația Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului Regatul Danemarcei, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului bilateral dintre Republica Moldova și Danemarca și a vizat consolidarea cooperării dintre cele două părți. Discuțiile s-au axat pe […]
18:50
Mită pentru evitarea mobilizării: scandal de corupție în structurile de stat al Ucrainei # Realitatea.md
Ofițerii Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și procurorii Procuraturii Anticorupție Specializate (SAP) au demascat și reținut un angajat al Direcției Principale a Serviciul de Securitate al Ucrainei din Kiev, fiind suspectat de primirea de beneficii ilegale. Potrivit anchetei, oficialul ar fi primit câte 34.000 de dolari de la două persoane, în schimbul „rezolvării problemei" […]
18:40
Participarea femeilor la alegerile din Republica Moldova a crescut în perioada anilor 2021–2025, atât în calitate de alegătoare, cât și în roluri de administrare a procesului electoral, relevă o analiză realizată de Comisia Electorală Centrală. Potrivit analizei, implicarea femeilor în procesul electoral a înregistrat progrese semnificative, atât la nivelul participării la vot, cât și în […]
18:10
Bolea, despre corupția de la ”Satul European”: ”Nu putem repara peste noapte un sistem viciat” # Realitatea.md
Vicepremierul, Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a venit cu o reacție, după ce ofițerii CNA au descins azi, 23 februarie, într-un dosar de corupție la proiectul guvernamental "Satul European". Într-o postare pe Facebook, Bolea a declarat că salută acțiunile CNA și că din perspectiva sa, "programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt […]
18:10
Politici antiplagiat obligatorii pentru instituțiile de învățământ profesional și superior # Realitatea.md
Integritatea academică devine un criteriu obligatoriu în evaluarea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, iar instituțiile de învățământ profesional și superior vor fi obligate să aplice politici antiplagiat stricte. Noile reglementări sunt incluse într-un proiect de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității în educație, propus pentru consultări publice de Ministerul Educației și Cercetării, […]
18:00
Programul BRIDGE Export, lansat oficial: granturi de până la 60% din costuri pentru promovarea exporturilor # Realitatea.md
Agenția de Investiții a anunțat deschiderea etapei de depunere a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova. Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor […]
17:20
Orașul Nisporeni va deveni în 2026 epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al Programului „Capitala Sportului", organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pentru implementarea programului, ministerul va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei, destinat organizării unui calendar variat de competiții și evenimente sportive și culturale, […]
17:20
Un bebeluș a murit în dimineața zilei de 23 februarie la bordul unui zbor al companiei Air France, care efectua cursa de la Nairobi la Paris, în ciuda eforturilor depuse de mai mulți medici aflați printre pasageri. Potrivit companiei aeriene, sugarul suferea de o afecțiune cardiacă gravă și se deplasa din Kenya în Franța pentru […]
17:10
Maia Sandu a discutat cu parlamentarii danezi despre securitatea regională și parcursul european al Moldovei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 23 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită de lucru la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Ida Auken, Helle Bonnesen și Mette Kierkgaard, membri ai Comisiei pentru afaceri externe. Vizita are ca scop aprofundarea […]
17:00
O fracțiune cere Comisie parlamentară care să ancheteze grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Parlament cere instituirea unei comisii care să ancheteze grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Solicitarea vine după scandalul cu eliberarea lui Nicolai Șepeli, eliberat recent și reținut apoi din cauza bănuielilor că ar fi fost implicat în schema omorurilor la comandă a unor persoane publice din Ucraina. Deputatul […]
16:50
VIDEO Riscă o amendă uriașă sau închisoare! Un șofer din nordul țării, prins beat la volan # Realitatea.md
Un șofer din Bălți riscă amendă de până la 135.000 de lei sau privare de libertate de până la trei ani, după ce a fost prins în stare de ebrietate la volan. Incidentul a avut loc duminică, 22 februarie. Potrivit poliției, bărbatul de 30 de ani se deplasa neadecvat cu autovehiculul pe străzile orașului, ceea […]
16:40
Valeriu Chiveri a discutat cu oficialii ucraineni despre soluționarea conflictului transnistrean # Realitatea.md
