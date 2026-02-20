Trump amenință Iranul cu un atac militar limitat dacă nu acceptă un acord cu SUA
Ziarul National, 20 februarie 2026 19:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, la Casa Albă, că ”ia în considerare” un atac limitat împotriva Iranului, în cazul în care nu v...
Acum 30 minute
19:30
Meta îngroapă metaversul VR și transformă Horizon Worlds într-o platformă aproape exclusiv mobilă # Ziarul National
Meta a anunțat joi o actualizare majoră pentru lumea sa virtuală imersivă, Horizon Worlds, prin care practic lasă în urmă conceptul de metavers. Gi...
19:30
Noi reguli de origine cu Turcia: facilități pentru exporturile moldovenești și integrarea în lanțurile regionale de producție # Ziarul National
Începând de astăzi, companiile din Republica Moldova beneficiază de reguli de origine uniforme și actualizate în relația comercială cu Republica Tu...
19:30
19:30
Lucid Motors concediază 12% din angajați în timp ce accelerează producția SUV‑ului Gravity și intră pe piața robotaxi # Ziarul National
Lucid Motors concediază aproximativ 12% din angajați într‑o încercare de a „îmbunătăți eficiența operațională și de a optimiza resursele pe măsură ...
19:30
Inteligența artificială deschide porți pentru cineaștii independenți, dar riscă să transforme filmul într-o artă tot mai solitară # Ziarul National
Un bărbat filipinez pășește prin curtea din spate a casei copilăriei sale din Hawaii-ul rural, iar pașii îi foșnesc prin iarbă. Păsările ciripesc ș...
19:30
Consumul a 2-3 cuișoare zilnic acționează ca un puternic antioxidant și antiinflamator natural, bogat în eugenol, care stimulează sistemul imuni...
Acum 2 ore
18:30
Mii de scrisori ale elevilor din Moldova, trimise prin Ministerul Educației, duc îmbrățișări și mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina # Ziarul National
Mii de scrisori ale elevilor din toată țara au ajuns vineri, 20 februarie, la Ministerul Educației și Cercetării. Aceste mesaje de solidaritate pen...
18:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută la Washington securitatea energetică și investițiile SUA în proiectele strategice ale Republicii Moldova # Ziarul National
La invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a lui Doug Burgum, Secretar al Internelor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efect...
18:30
Republica Moldova își aliniază Cadrul Național al Calificărilor la standardele europene pentru a crește calitatea educației și mobilitatea profesională # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a organizat un seminar de instruire cu genericul „Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor conform princip...
18:30
De ce transformatoarele în stare solidă atrag tot mai mulți investitori și promit să schimbe rețeaua electrică # Ziarul National
Nu mai este un secret că rețeaua electrică îmbătrânește, însă un element iese clar în evidență. Transformatoarele aproape că nu s-au schimbat de pe...
18:30
Peak XV strânge 1,3 miliarde de dolari pentru India și Asia și pariază pe startupuri AI în plină rivalitate globală a fondurilor de capital de risc în India # Ziarul National
Peak XV a anunțat vineri că a strâns 1,3 miliarde de dolari pentru noi fonduri dedicate Indiei și Asiei. Firma, care administrează acum active de p...
Acum 4 ore
17:30
Tinerii indieni de 18–24 de ani generează aproape jumătate din utilizarea ChatGPT, propulsând India pe locul doi în topul piețelor OpenAI # Ziarul National
OpenAI pare să fi găsit în sfârșit un produs perfect adaptat pieței în rândul tinerilor din India. Compania a anunțat vineri că utilizatorii cu vâr...
17:30
VIDEO // Lovitură pentru SPIONAJUL rus. Rețeaua de ASASINI a lui Putin, destructurată într-o operațiune comună ucraineano-moldoveană. Rusia ar fi oferit până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat # Ziarul National
Autoritățile din Ucraina și Republica Moldova au anunțat destructurarea unei rețele criminale suspectate că pregătea asasinate la comandă împo...
17:15
Premierul Munteanu, la deschiderea anului judiciar: Curtea Constituțională, pilon al echilibrului democratic și al parcursului european al Republicii Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcând 31 de ani de activitate ai ac...
16:30
„Mafia OpenAI” ia avânt: rețeaua foștilor angajați care ridică startupuri de miliarde și provoacă giganții AI # Ziarul National
Un nou „mafiei” tech prinde contur în Silicon Valley. Dacă odinioară se vorbea despre „mafia PayPal”, acum tot mai des se vorbește despre o rețea d...
