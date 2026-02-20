Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top

ProTV.md, 20 februarie 2026 14:50

Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
15:10
Drama unui bebeluș din Napoli: Inima primită prin transplant - deteriorată în timpul transportării. Mama sa se roagă pentru un miracol - VIDEO ProTV.md
Drama unui bebeluș din Napoli: Inima primită prin transplant - deteriorată în timpul transportării. Mama sa se roagă pentru un miracol - VIDEO
Acum 15 minute
15:00
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el ProTV.md
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el
Acum 30 minute
14:50
Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top ProTV.md
Lando Norris s-a despărțit de iubita-fotomodel. Ce s-a întâmplat cu femeia care l-a înșelat în trecut pe un fotbalist de top
Acum o oră
14:40
Unul dintre cele mai cunoscute aeroporturi din Statele Unite va purta numele lui Donald Trump ProTV.md
Unul dintre cele mai cunoscute aeroporturi din Statele Unite va purta numele lui Donald Trump
14:40
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor ProTV.md
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
14:30
Și-a ucis amicul care i-a oferit un acoperiș deasupra capului: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
Și-a ucis amicul care i-a oferit un acoperiș deasupra capului: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
14:20
Au achitat câte 2700 de euro pentru a ieși ilegal din țară. Trei indieni - reținuți de polițiști în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română, la Fălești - VIDEO ProTV.md
Au achitat câte 2700 de euro pentru a ieși ilegal din țară. Trei indieni - reținuți de polițiști în timp ce încercau să traverseze frontiera moldo-română, la Fălești - VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Guvernul chinez ar fi încercat să facă din Alysa Liu o nouă Eileen Gu. Poveste cu spioni și FBI pentru noua campioană olimpică de la patinaj ProTV.md
Guvernul chinez ar fi încercat să facă din Alysa Liu o nouă Eileen Gu. Poveste cu spioni și FBI pentru noua campioană olimpică de la patinaj
13:50
Un elev din Ungheni - transportat de urgență la spital după ce ar fi consumat o substanță interzisă, la școală ProTV.md
Un elev din Ungheni - transportat de urgență la spital după ce ar fi consumat o substanță interzisă, la școală
13:30
Armata chineză face publice imagini din satelit cu forțele SUA desfășurate în jurul Iranului ProTV.md
Armata chineză face publice imagini din satelit cu forțele SUA desfășurate în jurul Iranului
13:20
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 4 ore
13:10
Analiză: Iranul se înarmează pentru un război cu SUA. Ce au dezvăluit imaginile din satelit despre programul nuclear ProTV.md
Analiză: Iranul se înarmează pentru un război cu SUA. Ce au dezvăluit imaginile din satelit despre programul nuclear
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 20.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 20.02.2026
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.02.2026
12:50
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou” ProTV.md
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
12:30
Au încercat să iasă din țară cu mii de dolari și euro, fără a-i declara: Două femei - documentate pe Aeroportul din Chișinău - FOTO ProTV.md
Au încercat să iasă din țară cu mii de dolari și euro, fără a-i declara: Două femei - documentate pe Aeroportul din Chișinău - FOTO
12:30
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă ProTV.md
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă
12:30
Peste 2,4 tone de biscuiți, retrași din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA - GALERIE FOTO ProTV.md
Peste 2,4 tone de biscuiți, retrași din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA - GALERIE FOTO
12:10
100 mii de dolari pentru omorul la comandă a persoanelor publice din Ucraina. Autoritățile ucrainene vin cu detalii despre schema de asasinare - VIDEO ProTV.md
100 mii de dolari pentru omorul la comandă a persoanelor publice din Ucraina. Autoritățile ucrainene vin cu detalii despre schema de asasinare - VIDEO
11:50
Detalii despre schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Cine erau persoanele țintă - VIDEO ProTV.md
Detalii despre schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina: 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Cine erau persoanele țintă - VIDEO
11:40
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul dintre ținte - VIDEO ProTV.md
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul dintre ținte - VIDEO
11:40
Cinci copii din capitală - documentați, după ce au furat un automobil din Grătiești. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO ProTV.md
Cinci copii din capitală - documentați, după ce au furat un automobil din Grătiești. Momentul, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
11:30
O persoană care a dorit să rămână anonimă a donat unui oraş japonez lingouri de aur în valoare de 3,6 milioane de dolari ProTV.md
O persoană care a dorit să rămână anonimă a donat unui oraş japonez lingouri de aur în valoare de 3,6 milioane de dolari
11:20
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul din ținte - VIDEO ProTV.md
Urmau să asasineze persoane importante din Ucraina. 7 moldoveni - reținuți la Kiev și Odesa, iar alți 4, în Moldova. Un jurnalist cunoscut, inclus în Rusia pe lista „extremiștilor” - unul din ținte - VIDEO
