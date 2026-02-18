Ambulanțe blocate în nămeți. Intervenții IGSU în mai multe raioane
NordNews, 18 februarie 2026 16:00
Mai multe ambulanțe și alte mijloace de transport au fost tractate de salvatori, după ce au derapat pe drumurile alunecoase sau au rămas blocate în nămeți, în urma ninsorilor din ultimele ore. Intervențiile au avut loc în mai multe raioane ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cele mai multe misiuni au [...]
• • •
JO 2026 – Johannes Klaebo scrie istorie: a zecea medalie de aur olimpică pentru norvegian # NordNews
Schiorul norvegian Johannes Klaebo a cucerit miercuri a zecea medalie olimpică de aur din carieră, stabilind un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța a fost reușită în proba de sprint liber pe echipe la JO 2026 de la Milano-Cortina. Klaebo a adus victoria Norvegiei alături de compatriotul său Einar Hedegart, cei doi încheind [...]
14:10
Trenul de pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri semnificative din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, anunță Calea Ferată din Moldova (CFM). Potrivit autorităților feroviare, în România sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute care afectează circulația normală a trenurilor. În anumite zone ale rețelei [...]
14:10
Republica Moldova ar putea avea, în premieră, curse aeriene directe către Republica Coreea (Coreea de Sud). Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord privind serviciile aeriene între cele două state, transmite IPN. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viitorul acord va crea cadrul juridic necesar pentru cooperarea bilaterală în domeniul [...]
14:00
Camioanele, oprite temporar pe traseul Căușeni–Anenii Noi și la vămile Leușeni și Sculeni # NordNews
Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30 Căușeni – Anenii Noi, în contextul condițiilor meteorologice severe. Totodată, autoritățile au restricționat trecerea camioanelor prin posturile vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, care precizează că măsura are scopul de a [...]
14:00
Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care moldovenii le pot aduce fără taxe la revenirea în țară # NordNews
Guvernul a aprobat lista oficială a bunurilor care pot fi introduse în Republica Moldova fără plata taxelor vamale de către cetățenii care revin cu traiul permanent în țară. Documentul stabilește clar tipurile de bunuri permise, precum și limitele numerice aferente fiecărei categorii. Măsura vizează facilitarea procesului de repatriere și simplificarea procedurilor vamale pentru moldovenii din [...]
13:50
Primăria municipiului Bălți anunță organizarea Cupei Deschise a municipiului Bălți la tir sportiv, eveniment dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea Antrenorului Emerit al Republicii Moldova, Dmitrii Donnic, fondatorul tirului sportiv în municipiu. Competiția se va desfășura în perioada 19–22 februarie 2026, la Școala Sportivă Specializată nr. 1 din Bălți. Turneul va reuni [...]
13:40
Vinul Moldovei, în prim-plan la Wine Paris 2026: masterclass sold-out și interes tot mai mare pentru soiurile autohtone # NordNews
Vinul Moldovei a atras atenția profesioniștilor din întreaga lume la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole, care a reunit peste 50.000 de vizitatori internaționali. Un total de 26 de vinificatori au reprezentat Republica Moldova sub brandul de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly Great" / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun", [...]
13:00
Republica Moldova urmează să se conecteze la rețeaua europeană securizată TESTA, utilizată pentru schimbul de date între autoritățile publice din Uniunea Europeană și țările asociate. Decizia a fost aprobată de Guvern, care a desemnat Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) drept punct național de conectare. Instituția va asigura legătura tehnică și juridică cu infrastructura [...]
12:40
Din biserică, la școală. Copiii preotului baricadat în biserica din Dereneu revin la cursuri # NordNews
Cei trei copii ai preotului Alexandru Popa, care au stat aproape două săptămâni blocați împreună cu părinții într-o biserică din satul Dereneu, raionul Călărași, s-au întors acasă și au reluat cursurile. Anunțul a fost făcut pe 18 februarie de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că minorii se simt bine și [...]
12:20
VIDEO Irlanda sprijină parcursul european al Republicii Moldova. Discuții la Dublin între Cristina Gherasimov și ministrul irlandez pentru Afaceri Europene # NordNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat la Dublin cu Thomas Byrne, ministru pentru Afaceri Europene și Apărare al Irlandei, despre evoluțiile de pe agenda europeană a Republicii Moldova și prioritățile pentru anul curent. Întrevederea a vizat inclusiv perioada în care Irlanda va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, precum și sprijinul acordat Chișinăului în [...]
12:10
Moldelectrica va deveni societate pe acțiuni până în 2027. Planul de reorganizare, aprobat de Ministerul Energiei # NordNews
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, procesul urmând să fie finalizat până în aprilie 2027. Ordinul privind aprobarea Planului de reorganizare a fost semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit documentului, reorganizarea presupune parcurgerea mai multor etape juridice și contabile, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului către noua entitate. În [...]
