Alertă pe Otopeni: Un avion cu 180 de pasageri la bord, aterizare de urgență, la scurt timp de la decolarea spre Hurghada. Care este motivul

18:10

Scandalul dintre influencerița Daniela Costețchi și interpreta Iuliana Beregoi ia amploare. După dezvăluirile legate de presupusul șantaj cu sicrie, Costețchi a publicat o înregistrare a apelurilor telefonice purtate cu interpreta, susținând că mesajele publicate de aceasta ar fi fost „de fațadă”. Potrivit Danielei, după perchezițiile care ar fi avut loc în acest caz, Iuliana ar fi sunat-o plângând. „Mi-ai spus că te ții la distanță de oameni psihopați, asta cum, mergând cu familia la el în SUA?!”, se întreabă influencerița.