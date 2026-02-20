„Mafia OpenAI” ia avânt: rețeaua foștilor angajați care ridică startupuri de miliarde și provoacă giganții AI
Ziarul National, 20 februarie 2026 16:30
Un nou „mafiei” tech prinde contur în Silicon Valley. Dacă odinioară se vorbea despre „mafia PayPal”, acum tot mai des se vorbește despre o rețea d...
Acum 15 minute
16:30
Acum 2 ore
15:30
G42 din Abu Dhabi și Cerebras construiesc în India un supercomputer de 8 exaflopi pentru proiecte de inteligență artificială # Ziarul National
Compania de tehnologie G42, cu sediul in Abu Dhabi, a încheiat un parteneriat cu producătorul american de cipuri Cerebras pentru a implementa în In...
15:30
Kievul şi Chişinăul anunţă destructurarea unui grup plătit de Rusia pentru asasinate la comandă: zece suspecţi reţinuţi şi până la 100.000 de dolari promişi pentru fiecare ţintă # Ziarul National
Kievul anunţă vineri că zece suspecţi au fost arestaţi în Ucraina şi în Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind planuri de asasinare a un...
Acum 4 ore
14:30
Trump nu-l iartă pe Putin: „Amenințare extraordinară”. SUA prelungește sancțiunile împotriva Rusiei din cauza războiului cu Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a aprobat, joi, 19 februarie, o prelungire cu un an a stării de urgență națională și a sancțiunilor conexe, i...
14:15
Șeful Google DeepMind cere cercetare și reglementare urgentă pentru a controla riscurile inteligenței artificiale # Ziarul National
Mai multe cercetări privind amenințările generate de inteligența artificială (AI) „trebuie făcute de urgență”, a declarat șeful Google DeepMind,...
14:15
Trump promite pe Truth Social desecretizarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri, acuzându-l pe Obama de divulgare de informaţii clasificate # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale ”să identifice şi să publice” dosarele despre extratere...
14:15
Investiție de 9,8 milioane lei în aparatură oncologică modernă la spitalul din Târgoviște # Ziarul National
Valoarea proiectului este de aproximativ 9.800.000 lei, o investiție importantă care consolidează capacitatea spitalului de a diagnostica și tra...
13:15
Statul achită 70% din polițele de asigurare pentru agricultori, interes în creștere față de anul trecut # Ziarul National
20 februarie 2026, Chișinău – Asigurarea activităților agricole reprezintă un instrument esențial de protecție atât a muncii, cât și a capitalului ...
Acum 6 ore
12:00
Parisul critică dur Comisia Europeană pentru participarea fără mandat la „Consiliul Păcii” al lui Trump # Ziarul National
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, consideră că ”Comisia Europeană n-ar fi trebuit să asiste la reuniunea Consiliului Păcii, la Washin...
12:00
MEC lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullying-ului în școli # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță finalizarea procedurii de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de ...
11:00
Cum poți depista din timp demența Alzheimer și reduce cu până la jumătate riscul de îmbolnăvire # Ziarul National
Noile descoperiri științifice dezvăluie modul în care boala Alzheimer ar putea fi depistată cu zeci de ani înainte de apariția simptomelor.De obi...
Acum 8 ore
10:00
Ali Partovi lansează Neo Residency, accelerator de elită cu termeni de finanțare mult mai puțin dilutivi pentru fondatori # Ziarul National
Pentru fondatorii cei mai căutați, prestigiul unui accelerator de top este tot mai des pus în balanță cu prețul renunțării la o cotă importantă din...
10:00
Medic britanic blocat în India după o postare pe Facebook despre premierul Narendra Modi # Ziarul National
Un medic britanic nu poate părăsi India de mai bine de o lună, după ce poliția a deschis un dosar împotriva sa în legătură cu o postare pe rețelele...
09:00
Starmer, acuzat că „îi împacă” pe giganții tech și întârzie măsurile reale de siguranță online pentru copii # Ziarul National
O importantă activistă a acuzat premierul că „îi împacă” pe giganții tehnologici și că este „în întârziere” în privința reglementării rețelelor soc...
09:00
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor online și telefonice: „Doar hoții cer bani sau parole prin telefon și internet” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public ferm privind creșterea alarmantă a cazurilor de escrocherii telefonice și...
09:00
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativa și asumarea responsabilității, iar o decizie luată ferm poate debloca o situație blocată. O pers...
