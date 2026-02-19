Femeie de 44 de ani din Chișinău, condamnată la 6 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul în urma unei crize de gelozie
Ziarul National, 19 februarie 2026 10:45
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de violență în familie, soldat cu vătămare corporală g...
• • •
Acum 5 minute
11:00
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa eșuată de lovitură de stat prin lege marțială din 2024 # Ziarul National
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă, în procesul principal legat de legea marţială pe care a de...
Acum 30 minute
10:45
IGP reconstruiește Centrul Chinologic cu sprijin german pentru a întări capacitatea operațională a Poliției Naționale # Ziarul National
Inspectoratul General al Poliției continuă procesul de modernizare prin lansarea unui amplu proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, proiec...
10:45
Bill Gates se retrage de la summitul India AI Impact pe fondul scandalului noilor fișiere Epstein # Ziarul National
Bill Gates nu va mai susține discursul principal la India AI Impact Summit de la Delhi, a anunțat organizația sa filantropică cu doar câteva ore în...
10:45
Ministrul Energiei discută la Chișinău cu Secretariatul Comunității Energetice despre securitatea energetică și liberalizarea pieței gazelor în Republica Moldova # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut la Chișinău o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, aflat ...
10:45
Seminar la Cantemir pentru instruirea fermierilor din sud în completarea Cărții istoriei câmpului # Ziarul National
19 februarie 2026, Chișinău - La 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar dedicat modului corect de ținere...
10:45
Acum 2 ore
09:45
Rusia susține că a doborât 113 drone ucrainene într-un atac masiv asupra unei rafinării de petrol din nord-vestul țării # Ziarul National
Rusia a anunţat joi că a distrus 113 drone ucrainene în timpul nopţii, un atac masiv care a vizat o rafinărie de petrol din nord-vestul ţării, unde...
09:45
Patru persoane condamnate la Curtea de Apel Centru pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, după recursul procurorilor # Ziarul National
Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă ...
Acum 4 ore
08:45
♈️ BerbecO energie hotărâtă împinge spre decizii rapide, dar prudența rămâne esențială în discuțiile profesionale. Un telefon sau un mesaj poate a...
07:45
Kim Jong Un prezintă un nou lansator multiplu capabil să lovească cu focoase nucleare și să țintească Seulul # Ziarul National
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui nou şi impunător lansator multiplu de rachete, capabil să tragă focoase...
Acum 8 ore
03:45
SUA își concentrează forțele pentru un posibil atac asupra Iranului, în timp ce Trump ezită între diplomație și opțiunea militară # Ziarul National
Armata SUA este pregătită să lanseze atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat deocamdată o decizie ...
Acum 12 ore
02:45
Macron desființează „bullshitul” giganților tech despre libertatea de exprimare și cere transparență totală a algoritmilor și limitarea accesului tinerilor la rețelele sociale # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le conduc, respingând ferm afir...
01:45
Fractură în UE pe tema „Consiliului pentru Pace” al lui Trump: Franța acuză Comisia Europeană de depășirea mandatului, în timp ce unele state anunță participarea la reuniunea de la Washington # Ziarul National
Statele europene au exprimat, miercuri, poziții divergente privind participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentr...
00:45
Lipsa somnului dă peste cap microbiomul și celulele stem intestinale prin nervul vag, crescând riscul de boli inflamatorii # Ziarul National
O noapte sau două de somn insuficient nu înseamnă doar o simplă stare de oboseală. Această lipsă de odihnă poate afecta celulele stem din intestin ...
Acum 24 ore
20:45
Un nou POD peste Prut, care va lega R. Moldova de UE. Acesta va avea o lungime de 420 de metri, patru benzi de circulație și va fi gata în 24 de luni # Ziarul National
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița–Leușeni, județ...
20:00
Elon Musk vrea fabrici pe Lună pentru sateliți AI lansați cu catapulte electromagnetice în spațiu # Ziarul National
Elon Musk, fondatorul și CEO-ul companiei de tehnologie spațială SpaceX, le-a transmis angajaților de la compania recent achiziționată xAI că vrea ...
