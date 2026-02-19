Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică
SafeNews, 19 februarie 2026 12:20
Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC. Șase mașini de poliție nemarcate și aproximativ opt ofițeri în civil, dintre care unul cu un laptop al
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
12:30
Japonia sprijină modernizarea Teleradio-Moldova. Parlamentul a ratificat acordul de finanțare # SafeNews
Compania publică „Teleradio-Moldova" va beneficia de echipamente moderne pentru producția și difuzarea programelor, după ce Parlamentul a ratificat acordul de finanțare nerambursabilă oferită de Guvernul Japoniei, în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei. Sprijinul financiar este destinat modernizării infrastructurii tehnice a instituției. Fondurile vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente performante, necesare procesului
Acum 30 minute
12:20
12:10
Guvernul României a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut, în zona Albița–Leușeni # SafeNews
Guvernul României a aprobat începerea lucrărilor pentru construirea noului pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția este estimată la aproximativ 256,9 milioane de lei româneşti. Potrivit autorităților de la București, la data de 13 februarie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Pod pe
12:10
Deputații din fracțiunile din opoziție au înaintat moțiune simplă împotriva ministrului apărării, Anatolie Nosatîi. Documentul a fost prezentat de liderul PDCM, Ion Chicu. Potrivit parlamentarului, Armata Națională este un element indispensabil al independenței și suveranității R. Moldova, însă, precizează Chicu, starea actuală de lucruri în armată, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor, denotă
12:10
Plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de TVA crește de la 1,2 la 1,7 milioane de lei, începând cu 1 martie 2026, după ce Parlamentul a adoptat în lectura a doua modificările la legislația fiscală. Noua limită va permite mai multor întreprinderi mici să evite statutul de plătitor de TVA, reducând costurile administrative și sarcinile de
Acum o oră
12:00
Cetățenii care intenționează să călătorească în Regatul Unit vor putea intra în țară doar cu Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Documentul va fi disponibil exclusiv în format digital începând cu 25 februarie. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, măsura face parte din procesul de tranziție către un sistem complet digitalizat de control al intrării în Regatul Unit
12:00
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Această clauză apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și consultat de Radio Europa Liberă. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare,
Acum 2 ore
11:30
FOTO | Substanțe psihotrope, depistate la frontiera Criva. Drogurile erau ascunse în bagajul unui pasager ucrainean # SafeNews
Poliția de Frontieră a depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant în punctul de trecere a frontierei Criva, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit autorității, la linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, condus de un cetățean al Ucrainei. În mașină se afla și un pasager, de
11:20
Şeful comandamentului militar al SUA pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM) a vizitat Venezuela miercuri, a anunţat ambasada americană în această ţară, la mai puţin de două luni de la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro în timpul unei operaţiuni spectaculoase a SUA la 3 ianuarie. „O altă zi istorică în care l-am salutat pe comandantul @SOUTHCOM,
11:20
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol # SafeNews
Opt dintre cei nouă schiori daţi dispăruţi într-o avalanşă în California au fost găsiţi morţi, ultimul fiind căutat în continuare, au anunţat miercuri autorităţile locale, notează AFP, preluată de Agerpres. Şase schiori din grupul de 15 fuseseră salvaţi cu o zi înainte în timpul unei furtuni de zăpadă. Dar, în ciuda eforturilor de salvare în
11:20
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani. „Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la o inteligență artificială care să poată raționa în mod similar cu ființa umană", a afirmat Demis Hassabis, descriind evoluția accelerată
11:10
Un cetățean ucrainean a provocat un accident rutier în Muntenegru, după ce a intrat în coliziune cu un automobil din coloana oficială a prim-ministrului Milojko Spajic. Accidentul a avut loc pe traseul Matesevo – Kolasin, în apropierea localității Skrbuša, scrie RTCG. Potrivit datelor preliminare ale poliției, un ucrainean de 21 de ani, aflat la volanul unui
11:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 19 februarie 2026.
11:00
VIDEO | Un angajat al IP Centru, reținut de SPIA și PCCOCS într-un dosar de trafic de influență # SafeNews
Un polițist din cadrul unui sector al Inspectoratului de Poliție Centru din municipiul Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență, în urma unei operațiuni desfășurate de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție, în comun cu procurorii PCCOCS. Potrivit anchetei, angajatul ar fi pretins de la un cetățean echivalentul
10:50
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Întrebat de ce o crimă care s-ar fi produs cu ani în urmă a ajuns abia acum în vizorul poliției, Cernăuțeanu a
10:50
PLDM acuză guvernarea PAS că pune în pericol drepturile a mii de tineri și solicită intervenția Curții Constituționale # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) critică politicile promovate de guvernarea PAS în domeniul cetățeniei, educației și demografiei, pe care le consideră periculoase pentru tineri și pentru viitorul țării. Într-o declarație publică, formațiunea susține că modificările la Legea cetățeniei ar putea afecta aproximativ 27.000 de tineri care ar risca să rămână în afara cadrului legal,
10:40
VIDEO | Call-center pentru droguri, destructurat la Chișinău. Zece operatori și organizatorul, reținuți # SafeNews
O grupare care recruta persoane pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din Chișinău. Potrivit anchetei, rețeaua activa pe teritoriul Republicii Moldova, dar și în state din Uniunea Europeană și din spațiul CSI. Activitatea grupării era coordonată prin intermediul
10:40
VIDEO | Schema de evaziune fiscală de peste 7 milioane lei, investigată la Chișinău. Percheziții la firme din domeniul construcțiilor # SafeNews
Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, depistată în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, în municipiul Chișinău. Potrivit anchetei, compania vizată ar fi încasat plăți pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și
Acum 4 ore
10:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 19 februarie 2026.
