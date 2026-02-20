„Mafia OpenAI” ia avânt: rețeaua foștilor angajați care ridică startupuri de miliarde și provoacă giganții AI

Ziarul National, 20 februarie 2026 16:30

Un nou „mafiei” tech prinde contur în Silicon Valley. Dacă odinioară se vorbea despre „mafia PayPal”, acum tot mai des se vorbește despre o rețea d...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
16:30
„Mafia OpenAI” ia avânt: rețeaua foștilor angajați care ridică startupuri de miliarde și provoacă giganții AI Ziarul National
Un nou „mafiei” tech prinde contur în Silicon Valley. Dacă odinioară se vorbea despre „mafia PayPal”, acum tot mai des se vorbește despre o rețea d...
Acum 2 ore
15:30
G42 din Abu Dhabi și Cerebras construiesc în India un supercomputer de 8 exaflopi pentru proiecte de inteligență artificială Ziarul National
Compania de tehnologie G42, cu sediul in Abu Dhabi, a încheiat un parteneriat cu producătorul american de cipuri Cerebras pentru a implementa în In...
15:30
Kievul şi Chişinăul anunţă destructurarea unui grup plătit de Rusia pentru asasinate la comandă: zece suspecţi reţinuţi şi până la 100.000 de dolari promişi pentru fiecare ţintă Ziarul National
Kievul anunţă vineri că zece suspecţi au fost arestaţi în Ucraina şi în Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind planuri de asasinare a un...
Acum 4 ore
14:30
Trump nu-l iartă pe Putin: „Amenințare extraordinară”. SUA prelungește sancțiunile împotriva Rusiei din cauza războiului cu Ucraina Ziarul National
Președintele american Donald Trump a aprobat, joi, 19 februarie, o prelungire cu un an a stării de urgență națională și a sancțiunilor conexe, i...
14:15
Șeful Google DeepMind cere cercetare și reglementare urgentă pentru a controla riscurile inteligenței artificiale Ziarul National
Mai multe cercetări privind amenințările generate de inteligența artificială (AI) „trebuie făcute de urgență”, a declarat șeful Google DeepMind,...
14:15
Trump promite pe Truth Social desecretizarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri, acuzându-l pe Obama de divulgare de informaţii clasificate Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale ”să identifice şi să publice” dosarele despre extratere...
14:15
Investiție de 9,8 milioane lei în aparatură oncologică modernă la spitalul din Târgoviște Ziarul National
Valoarea proiectului este de aproximativ 9.800.000 lei, o investiție importantă care consolidează capacitatea spitalului de a diagnostica și tra...
13:15
Statul achită 70% din polițele de asigurare pentru agricultori, interes în creștere față de anul trecut Ziarul National
20 februarie 2026, Chișinău – Asigurarea activităților agricole reprezintă un instrument esențial de protecție atât a muncii, cât și a capitalului ...
Acum 6 ore
12:00
Parisul critică dur Comisia Europeană pentru participarea fără mandat la „Consiliul Păcii” al lui Trump Ziarul National
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, consideră că ”Comisia Europeană n-ar fi trebuit să asiste la reuniunea Consiliului Păcii, la Washin...
12:00
MEC lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullying-ului în școli Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță finalizarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de ...
11:00
Cum poți depista din timp demența Alzheimer și reduce cu până la jumătate riscul de îmbolnăvire Ziarul National
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi depistată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.De obi...
Acum 8 ore
10:00
Ali Partovi lansează Neo Residency, accelerator de elită cu termeni de finanțare mult mai puțin dilutivi pentru fondatori Ziarul National
Pentru fondatorii cei mai căutați, prestigiul unui accelerator de top este tot mai des pus în balanță cu prețul renunțării la o cotă importantă din...
10:00
Medic britanic blocat în India după o postare pe Facebook despre premierul Narendra Modi Ziarul National
Un medic britanic nu poate părăsi India de mai bine de o lună, după ce poliția a deschis un dosar împotriva sa în legătură cu o postare pe rețelele...
09:00
Starmer, acuzat că „îi împacă” pe giganții tech și întârzie măsurile reale de siguranță online pentru copii Ziarul National
O importantă activistă a acuzat premierul că „îi împacă” pe giganții tehnologici și că este „în întârziere” în privința reglementării rețelelor soc...
09:00
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor online și telefonice: „Doar hoții cer bani sau parole prin telefon și internet” Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public ferm privind creșterea alarmantă a cazurilor de escrocherii telefonice și...
09:00
Horoscopul zilei 20.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativa și asumarea responsabilității, iar o decizie luată ferm poate debloca o situație blocată. O pers...
