Macron desființează „bullshitul” giganților tech despre libertatea de exprimare și cere transparență totală a algoritmilor și limitarea accesului tinerilor la rețelele sociale
Ziarul National, 19 februarie 2026 02:45
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le conduc, respingând ferm afir...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
02:45
Macron desființează „bullshitul” giganților tech despre libertatea de exprimare și cere transparență totală a algoritmilor și limitarea accesului tinerilor la rețelele sociale # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri platformele de social media şi directorii tehnologici care le conduc, respingând ferm afir...
Acum 2 ore
01:45
Fractură în UE pe tema „Consiliului pentru Pace” al lui Trump: Franța acuză Comisia Europeană de depășirea mandatului, în timp ce unele state anunță participarea la reuniunea de la Washington # Ziarul National
Statele europene au exprimat, miercuri, poziții divergente privind participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentr...
Acum 4 ore
00:45
Lipsa somnului dă peste cap microbiomul și celulele stem intestinale prin nervul vag, crescând riscul de boli inflamatorii # Ziarul National
O noapte sau două de somn insuficient nu înseamnă doar o simplă stare de oboseală. Această lipsă de odihnă poate afecta celulele stem din intestin ...
Acum 8 ore
20:45
Un nou POD peste Prut, care va lega R. Moldova de UE. Acesta va avea o lungime de 420 de metri, patru benzi de circulație și va fi gata în 24 de luni # Ziarul National
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița–Leușeni, județ...
20:00
Elon Musk vrea fabrici pe Lună pentru sateliți AI lansați cu catapulte electromagnetice în spațiu # Ziarul National
Elon Musk, fondatorul și CEO-ul companiei de tehnologie spațială SpaceX, le-a transmis angajaților de la compania recent achiziționată xAI că vrea ...
20:00
Moscova cere „probe concrete” după acuzațiile europene că Navalnîi a fost otrăvit cu toxina unei broaște sud-americane # Ziarul National
Rusia solicită ţărilor europene care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu o toxină de la broasca săgeată, o sp...
20:00
Mark Zuckerberg, față în față cu juriul într-un proces de referință privind dependența de rețelele sociale la copii # Ziarul National
Mark Zuckerberg, cofondator al Facebook, a ajuns miercuri la o instanță din California, unde urmează să depună mărturie într-un proces juridic de r...
20:00
ULTIMA ORĂ // Școlile din Capitală își redeschid porțile, deși continuă să ningă abundent. Studiile se reiau cu prezență fizică # Ziarul National
Instituțiile de învățământ din capitală își reiau activitatea cu prezență fizică începând de mâine, 19 februarie. Decizia a fost anunțată de aut...
Acum 12 ore
17:15
Moldova și Republica Coreea extind parteneriatul pentru modernizarea infrastructurii medicale # Ziarul National
Astăzi, 18 februarie, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reșe...
17:15
Negocieri dificile la Geneva între Ucraina, Rusia și SUA: progrese limitate, divergențe majore pe teritorii și Zaporojie, în timp ce Moscova anunță cucerirea a două sate în Ucraina # Ziarul National
Negocierile între ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat miercuri la Geneva, după o scurtă rundă de discuţii în a doua zi a acestei etape menit...
17:15
India cheamă lumea la „democratizarea” inteligenței artificiale și contestă dominația SUA și Chinei în AI # Ziarul National
India a deschis luni, la New Delhi, summit-ul anual dedicat inteligenței artificiale, cu ambiția declarată de a contesta dominația SUA și Chinei în...
16:15
Părinți din Jersey acuză întârzierea legii privind siguranța online și cer interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani # Ziarul National
O mamă spune că este frustrată de faptul că, la aproape un an de la lansarea unei analize pe această temă, Jersey încă nu are o lege privind sigura...
16:15
„Suveraniști” din R. Moldova, puși la punct după ce au pus la îndoială întâlnirea dintre Rubio-Sandu: „Nu investești 166,5 milioane USD pentru securitate și 250 de milioane USD pentru sediul ambasadei într-o regiune care nu prezintă interes” # Ziarul National
Așa-zișii „suveraniști” din R. Moldova, majoritatea „putiniști camuflați”, au încercat să minimizeze importanță întrevederii de la Munchen dint...
15:15
Guvernul trece în proprietatea statului 105 terenuri și 11 sectoare de drum național pentru o administrare unitară # Ziarul National
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungim...
15:15
Reclamă Call of Duty interzisă în Marea Britanie pentru banalizarea violenței sexuale # Ziarul National
Un spot publicitar pentru un joc Call of Duty a fost interzis de autoritatea de reglementare a publicității din Marea Britanie, pe motiv că banaliz...
