FBI avertizează: atacurile de tip „jackpotting” asupra bancomatelor explodează, hackerii fură milioane în numerar

Ziarul National, 20 februarie 2026 02:00

În 2010, cunoscutul cercetător în domeniul securității Barnaby Jack a demonstrat spectaculos, pe scena conferinței de securitate Black Hat, cum poa...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
02:00
Google se laudă cu rezultate mai bune în blocarea aplicațiilor malițioase din Play Store datorită investițiilor în inteligență artificială Ziarul National
Tot mai puțini actori rău intenționați vizează Google Play cu aplicații malițioase, anunță compania, care pune această schimbare pe seama investiți...
02:00
Maia Sandu anulează grațierea unui moldovean condamnat în Rusia, după noi informații despre legături cu crima organizată Ziarul National
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret emis în 2022 prin care îl graţiase pe cetăţeanul moldovean Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare...
02:00
FBI avertizează: atacurile de tip „jackpotting” asupra bancomatelor explodează, hackerii fură milioane în numerar Ziarul National
În 2010, cunoscutul cercetător în domeniul securității Barnaby Jack a demonstrat spectaculos, pe scena conferinței de securitate Black Hat, cum poa...
Acum 2 ore
01:00
De ce cred fondatorii startup-urilor Read AI și Lucidya că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci doar sarcinile repetitive Ziarul National
Pe măsură ce companiile de inteligență artificială cresc ca evaluare și număr de utilizatori, dezbaterea despre modul în care AI înlocuiește oameni...
01:00
Toyota angajează șapte roboți umanoizi Digit într-o uzină RAV4 din Canada Ziarul National
După un proiect pilot care a durat un an, subsidiara de producție a Toyota din Canada a „angajat” șapte roboți umanoizi pentru a lucra într-o uzină...
01:00
Donald Trump, reacție la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor: „Este foarte trist pentru familia regală” Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexua...
01:00
Cellebrite, acuzată de standarde duble: a tăiat Serbia pentru abuzuri, dar ignoră acuzațiile similare din Kenya și Iordania Ziarul National
Anul trecut, producătorul de instrumente de spargere a telefoanelor Cellebrite a anunțat că a suspendat poliția sârbă din lista de clienți, după ce...
01:00
Belden prelungește până în februarie 2026 termenul pentru nominalizările la Premiul Joseph C. Belden pentru Inovație Ziarul National
Căutarea pentru următorul val de inovații de referință continuă. Din cauza interesului uriaș și a numărului mare de aplicații primite încă din faza...
Acum 4 ore
00:00
Starbase, orășelul SpaceX din Texas, își face propria instanță și își construiește servicii municipale complete Ziarul National
Orășelul companiei SpaceX din Texas, Starbase, are mai puțin de un an de existență, însă deja dispune de un departament de pompieri voluntari și lu...
00:00
YouTube își aduce asistentul AI conversațional pe televizoare, console și dispozitive de streaming Ziarul National
Cursa pentru dezvoltarea inteligentelor artificiale conversaționale în sufragerie se intensifică, iar YouTube este cel mai recent jucător care își ...
00:00
Boomul centrelor de date AI alimentează explozia diviziei de stocare a energiei a Redwood Materials Ziarul National
În urmă cu un an, Redwood Materials nu avea deloc o linie de afaceri dedicată stocării de energie. Acum, aceasta a devenit cea mai rapid‑crescătoar...
19 februarie 2026
23:00
Chrome contraatacă în „războiul browserelor”: funcții noi de productivitate și integrare mai strânsă cu Google Drive Ziarul National
Pe măsură ce companiile și startupurile din domeniul inteligenței artificiale încearcă să intre pe piața browserelor web, cel mai folosit browser d...
23:00
Netanyahu avertizează Iranul cu o ripostă „de neimaginat” pe fondul escaladării tensiunilor SUA-Teheran Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ameninţat joi Iranul cu o ripostă masivă în cazul în care Teheranul va ataca Israelul, declaraţie făc...
23:00
Serviciile secrete europene: Rusia nu vrea pace rapidă, războiul din Ucraina riscă să se prelungească mult după 2026 Ziarul National
Şefii serviciilor secrete europene privesc cu pesimism şansele de a se ajunge, în acest an, la un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotr...
Acum 6 ore
22:00
Vreme mai domoală și cer acoperit în Republica Moldova, vineri 20.02.2026 Ziarul National
Vineri, 20 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază ceva mai blândă a iernii. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, cu valor...