Acum 12 ore
04:00
Nvidia își consolidează ofensiva timpurie în ecosistemul startupurilor AI din India prin parteneriate strategice cu fonduri și inițiative locale Ziarul National
Nvidia își intensifică eforturile de a atrage startupurile de inteligență artificială din India încă din fazele cele mai timpurii ale dezvoltării l...
Acum 24 ore
03:00
Snap pierde un director cheie al proiectului Specs chiar înainte de lansarea noilor ochelari AR Ziarul National
Snap are planuri ambitioase de a lansa, pana la sfarsitul acestui an, cea mai nouă versiune a ochelarilor săi de realitate augmentată, Specs. Chiar...
02:00
Google se laudă cu rezultate mai bune în blocarea aplicațiilor malițioase din Play Store datorită investițiilor în inteligență artificială Ziarul National
Tot mai puțini actori rău intenționați vizează Google Play cu aplicații malițioase, anunță compania, care pune această schimbare pe seama investiți...
02:00
Maia Sandu anulează grațierea unui moldovean condamnat în Rusia, după noi informații despre legături cu crima organizată Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret emis în 2022 prin care îl graţiase pe cetăţeanul moldovean Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare...
02:00
FBI avertizează: atacurile de tip „jackpotting” asupra bancomatelor explodează, hackerii fură milioane în numerar Ziarul National
În 2010, cunoscutul cercetător în domeniul securității Barnaby Jack a demonstrat spectaculos, pe scena conferinței de securitate Black Hat, cum poa...
01:00
De ce cred fondatorii startup-urilor Read AI și Lucidya că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci doar sarcinile repetitive Ziarul National
Pe măsură ce companiile de inteligență artificială cresc ca evaluare și număr de utilizatori, dezbaterea despre modul în care AI înlocuiește oameni...
01:00
Toyota angajează șapte roboți umanoizi Digit într-o uzină RAV4 din Canada Ziarul National
După un proiect pilot care a durat un an, subsidiara de producție a Toyota din Canada a „angajat” șapte roboți umanoizi pentru a lucra într-o uzină...
01:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: „Este foarte trist pentru familia regală” Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexua...
01:00
Cellebrite, acuzată de standarde duble: a tăiat Serbia pentru abuzuri, dar ignoră acuzațiile similare din Kenya și Iordania Ziarul National
Anul trecut, producătorul de instrumente de spargere a telefoanelor Cellebrite a anunțat că a suspendat poliția sârbă din lista de clienți, după ce...
01:00
Belden prelungește până în februarie 2026 termenul pentru nominalizările la Premiul Joseph C. Belden pentru Inovație Ziarul National
Căutarea pentru următorul val de inovații de referință continuă. Din cauza interesului uriaș și a numărului mare de aplicații primite încă din faza...
00:00
Starbase, orășelul SpaceX din Texas, își face propria instanță și își construiește servicii municipale complete Ziarul National
Orășelul companiei SpaceX din Texas, Starbase, are mai puțin de un an de existență, însă deja dispune de un departament de pompieri voluntari și lu...
00:00
YouTube își aduce asistentul AI conversațional pe televizoare, console și dispozitive de streaming Ziarul National
Cursa pentru dezvoltarea inteligentelor artificiale conversaționale în sufragerie se intensifică, iar YouTube este cel mai recent jucător care își ...
00:00
Boomul centrelor de date AI alimentează explozia diviziei de stocare a energiei a Redwood Materials Ziarul National
În urmă cu un an, Redwood Materials nu avea deloc o linie de afaceri dedicată stocării de energie. Acum, aceasta a devenit cea mai rapid‑crescătoar...
19 februarie 2026
23:00
Chrome contraatacă în „războiul browserelor”: funcții noi de productivitate și integrare mai strânsă cu Google Drive Ziarul National
Pe măsură ce companiile și startupurile din domeniul inteligenței artificiale încearcă să intre pe piața browserelor web, cel mai folosit browser d...
23:00
Netanyahu avertizează Iranul cu o ripostă „de neimaginat” pe fondul escaladării tensiunilor SUA-Teheran Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care Teheranul va ataca Israelul, declaraţie făc...
23:00
Serviciile secrete europene: Rusia nu vrea pace rapidă, războiul din Ucraina riscă să se prelungească mult după 2026 Ziarul National
Şefii serviciilor secrete europene privesc cu pesimism şansele de a se ajunge, în acest an, la un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotr...
22:00
Vreme mai domoală și cer acoperit în Republica Moldova, vineri 20.02.2026 Ziarul National
Vineri, 20 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază ceva mai blândă a iernii. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, cu valor...
