Serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală
Oficial.md, 18 februarie 2026 13:10
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe..
• • •
Acum 5 minute
13:20
Ion Ceban a discutat cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Primarul general Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii..
13:20
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori..
13:20
Peste 2 700 de persoane, inclusiv 960 victime ale violenței în familie, supravegheate în 2025 # Oficial.md
Monitorizarea electronică este aplicată tot mai des, inclusiv ca măsură de protecție pentru victimele violenței..
13:20
(VIDEO) Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro vor demara curând proiectul de modernizare a clădirii-ruină din centrul capitalei # Oficial.md
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină..
13:20
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, care..
Acum 15 minute
13:10
Acum 4 ore
11:10
Irina Vlah s-a adresat lui Mihai Popșoi: Din păcate, Republica Moldova nu a fost invitată la Consiliul Păcii. Trebuie să venim cu un demers # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către viceprim-ministrul, ministrul..
11:10
De ziua sa, a oferit daruri. Igor Dodon, alături de o familie numeroasă: „A trecut recent printr-o perioadă dificilă” # Oficial.md
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a..
11:10
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu..
11:10
Statul actualizează evidența bunurilor imobile pentru o administrare corectă și transparentă # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice informează despre aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt actualizate..
11:10
Cristina Pereteatcu a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. Decizia..
10:10
La decizia organelor locale de specialitate în domeniul învatamântului și autorităților publice locale de nivelul..
09:50
La această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a..
09:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță înscrierile la cursurile gratuite de limbă română organizate în cadrul..
09:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale..
Acum 6 ore
09:20
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale..
09:20
Socialiștii cer raportul ministrului Infrastructurii și crearea unei comisii parlamentare privind starea drumurilor # Oficial.md
Deputații fracțiunii socialiștilor, Grigore Novac și Vladimir Odnostalco, au declarat în cadrul briefingului de astăzi..
09:20
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat..
Acum 24 ore
21:10
Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..
21:10
Primarul General, Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente, în special pe parcursul..
21:10
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori,..
21:10
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale..
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea..
14:30
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2025 în comparație cu: a) luna..
14:10
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic,..
Ieri
13:20
Trafic suspendat pe str. George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun din Capitală până în iunie # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 – 25.06.2026, va fi suspendat traficul rutier..
12:40
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde..
12:40
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au..
11:30
Pe fondul încetinirii creşterii economice, al lipsei de capital pe termen lung şi al concurenţei..
11:10
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad”..
10:40
Festivalul-concurs internațional de poezie și cântec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție. Primăria..
10:30
Departamentul de Integritate al FMF a organizat un seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing..
10:30
Vin „de marcă franceză” de aproape 5 mln. lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare..
09:50
Peste 450 de primării sunt deja parte a schimbării – tot mai multe comunități sunt..
09:50
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea..
09:50
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie..
09:50
MEC anunță testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17..
09:50
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost..
09:40
Reforma administrației publice locale discutată la Parlament de Igor Grosu și președintele CALRE # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale..
09:40
Primarul General, Ion Ceban, informează că, joi, 19 februarie, va avea loc ședința Consiliului Municipal..
09:40
Primăria Chișinău, despre incidentul în care o mașină a căzut într-o gaură: Intervențiile sunt realizate de „Termoelectrica” # Oficial.md
În urma incidentului care a avut loc în curtea din strada Milescu Spătaru 7/1, unde..
16 februarie 2026
16:50
Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la I.P. „Serviciul Național Unic..
16:20
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în..
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17 februarie, ora 20:00, –..
15:10
Planul de intervenții pe străzile Capitalei, care au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice..
14:40
Un bărbat din Orhei va sta 11 ani în închisoare după exploatarea sexuală a unei adolescente și 2 tinere în Moscova # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a..
14:40
Apelul Irinei Vlah: Închiderea şcolilor să nu mai fie un proces pur tehnic pus la cale de cineva în nu ştiu ce birou călduţ, ci o decizie pe care să şi-o asume fiecare localitate vizată # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile..
14:30
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și..
14:10
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu..
13:50
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este..