Acum 12 ore
04:00
Nvidia își consolidează ofensiva timpurie în ecosistemul startupurilor AI din India prin parteneriate strategice cu fonduri și inițiative locale # Ziarul National
Nvidia își intensifică eforturile de a atrage startupurile de inteligență artificială din India încă din fazele cele mai timpurii ale dezvoltării l...
Acum 24 ore
03:00
Snap pierde un director cheie al proiectului Specs chiar înainte de lansarea noilor ochelari AR # Ziarul National
Snap are planuri ambitioase de a lansa, pana la sfarsitul acestui an, cea mai nouă versiune a ochelarilor săi de realitate augmentată, Specs. Chiar...
02:00
Google se laudă cu rezultate mai bune în blocarea aplicațiilor malițioase din Play Store datorită investițiilor în inteligență artificială # Ziarul National
Tot mai puțini actori rău intenționați vizează Google Play cu aplicații malițioase, anunță compania, care pune această schimbare pe seama investiți...
02:00
Maia Sandu anulează grațierea unui moldovean condamnat în Rusia, după noi informații despre legături cu crima organizată # Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret emis în 2022 prin care îl graţiase pe cetăţeanul moldovean Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare...
02:00
FBI avertizează: atacurile de tip „jackpotting” asupra bancomatelor explodează, hackerii fură milioane în numerar # Ziarul National
În 2010, cunoscutul cercetător în domeniul securității Barnaby Jack a demonstrat spectaculos, pe scena conferinței de securitate Black Hat, cum poa...
01:00
De ce cred fondatorii startup-urilor Read AI și Lucidya că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci doar sarcinile repetitive # Ziarul National
Pe măsură ce companiile de inteligență artificială cresc ca evaluare și număr de utilizatori, dezbaterea despre modul în care AI înlocuiește oameni...
01:00
După un proiect pilot care a durat un an, subsidiara de producție a Toyota din Canada a „angajat” șapte roboți umanoizi pentru a lucra într-o uzină...
01:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: „Este foarte trist pentru familia regală” # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexua...
01:00
Cellebrite, acuzată de standarde duble: a tăiat Serbia pentru abuzuri, dar ignoră acuzațiile similare din Kenya și Iordania # Ziarul National
Anul trecut, producătorul de instrumente de spargere a telefoanelor Cellebrite a anunțat că a suspendat poliția sârbă din lista de clienți, după ce...
01:00
Belden prelungește până în februarie 2026 termenul pentru nominalizările la Premiul Joseph C. Belden pentru Inovație # Ziarul National
Căutarea pentru următorul val de inovații de referință continuă. Din cauza interesului uriaș și a numărului mare de aplicații primite încă din faza...
00:00
Starbase, orășelul SpaceX din Texas, își face propria instanță și își construiește servicii municipale complete # Ziarul National
Orășelul companiei SpaceX din Texas, Starbase, are mai puțin de un an de existență, însă deja dispune de un departament de pompieri voluntari și lu...
00:00
YouTube își aduce asistentul AI conversațional pe televizoare, console și dispozitive de streaming # Ziarul National
Cursa pentru dezvoltarea inteligentelor artificiale conversaționale în sufragerie se intensifică, iar YouTube este cel mai recent jucător care își ...
00:00
Boomul centrelor de date AI alimentează explozia diviziei de stocare a energiei a Redwood Materials # Ziarul National
În urmă cu un an, Redwood Materials nu avea deloc o linie de afaceri dedicată stocării de energie. Acum, aceasta a devenit cea mai rapid‑crescătoar...
19 februarie 2026
23:00
Chrome contraatacă în „războiul browserelor”: funcții noi de productivitate și integrare mai strânsă cu Google Drive # Ziarul National
Pe măsură ce companiile și startupurile din domeniul inteligenței artificiale încearcă să intre pe piața browserelor web, cel mai folosit browser d...
23:00
Netanyahu avertizează Iranul cu o ripostă „de neimaginat” pe fondul escaladării tensiunilor SUA-Teheran # Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care Teheranul va ataca Israelul, declaraţie făc...
23:00
Serviciile secrete europene: Rusia nu vrea pace rapidă, războiul din Ucraina riscă să se prelungească mult după 2026 # Ziarul National
Şefii serviciilor secrete europene privesc cu pesimism şansele de a se ajunge, în acest an, la un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotr...
22:00
Vineri, 20 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază ceva mai blândă a iernii. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, cu valor...