15:15
Rețea internațională de fraude cu criptomonede, destructurată prin operațiune comună Moldova–România sub coordonarea Eurojust și Europol # Ziarul National
Procurorii din Ialoveni, în colaborare cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, anunță noi detalii în invest...
15:15
Angajații din R. Moldova vor primi pe GRATIS tichete de VACANȚĂ în valoare de 8 700 de lei. Cum intri în posesia acestora # Ziarul National
Angajații din R. Moldova vor primi tichete de VACANȚĂ în valoare de 8 700 de lei. Cum intri în posesia acestora Angajații din R. Moldova v...
14:15
Analizele de sânge de rutină pot depista mai devreme riscul de insuficiență renală la pacienții cu diabet # Ziarul National
Noi cercetări arată că analizele de rutină ale sângelui pot indica modul în care diabetul afectează rinichii cu mult înainte de apariția insuficien...
14:15
Pierderea cromozomului Y la bărbaţi, legată de boli grave, cancer şi scăderea speranţei de viaţă # Ziarul National
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar noi studii leagă acest fenomen de un risc crescu...
14:15
Microplasticele din aer, nou pericol pentru plămâni: inflamații, leziuni și risc crescut de cancer respirator # Ziarul National
Microparticulele de plastic prezente în aer pot provoca inflamaţii şi leziuni pulmonare odată inhalate, arată un nou studiu făcut public marţi. Ace...
14:15
MedLife extinde programul #SperanțaNuMoareDeCancer: 195 de copii cu cancer testați genetic gratuit în 2025, peste 700 sprijiniți la nivel național # Ziarul National
Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică copii...
Acum 24 ore
13:45
Rusia lansează un val de atacuri nocturne cu rachetă balistică și 126 de drone înaintea negocierilor de la Geneva; Ucraina anunță doborârea a 100 de aparate # Ziarul National
Armata rusă a lansat atacuri aeriene în Ucraina în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat Forţele Aeriene ucrainene, chiar înaintea celei de-a ...
13:45
Moldova aderă la acordul internațional pentru combaterea pescuitului ilegal și protejarea pieței interne # Ziarul National
18 februarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul referit...
13:45
Bacterie Listeria modificată genetic, testată ca nou tratament imun pentru cancer, cu primul studiu clinic posibil la copii după transplant de măduvă osoasă # Ziarul National
O bacterie modificată genetic ar putea reactiva imunitatea înnăscută împotriva cancerului și ar putea transforma strategiile moderne de tratament....
12:15
17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci minori # Ziarul National
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și tr...
12:15
MEC inițiază consultări publice pentru noul Program național de susținere a romilor 2027–2030 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea consultărilor publice pentru elaborarea noului Program național de susținere a populației de etn...
11:15
Doi tineri din Telenești, dintre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime # Ziarul National
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță că a fost finalizată urmărirea penală și cauza a fost expediată în instanța de judecată, într-un dos...
11:15
Zelenski anunţă că Kievul a readus acasă 2.000 de copii, dar mii rămân încă blocaţi în Rusia # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că 2.000 de copii au fost recuperaţi de către Kiev de la începutul războiului, însă alte ”mii” răm...
10:15
Vești proaste pentru inculpatul Dodon, care ar putea ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul „kuliok”: „Chiar dacă Plahotniuc a refuzat, deocamdată, să depună mărturii, pe Dodon nu-l mai poate salva nici Putin” # Ziarul National
Faptul că Vladimir Plahotniuc a refuzat să depună, deocamdată, mărturii în dosarul „kuliok”, nu înseamnă că inculpatul Igor Dodon va scăpa basm...
09:45
FOTO // Capital moldovenesc, oportunități europene: noua OFERTĂ bancară pentru finanțare în București # Ziarul National
Noua ofertă bancară de finanțare pentru achiziții imobiliare în București reprezintă o oportunitate strategică pentru investitorii din Republic...
08:15
Criza energiei lovește în plin micile afaceri din Ucraina: întreruperile de curent și costurile uriașe împing antreprenorii la limita supraviețuirii # Ziarul National
Micii antreprenori ucraineni se luptă să supravieţuiască unei ierni marcate de pene repetate de electricitate, apă şi încălzire, după ce atacurile ...
08:15
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, ziua aduce șanse de afirmare profesională și clarificări în relații. O discuție directă poate rezolva un conflict...
06:00
Zelenski denunță presiunile lui Trump și promite că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune n...