11:50
Peste 400 de salvatori și pompieri sunt mobilizați miercuri, 18 februarie, în mai multe zone ale Republicii Moldova pentru a interveni în situații de risc provocate de ninsorile abundente și vântul puternic. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova, care precizează că în teren sunt antrenate 145 de [...]
11:30
Indiferența unor cetățeni față de dronele descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, dar și teoriile potrivit cărora acestea ar fi „plasate intenționat" de autoritățile de la Chișinău, sunt alimentate de propaganda pro-rusă și de lipsa unei comunicări eficiente din partea statului. Declarația a fost făcută de Pavel Horea, expert în securitate la Watchdog.md, în cadrul emisiunii [...]
11:10
DOC Fostul șef al spitalului din Bălți, trimis în judecată. Riscă pușcărie și amendă pentru corupție # NordNews
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, ajunge în fața judecătorilor. După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță. Brînza este acuzat de procurori de corupere pasivă, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 7 ani [...]
10:50
Cristina Pereteatcu și-a anunțat demisia de la Ministerul Energiei al Republicii Moldova: „Închei o etapă” # NordNews
Secretara de stat din cadrul Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, și-a anunțat demisia printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Oficialul a descris momentul drept „ultimul selfie de la Ministerul Energiei", după aproape trei ani de mandat. „Ultimul selfie de la Ministerul Energiei, în calitate de Secretar de Stat. 3 ani fără o lună. Că am [...]
10:10
România se confruntă cu o furtună de zăpadă puternică, care a dus la instituirea codurilor portocaliu și roșu de vreme severă în mai multe regiuni ale țării. Ninsorile abundente și viscolul afectează capitala București și județele Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Salvatorii intervin încă de luni seara [...]
09:40
VIDEO Publicul este așteptat la „Tartuffe”, comedia lui Molière revine la Teatrul din Bălți # NordNews
Publicul este invitat mâine, 19 februarie, începând cu ora 18:00, la spectacolul „Tartuffe", prezentat pe scena Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți. După 60 de ani de la prima montare, celebra comedie a lui Molière revine într-o nouă viziune regizorală semnată de Sergiu Chiriac. Spectacolul aduce în atenție, prin umor subtil și ironie fină, teme [...]
09:10
VIDEO Avertizare pentru șoferi: acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # NordNews
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, comunică MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor [...]
09:00
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. WIZZ Air șansează o nouă ediție a competiției WIZZ Youth Challenge # NordNews
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență [...]
09:00
Peste 40.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 17 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova # NordNews
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova a constituit 40.828 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10.287 de traversări, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei Potrivit datelor oficiale, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,34 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,01 lei până la costul de 20,16 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
02:40
Deși trăim în secolul XXI, prejudecățile și ura față de cei care nu sunt ca noi încă mai ghidează o parte a societății. Victoria (nume schimbat), o tânără de 23 de ani din Bălți, care se identifică drept queer, o simte pe propria piele. Din cauza stigmatului social, procesul de acceptare a propriei identități nu [...]
17 februarie 2026
20:30
VIDEO Periculos să fii tu însuți. Realitatea comunității LGBTQ+ din Bălți Lupta pentru acceptare # NordNews
20:20
Ajutorul a venit, dar facturile rămân. Un tată din Glodeni riscă să fie deconectat de la gaz din cauza datoriilor # NordNews
După reportajul difuzat de NordNews, viața lui Vladimir Andronic din Glodeni, tatăl care își crește singur fiica de 18 ani, țintuită la pat din cauza unei dizabilități severe, a fost marcată de un val de solidaritate. Bărbatul a primit haine, încălțăminte, scutece pentru maturi și sprijin financiar în valoare de aproape 35 de mii de [...]
20:10
Astrele îți sugerează să fii mai blândă cu tine, indiferent ce zodie ești. Citește horoscopul zilei de 18 februarie 2026 și vezi despre ce este voba. Este început de sezon pentru zodia Pești, ceea ce înseamnă că oamenii devin mai visători și mai empatici, potrivit catine.ro. Pe măsură ce ziua trece, acțiunile pozitive au un [...]
19:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1460 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0296 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9530 lei; Hrivna ucraineană: 0.3937 lei; Rubla rusească: [...]
19:40
Lecțiile din 18 februarie ar putea trece online în unele localități din cauza vremii severe # NordNews
Formatul lecțiilor din data de 18 februarie nu va fi unul unic pentru toată republica. Fiecare localitate va decide dacă elevii vor merge la școală fizic sau vor învăța online, în funcție de condițiile meteo și de starea drumurilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, direcțiile raionale și municipale vor analiza situația din teren înainte de [...]