Valeriu Chiveri, viceprim-ministrul pentru reintegrare, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ucrainei, Marko Șevcenko, și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei, pentru a discuta situația dosarului transnistrean și perspectivele unei soluționări pașnice a conflictului. Întrevederea a vizat evoluțiile din regiune, viziunile Chișinăului privind apropierea ambelor maluri ale Nistrului și consolidarea […]
16:30
Italia: Bărbat prins cum ciugulea vârfurile celor mai scumpe brânzeturi din supermarket # Realitatea.md
Un bărbat de aproximativ 70 de ani, din Padova, Italia
16:30
FOTO Furt la frontieră! Tineri, prinși în timp ce tăiau cabluri de la sistemul de irigaţii # Realitatea.md
Trei tineri, care tăiau cabluri de la sistemul de alimentare cu energie electrică al unei instalații de irigare, au fost depistați de polițiștii de frontieră. Incidentul a avut loc astăzi dimineața, 23 februarie, la Stânca. „În jurul orei 01:40, operatorul care îşi desfăşura activitatea la sistemul de supraveghere ce funcţionează pe principiul termoviziunii din cadrul […] Articolul FOTO Furt la frontieră! Tineri, prinși în timp ce tăiau cabluri de la sistemul de irigaţii apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Separatiștii resping ideea unei misiuni civile a UE în stânga Nistrului. „Poporul nistrean apreciază pacificatorii” # Realitatea.md
Liderii separatiști resping ideea instituirii unei misiuni civile a Uniunii Europene în stânga Nistrului, în locul celei de pacificare. Declarația a fost făcută de Vadim Krasnoselski, în contextul unor evenimente desfășurate cu ocazia zilei de 23 februarie, cunoscută ca „Ziua Apărătorului Patriei” în Rusia. Oficialii autoproclamați din stânga Nistrului au insistat să organizeze evenimente de […] Articolul Separatiștii resping ideea unei misiuni civile a UE în stânga Nistrului. „Poporul nistrean apreciază pacificatorii” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
MARTOR OCULAR Trotuarele din Chișinău, afectate după topirea zăpezii: dale sărite și goluri sub plite # Realitatea.md
Mai multe trotuare din Chișinău au fost deteriorate după topirea zăpezii, iar în unele zone deplasarea pietonilor a devenit dificilă și chiar periculoasă. Imagini și informații despre situație au fost expediate redacției de martori oculari. Potrivit acestora, nu doar carosabilul a rămas plin de gropi după sezonul rece, ci și trotuarele din capitală. În mai […] Articolul MARTOR OCULAR Trotuarele din Chișinău, afectate după topirea zăpezii: dale sărite și goluri sub plite apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Pericolul pateurilor și prăjiturilor de post. Produsele recomandate de specialiști, pentru a evita riscurile # Realitatea.md
Deși postul aduce beneficii sănătății, există și unele riscuri, conform specialiștilor de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Consumul excesiv al produselor procesate procesate și cu grăsimi trans poate dăuna sănătății. Medicii avertizează că alimentele ultraprocesate de post, precum gustările dulci și sărate ambalate, margarina, pateurile și produsele de patiserie care pot conține cantități […] Articolul Pericolul pateurilor și prăjiturilor de post. Produsele recomandate de specialiști, pentru a evita riscurile apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
34 de accidente, soldate cu 40 de victime: Câte persoane au chemat ambulanța în ultima săptămână # Realitatea.md
În perioada 16-22 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit la 34 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 40 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 32 de pacienți, dintre care 29 de adulți și trei copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În total, ambulanța a fost […] Articolul 34 de accidente, soldate cu 40 de victime: Câte persoane au chemat ambulanța în ultima săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
După două luni de analiză, Plahotniuc susține că a depistat greșeli în acuzațiile procurorilor # Realitatea.md
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc susține că declarațiile făcute astăzi în fața instanței au necesitat aproximativ două luni de pregătire. Lucian Rogac afirmă că fostul lider democrat a identificat mai multe erori în acuzațiile formulate de procurori în dosarul trimis în judecată. „Acuzatorii în învinuriea înaintată generalistic formulează cum că dumnealui ar fi beneficiarul unor companii, […] Articolul După două luni de analiză, Plahotniuc susține că a depistat greșeli în acuzațiile procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Acuzații la adresa MC, că nu vrea să reabiliteze Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Reacția autorității # Realitatea.md
