Puterea a Patra, din 10.02.2025 cu participarea lui Veaceslav Ioniță
N4, 11 februarie 2026 10:30
Puterea a Patra, din 10.02.2025 cu participarea lui Veaceslav Ioniță
• • •
Acum 30 minute
10:30
Puterea a Parta, din 10.02.2025 cu participarea lui Veaceslav Ioniță
Acum 24 ore
12:50
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor. Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul
Ieri
09:40
Puterea a Patra, din 09.02.2025 cu participarea lui Nicolae Ciubuc
9 februarie 2026
12:00
Dialoguri | Oleg Varzari, JeepTravel Moldova: „Vrem să fim activi civic"
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Codul galben de polei și ghețuș se menține. Avertizarea va fi valabilă până pe 9 ianuarie, ora 20:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 0 grade, iar noaptea coboară până la -5 grade, cu
12:30
Produsul Intern Brut a înregistrat o majorare de doi la sută în perioada ianuarie-septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, iar datele preliminare pentru 11 luni indică o creștere economică de cel puțin 2,7 la sută la final de an. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În
12:30
Comediantului de stand-up din Kazahstan, Nurlan Saburov, i-a fost interzisă intrarea în Rusia pentru o perioadă de 50 de ani. Informația a fost relatată pe 6 februarie de RBC și RIA Novosti, citând surse din cadrul organelor de aplicare a legii. Potrivit presei ruse, interdicția este în vigoare din 30 ianuarie. Decizia a fost luată
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,14 de lei, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară
11:20
Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru boți. Astfel a reacționat președintele Maia Sandu la acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. MAIA SANDU, președintele Republicii
11:20
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în
11:20
Un ofițer rus de rang înalt, general-locotenentul Vladimir Alexeyev, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat vineri la Moscova, au anunțat autoritățile. Alexeyev este adjunctul șefului Direcției Principale a Statului Major din cadrul Ministerului Apărării. În iunie, 2023, când liderul mercenarilor, Evgheni Prigojin, a declanșat o revoltă de scurtă durată,
11:10
Ninsoarea și ploaia înghețată au afectat aeroportul din Berlin joi dimineață, determinând companiile aeriene să întârzie sau să anuleze mai multe zboruri de plecare. Aeroportul a anunțat pe site-ul său, în cursul dimineții, că nu au loc decolări din cauza condițiilor meteo și i-a îndemnat pe pasageri să verifice statutul zborurilor lor direct la companiile
11:10
Ambasadorul Statelor Unite la Varșovia a întrerupt orice contact cu președintele Parlamentului Poloniei, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să sprijine ambițiile sale de a obține Premiul Nobel pentru Pace. Reacția furioasă a ambasadorului Tom Rose la adresa lui Wlodzimierz Czarzasty, președintele Sejmului,
10:40
Guvernul este așteptat să prezinte, în câteva săptămâni, un program de accelerare a creșterii economice. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la postul TV8. Ea a subliniat că, în prezent, țara noastră se confruntă cu probleme sistemice, inclusiv lipsa forței de muncă și capacități instituționale de a implementa proiecte
10:00
Puterea a Patra, din 05.02.2025 cu participarea lui Alexandru Stoianoglo și Andrei Damașcan
5 februarie 2026
13:00
Premierul Keir Starmer s-a aflat joi sub o presiune tot mai mare, după ce numele său a dominat primele pagini ale ziarelor britanice, în urma controversei legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington și de ceea ce știa Starmer despre legăturile acestuia cu infractorul sexual american Jeffrey
12:50
Opoziția parlamentară a depus o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Constantin Cuiumju, care a dat citire moțiunii în ședința Parlamentului, a menționat că Republica Moldova
12:50
Transportatorii vor ieși la un nou protest. Manifestația va fi organizată pe 12 februarie de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău. Potrivit organizatorilor, motivul ar fi că ANTA ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de
12:50
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban. În același timp, oficialul a recunoscut existența întârzierilor, dar a dat asigurări că proiectul nu va fi abandonat. EMIL CEBAN,
12:40
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,12 de lei, cu doi bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț
12:40
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online până la finele săptămânii curente, din cauza condițiilor meteo dificile # N4
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online până la finele săptămânii curente, din cauza condițiilor meteo dificile și a riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Potrivit lui, măsura a fost adoptată pentru siguranța copiilor, a personalului educațional și a întregii
12:40