19:20
Fostul președinte, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Kuliok", declară că nu se teme de eventualele mărturii ale lui Vlad Plahotniuc și susține că este pregătit să răspundă oricăror întrebări. După ședința Curții Supreme de Justiție
19:10
Locuitorii satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, vor fi chemați la urne pe 17 mai pentru a decide dacă primărița va rămâne sau nu în funcție. Data referendumului local a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală, după ce un grup de consilieri și locuitori ai satului au înaintat un demers în acest sens. Opiniile în localitate [...] Articolul VIDEO Luată „la vatra votului”! Hăsnășenii Mari vor decide soarta primăriței pe 17 mai apare prima dată în NordNews.
18:10
18:10
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Este Republica Moldova un „capitol” strategic al Washingtonului sau doar o anexă a dosarului ucrainean? # NordNews
Întrevederea dintre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la München, ar fi fost inițiată de partea americană. Precizarea aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care susține că oficialii de la Chișinău sunt așteptați la Casa Albă pentru „un nou capitol” [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Este Republica Moldova un „capitol” strategic al Washingtonului sau doar o anexă a dosarului ucrainean? apare prima dată în NordNews.
17:00
VIDEO Apărarea aeriană a R. Moldova, fragilă. Experții spun că sunt necesare cel puțin patru radare moderne # NordNews
Republica Moldova trebuie să accelereze modernizarea Armatei Naționale, în special în domeniul apărării aeriene, unde capacitățile actuale sunt limitate. În prezent, țara dispune de un singur radar modern, iar al doilea ar urma să devină funcțional în prima jumătate a anului 2026. Pentru o acoperire eficientă a întregului spațiu aerian ar fi necesare cel puțin [...] Articolul VIDEO Apărarea aeriană a R. Moldova, fragilă. Experții spun că sunt necesare cel puțin patru radare moderne apare prima dată în NordNews.
15:40
Vremea se înrăutățește accentuat în Republica Moldova, unde, începând cu 18 februarie, ora 02:00, sunt în vigoare coduri galben și portocaliu de intensificări ale vântului și precipitații abundente. Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat și este valabilă până la ora 20:00. Codul portocaliu vizează zona de sud a țării, unde sunt prognozate [...] Articolul Cod galben și portocaliu de viscol în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:40
Atunci când ne imaginăm un spital performant, deseori ne gândim la clădiri moderne, echipamente și tehnologii avansate. Și toate sunt importante. Dar ceea ce face cu adevărat diferența nu se construiește din beton, metal sau sticlă, ci din alegerile pe care le facem în fiecare zi. De 15 ani, Medpark rămâne consecvent în alegerile sale, în timp [...] Articolul VIDEO La Medpark, de 15 ani, construim din valori apare prima dată în NordNews.
14:20
Persoanele social vulnerabile, amendate pentru corupere electorală pasivă, ar putea fi scutite de plata sancțiunilor și chiar să-și recupereze banii deja achitați. Propunerea aparține deputaților din fracțiunea Alternativa și a fost anunțată marți, 17 februarie, într-un briefing de presă. Inițiativa vizează pensionarii, persoanele cu dizabilități, mamele cu copii minori și veteranii de război, categorii considerate [...] Articolul VIDEO Amenzile electorale, pe cale să devină „iertate” pentru cei vulnerabili apare prima dată în NordNews.
13:50
Peste 11,7 mii de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal susțin, în perioada 17–19 februarie, testări speciale pentru verificarea materialelor de examen care vor fi folosite la absolvirea din 2026. Scopul testării este de a verifica dacă subiectele sunt clare, corect formulate și adaptate programei școlare, astfel încât examenele naționale să se desfășoare eficient și [...] Articolul Examenele din 2026, la test înaintea elevilor apare prima dată în NordNews.
10:40
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea [...] Articolul Vizitează noul magazin Moldcell din Ocnița și participă la tombola cu 15 premii apare prima dată în NordNews.
09:40
Statul vrea să scoată piața imobiliară din blocaj: mai multe locuințe lângă Chișinău, nu prețuri plafonate # NordNews
Scăderea accentuată a vânzărilor de locuințe din ultimul an a determinat autoritățile să caute soluții pentru deblocarea pieței imobiliare din Republica Moldova. Statul mizează pe extinderea ofertei de apartamente și pe stimularea investițiilor, în special în localitățile din jurul Chișinăului. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, [...] Articolul Statul vrea să scoată piața imobiliară din blocaj: mai multe locuințe lângă Chișinău, nu prețuri plafonate apare prima dată în NordNews.
