(live) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban: Raportul privind situația drumurilor din Chișinău, pe ordinea de zi

13:10

Expertul de la Watchdog, Ștefan Bejan, a comentat decizia președintei Maia Sandu de a grația un tânăr, care ar fi implicat în schema asasinatelor. „Șefa statului nu a luat această decizie din capul ei, dar are o comisie prezidențială care se ocupă de acest lucru. Există bănuieli rezonabile că și aici serviciile speciale rusești ne-au lucrat”, a declarat acesta la o emisiune de la TVR Moldova.