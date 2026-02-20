Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO
ProTV.md, 20 februarie 2026 23:10
Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
23:30
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea - VIDEO # ProTV.md
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea - VIDEO
23:30
Operațiune comună Chișinău-Kiev: o rețea de asasini rusă, destructurată, 12 moldoveni reținuți pentru planificarea mai multor asasinate în Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Operațiune comună Chișinău-Kiev: o rețea de asasini rusă, destructurată, 12 moldoveni reținuți pentru planificarea mai multor asasinate în Ucraina - VIDEO
23:20
Surprize uriașe în Liga Europei și Liga Conferenței: Fenerbahce, umilită acasă de Nottingham, Lille învinsă, iar Crystal Palace ținută în șah - VIDEO # ProTV.md
Surprize uriașe în Liga Europei și Liga Conferenței: Fenerbahce, umilită acasă de Nottingham, Lille învinsă, iar Crystal Palace ținută în șah - VIDEO
23:10
Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO # ProTV.md
Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO
23:10
Premieră la Milano Cortina: schiul alpinism debutează la Jocurile Olimpice de iarnă, iar Spania cucerește primele medalii pentru iberici - VIDEO # ProTV.md
Premieră la Milano Cortina: schiul alpinism debutează la Jocurile Olimpice de iarnă, iar Spania cucerește primele medalii pentru iberici - VIDEO
23:10
Statele Unite urcă pe locul doi în clasamentul pe medalii, în timp ce Norvegia își consolidează poziția de lider cu două noi titluri olimpice - VIDEO # ProTV.md
Statele Unite urcă pe locul doi în clasamentul pe medalii, în timp ce Norvegia își consolidează poziția de lider cu două noi titluri olimpice - VIDEO
22:50
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba: „Nu vom ceda acestui șantaj” # ProTV.md
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba: „Nu vom ceda acestui șantaj”
22:50
Record olimpic doborât de patru ori în finala de 1500 m la patinaj viteză: un chinez câștigă aurul și îl învinge pe favoritul Jordan Stolz - VIDEO # ProTV.md
Record olimpic doborât de patru ori în finala de 1500 m la patinaj viteză: un chinez câștigă aurul și îl învinge pe favoritul Jordan Stolz - VIDEO
22:40
Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale: „O curte influențată de interese străine”. Trump anunță un nou tarif global # ProTV.md
Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale: „O curte influențată de interese străine”. Trump anunță un nou tarif global
Acum 4 ore
22:30
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă - VIDEO # ProTV.md
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă - VIDEO
22:30
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune avocatul suspecților - VIDEO # ProTV.md
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune avocatul suspecților - VIDEO
22:20
Eliberat din arest, fratele regelui Charles, prințul Andrew, cercetat în libertate după audieri în dosarul Epstein. Acesta riscă închisoare pe viață - VIDEO # ProTV.md
Eliberat din arest, fratele regelui Charles, prințul Andrew, cercetat în libertate după audieri în dosarul Epstein. Acesta riscă închisoare pe viață - VIDEO
22:10
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Ce spun experții - VIDEO # ProTV.md
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Ce spun experții - VIDEO
22:10
Mișcări militare fără precedent în regiune: Republica Moldova emite alertă de călătorie în Iran, în contextul confruntării dintre Washington și Teheran - VIDEO # ProTV.md
Mișcări militare fără precedent în regiune: Republica Moldova emite alertă de călătorie în Iran, în contextul confruntării dintre Washington și Teheran - VIDEO
22:10
Plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, anunțat la Washington: Trump promite miliarde și forțe de stabilizare, însă demilitarizarea Hamas rămâne un obstacol major - VIDEO # ProTV.md
Plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, anunțat la Washington: Trump promite miliarde și forțe de stabilizare, însă demilitarizarea Hamas rămâne un obstacol major - VIDEO
22:00
Medicină, sociologie sau IT? Elevii unui liceu din capitală, instruiți de specialiști pentru a-și alege conștient și informat viitoarea profesie - VIDEO # ProTV.md
Medicină, sociologie sau IT? Elevii unui liceu din capitală, instruiți de specialiști pentru a-și alege conștient și informat viitoarea profesie - VIDEO
22:00
Statele Unite cuceresc aurul la hochei feminin după o finală dramatică împotriva Canadei, decisă în prelungiri - VIDEO # ProTV.md
Statele Unite cuceresc aurul la hochei feminin după o finală dramatică împotriva Canadei, decisă în prelungiri - VIDEO
21:50
Scandal de corupție în armata ucraineană: un maior responsabil de aprovizionare, suspectat că a trimis alimente alterate soldaților și a cheltuit banii pe o vilă în Bali - VIDEO # ProTV.md
Scandal de corupție în armata ucraineană: un maior responsabil de aprovizionare, suspectat că a trimis alimente alterate soldaților și a cheltuit banii pe o vilă în Bali - VIDEO
21:30
Harta administrativă a Moldovei ar putea fi schimbată până în toamnă: Guvernul propune fuziuni între primării și creșteri salariale pentru angajații din localitățile mici - VIDEO # ProTV.md
Harta administrativă a Moldovei ar putea fi schimbată până în toamnă: Guvernul propune fuziuni între primării și creșteri salariale pentru angajații din localitățile mici - VIDEO
Acum 6 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 20.02.2026
20:00
Parohul Ioan Ciuntu, la „Podcastul Lorenei”: Organizarea alegerilor între credincioșii din localitate poate pune capăt disputei din Dereneu – VIDEO # ProTV.md
Parohul Ioan Ciuntu, la „Podcastul Lorenei”: Organizarea alegerilor între credincioșii din localitate poate pune capăt disputei din Dereneu – VIDEO
19:10
Încă un membru al rețelei criminale, reținut la Chișinău pentru implicare în planuri de asasinat împotriva persoanelor publice din Ucraina # ProTV.md