20:00
Moscova cere „probe concrete” după acuzațiile europene că Navalnîi a fost otrăvit cu toxina unei broaște sud-americane # Ziarul National
Rusia solicită ţărilor europene care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu o toxină de la broasca săgeată, o sp...
20:00
Mark Zuckerberg, față în față cu juriul într-un proces de referință privind dependența de rețelele sociale la copii # Ziarul National
Mark Zuckerberg, cofondator al Facebook, a ajuns miercuri la o instanță din California, unde urmează să depună mărturie într-un proces juridic de r...
20:00
ULTIMA ORĂ // Școlile din Capitală își redeschid porțile, deși continuă să ningă abundent. Studiile se reiau cu prezență fizică # Ziarul National
Instituțiile de învățământ din capitală își reiau activitatea cu prezență fizică începând de mâine, 19 februarie. Decizia a fost anunțată de aut...
17:15
Moldova și Republica Coreea extind parteneriatul pentru modernizarea infrastructurii medicale # Ziarul National
Astăzi, 18 februarie, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reșe...
17:15
Negocieri dificile la Geneva între Ucraina, Rusia și SUA: progrese limitate, divergențe majore pe teritorii și Zaporojie, în timp ce Moscova anunță cucerirea a două sate în Ucraina # Ziarul National
Negocierile între ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat miercuri la Geneva, după o scurtă rundă de discuţii în a doua zi a acestei etape menit...
17:15
India cheamă lumea la „democratizarea” inteligenței artificiale și contestă dominația SUA și Chinei în AI # Ziarul National
India a deschis luni, la New Delhi, summit-ul anual dedicat inteligenței artificiale, cu ambiția declarată de a contesta dominația SUA și Chinei în...
16:15
Părinți din Jersey acuză întârzierea legii privind siguranța online și cer interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani # Ziarul National
O mamă spune că este frustrată de faptul că, la aproape un an de la lansarea unei analize pe această temă, Jersey încă nu are o lege privind sigura...
16:15
„Suveraniști” din R. Moldova, puși la punct după ce au pus la îndoială întâlnirea dintre Rubio-Sandu: „Nu investești 166,5 milioane USD pentru securitate și 250 de milioane USD pentru sediul ambasadei într-o regiune care nu prezintă interes” # Ziarul National
Așa-zișii „suveraniști” din R. Moldova, majoritatea „putiniști camuflați”, au încercat să minimizeze importanță întrevederii de la Munchen dint...
15:15
Guvernul trece în proprietatea statului 105 terenuri și 11 sectoare de drum național pentru o administrare unitară # Ziarul National
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungim...
15:15
Reclamă Call of Duty interzisă în Marea Britanie pentru banalizarea violenței sexuale # Ziarul National
Un spot publicitar pentru un joc Call of Duty a fost interzis de autoritatea de reglementare a publicității din Marea Britanie, pe motiv că banaliz...
15:15
Rețea internațională de fraude cu criptomonede, destructurată prin operațiune comună Moldova–România sub coordonarea Eurojust și Europol # Ziarul National
Procurorii din Ialoveni, în colaborare cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, anunță noi detalii în invest...
15:15
Angajații din R. Moldova vor primi pe GRATIS tichete de VACANȚĂ în valoare de 8 700 de lei. Cum intri în posesia acestora # Ziarul National
Angajații din R. Moldova vor primi tichete de VACANȚĂ în valoare de 8 700 de lei. Cum intri în posesia acestora Angajații din R. Moldova v...
14:15
Analizele de sânge de rutină pot depista mai devreme riscul de insuficiență renală la pacienții cu diabet # Ziarul National
Noi cercetări arată că analizele de rutină ale sângelui pot indica modul în care diabetul afectează rinichii cu mult înainte de apariția insuficien...
14:15
Pierderea cromozomului Y la bărbaţi, legată de boli grave, cancer şi scăderea speranţei de viaţă # Ziarul National
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar noi studii leagă acest fenomen de un risc crescu...
14:15
Microplasticele din aer, nou pericol pentru plămâni: inflamații, leziuni și risc crescut de cancer respirator # Ziarul National
Microparticulele de plastic prezente în aer pot provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare odată inhalate, arată un nou studiu făcut public marţi. Ace...