Acum 6 ore
11:00
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu ProTV.md
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu
11:00
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez ProTV.md
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
10:40
Au ascuns de autorități venituri de aproape 3 milioane de lei. Doi administratori ai companiilor de transport spre UE și Rusia - cercetați penal - VIDEO ProTV.md
Au ascuns de autorități venituri de aproape 3 milioane de lei. Doi administratori ai companiilor de transport spre UE și Rusia - cercetați penal - VIDEO
10:20
Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO ProTV.md
Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO
10:10
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime ProTV.md
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
10:00
Se circulă în condiții de ceață densă în sudul țării. AND: „Șoferii să păstreze distanța și să evite depășirile” ProTV.md
Se circulă în condiții de ceață densă în sudul țării. AND: „Șoferii să păstreze distanța și să evite depășirile”
09:40
Dilema majoră rămasă fără răspuns după Consiliul pentru Pace al lui Trump ProTV.md
Dilema majoră rămasă fără răspuns după Consiliul pentru Pace al lui Trump
09:20
Reguli mai stricte pentru securitatea magistraților și pedepse cu închisoarea pentru cei care amenință sau agresează judecătorii. Ce prevede noul regulament aprobat de Parlament ProTV.md
Reguli mai stricte pentru securitatea magistraților și pedepse cu închisoarea pentru cei care amenință sau agresează judecătorii. Ce prevede noul regulament aprobat de Parlament
09:20
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții ProTV.md
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
Acum 8 ore
09:10
Mesaj de avertizare de la Maia Sandu, după ce tot mai mulți oameni au pierdut bani în urma escrocheriilor prin telefon: „Hoții sunt bine antrenați” – VIDEO ProTV.md
Mesaj de avertizare de la Maia Sandu, după ce tot mai mulți oameni au pierdut bani în urma escrocheriilor prin telefon: „Hoții sunt bine antrenați” – VIDEO
08:50
Va merge prim-ministru la raport în Parlament? Răspunsul lui Alexandru Munteanu ProTV.md
Va merge prim-ministru la raport în Parlament? Răspunsul lui Alexandru Munteanu
08:30
Motivul pentru care Belarusul nu a luat parte la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, deși a primit o invitație rară ProTV.md
Motivul pentru care Belarusul nu a luat parte la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, deși a primit o invitație rară
08:30
Fosta reședință a fratelui Regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, va fi supusă unor noi percheziții ProTV.md
Fosta reședință a fratelui Regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, va fi supusă unor noi percheziții
08:20
Reacția lui Donald Trump la arestarea fostului prinţ Andrew: „Foarte trist” ProTV.md
Reacția lui Donald Trump la arestarea fostului prinţ Andrew: „Foarte trist”
08:20
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -11 grade la nord. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -11 grade la nord. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
08:10
Bombardiere rusești interceptate în largul Alaskăi. Avioane NORAD, ridicate de urgență pentru escortă ProTV.md
Bombardiere rusești interceptate în largul Alaskăi. Avioane NORAD, ridicate de urgență pentru escortă
08:10
Curs valutar BNM pentru 20 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 20 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul ProTV.md
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul
Acum 24 ore
02:00
„Numărul va fi redus semnificativ”. Guvernul ia în calcul comasarea actualelor 32 de raioane în regiuni mai mari, care vor fi mai eficiente și capabile să accelereze dezvoltarea țării ProTV.md
„Numărul va fi redus semnificativ”. Guvernul ia în calcul comasarea actualelor 32 de raioane în regiuni mai mari, care vor fi mai eficiente și capabile să accelereze dezvoltarea țării
01:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.02.2026. Invitat: Alexei Buzu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.02.2026. Invitat: Alexei Buzu - VIDEO
01:00
Reforma administrației locale prinde contur: prag minim de populație pentru primării, stimulente financiare pentru amalgamare și posibilitatea impunerii prin lege ProTV.md
Reforma administrației locale prinde contur: prag minim de populație pentru primării, stimulente financiare pentru amalgamare și posibilitatea impunerii prin lege
19 februarie 2026
23:40
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte ProTV.md
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte
23:00
Cinci ţări au anunţat deja că vor furniza trupe pentru forţa internaţională din Gaza ProTV.md
Cinci ţări au anunţat deja că vor furniza trupe pentru forţa internaţională din Gaza
21:20
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu ProTV.md
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu
21:20
Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil” ProTV.md
Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”
21:00
Franța domină biatlonul la Jocurile Olimpice: aur atât la ștafeta mixtă, cât și la ștafeta masculină și feminină, în ciuda unui început dificil al echipei feminine - VIDEO ProTV.md
Franța domină biatlonul la Jocurile Olimpice: aur atât la ștafeta mixtă, cât și la ștafeta masculină și feminină, în ciuda unui început dificil al echipei feminine - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.