22:00
Eroare Microsoft în Copilot a permis accesarea și rezumarea unor emailuri confidențiale ale utilizatorilor Ziarul National
Microsoft a recunoscut o eroare care a dus la faptul că asistentul său de lucru bazat pe inteligență artificială a accesat și a rezumat din greșeal...
22:00
Nicușor Dan, întâlniri de curtoazie cu Marco Rubio, Jared Kushner și Steve Witkoff la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, ...
22:00
Reddit testează un nou motor de căutare cu AI pentru recomandări de produse și cumpărături online Ziarul National
Reddit a anunțat joi că testează un nou instrument de căutare bazat pe inteligență artificială, care preia recomandările din comunități și le potri...
21:00
Mark Zuckerberg, confruntat în instanță la Los Angeles pentru efectele nocive și adictive ale Instagram asupra copiilor și adolescenților Ziarul National
Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a depus mărturie miercuri în instanță, într-un proces de referință care urmărește să stabilească dacă ...
21:00
Guvernatoarea New York blochează deocamdată planul Waymo pentru lansarea serviciului de robotaxi în stat Ziarul National
Șansa importantă a companiei Waymo de a-și aduce serviciul de robotaxi în statul New York a fost dejucată, cel puțin deocamdată. Guvernatoarea stat...
21:00
Meta renunță la site-ul web dedicat Messenger din aprilie 2026, mesajele vor fi disponibile doar prin Facebook Ziarul National
Meta va închide site-ul web independent Messenger, potrivit unei pagini de asistență publicate de companie. Începând din aprilie 2026, platforma me...
19:00
Current, aplicația care transformă cititorul RSS într‑un „râu” de știri fără stresul mesajelor necitite Ziarul National
O nouă aplicație numită Current regândește modul în care funcționează un cititor RSS, propunând o experiență de lectură care seamănă mai mult cu sc...
Ieri
16:00
Tensiuni tot mai mari în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată Ziarul National
Un oligarh rus de top din anturajul lui Vladimir Putin a recunoscut că Rusia este complet izolată și că actuala strategie economică a regimulu...
16:00
Apă potabilă și sanitație modernă pentru zeci de mii de locuitori din raionul Glodeni: vicepremierul Bolea verifică stadiul marilor proiecte de infrastructură Ziarul National
În satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și în orașul Glodeni este în derulare un proiect amplu de extindere a sistemului regional de a...
14:30
Reliance anunță un plan de investiții de 110 miliarde de dolari pentru infrastructura AI, pe fondul cursei tehnologice din India Ziarul National
Mukesh Ambani, miliardarul care conduce conglomeratul indian Reliance, a prezentat joi planul grupului în valoare de 10 trilioane de rupii (aproxim...
14:30
Moldova își consolidează independența energetică: Junghietu anunță la Forumul gazelor o piață mai competitivă și diversificată Ziarul National
Chișinău, 19.02.2026 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Mold...
12:15
Frondă europeană față de participarea UE la ”Consiliul Păcii” al lui Trump: Franța invocă ilegalitatea, Ungaria și Bulgaria se aliniază inițiativei Ziarul National
Statele europene sunt împărţite în privinţa participării unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurala a ”Consiliului Păcii” i...
12:15
Studiu: sarea cu potasiu poate scădea tensiunea arterială, dar 70% din sodiu vine tot din alimente procesate Ziarul National
Un anumit tip de sare poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea inimii. Specialiștii explică modul în care funcționează aces...
11:15
Standarde europene în farmaciile din Moldova: Proiect STRATEGIC pentru accesul echitabil al populației la medicamente sigure și conectarea la bazele de date UE Ziarul National
Republica Moldova face pași importanți în asigurarea accesului echitabil al cetățenilor la medicamente și dispozitive medicale sigure și de cali...
11:15
Putin încearcă să-l determine pe Trump să renunțe la SANCȚIUNI și-i propune „cea mai mare afacere”: „Toți vor câștiga mulți bani” Ziarul National
Rusia ar fi propus persoanelor apropiate familiei președintelui Donald Trump să achiziționeze acțiuni în activele energetice rusești în schimbul...
11:15
Polițist din Hâncești și complicele său, condamnați cu suspendare de Curtea de Apel pentru corupere pasivă după ce fuseseră achitați în primă instanță Ziarul National
Curtea de Apel Centru a admis la 18 februarie apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecătoriei Hânceș...
11:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa eșuată de lovitură de stat prin lege marțială din 2024 Ziarul National
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă, în procesul principal legat de legea marţială pe care a de...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.