Plugaru: Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie # N4
Numărul gospodăriilor care beneficiază de compensații la căldură a crescut în luna ianuarie până la 622 de mii de familii eligibile, comparativ cu peste 605 mii în luna decembrie. Datele au fost prezentate de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că bugetul pentru acordarea compensațiilor în luna ianuarie este de 469
11:20
Puterea a Patra, din 04.02.2025 cu participarea lui Radu Marian și Octavian Iachimovschi
4 februarie 2026
15:00
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei # N4
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul va fi absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, obiectivul autorităților este crearea unui centru universitar puternic în sudul țării, capabil să răspundă necesităților regiunii și să continue să reprezinte un
14:50
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea se va menține până pe 6 februarie # N4
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă din seara zilei de 4 februarie și se va menține până pe 6 februarie. Fenomenul va afecta în special nordul țării în zilele de 4 și 5 februarie, iar pe 6 februarie se va extinde pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului
14:50
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de
14:30
Ministerul Culturii salută intenția Primăriei Municipiului Chișinău de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin din Capitală. În acest context, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat că toate avizele necesare pentru continuarea lucrărilor pe această porțiune au fost emise încă din
13:30
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,10 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț
13:30
Tragedie în Marea Egee: 14 migranți morți, după ce ambarcațiunea lor a lovit o navă a pazei de coastă # N4
Paisprezece migranți au murit în Marea Egee, în largul Greciei, după ce ambarcațiunea lor a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă în apropiere de insula Chios, a anunțat garda de coastă. Un oficial al pazei de coastă a declarat că autoritățile au observat o barcă pneumatică transportând migranți spre Chios, insulă
13:30
Procurorii francezi au cerut o interdicție de cinci ani de a candida la funcții publice pentru lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, în procesul de apel privind folosirea frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene, dar au precizat că această sancțiune nu ar trebui aplicată imediat. Aceasta lasă deschisă posibilitatea candidaturii lui Le Pen la alegerile
11:30
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la un interviu oferit pentru IPN. Potrivit lui, primăriile implicate în procesul de amalgamare voluntară vor primi stimulente financiare, iar în perioada următoare vor fi simplificate și procedurile birocratice. ALEXEI BUZU, secretarul general
11:30
O fabrică clandestină de țigări, catalogată drept una dintre cele mai mari identificate vreodată pe teritoriul Italiei, a fost destructurată de oamenii legii. Activitatea ilegală ar fi fost coordonată de trei cetățeni ai Republicii Moldova și se desfășura într-un spațiu industrial din localitatea Vigonza, provincia Padova. Ancheta, coordonată de Parchetul European, vizează o rețea ilegală
11:30
Centrul Național de Management al Crizelor anunță că autoritățile intră în regim de alertă pentru perioada 4 – 8 februarie, din cauza prognozelor meteo care indică fluctuații de temperatură, precipitații și risc sporit de polei. Astfel, potrivit Centrului, Poliția națională
3 februarie 2026
21:50
Articolul Puterea a Patra, din 03.02.2025 cu participarea lui Alexandru Slusari apare prima dată în N4.
13:50
VIDEO/ Imagini care vă pot afecta emoțional! Un elev, bătut cu brutalitate, s-a târât prin zăpadă pentru a ajunge acasă # N4
Un tânăr de 16 ani a ajuns la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost atacat violent de doi necunoscuți. Imaginile video ale agresiunii au fost postate pe internet.Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 ianuarie. Victima, elev în clasa a IX-a, se deplasa la o […] Articolul VIDEO/ Imagini care vă pot afecta emoțional! Un elev, bătut cu brutalitate, s-a târât prin zăpadă pentru a ajunge acasă apare prima dată în N4.
13:30
Botgros spune că, în mod sigur, nu pleacă din funcția de deputat: „Nici n-am avut de gând să-mi dau demisia” # N4
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, respinge zvonurile potrivit cărora ar intenționa să demisioneze din Parlament și susține că își va continua mandatul, afirmând că nu deține nicio altă funcție incompatibilă cu cea de parlamentar. Botgros a declarat că este motivat să-și continue activitatea politică și că își dorește să contribuie atât la activitatea Parlamentului, cât și […] Articolul Botgros spune că, în mod sigur, nu pleacă din funcția de deputat: „Nici n-am avut de gând să-mi dau demisia” apare prima dată în N4.
13:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa solicită despăgubiri în valoare de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. „În prezent cerem despăgubiri de un miliard de dolari și nu mai dorim să avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social, […] Articolul Trump cere despăgubiri de un miliard de dolari de la Harvard apare prima dată în N4.
12:30
Linia Electrică Aeriană Vulcănești-Chișinău va fi pusă în funcțiune în luna martie. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Potrivit oficialului, în lunile octombrie și noiembrie s-au înregistrat condiții meteorologice „complet neprevăzute”, care au îngreunat desfășurarea lucrărilor, în special în stațiile electrice. DORIN JUNGHIETU, ministrul […] Articolul Junghietu: LEA Vulcănești-Chișinău va fi pusă în funcțiune în luna martie apare prima dată în N4.
12:20
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese-verbale și luare de mită. Potrivit oamenilor legii, în 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de conducere a mașinii de către alte persoane, decât cele reale. Mai exact, ca să-i scape de răspundere pe șoferii reali […] Articolul VIDEO/ Doi angajați ai INSP, cercetați penal pentru luare de mită apare prima dată în N4.
12:20
Președintele Parlamentului Lituaniei: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2027 # N4
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2027. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas. În același timp, oficialul a subliniat necesitatea accelerării procesului și a recunoașterii progreselor deja realizate. JUOZAS OLEKAS, președintele Parlamentului Lituania: „Cred că Moldova și Ucraina își implementează foarte bine reformele. Acesta este […] Articolul Președintele Parlamentului Lituaniei: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2027 apare prima dată în N4.
12:10
Ninsorile extrem de abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia în decursul ultimelor două săptămâni, iar o femeie de 91 de ani a murit îngropată sub zăpadă în faţa locuinţei sale, au anunţat marţi autorităţile. Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în ajutorul locuitorilor departamentului Aomori, cel mai afectat, unde […] Articolul Ninsori abundente în Japonia. 30 de persoane au murit apare prima dată în N4.
12:10
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie, permisul de conducere emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Singura condiție este ca permisele de conducere să fi fost eliberate după 1 ianuarie, 2020. Acordul privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost semnat […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în N4.
12:10
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14 lei și 43 de bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaz, cu doi lei și 31 de bani mai puțin față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anterior, Energocom a solicitat aprobarea unui tarif mai mare, […] Articolul Consumatorii casnici vor achita cu doi lei și 31 de bani mai puțin pentru gazele naturale apare prima dată în N4.
12:00
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,09 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat apare prima dată în N4.
12:00
Reforma administrației publice locale este una necesară, iar sistemul raional ar trebui înlocuit cu o structură de nivel doi, bazată pe regiuni: nord, centru și sud. Opinia aparține primarului orașului Leova, co-președinte al Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor. Potrivit edilului, reorganizarea ar reduce birocrația și ar permite concentrarea resurselor pentru proiecte de infrastructură și […] Articolul Bujorean: Reforma administrației publice locale este una necesară apare prima dată în N4.
09:30
Articolul Puterea a Patra, din 02.02.2025 cu participarea lui Iurie Țap și Alexandru Bujoreanu apare prima dată în N4.
2 februarie 2026
14:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova. „Încercările repetate ale Rusiei […] Articolul Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în N4.
14:20
Locuitorii Kievului au declarat duminică că se confruntă în continuare cu întreruperi ale alimentării cu energie și încălzire, în ciuda încetării focului asupra infrastructurii energetice. Oamenii mergeau cu precauție pe străzile înghețate, în timp ce zumzetul generatoarelor electrice din apropiere continua. „Sincer să fiu, nu se simte deloc, pentru că problemele persistă: nu este curent […] Articolul Situația rămâne dificilă la Kiev, din cauza întreruperilor de curent apare prima dată în N4.
14:20
Gazul s-ar putea ieftini mai mult decât cere Energocom. Mai exact, consumatorii ar urma să plătească 14 lei și 42 de bani cu TVA pentru un metru cub. Suma se regăsește în proiectul de hotărâre al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care va fi dezbătut marți, în ședință publică. Prețul calculat de ANRE este […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini mai mult decât cere Energocom apare prima dată în N4.
12:30
Segmentul de caldarâm de pe strada 31 August 1989, cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din Chișinău, urmează să fie reabilitat în anul 2026. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că, în scurt timp, va fi prezentat proiectul final. ION CEBAN, primarul general al […] Articolul Ceban: „Din acest an, în scurt timp, vom începe reabilitarea porțiunii de pe strada 31 august” apare prima dată în N4.