09:30
La Sîngerei a izbucnit un incendiu într-o locuință. Proprietarul a fost spitalizat cu arsuri # NordNews
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 16 februarie, la Sîngerei, în urma căruia un locuitor al orașului a avut de suferit. Despre incident a anunțat primul primarul orașului, Arcadie Covaliov, care a precizat că flăcările riscau să se extindă la casele din apropiere, însă pompierii ajunși la fața locului au reușit să le [...] Articolul La Sîngerei a izbucnit un incendiu într-o locuință. Proprietarul a fost spitalizat cu arsuri apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,31 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei până la costul de 20,15 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 17 februarie apare prima dată în NordNews.
16 februarie 2026
20:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1389 lei; Dolarul american: 16.9777 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.9523 lei; Hrivna ucraineană: 0.3933 lei; Rubla rusească: 0.2213 lei; BNM nu poartă [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 17 februarie apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 17 februarie 2026 spune că este o zi în care vibrațiile cosmice te îndeamnă la un echilibru fin între acțiune și introspecție, oferindu-ți claritatea necesară pentru a înțelege ce capitole merită continuate și unde este momentul să pui punct, potrivit catine.ro. Indiferent de configurația astrelor, nu uita că tu ești cea [...] Articolul Berbecii muncesc din greu pentru ceea ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:10
Apă potabilă la robinet, străzi iluminate, radare pentru monitorizarea vitezei, drumuri reparate, grădinițe, case de cultură, licee și gimnazii renovate. Acestea sunt doar câteva dintre investițiile naționale și europene care schimbă, pas cu pas, raionul Briceni. „Se fac unele schimbări spre bine [N.R. în Drepcăuți], spre exemplu s-a implementat proiectul de iluminare stradală și de [...] Articolul VIDEO Apă, drumuri și alte proiecte. Cum ajung banii europeni în satele din Briceni apare prima dată în NordNews.
20:00
Pentru al doilea an consecutiv, scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți a devenit spațiu de expresie artistică pentru tineri balerini. Peste 80 de copii, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, au prezentat publicului spectacolul coregrafic „Don Quijote”, realizat de Academia de Balet „Attitude”. Montarea a adus pe scenă fragmente din celebra [...] Articolul VIDEO Peste 80 de balerini l-au adus „Don Quijote” pe scena din Bălți apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Bălțenii care aruncă gunoiul ilegal, filmați și amendați. 50 de camere noi la platformele de deșeuri # NordNews
Bălțenii care aruncă gunoiul la întâmplare, în afara tomberoanelor, vor fi identificați și sancționați. În acest scop, municipalitatea a instalat, de la începutul anului, aproape 40 de camere de supraveghere video în perimetrul platformelor de colectare a deșeurilor. Contravenienții riscă amenzi de până la 5 mii de lei. Locuitorii salută inițiativa, însă unii dintre ei [...] Articolul VIDEO Bălțenii care aruncă gunoiul ilegal, filmați și amendați. 50 de camere noi la platformele de deșeuri apare prima dată în NordNews.
18:20
VIDEO Echilibristică pe un pod din Bălți! Pietonii escaladează balustrada pentru a traversa râul Răut # NordNews
Un pod pietonal din Bălți, construit în perioada sovietică, a devenit un adevărat pericol pentru trecători. Locuitorii care vor să traverseze râul Răut sunt nevoiți să dea dovadă de echilibristică pentru a ajunge de pe un mal pe celălalt. Construcția metalică este parțial inundată și aproape inaccesibilă, iar pietonii ajung să escaladeze balustrada pentru a [...] Articolul VIDEO Echilibristică pe un pod din Bălți! Pietonii escaladează balustrada pentru a traversa râul Răut apare prima dată în NordNews.
16:40
Un pieton în vârstă de 64 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de un automobil într-un accident rutier produs ieri, 15 februarie, la Bălți. Potrivit informațiilor oferite de poliție, incidentul s-a produs în jurul orei 10:25. Oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier soldat cu o persoană [...] Articolul Pieton traumatizat într-un accident rutier la Bălți apare prima dată în NordNews.
15:50
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unei strategii de apărare nucleară, invocând amenințările tot mai mari din partea Federației Ruse. Într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat, liderul de la Varșovia a afirmat că susține ferm aderarea Poloniei la un proiect nuclear de descurajare și că poziția [...] Articolul Varșovia vrea consolidarea apărării nucleare în fața Rusiei apare prima dată în NordNews.
15:30
Vremea se menține rece în următoarele zile, cu temperaturi negative pe timpul nopții și maxime apropiate de zero grade pe parcursul zilei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ninsori, lapoviță și formarea poleiului pe carosabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile scad până la -8 grade în [...] Articolul Vreme rece, viscol și ghețuș. Un ciclon sudic aduce ninsori puternice apare prima dată în NordNews.