Acum 6 ore
15:30
G42 din Abu Dhabi și Cerebras construiesc în India un supercomputer de 8 exaflopi pentru proiecte de inteligență artificială # Ziarul National
Compania de tehnologie G42, cu sediul in Abu Dhabi, a încheiat un parteneriat cu producătorul american de cipuri Cerebras pentru a implementa în In...
15:30
Kievul şi Chişinăul anunţă destructurarea unui grup plătit de Rusia pentru asasinate la comandă: zece suspecţi reţinuţi şi până la 100.000 de dolari promişi pentru fiecare ţintă # Ziarul National
Kievul anunţă vineri că zece suspecţi au fost arestaţi în Ucraina şi în Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind planuri de asasinare a un...
14:30
Trump nu-l iartă pe Putin: „Amenințare extraordinară”. SUA prelungește sancțiunile împotriva Rusiei din cauza războiului cu Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a aprobat, joi, 19 februarie, o prelungire cu un an a stării de urgență națională și a sancțiunilor conexe, i...
14:15
Șeful Google DeepMind cere cercetare și reglementare urgentă pentru a controla riscurile inteligenței artificiale # Ziarul National
Mai multe cercetări privind amenințările generate de inteligența artificială (AI) „trebuie făcute de urgență”, a declarat șeful Google DeepMind,...
14:15
Trump promite pe Truth Social desecretizarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri, acuzându-l pe Obama de divulgare de informaţii clasificate # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale ”să identifice şi să publice” dosarele despre extratere...
14:15
Investiție de 9,8 milioane lei în aparatură oncologică modernă la spitalul din Târgoviște # Ziarul National
Valoarea proiectului este de aproximativ 9.800.000 lei, o investiție importantă care consolidează capacitatea spitalului de a diagnostica și tra...
Acum 8 ore
13:15
Statul achită 70% din polițele de asigurare pentru agricultori, interes în creștere față de anul trecut # Ziarul National
20 februarie 2026, Chișinău – Asigurarea activităților agricole reprezintă un instrument esențial de protecție atât a muncii, cât și a capitalului ...
12:00
Parisul critică dur Comisia Europeană pentru participarea fără mandat la „Consiliul Păcii” al lui Trump # Ziarul National
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, consideră că ”Comisia Europeană n-ar fi trebuit să asiste la reuniunea Consiliului Păcii, la Washin...
12:00
MEC lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullying-ului în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță finalizarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de ...
Acum 12 ore
11:00
Cum poți depista din timp demența Alzheimer și reduce cu până la jumătate riscul de îmbolnăvire # Ziarul National
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi depistată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.De obi...
10:00
Ali Partovi lansează Neo Residency, accelerator de elită cu termeni de finanțare mult mai puțin dilutivi pentru fondatori # Ziarul National
Pentru fondatorii cei mai căutați, prestigiul unui accelerator de top este tot mai des pus în balanță cu prețul renunțării la o cotă importantă din...
10:00
Medic britanic blocat în India după o postare pe Facebook despre premierul Narendra Modi # Ziarul National
Un medic britanic nu poate părăsi India de mai bine de o lună, după ce poliția a deschis un dosar împotriva sa în legătură cu o postare pe rețelele...
09:00
Starmer, acuzat că „îi împacă” pe giganții tech și întârzie măsurile reale de siguranță online pentru copii # Ziarul National
O importantă activistă a acuzat premierul că „îi împacă” pe giganții tehnologici și că este „în întârziere” în privința reglementării rețelelor soc...
09:00
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor online și telefonice: „Doar hoții cer bani sau parole prin telefon și internet” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public ferm privind creșterea alarmantă a cazurilor de escrocherii telefonice și...
09:00
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativa și asumarea responsabilității, iar o decizie luată ferm poate debloca o situație blocată. O pers...
Acum 24 ore
04:00
Nvidia își consolidează ofensiva timpurie în ecosistemul startupurilor AI din India prin parteneriate strategice cu fonduri și inițiative locale # Ziarul National
Nvidia își intensifică eforturile de a atrage startupurile de inteligență artificială din India încă din fazele cele mai timpurii ale dezvoltării l...
03:00
Snap pierde un director cheie al proiectului Specs chiar înainte de lansarea noilor ochelari AR # Ziarul National
Snap are planuri ambitioase de a lansa, pana la sfarsitul acestui an, cea mai nouă versiune a ochelarilor săi de realitate augmentată, Specs. Chiar...
