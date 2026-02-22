Noapte de teroare la Kiev: explozii succesive și atac cu rachete balistice, locuitorii obligați să stea ore întregi în adăposturi
Ziarul National, 22 februarie 2026 07:15
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce autorităţile au avertizat că rachete balistice se îndr...
Wikipedia interzice Archive.today după acuzații de atac DDoS și modificare de conținut # Ziarul National
Editorii Wikipedia au decis să elimine toate linkurile către Archive.today, un serviciu de arhivare web despre care s-a spus că a fost folosit în p...
Elon Musk explică de ce conversația față în față cântărește mai mult decât CV-ul atunci când angajează oameni # Ziarul National
În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este deloc ușoară, afirmă miliardarul Elon Musk. Stilul său de conduc...
Sam Altman minimalizează consumul de apă al ChatGPT, dar admite că inteligența artificială cere tot mai multă energie și cere tranziția rapidă la nuclear și regenerabile # Ziarul National
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a abordat în această săptămână îngrijorările legate de impactul asupra mediului al inteligenței artificia...
Duminică, 22 februarie 2026, vremea se încălzește ușor în toată Republica Moldova, după o sâmbătă geroasă și acoperită de nori. Temperaturile medii...
Asasinate pregătite în Ucraina: patru din cinci suspecți reținuți în R. Moldova, plasați în arest preventiv # Ziarul National
Cinci persoane au fost reținute în Republica Moldova, în dosarul privind pregătirea unor asasinate pe teritoriul Ucrainei. Aceste măsuri au fost lu...
Donald Trump urcă la 15% taxa vamală globală temporară după decizia Curţii Supreme # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ...
Gala „Tânărul cercetător” la MEC: elevii premiați pentru promovarea limbilor minorităților naționale în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, a organizat Gala de premiere a câștigătorilor Concursului republ...
Ucrainenii refugiați în Europa, între dorul de casă și imposibilitatea întoarcerii din cauza războiului # Ziarul National
Marina Bondarenko are trei valize pregătite în apartamentul ei din Polonia, aşteptând ziua în care pacea se va întoarce în Ucraina. În vârstă de 51...
Google avertizează: startupurile „LLM wrapper” și agregatorii de AI riscă să dispară fără inovație reală # Ziarul National
Explozia inteligenței artificiale generative a produs, în ultimii ani, un „startup pe minut”. Pe măsură ce entuziasmul se mai domolește, două model...
ULTIMA ORĂ // Mesaj ferm de la București: ,,Anvergura internațională a Maiei Sandu, care arată o determinare și o duritate care uimesc, e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan. Acum ar trebui să ne gândim la UNIREA României cu R. Moldova" # Ziarul National
,,Republica Moldova este mai vizibilă acum decât România, iar anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan&quo...
Macron face apel la calm înaintea marşurilor pentru activistul de extremă dreapta ucis în Franţa # Ziarul National
Preşedintele Emmanuel Macron a făcut un apel ferm la calm înaintea manifestaţiilor programate sâmbătă în memoria unui activist de extremă dreapta u...
Terapia hormonală la menopauză, confirmată ca sigură: studiu pe peste 800.000 de femei nu arată risc crescut de deces # Ziarul National
Cel puțin trei decenii, multe femei au fost convinse că terapia hormonală folosită pentru ameliorarea simptomelor menopauzei crește riscul de deces...
Cătălina Poiană cere reguli clare și respectarea programului de lucru pentru un sistem de sănătate funcțional în public și privat # Ziarul National
Colegiul Medicilor din România își reafirmă poziția instituțională privind respectarea strictă a programului de lucru în toate unitățile sanitare, ...
OpenAI a blocat contul ChatGPT al suspectului de la Tumbler Ridge cu jumătate de an înainte de masacrul din Canada # Ziarul National
OpenAI a interzis un cont ChatGPT deținut de principalul suspect al unui atac armat în masă din Columbia Britanică cu mai bine de o jumătate de an ...
Berăriile care folosesc inteligența artificială pentru etichete își revoltă clienții și amenință artiștii locali cu pierderea contractelor # Ziarul National
Mai multe baruri din Newcastle afirmă că primesc tot mai multe lucrări grafice despre care cred că sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale...