22:00
Eroare Microsoft în Copilot a permis accesarea și rezumarea unor emailuri confidențiale ale utilizatorilor Ziarul National
Microsoft a recunoscut o eroare care a dus la faptul că asistentul său de lucru bazat pe inteligență artificială a accesat și a rezumat din greșeal...
22:00
Nicușor Dan, întâlniri de curtoazie cu Marco Rubio, Jared Kushner și Steve Witkoff la reuniunea Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, ...
22:00
Reddit testează un nou motor de căutare cu AI pentru recomandări de produse și cumpărături online Ziarul National
Reddit a anunțat joi că testează un nou instrument de căutare bazat pe inteligență artificială, care preia recomandările din comunități și le potri...
21:00
Mark Zuckerberg, confruntat în instanță la Los Angeles pentru efectele nocive și adictive ale Instagram asupra copiilor și adolescenților Ziarul National
Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a depus mărturie miercuri în instanță, într-un proces de referință care urmărește să stabilească dacă ...
21:00
Guvernatoarea New York blochează deocamdată planul Waymo pentru lansarea serviciului de robotaxi în stat Ziarul National
Șansa importantă a companiei Waymo de a-și aduce serviciul de robotaxi în statul New York a fost dejucată, cel puțin deocamdată. Guvernatoarea stat...
21:00
Meta renunță la site-ul web dedicat Messenger din aprilie 2026, mesajele vor fi disponibile doar prin Facebook Ziarul National
Meta va închide site-ul web independent Messenger, potrivit unei pagini de asistență publicate de companie. Începând din aprilie 2026, platforma me...
Acum 8 ore
19:00
Current, aplicația care transformă cititorul RSS într‑un „râu” de știri fără stresul mesajelor necitite Ziarul National
O nouă aplicație numită Current regândește modul în care funcționează un cititor RSS, propunând o experiență de lectură care seamănă mai mult cu sc...
Acum 12 ore
16:00
Tensiuni tot mai mari în cercul puterii de la Kremlin. Un oligarh rus de top critică regimul Putin: Rusia este complet izolată Ziarul National
Un oligarh rus de top din anturajul lui Vladimir Putin a recunoscut că Rusia este complet izolată și că actuala strategie economică a regimulu...
16:00
Apă potabilă și sanitație modernă pentru zeci de mii de locuitori din raionul Glodeni: vicepremierul Bolea verifică stadiul marilor proiecte de infrastructură Ziarul National
În satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și în orașul Glodeni este în derulare un proiect amplu de extindere a sistemului regional de a...
14:30
Reliance anunță un plan de investiții de 110 miliarde de dolari pentru infrastructura AI, pe fondul cursei tehnologice din India Ziarul National
Mukesh Ambani, miliardarul care conduce conglomeratul indian Reliance, a prezentat joi planul grupului în valoare de 10 trilioane de rupii (aproxim...
14:30
Moldova își consolidează independența energetică: Junghietu anunță la Forumul gazelor o piață mai competitivă și diversificată Ziarul National
Chișinău, 19.02.2026 — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Mold...
Acum 24 ore
12:15
Frondă europeană față de participarea UE la ”Consiliul Păcii” al lui Trump: Franța invocă ilegalitatea, Ungaria și Bulgaria se aliniază inițiativei Ziarul National
Statele europene sunt împărţite în privinţa participării unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurala a ”Consiliului Păcii” i...
12:15
Studiu: sarea cu potasiu poate scădea tensiunea arterială, dar 70% din sodiu vine tot din alimente procesate Ziarul National
Un anumit tip de sare poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și la protejarea inimii. Specialiștii explică modul în care funcționează aces...
11:15
Standarde europene în farmaciile din Moldova: Proiect STRATEGIC pentru accesul echitabil al populației la medicamente sigure și conectarea la bazele de date UE Ziarul National
Republica Moldova face pași importanți în asigurarea accesului echitabil al cetățenilor la medicamente și dispozitive medicale sigure și de cali...
11:15
Putin încearcă să-l determine pe Trump să renunțe la SANCȚIUNI și-i propune „cea mai mare afacere”: „Toți vor câștiga mulți bani” Ziarul National
Rusia ar fi propus persoanelor apropiate familiei președintelui Donald Trump să achiziționeze acțiuni în activele energetice rusești în schimbul...
11:15
Polițist din Hâncești și complicele său, condamnați cu suspendare de Curtea de Apel pentru corupere pasivă după ce fuseseră achitați în primă instanță Ziarul National
Curtea de Apel Centru a admis la 18 februarie apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecătoriei Hânceș...
11:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa eșuată de lovitură de stat prin lege marțială din 2024 Ziarul National
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă, în procesul principal legat de legea marţială pe care a de...
