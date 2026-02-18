Serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală

Oficial.md, 18 februarie 2026 13:10

Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe..

Acum 5 minute
13:20
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii..
13:20
MAI este mobilizat pentru intervenții în contextul ninsorilor și viscolului Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori..
13:20
Peste 2 700 de persoane, inclusiv 960 victime ale violenței în familie, supravegheate în 2025 Oficial.md
Monitorizarea electronică este aplicată tot mai des, inclusiv ca măsură de protecție pentru victimele violenței..
13:20
(VIDEO) Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro vor demara curând proiectul de modernizare a clădirii-ruină din centrul capitalei Oficial.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină..
13:20
Curse aeriene directe de la Chișinău spre Republica Coreea Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, care..
Acum 15 minute
13:10
Serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe..
Acum 4 ore
11:10
Irina Vlah s-a adresat lui Mihai Popșoi: Din păcate, Republica Moldova nu a fost invitată la Consiliul Păcii. Trebuie să venim cu un demers Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către viceprim-ministrul, ministrul..
11:10
De ziua sa, a oferit daruri. Igor Dodon, alături de o familie numeroasă: „A trecut recent printr-o perioadă dificilă” Oficial.md
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a..
11:10
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu..
11:10
Statul actualizează evidența bunurilor imobile pentru o administrare corectă și transparentă Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează despre aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt actualizate..
11:10
Ministerul Energiei a rămas fără secretar de stat Oficial.md
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. Decizia..
10:10
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași fac orele online Oficial.md
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamântului și autorităților publice locale de nivelul..
09:50
Restricție temporară de circulație a camioanelor în unele posturi vamale Oficial.md
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a..
09:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română organizate în cadrul..
09:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale..
Acum 6 ore
09:20
Peste 1000 de deconectări de la energia electrică înregistrate Oficial.md
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale..
09:20
Socialiștii cer raportul ministrului Infrastructurii și crearea unei comisii parlamentare privind starea drumurilor Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Grigore Novac și Vladimir Odnostalco, au declarat în cadrul briefingului de astăzi..
09:20
Întreprinderea de Stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni Oficial.md
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat..
Acum 24 ore
21:10
Dinu Plîngău vrea demisia președintelui Consiliului Concurenței Oficial.md
Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..
21:10
Ion Ceban propune ca elevii să studieze online, iar angajații să muncească la distanță Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente, în special pe parcursul..
21:10
Deciziile Premierului în contextul Codului portocaliu de precipitații Oficial.md
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori,..
21:10
Instituțiile de învățământ vor decide singure cum vor desfășura mâine orele Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale..
15:10
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea..
14:30
Comerțul internațional în luna decembrie 2025: Exportul a scăzut, importul a crescut Oficial.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2025 în comparație cu: a) luna..
14:10
Ședință la Primărie în contextul Codului Portoclaiu de precipitații și vânt puternic Oficial.md
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic,..
Ieri
13:20
Trafic suspendat pe str. George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun din Capitală până în iunie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 – 25.06.2026, va fi suspendat traficul rutier..
12:40
Un autoturism – depistat în lacul Ghidighici Oficial.md
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde..
12:40
Săptămâna trecută, ambulanța a fost solicitată în peste 16 mii situații Oficial.md
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au..
11:30
Investitor fără statut: De ce un permis de şedere în Moldova nu atrage capital Oficial.md
Pe fondul încetinirii creşterii economice, al lipsei de capital pe termen lung şi al concurenţei..
11:10
Peste 8 mii de cărți au fost colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” Oficial.md
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad”..
10:40
O nouă ediție a Festivalului-concurs „Vocea Generațiilor” Oficial.md
Festivalul-concurs internațional de poezie și cântec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție. Primăria..
10:30
Seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing pentru arbitrii din Liga 7777 Oficial.md
Departamentul de Integritate al FMF a organizat un seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing..
10:30
Vin „de marcă franceză” de aproape 5 mln. lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare..
09:50
Peste 450 primării – interesate de amalgamarea voluntară Oficial.md
Peste 450 de primării sunt deja parte a schimbării – tot mai multe comunități sunt..
09:50
Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament Oficial.md
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea..
09:50
Salvatorii avertizează cetățenii în contextul precipitațiilor și vântului puternic Oficial.md
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie..
09:50
MEC anunță testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17..
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la energia electrică Oficial.md
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost..
09:40
Reforma administrației publice locale discutată la Parlament de Igor Grosu și președintele CALRE Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale..
09:40
Ion Ceban a chemat consilierii la ședința CMC Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, joi, 19 februarie, va avea loc ședința Consiliului Municipal..
09:40
Primăria Chișinău, despre incidentul în care o mașină a căzut într-o gaură: Intervențiile sunt realizate de „Termoelectrica” Oficial.md
În urma incidentului care a avut loc în curtea din strada Milescu Spătaru 7/1, unde..
16 februarie 2026
16:50
Un bărbat a decedat după ce ambulanța care l-a preluat a rămas blocată în zăpadă Oficial.md
Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la I.P. „Serviciul Național Unic..
16:20
Intervențiile salvatorilor în urma condițiilor meteorologice nefavorabile Oficial.md
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în..
16:20
Cod Portocaliu de precipitații și vânt puternic Oficial.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17 februarie, ora 20:00, –..
15:10
Primăria va publica în curând Planul de intervenții pe străzile Chișinăului Oficial.md
Planul de intervenții pe străzile Capitalei, care au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice..
14:40
Un bărbat din Orhei va sta 11 ani în închisoare după exploatarea sexuală a unei adolescente și 2 tinere în Moscova Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a..
14:40
Apelul Irinei Vlah: Închiderea şcolilor să nu mai fie un proces pur tehnic pus la cale de cineva în nu ştiu ce birou călduţ, ci o decizie pe care să şi-o asume fiecare localitate vizată Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile..
14:30
Raportul Fondului Rutier: Pentru 2025 au fost alocate 2,59 miliarde de lei Oficial.md
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și..
14:10
Primarul Chișinăului: Reforma APL propusă de guvernare este un nou truc electoral Oficial.md
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu..
13:50
Pe traseele din țară se circulă în condiții de iarnă Oficial.md
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este..
