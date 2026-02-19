PSDE: Depopularea este rezultatul direct al lipsei unei strategii economice coerente și al absenței unor politici reale pentru sprijinirea familiilor, tinerilor și mediului rural.

Oficial.md, 19 februarie 2026 15:50

Partidul Social Democrat European (PSDE) afirmă că depopularea este „adevărul pe care guvernarea îl ascunde..

Acum 10 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
Ministrul Energiei: Transformarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova nu este un exercițiu teoretic și nici un scop în sine Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica..
15:30
Ministrul Energiei a avut o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice. Ce au discutat?! Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski,..
Acum o oră
15:00
PLDM cere PAS să renunțe imediat la modificările aduse Legii cetățeniei Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de direcția în care..
Acum 2 ore
14:40
Ministrul afacerilor externe a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Cipru Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii..
14:30
Condițiile de realizare a sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală a alegerilor din 17 mai Oficial.md
În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și..
14:20
Arestul preventiv aplicat lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile Oficial.md
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
14:00
Primarii suburbiilor capitalei, la Guvern. Premierul: „Avem o responsabilitate comună” Oficial.md
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și..
Acum 4 ore
13:50
Militarii Armatei Naționale în suportul cetățenilor! Oficial.md
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni au fost solicitate de..
13:40
Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este despre structuri sau hărți, ci despre oameni. Este o schimbare necesară și așteptată Oficial.md
Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a..
13:40
Socialiștii: În prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică Oficial.md
În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%,..
13:30
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Oficial.md
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului..
13:30
Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare..
13:30
CEC a stabilit locul și timpul recepționării documentelor pentru alegerile locale noi din 17 mai Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit, în cadrul ședinței de ieri, locul și timpul recepționării documentelor..
Acum 6 ore
11:20
Irina Vlah – apel către deputați: Introduceți pedeapsa penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că este inadmisibil faptul că „pentru apelurile..
11:10
Explicațiile lui Dmitri Torner. De ce este important ca politica fiscală și vamală pentru 2027 să fie adoptată până la jumătatea anului curent Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că este important ca..
11:00
Petr Vlah spune cum poate fi deblocată situaţia legată de alegerile din Găgăuzia Oficial.md
Politicianul Petr Vlah afirmă că „starea de incertitudine legată de alegerile în Adunarea Populară de..
10:40
Ion Ceban a lansat un apel către autorități Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către autoritățile centrale. Primarul..
10:40
Peste 1 500 deconectări de la energia electrică Oficial.md
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova..
10:40
Acțiuni de urmărire penală pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina Oficial.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu..
Ieri
15:40
PSDE semnalează creșterea alarmantă a bullying-ului în școli și solicită acțiune de la autorități Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) atenționează asupra amplorii pe care o capătă fenomenul bullying-ului(hărțuire școlară)..
15:40
13 autovehicule noi transmise Administrației Naționale a Drumurilor Oficial.md
Astăzi, la sediul Administrației Naționale a Drumurilor, a avut loc evenimentul de transmitere către diriginții..
15:30
Misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile continuă Oficial.md
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă..
15:00
Operațiune comună Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: organizatorii unor call centre de fraudă – reținuți Oficial.md
Procurorii din Ialoveni, în comun cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI,..
15:00
PSRM solicită demisia ministrului Apărării Oficial.md
Astăzi, deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au vorbit în cadrul unei conferințe de..
14:00
Parlamentul găzduiește vizita delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene Oficial.md
Parlamentul găzduiește, în aceste zile, vizita delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din..
14:00
Frontiera Republicii Moldova va fi monitorizată după standarde europene Oficial.md
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului..
14:00
Trenul Chișinău-București circulă cu întârziere Oficial.md
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de..
14:00
Militarii intervin la tractarea transportului de mare tonaj bloct în Cahul Oficial.md
Militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” intervin la solicitarea Autorităților Publice Locale pentru tractarea transportului..
13:40
TOP BRANDS 2025: Justar | Sinonim cu siguranța, profesionalismul și calitatea Oficial.md
Cu o experiență de peste 33 de ani, Justar este una dintre companiile cu cea..
13:30
Tichetele de vacanță – ajutor pentru concedii și susținere pentru turismul moldovenesc Oficial.md
Angajații sectorului privat pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care..
13:20
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii..
13:20
MAI este mobilizat pentru intervenții în contextul ninsorilor și viscolului Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori..
13:20
Peste 2 700 de persoane, inclusiv 960 victime ale violenței în familie, supravegheate în 2025 Oficial.md
Monitorizarea electronică este aplicată tot mai des, inclusiv ca măsură de protecție pentru victimele violenței..
13:20
(VIDEO) Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro vor demara curând proiectul de modernizare a clădirii-ruină din centrul capitalei Oficial.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină..
13:20
Curse aeriene directe de la Chișinău spre Republica Coreea Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, care..
13:10
Serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe..
11:10
Irina Vlah s-a adresat lui Mihai Popșoi: Din păcate, Republica Moldova nu a fost invitată la Consiliul Păcii. Trebuie să venim cu un demers Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către viceprim-ministrul, ministrul..
11:10
De ziua sa, a oferit daruri. Igor Dodon, alături de o familie numeroasă: „A trecut recent printr-o perioadă dificilă” Oficial.md
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a..
11:10
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu..
11:10
Statul actualizează evidența bunurilor imobile pentru o administrare corectă și transparentă Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează despre aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt actualizate..
11:10
Ministerul Energiei a rămas fără secretar de stat Oficial.md
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. Decizia..
10:10
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași fac orele online Oficial.md
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamântului și autorităților publice locale de nivelul..
09:50
Restricție temporară de circulație a camioanelor în unele posturi vamale Oficial.md
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a..
09:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română organizate în cadrul..
09:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale..
09:20
Peste 1000 de deconectări de la energia electrică înregistrate Oficial.md
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale..
09:20
Socialiștii cer raportul ministrului Infrastructurii și crearea unei comisii parlamentare privind starea drumurilor Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Grigore Novac și Vladimir Odnostalco, au declarat în cadrul briefingului de astăzi..
09:20
Întreprinderea de Stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni Oficial.md
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat..
17 februarie 2026
21:10
Dinu Plîngău vrea demisia președintelui Consiliului Concurenței Oficial.md
Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..