Ministerul Culturii este acuzat de către autoritățile din Chișinău că ar stopa renovarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Conform primarului Ion Ceban, responsabilii ar insista instalarea granitului și pietrei de Cosăuți, care ar fi mult prea costisitoare. Declarația a fost făcută de edil în cadrul ședinței serviciilor municipale. Conform oficialului, dintre parcurile mari […] Articolul Acuzații la adresa MC, că nu vrea să reabiliteze Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Reacția autorității apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
În această perioadă, pe anumite sectoare de drum național au apărut degradări ale carosabilului, manifestate prin gropi, fisuri și tasări locale. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), fenomenul este accentuat de condițiile meteo severe înregistrate în acest an, caracterizate prin cicluri repetate de îngheț și dezgheț, ploi abundente și variații semnificative de temperatură. „Principalele cauze […] Articolul De ce au apărut mai multe gropi pe drumurile naționale? AND vine cu explicații apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Alina Bondarenco, reținută în dosarul pregătirii atentatelor din Ucraina, anunță într-un video că este în libertate # Realitatea.md
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un mesaj video în care anunță că este în libertate, transmite Zona de Securitate. În mesajul care a apărut pe 23 februarie, Bondarenko confirmă că a fost reținută, însă spune că nu a fost plasată […] Articolul Alina Bondarenco, reținută în dosarul pregătirii atentatelor din Ucraina, anunță într-un video că este în libertate apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
FOTO, VIDEO Așa ar putea arăta caldarâmul după renovare! Primarul Capitalei: S-au făcut toate coordonările # Realitatea.md
Marți, 24 februarie, urmează să fie prezentat proiectul privind reabilitarea str. 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzile A. Pușkin și G . B. Bodoni. Primarul Ion Ceban a anunțat că Guvernului i se va înainta demersuri, pentru ca autoritatea centrală să intervină în adiacentul clădirilor din zonă. Edilul susține că Primăria nu poate interveni […] Articolul FOTO, VIDEO Așa ar putea arăta caldarâmul după renovare! Primarul Capitalei: S-au făcut toate coordonările apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ce se întâmplă în 2026 cu ora de vară în Moldova? Guvernul urmează să adopte decizia miercuri # Realitatea.md
Moldova nu renunță nici în 2026 la schimbarea orei. Guvernul urmează să adopte o decizie prin care ora oficială în țară va fi stabilită ca UTC+2. Acesta va fi corelat cu reglementările europene de măsurare a timpului. În cadrul orarului de vară se stabilește ora de vară decalată cu o oră în avans față de […] Articolul Ce se întâmplă în 2026 cu ora de vară în Moldova? Guvernul urmează să adopte decizia miercuri apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
România sprijină al 20-a pachet de sancțiuni europene contra Rusiei: Moscova utilizează dezinformare ca să slăbească UE # Realitatea.md
România susține cel de-al 20-a pachet de sancțiuni europene contra Rusiei. Ministra de Externe de la București Oana Țoiu afirmă că Moscova nu folosește doar arme convenționale în război, ci și campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească UE. Șefa diplomației române consideră necesară identificarea unor capacități comune pentru a împiedica și combate manipularea, […] Articolul România sprijină al 20-a pachet de sancțiuni europene contra Rusiei: Moscova utilizează dezinformare ca să slăbească UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Alexei Gherțescu a demisionat din fruntea Consiliului Concurenței. Invocă motive personale # Realitatea.md
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă pe 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a declarat că decizia are la bază motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de […] Articolul Alexei Gherțescu a demisionat din fruntea Consiliului Concurenței. Invocă motive personale apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Trei străini, puși la pământ în Chișinău pentru încercarea de a vinde fraudulos un BMW de lux # Realitatea.md
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant în Chișinău, în timp ce încercau să vândă fraudulos un automobil de lux. Potrivit poliției, suspecții făceau parte dintr-o grupare criminală specializată în escrocherii și acționau organizat. Persoanele ar fi închiriat un BMW, evaluat la aproximativ 100.000 de […] Articolul VIDEO Trei străini, puși la pământ în Chișinău pentru încercarea de a vinde fraudulos un BMW de lux apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
