Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE

TV8, 19 februarie 2026 14:00

Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
14:00
Retragerea Rusiei din Transnistria, parte a acordului de pace cu Ucraina? Planul UE TV8
Acum o oră
13:40
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard /P/ TV8
13:30
/VIDEO/ Vasile Costiuc, luat la rost de o deputată PAS: „Vreți să mă executați public? Făceți-o, dar nu vă atingeți de copii” TV8
Acum 2 ore
13:00
/PROMO/ Prim-ministrul Alexandru Munteanu, invitat la „Cutia Neagră” - de la 20:00, doar la TV8! TV8
12:40
Închisoare pe viață pentru Yoon Suk Yeol: Fostul președinte din Coreea de Sud, găsit vinovat de insurecție TV8
Acum 4 ore
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1457: Atac nocturn, dezvăluirea lui Zelenski și Putin uimit. UE: „Rusia să se retragă din Transnistria” TV8
12:00
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, chemat la raport în Parlament: Moțiunea simplă, semnată de opoziție TV8
11:40
Război în Ucraina, ziua 1457: Atac nocturn, dezvăluirea lui Zelenski și Putin uimit. UE: „Rusia să se retragă din Transnistria” TV8
11:40
/FOTO/ Militarii luptă cu zăpada în sudul Moldovei: Intervenții la Cahul și Căușeni TV8
11:40
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR /P/ TV8
11:20
/VIDEO/ A plâns în spatele ochelarilor: Cum a ajuns o rusoaică să poarte pancarta Ucrainei la Jocurile Olimpice TV8
11:20
Război în Ucraina, ziua 1457: Atac nocturn, dezvăluirea lui Zelenski și plan cu NATO. UE: „Rusia să se retragă din Transnistria” TV8
11:10
/VIDEO/ A plâns în spatele ochelarilor: Cum a ajuns o rusoaică să poarte pancarta Ucrainei la Jocurile Olimpide TV8
10:50
/VIDEO/ Intervenție de urgență la Grigoriopol: O mașină cu un bebeluș la bord a rămas blocată în nămeți TV8
10:40
/VIDEO/ Evaziune fiscală de milioane în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați penal TV8
Acum 6 ore
10:10
Peste 1.000 de consumatori din sudul Moldovei, fără energie electrică: Echipele de intervenție sunt blocate în nămeți TV8
09:50
SUA, pregătite să atace Iranul chiar în acest weekend: Decizia finală îi aparține lui Trump TV8
09:40
Spectacol în a doua seară din Liga Campionilor: 19 goluri marcate în 4 meciuri. Inter, rezultat surpriză în Norvegia TV8
09:10
Undă verde pentru camioane și autobuze: Restricțiile de la posturile vamale au fost ridicate TV8
08:50
/VIDEO/ „Antirecord neplăcut”: Moldova a importat mai mult decât a exportat în 2025 TV8
Acum 8 ore
08:20
/VIDEO/ Gropi tot mai multe, fonduri limitate: Unde se duc, de fapt, banii șoferilor TV8
07:00
Horoscop 19 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii sunt plini de energie, Taurii au nevoie de discuții, iar Racii sunt grijulii TV8
07:00
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 19 februarie 2026: Cer variabil și zi fără precipitații TV8
Acum 24 ore
23:30
Pacquiao va boxa cu Provodnikov în Las Vegas: Când va avea loc lupta TV8
23:10
/VIDEO/ Decese în rândul militarilor: Socialiștii invocă abuzuri, iar Ministerul Apărării respinge comentariile politice TV8
23:00
/VIDEO/ Polițiștii intervin în condiții meteo dificile: Un bărbat a fost salvat, după ce ambulanța a rămas blocată TV8
22:30
Moldovenii au călătorit mai mult în 2025: Topul destinațiilor preferate TV8
22:00
Atenție, șoferi: Toate punctele vamale sunt închise pentru camioane și transportul de pasageri TV8
21:40
Viscolul a lăsat 11 localități fără energie electrică: Zona cu cele mai mari probleme TV8
21:10
/VIDEO/ 170 de milioane de euro pentru Moldova: UE ne va livra în curând o nouă tranșă din Planul de Creștere TV8
20:40
/VIDEO/ Negocieri de pace fără pace: Cum s-au încheiat discuțiile „dificile”, dar „serioase” de la Geneva TV8
20:00
Elevii din Chișinău revin la școală pe 19 februarie? Anunțul primarului Ion Ceban TV8
19:40
Norvegia s-a dezlănțuit la Jocurile Olimpice de iarnă: Clasamentul medaliilor TV8
19:10
Circulația camioanelor oprită până în noapte: Serviciile specializate intervin în teren TV8
18:50
/FOTO/ Angajații MAI nu merg la cetățeni pentru a colecta date personale: Avertismentul poliției TV8
18:40
Angajații MAI nu merg la cetățeni pentru a colecta date persoanale: Averstismentul poliției TV8
18:10
TikTok îți poate colecta datele deși nu ai cont în aplicație: Cum protejezi informațiile personale TV8
17:50
Instructor auto din Bălți, prins în flagrant: Câți bani ar fi cerut pentru a ajuta la obținerea unui permis auto TV8
17:20
CJI condamnă intimidarea jurnalistelor la procesul „Kuliok”: Îi cere lui Igor Dodon să prezinte scuze publice TV8
17:10
Ucraina a impus sancțiuni împotriva lui Lukașenco. Zelenski: Vor exista consecințe speciale pentru ajutor Rusiei TV8
16:40
Zăpada afectează transportul public din Capitală: Câteva rute de autobuz își schimbă traseele TV8
16:20
/FOTO/ Misiuni contra cronometru pe viscol: Mai multe ambulanțe, blocate de zăpadă în drum spre pacienți TV8
15:50
Carieră de 15 ani, spulberată de IA: „Tot ce am construit mi-a fost smuls de sub picioare” TV8
15:20
/VIDEO/ Pericol pe Nistru: Momentul în care mai mulți pescari plutesc pe o bucată de gheață TV8
15:10
Benzină mai scumpă: Cât vor costa carburanții pe 19 februarie 2026 TV8
14:40
/VIDEO/ Cioban ucis cu cruzime la Telenești: Doi tineri, inclusiv unul de 15 ani, riscă detenție pe viață TV8
Ieri
14:00
/DOC/ Aprobat de Guvern: Lista bunurilor și a cantităților ce pot fi aduse fără taxe la revenirea în Moldova TV8
14:00
/VIDEO/ „Ia uite, iaz”: Inundație pe o stradă din Chișinău. Cum circulă transportul public TV8
13:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1456: Condiția Rusiei, criticile lui Zelenski și sancțiuni pentru Lukașenko. Ce se știe despre negocieri TV8
13:50
/VIDEO/ Amenințări cu moartea după poker: Frați gemeni din Chișinău, arestați pentru șantaj TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.