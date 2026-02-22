Pentru Cristiano Ronaldo vârsta este doar un număr!

09:10

Primăriile din țară pun tot mai mult accent pe proiecte sociale. La Ungheni, de exemplu, există un serviciu de taxi social. Vârstnicii sau persoanele cu dizabilități pot călători gratuit până la oficiul poștal, la farmacie sau la policlinică. Primăria Ungheni a lansat acest program acum aproape doi ani, iar de atunci, numărul beneficiarilor a crescut constant. În perioada rece, șoferii efectuează mai multe curse, pentru că vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități le este mai dificil să se deplaseze.