CSP: Procurorul care a demisionat după ce a fost prins beat la volan, sancționat cu eliberarea din funcția de acuzator # Realitatea.md
Procurorul din Glodeni Ion Crișciuc, care a fost prins beat la volan și a demisionat, a fost sancționat cu eliberarea din funcția de acuzator. Decizia a fost aprobată de Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Procedura disciplinară a fost inițiată în urma autosesizării lui Andrei Cebotari, membru numit de […] Articolul CSP: Procurorul care a demisionat după ce a fost prins beat la volan, sancționat cu eliberarea din funcția de acuzator apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
De la începutul anului, în țara nostră au fost înregistrate trei cazuri de rujeola: un caz de boală a fost în ianuarie, la un adult de 21 de ani, iar alte două cazuri, în februarie, dintre care unul de import din Sri Lanka. Toate persoanele infectate sunt din Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) […] Articolul Trei cazuri de rujeola, de la începutul anului, înregistrate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Șofer de ambulanță lovit, personal medical amenințat cu toporul de o pacientă: Două echipe AMU, agresate # Realitatea.md
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentul a avut loc sâmbătă, 21 februarie 2026. Primul caz a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni, unde ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani agresat într-un bar. „Echipa AMU a intervenit prompt la fața locului, însă, […] Articolul Șofer de ambulanță lovit, personal medical amenințat cu toporul de o pacientă: Două echipe AMU, agresate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Trupele ruse din stânga Nistrului trebuie retrase, transmite de la Bruxelles ministra de Externe a României Oana Țoiu. Oficiala a menționat, în context, că a avut discuții cu Maia Sandu despre aderarea Moldovei la UE. Oficiala a precizat că România are o poziție consecventă privind prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană. Conform ei, Bucureștiul își […] Articolul Oana Țoiu, mesaj de la Bruxelles: Trupele ruse trebuie retrase din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
AUDIO Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Cinci persoane reținute # Realitatea.md
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, în urma descinderilor de astăzi, 23 februarie, efectuate în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Acțiunile fac parte dintr-un dosar privind delapidarea fondurilor naționale și europene în proporții deosebit de mari destinate […] Articolul AUDIO Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Cinci persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Un focar de pestă porcină a fost depistat și eliminat în extravilanul orașului Sângera din municipiul Chișinău. Autoritățile au intervenit și au sacrificat patru porcine și mai mulți purcei dintr-o gospodărie din zonă, transmite IPN. Primarul orașului, Valeriu Popa, a declarat pentru sursa citată că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a intervenit la apelul […] Articolul Focar de pestă porcină în municipiul Chișinău! Mai mulți purcei au fost sacrificați apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Ion Ceban, despre posibila interzicere a trotinetelor electrice: E cel mai simplu. Ar fi bine să ne respectăm # Realitatea.md
Primarul Capitalei Ion Ceban, care se deplasează frecvent cu trotineta, afirmă că este cel mai simplu să fie interzise în trafic acest mijloc de transport. În opinia sa, trebuie identificată „soluție de mijloc”. Edilul a comentat astfel declarațiile șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Chestorul a declarat la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV că trotinetele […] Articolul VIDEO Ion Ceban, despre posibila interzicere a trotinetelor electrice: E cel mai simplu. Ar fi bine să ne respectăm apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
FOTO, AUDIO Delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură: Cinci persoane reținute # Realitatea.md
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, în urma descinderilor de astăzi, 23 februarie, efectuate în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la sediul unui operator economic. Acțiunile fac parte dintr-un dosar privind delapidarea fondurilor naționale și europene în proporții deosebit de mari destinate […] Articolul FOTO, AUDIO Delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură: Cinci persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
