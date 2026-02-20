Un atac cibernetic a perturbat internetul în Groenlanda
Acum 10 minute
18:10
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO # ProTV.md
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:30
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
17:30
Ultima oră. Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii # ProTV.md
17:20
Organizatorul și cele două persoane implicate în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina, plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Acum 2 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.02.2026
16:50
De la grațiere prezidențială la dosar pentru omoruri la comandă: bărbatul din Chișinău, suspectat că organiza asasinate în Ucraina, adus în fața instanței - VIDEO # ProTV.md
16:20
Uniunea Europeană încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
16:20
China depășește SUA și redevine principalul partener comercial al Germaniei
16:20
Polonia se retrage din Tratatul privind interzicerea minelor antipersonal, pentru a-și proteja frontiera estică # ProTV.md
Acum 4 ore
15:50
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea
15:50
Surpriză la Qatar Open: Fostul lider mondial Jannik Sinner a fost eliminat, iar actualul număr unu Carlos Alcaraz merge in careul de ași al competiției - VIDEO # ProTV.md
15:50
Cristiano Ronaldo investește 7,5 milioane de dolari într-o tehnologie digitală pentru nutriție # ProTV.md
15:40
Doi dintre moldovenii implicați în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina - aduși în fața judecătorilor - VIDEO # ProTV.md
15:30
Un atac al SUA împotriva Iranului va scumpi automat și vertiginos petrolul și ar declanșa o criză economică globală - ANALIZĂ # ProTV.md
15:30
Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră la JO de iarnă de la Milano Cortina. Spania a cucerit medalie atât la masculin cât și la feminin - VIDEO # ProTV.md
15:20
Alysa Liu și-a luat revanșa pentru Ilia Malinin și a adus Statelor Unite aurul olimpic în proba individuală de patinaj artistic - VIDEO # ProTV.md
15:10
Drama unui bebeluș din Napoli: Inima primită prin transplant - deteriorată în timpul transportării. Mama sa se roagă pentru un miracol - VIDEO # ProTV.md
15:00
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # ProTV.md
14:50
Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top # ProTV.md
14:40
Unul dintre cele mai cunoscute aeroporturi din Statele Unite va purta numele lui Donald Trump # ProTV.md
14:40
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor # ProTV.md
14:30
Și-a ucis amicul care i-a oferit un acoperiș deasupra capului: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii # ProTV.md
14:20
Au achitat câte 2700 de euro pentru a ieși ilegal din țară. Trei indieni - reținuți de polițiști în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română, la Fălești - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
14:10
Guvernul chinez ar fi încercat să facă din Alysa Liu o nouă Eileen Gu. Poveste cu spioni și FBI pentru noua campioană olimpică de la patinaj # ProTV.md
13:50
Un elev din Ungheni - transportat de urgență la spital după ce ar fi consumat o substanță interzisă, la școală # ProTV.md
13:30
Armata chineză face publice imagini din satelit cu forțele SUA desfășurate în jurul Iranului # ProTV.md
13:20
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
13:10
Analiză: Iranul se înarmează pentru un război cu SUA. Ce au dezvăluit imaginile din satelit despre programul nuclear # ProTV.md
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 20.02.2026
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.02.2026
12:50
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou” # ProTV.md
12:30
Au încercat să iasă din țară cu mii de dolari și euro, fără a-i declara: Două femei - documentate pe Aeroportul din Chișinău - FOTO # ProTV.md
12:30
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă # ProTV.md
12:30
Peste 2,4 tone de biscuiți, retrași din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA - GALERIE FOTO # ProTV.md
Acum 8 ore
12:10
100 mii de dolari pentru omorul la comandă a persoanelor publice din Ucraina. Autoritățile ucrainene vin cu detalii despre schema de asasinare - VIDEO # ProTV.md
11:50
Detalii despre schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Cine erau persoanele țintă - VIDEO # ProTV.md
11:40
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul dintre ținte - VIDEO # ProTV.md
11:40
Cinci copii din capitală - documentați, după ce au furat un automobil din Grătiești. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO # ProTV.md
11:30
O persoană care a dorit să rămână anonimă a donat unui oraş japonez lingouri de aur în valoare de 3,6 milioane de dolari # ProTV.md
11:20
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul din ținte - VIDEO # ProTV.md
11:00
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu # ProTV.md
11:00
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
10:40
Au ascuns de autorități venituri de aproape 3 milioane de lei. Doi administratori ai companiilor de transport spre UE și Rusia - cercetați penal - VIDEO # ProTV.md
10:20
Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO # ProTV.md
Acum 12 ore
10:10
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime # ProTV.md
10:00
Se circulă în condiții de ceață densă în sudul țării. AND: „Șoferii să păstreze distanța și să evite depășirile” # ProTV.md
09:40
Dilema majoră rămasă fără răspuns după Consiliul pentru Pace al lui Trump
09:20
Reguli mai stricte pentru securitatea magistraților și pedepse cu închisoarea pentru cei care amenință sau agresează judecătorii. Ce prevede noul regulament aprobat de Parlament # ProTV.md
09:20