Ieri
03:00
Negocieri foarte tensionate la Geneva între Rusia și Ucraina, sub mediere americană, pe fondul bombardamentelor masive asupra infrastructurii ucrainene # Ziarul National
Discuţiile de marţi de la Geneva dintre delegaţiile ucrainene şi ruse, mediate de Statele Unite, menite să identifice o soluţie după patru ani de c...
17 februarie 2026
23:00
Moldova și Coreea de Sud își întăresc parteneriatul economic printr-un nou acord bilateral # Ziarul National
17 februarie 2026 – Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul d...
21:00
Miercuri, 18 februarie, Republica Moldova intră sub un nou val de iarnă autentică. După o zi preponderent mohorâtă, dar aproape fără precipitații, ...
20:00
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău vor învăța ONLINE mâine din cauza ninsorilor abundente prognozate # Ziarul National
Elevii din capitală vor trece mâine la regimul de învățare online, iar angajații instituțiilor publice și private sunt îndemnați să lucreze de ...
19:30
Bătălia pentru şefia Parlamentului European agită scena de la Bruxelles cu un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului # Ziarul National
Cu mai bine de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, programată pentru începutul anului 2027 şi care va duce la realocarea funcţi...
18:30
Ministerul Educației lansează înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național...
18:30
Negocieri la Geneva între Rusia, Ucraina și SUA pentru un acord de pace, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene # Ziarul National
Negociatori ruşi, ucraineni şi americani au început marţi, la Geneva, o nouă rundă de discuţii menite să găsească o soluţie de ieşire din cei aproa...
18:30
Maia Sandu discută la Chișinău cu senatori americani despre securitate, sprijin pentru Moldova și sancțiuni împotriva Rusiei # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jea...
17:30
ODA schimbă paradigma finanțării IMM-urilor în 2026: mai puține granturi, peste 1 miliard lei pentru instrumente moderne de creditare și investiții # Ziarul National
Anul 2026 marchează o nouă etapă de tranziție strategică la nivel național: de la un model preponderent bazat pe granturi, la o arhitectură de dezv...
17:30
DOC // Guvernul R. Moldova, decizii de ULTIMĂ ORĂ în contextul ninsorilor abundente care sunt așteptate în următoarele 24 de ore. Instituțiile de învățământ ar putea să treacă pe ONLINE, în funcție situației din teren # Ziarul National
Guvernul R. Moldova a luat astăzi mai multe decizii în contextul Codurilor Galben și Portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ...
17:00
MEC cheamă societatea la dezbatere asupra noilor concepții ale disciplinelor școlare din învățământul general # Ziarul National
Comunitatea academică, partenerii instituționali și publicul larg sunt invitați să participe la consultările publice privind concepțiile discipline...
17:00
Republica Moldova și Egipt își consolidează parteneriatul: întrevedere Munteanu–Orfy și planuri de deschidere a ambasadelor la Chișinău și Cairo # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu i-a adresat noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Moust...
14:45
R. Moldova, „CONDAMNATĂ” să adere cât mai rapid la o alință de SECURITATE, pentru ca moldovenii să nu ajungă „carne de tun” pentru armata Rusiei. „Integrarea într-o alianță sau unirea cu România sunt opțiuni care oferă protecție reală” # Ziarul National
O eventuală pace în Ucraina ar putea însemna mai degrabă o pauză strategică decât un acord durabil, avertizează Dumitru Mânzărari, expert în se...
14:30
ULTIMA ORĂ // Ninsori ABUNDENTE timp de 24 de pre. Deciziile luate de Primăria Chișinău # Ziarul National
Începând cu această seară intră în vigoare Codul portocaliu și galben pentru întreaga R. Moldova, iar asta înseamnă că în următoarele 24 de or...
13:45
Democrație locală cu cetățeni implicați: autoritățile din Republica Moldova și Consiliul Europei discută la Sireți consolidarea participării la procesul decizional # Ziarul National
Participarea activă a cetățenilor la procesul decizional a fost tema centrală a discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Voci locale, obiective comune...
12:45
Barometrul Școlar 2026: Încredere ridicată în școli, dar manualele și disciplinele STEM cer reforme urgente în învățământul din Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a lansat, în premieră, Barometrul Școlar – un instrument național care măsoară percepțiile privind calitatea edu...
11:45
Rusia susține că a doborât peste 150 de drone ucrainene deasupra Mării Negre, Crimeei și Mării Azov în ajunul negocierilor de la Geneva # Ziarul National
Forţele ruse au anunţat că au distrus peste 150 de drone ucrainene care au vizat în principal regiunea Mării Negre, în noaptea de luni spre marţi, ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.