♈️ BerbecSub presiunea momentului se conturează decizii rapide, cu impact direct asupra imaginii profesionale. Inițiativele curajoase sunt bine su...
Cum au ajuns videoclipurile false cu „declinul urban” din Marea Britanie, generate de AI, să domine rețelele sociale # Ziarul National
Un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale prezintă o mulțime de tineri – în mare parte de culoare – purtând cagule și jachete groas...
Startupul indian Sarvam lansează aplicația de chat Indus AI și intră în lupta cu giganții globali pe piața generativă din India # Ziarul National
Sarvam, un startup indian de inteligență artificială axat pe dezvoltarea de modele pentru limbile locale și utilizatorii din India, a lansat vineri...
CIO verifică dacă Gianni Infantino a încălcat neutralitatea politică după participarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # Ziarul National
După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace convocat de preşedintele american Donald Tru...
Ungaria amenință să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba # Ziarul National
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungar...
iOS 26.4, noul update Apple: playlisturi cu AI, podcasturi video, RCS criptat și funcții avansate pentru CarPlay # Ziarul National
Apple a lansat în această săptămână cea mai nouă versiune a sistemului său de operare mobil, iOS 26.4, care aduce o serie de funcții noi: generare ...
Rogobete declanșează un control național fără precedent pentru medicii care pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului # Ziarul National
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat declanşarea unui control naţional fără precedent pentru identificarea medicilor care părăsesc sp...
Ucrainen condamnat la 5 ani de închisoare în SUA pentru furt de identitate folosit de muncitori nord-coreeni în companii americane # Ziarul National
Un tribunal federal din Statele Unite a condamnat la cinci ani de închisoare un cetățean ucrainean pentru implicarea sa într-o amplă operațiune de ...
Sâmbătă, 21 februarie 2026, Republica Moldova intră din nou sub influența unui val de aer mai rece, cu temperaturi coborând în medie cu 4–6 grade f...
Meta îngroapă metaversul VR și transformă Horizon Worlds într-o platformă aproape exclusiv mobilă # Ziarul National
Meta a anunțat joi o actualizare majoră pentru lumea sa virtuală imersivă, Horizon Worlds, prin care practic lasă în urmă conceptul de metavers. Gi...
Noi reguli de origine cu Turcia: facilități pentru exporturile moldovenești și integrarea în lanțurile regionale de producție # Ziarul National
Începând de astăzi, companiile din Republica Moldova beneficiază de reguli de origine uniforme și actualizate în relația comercială cu Republica Tu...
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, la Casa Albă, că ”ia în considerare” un atac limitat împotriva Iranului, în cazul în care nu v...
Lucid Motors concediază 12% din angajați în timp ce accelerează producția SUV‑ului Gravity și intră pe piața robotaxi # Ziarul National
Lucid Motors concediază aproximativ 12% din angajați într‑o încercare de a „îmbunătăți eficiența operațională și de a optimiza resursele pe măsură ...
Inteligența artificială deschide porți pentru cineaștii independenți, dar riscă să transforme filmul într-o artă tot mai solitară # Ziarul National
Un bărbat filipinez pășește prin curtea din spate a casei copilăriei sale din Hawaii-ul rural, iar pașii îi foșnesc prin iarbă. Păsările ciripesc ș...
Consumul a 2-3 cuișoare zilnic acționează ca un puternic antioxidant și antiinflamator natural, bogat în eugenol, care stimulează sistemul imuni...
Mii de scrisori ale elevilor din Moldova, trimise prin Ministerul Educației, duc îmbrățișări și mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina # Ziarul National
Mii de scrisori ale elevilor din toată țara au ajuns vineri, 20 februarie, la Ministerul Educației și Cercetării. Aceste mesaje de solidaritate pen...
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington securitatea energetică și investițiile SUA în proiectele strategice ale Republicii Moldova # Ziarul National
La invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a lui Doug Burgum, Secretar al Internelor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efect...
Republica Moldova își aliniază Cadrul Național al Calificărilor la standardele europene pentru a crește calitatea educației și mobilitatea profesională # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a organizat un seminar de instruire cu genericul „Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor conform princip...