10:45
IGP reconstruiește Centrul Chinologic cu sprijin german pentru a întări capacitatea operațională a Poliției Naționale Ziarul National
Inspectoratul General al Poliției continuă procesul de modernizare prin lansarea unui amplu proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, proiec...
10:45
Bill Gates se retrage de la summitul India AI Impact pe fondul scandalului noilor fișiere Epstein Ziarul National
Bill Gates nu va mai susține discursul principal la India AI Impact Summit de la Delhi, a anunțat organizația sa filantropică cu doar câteva ore în...
10:45
Ministrul Energiei discută la Chișinău cu Secretariatul Comunității Energetice despre securitatea energetică și liberalizarea pieței gazelor în Republica Moldova Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Chișinău o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, aflat ...
10:45
Seminar la Cantemir pentru instruirea fermierilor din sud în completarea Cărții istoriei câmpului Ziarul National
19 februarie 2026, Chișinău - La 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar dedicat modului corect de ținere...
10:45
Femeie de 44 de ani din Chișinău, condamnată la 6 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul în urma unei crize de gelozie Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală g...
09:45
Rusia susține că a doborât 113 drone ucrainene într-un atac masiv asupra unei rafinării de petrol din nord-vestul țării Ziarul National
Rusia a anunţat joi că a distrus 113 drone ucrainene în timpul nopţii, un atac masiv care a vizat o rafinărie de petrol din nord-vestul ţării, unde...
09:45
Patru persoane condamnate la Curtea de Apel Centru pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, după recursul procurorilor Ziarul National
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă ...
08:45
Horoscopul zilei 19.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecO energie hotărâtă împinge spre decizii rapide, dar prudența rămâne esențială în discuțiile profesionale. Un telefon sau un mesaj poate a...
07:45
Kim Jong Un prezintă un nou lansator multiplu capabil să lovească cu focoase nucleare și să țintească Seulul Ziarul National
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui nou şi impunător lansator multiplu de rachete, capabil să tragă focoase...
03:45
SUA își concentrează forțele pentru un posibil atac asupra Iranului, în timp ce Trump ezită între diplomație și opțiunea militară Ziarul National
Armata SUA este pregătită să lanseze atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat deocamdată o decizie ...
02:45
Macron desființează „bullshitul” giganților tech despre libertatea de exprimare și cere transparență totală a algoritmilor și limitarea accesului tinerilor la rețelele sociale Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le conduc, respingând ferm afir...
Ieri
01:45
Fractură în UE pe tema „Consiliului pentru Pace” al lui Trump: Franța acuză Comisia Europeană de depășirea mandatului, în timp ce unele state anunță participarea la reuniunea de la Washington Ziarul National
Statele europene au exprimat, miercuri, poziții divergente privind participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentr...
00:45
Lipsa somnului dă peste cap microbiomul și celulele stem intestinale prin nervul vag, crescând riscul de boli inflamatorii Ziarul National
O noapte sau două de somn insuficient nu înseamnă doar o simplă stare de oboseală. Această lipsă de odihnă poate afecta celulele stem din intestin ...
18 februarie 2026
20:45
Un nou POD peste Prut, care va lega R. Moldova de UE. Acesta va avea o lungime de 420 de metri, patru benzi de circulație și va fi gata în 24 de luni Ziarul National
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița–Leușeni, județ...
20:00
Elon Musk vrea fabrici pe Lună pentru sateliți AI lansați cu catapulte electromagnetice în spațiu Ziarul National
Elon Musk, fondatorul și CEO-ul companiei de tehnologie spațială SpaceX, le-a transmis angajaților de la compania recent achiziționată xAI că vrea ...
20:00
Moscova cere „probe concrete” după acuzațiile europene că Navalnîi a fost otrăvit cu toxina unei broaște sud-americane Ziarul National
Rusia solicită ţărilor europene care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu o toxină de la broasca săgeată, o sp...
20:00
Mark Zuckerberg, față în față cu juriul într-un proces de referință privind dependența de rețelele sociale la copii Ziarul National
Mark Zuckerberg, cofondator al Facebook, a ajuns miercuri la o instanță din California, unde urmează să depună mărturie într-un proces juridic de r...
20:00
ULTIMA ORĂ // Școlile din Capitală își redeschid porțile, deși continuă să ningă abundent. Studiile se reiau cu prezență fizică Ziarul National
Instituțiile de învățământ din capitală își reiau activitatea cu prezență fizică începând de mâine, 19 februarie. Decizia a fost anunțată de aut...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.