02:00
Google se laudă cu rezultate mai bune în blocarea aplicațiilor malițioase din Play Store datorită investițiilor în inteligență artificială # Ziarul National
Tot mai puțini actori rău intenționați vizează Google Play cu aplicații malițioase, anunță compania, care pune această schimbare pe seama investiți...
02:00
Maia Sandu anulează grațierea unui moldovean condamnat în Rusia, după noi informații despre legături cu crima organizată # Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret emis în 2022 prin care îl graţiase pe cetăţeanul moldovean Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare...
02:00
FBI avertizează: atacurile de tip „jackpotting” asupra bancomatelor explodează, hackerii fură milioane în numerar # Ziarul National
În 2010, cunoscutul cercetător în domeniul securității Barnaby Jack a demonstrat spectaculos, pe scena conferinței de securitate Black Hat, cum poa...
01:00
De ce cred fondatorii startup-urilor Read AI și Lucidya că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci doar sarcinile repetitive # Ziarul National
Pe măsură ce companiile de inteligență artificială cresc ca evaluare și număr de utilizatori, dezbaterea despre modul în care AI înlocuiește oameni...
01:00
După un proiect pilot care a durat un an, subsidiara de producție a Toyota din Canada a „angajat” șapte roboți umanoizi pentru a lucra într-o uzină...
01:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: „Este foarte trist pentru familia regală” # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexua...
01:00
Cellebrite, acuzată de standarde duble: a tăiat Serbia pentru abuzuri, dar ignoră acuzațiile similare din Kenya și Iordania # Ziarul National
Anul trecut, producătorul de instrumente de spargere a telefoanelor Cellebrite a anunțat că a suspendat poliția sârbă din lista de clienți, după ce...
01:00
Belden prelungește până în februarie 2026 termenul pentru nominalizările la Premiul Joseph C. Belden pentru Inovație # Ziarul National
Căutarea pentru următorul val de inovații de referință continuă. Din cauza interesului uriaș și a numărului mare de aplicații primite încă din faza...
00:00
Starbase, orășelul SpaceX din Texas, își face propria instanță și își construiește servicii municipale complete # Ziarul National
Orășelul companiei SpaceX din Texas, Starbase, are mai puțin de un an de existență, însă deja dispune de un departament de pompieri voluntari și lu...
00:00
YouTube își aduce asistentul AI conversațional pe televizoare, console și dispozitive de streaming # Ziarul National
Cursa pentru dezvoltarea inteligentelor artificiale conversaționale în sufragerie se intensifică, iar YouTube este cel mai recent jucător care își ...
00:00
Boomul centrelor de date AI alimentează explozia diviziei de stocare a energiei a Redwood Materials # Ziarul National
În urmă cu un an, Redwood Materials nu avea deloc o linie de afaceri dedicată stocării de energie. Acum, aceasta a devenit cea mai rapid‑crescătoar...
19 februarie 2026
23:00
Chrome contraatacă în „războiul browserelor”: funcții noi de productivitate și integrare mai strânsă cu Google Drive # Ziarul National
Pe măsură ce companiile și startupurile din domeniul inteligenței artificiale încearcă să intre pe piața browserelor web, cel mai folosit browser d...
23:00
Netanyahu avertizează Iranul cu o ripostă „de neimaginat” pe fondul escaladării tensiunilor SUA-Teheran # Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care Teheranul va ataca Israelul, declaraţie făc...
23:00
Serviciile secrete europene: Rusia nu vrea pace rapidă, războiul din Ucraina riscă să se prelungească mult după 2026 # Ziarul National
Şefii serviciilor secrete europene privesc cu pesimism şansele de a se ajunge, în acest an, la un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotr...
22:00
Vineri, 20 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază ceva mai blândă a iernii. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, cu valor...
22:00
Eroare Microsoft în Copilot a permis accesarea și rezumarea unor emailuri confidențiale ale utilizatorilor # Ziarul National
Microsoft a recunoscut o eroare care a dus la faptul că asistentul său de lucru bazat pe inteligență artificială a accesat și a rezumat din greșeal...
22:00
Nicușor Dan, întâlniri de curtoazie cu Marco Rubio, Jared Kushner și Steve Witkoff la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, ...
22:00
Reddit testează un nou motor de căutare cu AI pentru recomandări de produse și cumpărături online # Ziarul National
Reddit a anunțat joi că testează un nou instrument de căutare bazat pe inteligență artificială, care preia recomandările din comunități și le potri...