14:15
MedLife extinde programul #SperanțaNuMoareDeCancer: 195 de copii cu cancer testați genetic gratuit în 2025, peste 700 sprijiniți la nivel național # Ziarul National
Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică copii...
13:45
Rusia lansează un val de atacuri nocturne cu rachetă balistică și 126 de drone înaintea negocierilor de la Geneva; Ucraina anunță doborârea a 100 de aparate # Ziarul National
Armata rusă a lansat atacuri aeriene în Ucraina în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat Forţele Aeriene ucrainene, chiar înaintea celei de-a ...
13:45
Moldova aderă la acordul internațional pentru combaterea pescuitului ilegal și protejarea pieței interne # Ziarul National
18 februarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul referit...
13:45
Bacterie Listeria modificată genetic, testată ca nou tratament imun pentru cancer, cu primul studiu clinic posibil la copii după transplant de măduvă osoasă # Ziarul National
O bacterie modificată genetic ar putea reactiva imunitatea înnăscută împotriva cancerului și ar putea transforma strategiile moderne de tratament....
12:15
17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # Ziarul National
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și tr...
12:15
MEC inițiază consultări publice pentru noul Program național de susținere a romilor 2027–2030 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea consultărilor publice pentru elaborarea noului Program național de susținere a populației de etn...
11:15
Doi tineri din Telenești, dintre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime # Ziarul National
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță că a fost finalizată urmărirea penală și cauza a fost expediată în instanța de judecată, într-un dos...
11:15
Zelenski anunţă că Kievul a readus acasă 2.000 de copii, dar mii rămân încă blocaţi în Rusia # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că 2.000 de copii au fost recuperaţi de către Kiev de la începutul războiului, însă alte ”mii” răm...
Ieri
10:15
Vești proaste pentru inculpatul Dodon, care ar putea ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok”: „Chiar dacă Plahotniuc a refuzat, deocamdată, să depună mărturii, pe Dodon nu-l mai poate salva nici Putin” # Ziarul National
Faptul că Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună, deocamdată, mărturii în dosarul „kuliok”, nu înseamnă că inculpatul Igor Dodon va scăpa basm...
09:45
FOTO // Capital moldovenesc, oportunități europene: noua OFERTĂ bancară pentru finanțare în București # Ziarul National
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republic...
08:15
Criza energiei lovește în plin micile afaceri din Ucraina: întreruperile de curent și costurile uriașe împing antreprenorii la limita supraviețuirii # Ziarul National
Micii antreprenori ucraineni se luptă să supravieţuiască unei ierni marcate de pene repetate de electricitate, apă şi încălzire, după ce atacurile ...
08:15
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, ziua aduce șanse de afirmare profesională și clarificări în relații. O discuție directă poate rezolva un conflict...
06:00
Zelenski denunță presiunile lui Trump și promite că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune n...
03:00
Negocieri foarte tensionate la Geneva între Rusia și Ucraina, sub mediere americană, pe fondul bombardamentelor masive asupra infrastructurii ucrainene # Ziarul National
Discuţiile de marţi de la Geneva dintre delegaţiile ucrainene şi ruse, mediate de Statele Unite, menite să identifice o soluţie după patru ani de c...
17 februarie 2026
23:00
Moldova și Coreea de Sud își întăresc parteneriatul economic printr-un nou acord bilateral # Ziarul National
17 februarie 2026 – Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul d...
21:00
Miercuri, 18 februarie, Republica Moldova intră sub un nou val de iarnă autentică. După o zi preponderent mohorâtă, dar aproape fără precipitații, ...
20:00
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău vor învăța ONLINE mâine din cauza ninsorilor abundente prognozate # Ziarul National
Elevii din capitală vor trece mâine la regimul de învățare online, iar angajații instituțiilor publice și private sunt îndemnați să lucreze de ...
19:30
Bătălia pentru şefia Parlamentului European agită scena de la Bruxelles cu un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului # Ziarul National
Cu mai bine de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, programată pentru începutul anului 2027 şi care va duce la realocarea funcţi...
18:30
Ministerul Educației lansează înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național...