22:00
Eroare Microsoft în Copilot a permis accesarea și rezumarea unor emailuri confidențiale ale utilizatorilor # Ziarul National
Microsoft a recunoscut o eroare care a dus la faptul că asistentul său de lucru bazat pe inteligență artificială a accesat și a rezumat din greșeal...
22:00
Nicușor Dan, întâlniri de curtoazie cu Marco Rubio, Jared Kushner și Steve Witkoff la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, ...
22:00
Reddit testează un nou motor de căutare cu AI pentru recomandări de produse și cumpărături online # Ziarul National
Reddit a anunțat joi că testează un nou instrument de căutare bazat pe inteligență artificială, care preia recomandările din comunități și le potri...
21:00
Mark Zuckerberg, confruntat în instanță la Los Angeles pentru efectele nocive și adictive ale Instagram asupra copiilor și adolescenților # Ziarul National
Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a depus mărturie miercuri în instanță, într-un proces de referință care urmărește să stabilească dacă ...
21:00
Guvernatoarea New York blochează deocamdată planul Waymo pentru lansarea serviciului de robotaxi în stat # Ziarul National
Șansa importantă a companiei Waymo de a-și aduce serviciul de robotaxi în statul New York a fost dejucată, cel puțin deocamdată. Guvernatoarea stat...
21:00
Meta renunță la site-ul web dedicat Messenger din aprilie 2026, mesajele vor fi disponibile doar prin Facebook # Ziarul National
Meta va închide site-ul web independent Messenger, potrivit unei pagini de asistență publicate de companie. Începând din aprilie 2026, platforma me...
19:00
Current, aplicația care transformă cititorul RSS într‑un „râu” de știri fără stresul mesajelor necitite # Ziarul National
O nouă aplicație numită Current regândește modul în care funcționează un cititor RSS, propunând o experiență de lectură care seamănă mai mult cu sc...
Ieri
16:00
Tensiuni tot mai mari în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată # Ziarul National
Un oligarh rus de top din anturajul lui Vladimir Putin a recunoscut că Rusia este complet izolată și că actuala strategie economică a regimulu...
16:00
Apă potabilă și sanitație modernă pentru zeci de mii de locuitori din raionul Glodeni: vicepremierul Bolea verifică stadiul marilor proiecte de infrastructură # Ziarul National
În satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și în orașul Glodeni este în derulare un proiect amplu de extindere a sistemului regional de a...
14:30
Reliance anunță un plan de investiții de 110 miliarde de dolari pentru infrastructura AI, pe fondul cursei tehnologice din India # Ziarul National
Mukesh Ambani, miliardarul care conduce conglomeratul indian Reliance, a prezentat joi planul grupului în valoare de 10 trilioane de rupii (aproxim...
14:30
Moldova își consolidează independența energetică: Junghietu anunță la Forumul gazelor o piață mai competitivă și diversificată # Ziarul National
Chișinău, 19.02.2026 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Mold...
12:15
Frondă europeană față de participarea UE la ”Consiliul Păcii” al lui Trump: Franța invocă ilegalitatea, Ungaria și Bulgaria se aliniază inițiativei # Ziarul National
Statele europene sunt împărţite în privinţa participării unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurala a ”Consiliului Păcii” i...
12:15
Studiu: sarea cu potasiu poate scădea tensiunea arterială, dar 70% din sodiu vine tot din alimente procesate # Ziarul National
Un anumit tip de sare poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea inimii. Specialiștii explică modul în care funcționează aces...
11:15
Standarde europene în farmaciile din Moldova: Proiect STRATEGIC pentru accesul echitabil al populației la medicamente sigure și conectarea la bazele de date UE # Ziarul National
Republica Moldova face pași importanți în asigurarea accesului echitabil al cetățenilor la medicamente și dispozitive medicale sigure și de cali...
11:15
Putin încearcă să-l determine pe Trump să renunțe la SANCȚIUNI și-i propune „cea mai mare afacere”: „Toți vor câștiga mulți bani” # Ziarul National
Rusia ar fi propus persoanelor apropiate familiei președintelui Donald Trump să achiziționeze acțiuni în activele energetice rusești în schimbul...
11:15
Polițist din Hâncești și complicele său, condamnați cu suspendare de Curtea de Apel pentru corupere pasivă după ce fuseseră achitați în primă instanță # Ziarul National
Curtea de Apel Centru a admis la 18 februarie apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecătoriei Hânceș...
11:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa eșuată de lovitură de stat prin lege marțială din 2024 # Ziarul National
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă, în procesul principal legat de legea marţială pe care a de...
