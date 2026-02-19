Primarii suburbiilor capitalei, la Guvern. Premierul: „Avem o responsabilitate comună”
Oficial.md, 19 februarie 2026 14:00
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și..
• • •
Acum 5 minute
14:20
Procuratura Anticorupție informează că, astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis integral demersul procurorului privind..
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:50
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni au fost solicitate de..
13:40
Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este despre structuri sau hărți, ci despre oameni. Este o schimbare necesară și așteptată # Oficial.md
Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a..
13:40
Socialiștii: În prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică # Oficial.md
În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%,..
13:30
Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar # Oficial.md
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului..
13:30
Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare..
13:30
CEC a stabilit locul și timpul recepționării documentelor pentru alegerile locale noi din 17 mai # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a stabilit, în cadrul ședinței de ieri, locul și timpul recepționării documentelor..
Acum 4 ore
11:20
Irina Vlah – apel către deputați: Introduceți pedeapsa penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că este inadmisibil faptul că „pentru apelurile..
11:10
Explicațiile lui Dmitri Torner. De ce este important ca politica fiscală și vamală pentru 2027 să fie adoptată până la jumătatea anului curent # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că este important ca..
11:00
Politicianul Petr Vlah afirmă că „starea de incertitudine legată de alegerile în Adunarea Populară de..
10:40
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către autoritățile centrale. Primarul..
10:40
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova..
10:40
Acțiuni de urmărire penală pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina # Oficial.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu..
Acum 24 ore
15:40
PSDE semnalează creșterea alarmantă a bullying-ului în școli și solicită acțiune de la autorități # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) atenționează asupra amplorii pe care o capătă fenomenul bullying-ului(hărțuire școlară)..
15:40
Astăzi, la sediul Administrației Naționale a Drumurilor, a avut loc evenimentul de transmitere către diriginții..
15:30
Misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile continuă # Oficial.md
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă..
15:00
Operațiune comună Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: organizatorii unor call centre de fraudă – reținuți # Oficial.md
Procurorii din Ialoveni, în comun cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI,..
15:00
Astăzi, deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au vorbit în cadrul unei conferințe de..
Ieri
14:00
Parlamentul găzduiește vizita delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene # Oficial.md
Parlamentul găzduiește, în aceste zile, vizita delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din..
14:00
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului..
14:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de..
14:00
Militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” intervin la solicitarea Autorităților Publice Locale pentru tractarea transportului..
13:40
Cu o experiență de peste 33 de ani, Justar este una dintre companiile cu cea..
13:30
Angajații sectorului privat pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care..
13:20
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii..
13:20
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori..
13:20
Peste 2 700 de persoane, inclusiv 960 victime ale violenței în familie, supravegheate în 2025 # Oficial.md
Monitorizarea electronică este aplicată tot mai des, inclusiv ca măsură de protecție pentru victimele violenței..
13:20
(VIDEO) Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro vor demara curând proiectul de modernizare a clădirii-ruină din centrul capitalei # Oficial.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină..
13:20
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, care..
13:10
Serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe..
11:10
Irina Vlah s-a adresat lui Mihai Popșoi: Din păcate, Republica Moldova nu a fost invitată la Consiliul Păcii. Trebuie să venim cu un demers # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către viceprim-ministrul, ministrul..
11:10
De ziua sa, a oferit daruri. Igor Dodon, alături de o familie numeroasă: „A trecut recent printr-o perioadă dificilă” # Oficial.md
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a..
11:10
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu..
11:10
Statul actualizează evidența bunurilor imobile pentru o administrare corectă și transparentă # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează despre aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt actualizate..
11:10
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. Decizia..
10:10
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamântului și autorităților publice locale de nivelul..
09:50
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a..
09:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română organizate în cadrul..
09:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale..
09:20
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale..
09:20
Socialiștii cer raportul ministrului Infrastructurii și crearea unei comisii parlamentare privind starea drumurilor # Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Grigore Novac și Vladimir Odnostalco, au declarat în cadrul briefingului de astăzi..
09:20
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat..
17 februarie 2026
21:10
Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..
21:10
Primarul General, Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente, în special pe parcursul..
21:10
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori,..
21:10
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale..
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea..
14:30
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2025 în comparație cu: a) luna..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic,..