09:30
FOTO | IGSU a intervenit în 85 de situații în 24 de ore. Zeci de mașini, deblocate de pe drumurile acoperite cu zăpadă # SafeNews
Salvatorii și pompierii au intervenit în 85 de situații în ultimele 24 de ore, pentru a reduce efectele condițiilor meteo dificile și pentru a ajuta persoanele aflate în pericol. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. În total, 42 de misiuni au fost
09:30
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără lumină în Centru și Sud. Echipele intervin pentru restabilirea energiei # SafeNews
Ninsorile și condițiile meteo dificile din 18 februarie au provocat întreruperi de energie electrică în mai multe localități din zona Centru–Sud a Republicii Moldova. În total, 1.558 de consumatori au fost afectați, potrivit companiei Premier Energy Distribution. Deconectările au fost înregistrate în șase raioane. În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: orașul Vulcănești și
09:20
Patru persoane, condamnate în dosarul sustragerii acțiunilor unei bănci. Instanța a dispus recuperarea a circa 2 milioane de lei # SafeNews
Patru persoane au fost condamnate de instanța de apel pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale și provocarea unor daune materiale în proporții deosebit de mari. Hotărârea a fost pronunțată recent de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, după rejudecarea cauzei la solicitarea procurorilor. Instanța a admis apelul acuzatorilor, a anulat sentința primei instanțe și
09:10
Cazul de șantaj din lumea influencerilor. Ce se știe despre scandalul care a ajuns în atenția Poliției # SafeNews
„Indiferent de statutul social pe care îl avem în țara noastră – că ești artist, că ești polițist, că ești jurnalist, că ești politician, noi toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să respectăm legea, de la egal la egal. Când mergi la documentarea unei infracțiuni, nu te uiți la profesie, ci la
09:00
Căuta tehnică militară, însă a dat peste cai și mașini civile. Descoperire surprinzătoare a unei drone ucrainene pe front # SafeNews
Căuta tehnică militară, însă a dat peste cai și mașini civile. Un operator ucrainean de drone a descoperit un depozit rusesc neobișnuit, aflat la aproximativ 15 kilometri de linia frontului din sudul Ucrainei. Misiunea a avut loc la începutul lunii februarie și a fost realizată de o unitate de drone din Brigada 82 de Asalt
08:40
Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea unui candidat la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat de Comisia economie, buget și finanțe, iar candidații pot depune dosarele până la data de 23 martie 2026. Pentru a participa, solicitanții trebuie să
08:40
Traficul de camioane a fost reluat la frontiera cu România. Circulația se desfășoară în regim normal # SafeNews
Traficul pentru transportul de marfă la frontiera dintre Republica Moldova și România a fost reluat, după ce autoritățile moldovenești au ridicat restricțiile impuse anterior din cauza condițiilor meteo. Potrivit Poliției de Frontieră Române, măsurile de limitare a accesului camioanelor au fost anulate, iar circulația se desfășoară în regim normal, în condiții de iarnă. Transportatorii pot
Acum 6 ore
08:30
ULTIMA ORĂ | Percheziții în Moldova într-un dosar de asasinat. Autoritățile investighează un complot împotriva unor oficiali din Ucraina # SafeNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații desfășoară, în această dimineață, acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Perchezițiile au început la ora 06:00 și sunt realizate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS.
08:20
Vremea rămâne rece în Republica Moldova pe 19 februarie. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, ninsori slabe în unele regiuni și risc de ghețuș pe drumuri. În Chișinău și în centrul țării va ninge ușor pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 1 grad Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî mult sub zero.