Încă un membru al rețelei criminale, reținut la Chișinău pentru implicare în planuri de asasinat împotriva persoanelor publice din Ucraina
18:50
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului. Teheranul reacționează și face un anunț # ProTV.md
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului. Teheranul reacționează și face un anunț
Acum 8 ore
18:10
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO # ProTV.md
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO
18:00
Un atac cibernetic a perturbat internetul în Groenlanda
17:30
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile
17:30
Ultima oră. Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # ProTV.md
Ultima oră. Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii
17:20
Organizatorul și cele două persoane implicate în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina, plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Organizatorul și cele două persoane implicate în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina, plasați în arest pentru 30 de zile
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.02.2026
16:50
De la grațiere prezidențială la dosar pentru omoruri la comandă: bărbatul din Chișinău, suspectat că organiza asasinate în Ucraina, adus în fața instanței - VIDEO # ProTV.md
De la grațiere prezidențială la dosar pentru omoruri la comandă: bărbatul din Chișinău, suspectat că organiza asasinate în Ucraina, adus în fața instanței - VIDEO
Acum 12 ore
16:20
Uniunea Europeană încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
16:20
China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei
16:20
Polonia se retrage din Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal, pentru a-și proteja frontiera estică # ProTV.md
Polonia se retrage din Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal, pentru a-și proteja frontiera estică
15:50
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea
15:50
Surpriză la Qatar Open: Fostul lider mondial Jannik Sinner a fost eliminat, iar actualul număr unu Carlos Alcaraz merge in careul de ași al competiției - VIDEO # ProTV.md
Surpriză la Qatar Open: Fostul lider mondial Jannik Sinner a fost eliminat, iar actualul număr unu Carlos Alcaraz merge in careul de ași al competiției - VIDEO
15:50
Cristiano Ronaldo investește 7,5 milioane de dolari într-o tehnologie digitală pentru nutriție # ProTV.md
Cristiano Ronaldo investește 7,5 milioane de dolari într-o tehnologie digitală pentru nutriție
15:40
Doi dintre moldovenii implicați în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina - aduși în fața judecătorilor - VIDEO # ProTV.md
Doi dintre moldovenii implicați în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina - aduși în fața judecătorilor - VIDEO
15:30
Un atac al SUA împotriva Iranului va scumpi automat și vertiginos petrolul și ar declanșa o criză economică globală - ANALIZĂ # ProTV.md
Un atac al SUA împotriva Iranului va scumpi automat și vertiginos petrolul și ar declanșa o criză economică globală - ANALIZĂ
15:30
Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră la JO de iarnă de la Milano Cortina. Spania a cucerit medalie atât la masculin cât și la feminin - VIDEO # ProTV.md
Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră la JO de iarnă de la Milano Cortina. Spania a cucerit medalie atât la masculin cât și la feminin - VIDEO
15:20
Alysa Liu și-a luat revanșa pentru Ilia Malinin și a adus Statelor Unite aurul olimpic în proba individuală de patinaj artistic - VIDEO # ProTV.md
Alysa Liu și-a luat revanșa pentru Ilia Malinin și a adus Statelor Unite aurul olimpic în proba individuală de patinaj artistic - VIDEO
15:10
Drama unui bebeluș din Napoli: Inima primită prin transplant - deteriorată în timpul transportării. Mama sa se roagă pentru un miracol - VIDEO # ProTV.md
Drama unui bebeluș din Napoli: Inima primită prin transplant - deteriorată în timpul transportării. Mama sa se roagă pentru un miracol - VIDEO
15:00
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # ProTV.md
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el
14:50
Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top # ProTV.md
Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top
14:40
Unul dintre cele mai cunoscute aeroporturi din Statele Unite va purta numele lui Donald Trump # ProTV.md
Unul dintre cele mai cunoscute aeroporturi din Statele Unite va purta numele lui Donald Trump
14:40
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor # ProTV.md
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
14:30
Și-a ucis amicul care i-a oferit un acoperiș deasupra capului: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii # ProTV.md
Și-a ucis amicul care i-a oferit un acoperiș deasupra capului: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
14:20
Au achitat câte 2700 de euro pentru a ieși ilegal din țară. Trei indieni - reținuți de polițiști în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română, la Fălești - VIDEO # ProTV.md
Au achitat câte 2700 de euro pentru a ieși ilegal din țară. Trei indieni - reținuți de polițiști în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română, la Fălești - VIDEO
14:10
Guvernul chinez ar fi încercat să facă din Alysa Liu o nouă Eileen Gu. Poveste cu spioni și FBI pentru noua campioană olimpică de la patinaj # ProTV.md
Guvernul chinez ar fi încercat să facă din Alysa Liu o nouă Eileen Gu. Poveste cu spioni și FBI pentru noua campioană olimpică de la patinaj
13:50
Un elev din Ungheni - transportat de urgență la spital după ce ar fi consumat o substanță interzisă, la școală # ProTV.md
Un elev din Ungheni - transportat de urgență la spital după ce ar fi consumat o substanță interzisă, la școală
13:30
Armata chineză face publice imagini din satelit cu forțele SUA desfășurate în jurul Iranului # ProTV.md
Armata chineză face publice imagini din satelit cu forțele SUA desfășurate în jurul Iranului
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.