De ce transformatoarele în stare solidă atrag tot mai mulți investitori și promit să schimbe rețeaua electrică # Ziarul National
Nu mai este un secret că rețeaua electrică îmbătrânește, însă un element iese clar în evidență. Transformatoarele aproape că nu s-au schimbat de pe...
Peak XV strânge 1,3 miliarde de dolari pentru India și Asia și pariază pe startupuri AI în plină rivalitate globală a fondurilor de capital de risc în India # Ziarul National
Peak XV a anunțat vineri că a strâns 1,3 miliarde de dolari pentru noi fonduri dedicate Indiei și Asiei. Firma, care administrează acum active de p...
Tinerii indieni de 18–24 de ani generează aproape jumătate din utilizarea ChatGPT, propulsând India pe locul doi în topul piețelor OpenAI # Ziarul National
OpenAI pare să fi găsit în sfârșit un produs perfect adaptat pieței în rândul tinerilor din India. Compania a anunțat vineri că utilizatorii cu vâr...
VIDEO // Lovitură pentru SPIONAJUL rus. Rețeaua de ASASINI a lui Putin, destructurată într-o operațiune comună ucraineano-moldoveană. Rusia ar fi oferit până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat # Ziarul National
Autoritățile din Ucraina și Republica Moldova au anunțat destructurarea unei rețele criminale suspectate că pregătea asasinate la comandă împo...
Premierul Munteanu, la deschiderea anului judiciar: Curtea Constituțională, pilon al echilibrului democratic și al parcursului european al Republicii Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcând 31 de ani de activitate ai ac...
„Mafia OpenAI” ia avânt: rețeaua foștilor angajați care ridică startupuri de miliarde și provoacă giganții AI # Ziarul National
Un nou „mafiei” tech prinde contur în Silicon Valley. Dacă odinioară se vorbea despre „mafia PayPal”, acum tot mai des se vorbește despre o rețea d...
G42 din Abu Dhabi și Cerebras construiesc în India un supercomputer de 8 exaflopi pentru proiecte de inteligență artificială # Ziarul National
Compania de tehnologie G42, cu sediul in Abu Dhabi, a încheiat un parteneriat cu producătorul american de cipuri Cerebras pentru a implementa în In...
Kievul şi Chişinăul anunţă destructurarea unui grup plătit de Rusia pentru asasinate la comandă: zece suspecţi reţinuţi şi până la 100.000 de dolari promişi pentru fiecare ţintă # Ziarul National
Kievul anunţă vineri că zece suspecţi au fost arestaţi în Ucraina şi în Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind planuri de asasinare a un...
Trump nu-l iartă pe Putin: „Amenințare extraordinară”. SUA prelungește sancțiunile împotriva Rusiei din cauza războiului cu Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a aprobat, joi, 19 februarie, o prelungire cu un an a stării de urgență națională și a sancțiunilor conexe, i...
Șeful Google DeepMind cere cercetare și reglementare urgentă pentru a controla riscurile inteligenței artificiale # Ziarul National
Mai multe cercetări privind amenințările generate de inteligența artificială (AI) „trebuie făcute de urgență”, a declarat șeful Google DeepMind,...
Trump promite pe Truth Social desecretizarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri, acuzându-l pe Obama de divulgare de informaţii clasificate # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale ”să identifice şi să publice” dosarele despre extratere...
Investiție de 9,8 milioane lei în aparatură oncologică modernă la spitalul din Târgoviște # Ziarul National
Valoarea proiectului este de aproximativ 9.800.000 lei, o investiție importantă care consolidează capacitatea spitalului de a diagnostica și tra...
Statul achită 70% din polițele de asigurare pentru agricultori, interes în creștere față de anul trecut # Ziarul National
20 februarie 2026, Chișinău – Asigurarea activităților agricole reprezintă un instrument esențial de protecție atât a muncii, cât și a capitalului ...
Parisul critică dur Comisia Europeană pentru participarea fără mandat la „Consiliul Păcii” al lui Trump # Ziarul National
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, consideră că ”Comisia Europeană n-ar fi trebuit să asiste la reuniunea Consiliului Păcii, la Washin...
MEC lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullying-ului în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță finalizarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de ...
Cum poți depista din timp demența Alzheimer și reduce cu până la jumătate riscul de îmbolnăvire # Ziarul National
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi depistată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.De obi...