08:20
SPORT | Doi judocani din Moldova au devenit campioni naționali U21. Cine sunt câștigătorii # SafeNews
Sportivii Renat Croitoru și Ghenadi Chizhevschi au cucerit medaliile de aur la Campionatul Național de Judo, la categoria de vârstă U21, după evoluții solide în finalele competiției. Renat Croitoru a devenit campion național la categoria de greutate 73 kg. În ultimul meci, acesta l-a învins pe Ilia Oskin și a urcat pe prima treaptă a
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a inițiat acțiuni în instanță în perioada exercitării mandatului. În schimb, 37 de decrete și acte semnate de șefa statului au fost contestate în judecată între anii 2021 și 2025, potriv
07:50
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Cernăuțeanu a explicat că, până la pronunțarea sentinței, în cazul mai multor persoane, printre care Nesterovschi, […] Articolul Cernăuțeanu anunță că Pînzari și Constantinov ar putea fi în regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Șeful echipei ruse de negociatori, Vladimir Medinski, a confirmat miercuri că delegația sa a avut o întâlnire privată de două ore cu delegația ucraineană după încheierea discuțiilor trilaterale de astăzi cu Statele Unite. Medinski a descris anterior cea de-a treia rundă de negocieri de astăzi cu echipele din Ucraina și SUA ca fiind „dificilă”, dar […] Articolul Ce au făcut Rusia și Ucraina fără SUA după discuțiile trilaterale de la Geneva apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Frontiera funcționează în regim normal. Unde sunt menținute restricții pentru transportul de mare tonaj # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei de stat activează, la această oră, în regim normal, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este echilibrat. Excepție face punctul de trecere Cișmichioi–Dolinskoe, unde situația rămâne limitată. Potrivit autorităților, drumurile de acces către punctele de frontieră sunt practicabile, iar condițiile de circulație permit desfășurarea traficului în parametri normali. […] Articolul Frontiera funcționează în regim normal. Unde sunt menținute restricții pentru transportul de mare tonaj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
OMS va oferi asistență Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului în următoarele 18 luni # SafeNews
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va oferi, în următoarele 18 luni, asistență tehnică Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru modernizarea proceselor cheie din sector. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului OMS la Chișinău, sprijinul se va concentra, în principal, pe îmbunătățirea procesului de aliniere la acquis-ul UE, prin […] Articolul OMS va oferi asistență Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului în următoarele 18 luni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Liderul Igor Dodon a calificat drept „aroganță” postarea primarului general Ion Ceban, în care edilul a evitat să-i rostească numele după întâlnirea de la Primăria Chișinău din 3 februarie. Dodon afirmă însă că relațiile cu fostul său consilier – care și-a lansat ulterior propriul partid – rămân „normale”. Invitat la emisiunea „UNinterviu”, Dodon a declarat […] Articolul Dodon îl acuză pe Ceban de aroganță după întâlnirea de la Primărie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina # SafeNews
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Potrivit Bruxelles-ului, mai multe regiuni din nouă state membre (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria) au fost afectate […] Articolul Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că trenul care circulă pe ruta Chișinău–Iași nu este inferior celor operate în alte țări, inclusiv Japonia, subliniind că confortul și modernizarea garniturilor moldovenești ar fi comparabile cu trenurile de mare viteză din Tokyo. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. „Trenul care circulă […] Articolul VIDEO | Bolea spune că trenul Chișinău–Iași nu diferă de cele din Tokyo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
La Jocurile Olimpice din Italia, schiorii au fost speriați de un câine care a intrat în fugă pe pistă # SafeNews
În timpul calificărilor la proba feminină de sprint pe echipe de la Jocurile Olimpice, un câine a ieșit brusc în fugă pe pista de schi din apropierea orașului Tesero. La linia de sosire, animalul s-a aflat lângă grecoaica Konstantina Charalampidou și croata Tena Hadzic. „La început, am crezut că este un lup și că am halucinații din […] Articolul La Jocurile Olimpice din Italia, schiorii au fost speriați de un câine care a intrat în fugă pe pistă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Președintele României, Dan Nicușor, este de părerea că el și Maia Sandu au același profil psihologic, argumentând prin modul în care aceasta a gestionat relațiile externe și parcursul european al țării. Întrebat cât de apropiat este de Maia Sandu, Dan Nicușor a sugerat că există o compatibilitate de viziune și abordare, scrie newtv.md. El a menționat […] Articolul VIDEO | Dan Nicușor, despre Maia Sandu, Avem același profil psihologic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Ungaria și Slovacia au suspendat temporar livrările de motorină către Ucraina. Autoritățile de la Budapesta și de la Bratislava au anunțat că exportul va fi reluat odată ce Kievul va permite din nou tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, că a […] Articolul Ungaria și Slovacia suspendă condiționat livrările de motorină către Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
06:30
Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi pe Telegram, avertizează un ministru rus # SafeNews
Serviciile de informaţii străine pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi care folosesc aplicaţia de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus pentru dezvoltare digitală, Maksud Şadaev, potrivit agenţiei de ştiri Interfax, citată de Reuters. Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forţele ruse care […] Articolul Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi pe Telegram, avertizează un ministru rus apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
FOTO | Administrația Drumurilor primește 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor # SafeNews
Administrația Națională a Drumurilor (AND) își consolidează activitatea din teren prin achiziția a 13 automobile noi, destinate diriginților de șantier care monitorizează lucrările pe drumurile naționale. Noile unități de transport, de model Dacia Logan, au fost transmise în cadrul unui eveniment la care au participat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, conducerea […] Articolul FOTO | Administrația Drumurilor primește 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
The New York Times: Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete din Occident # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale. Potrivit interlocutorilor NYT, chiar dacă cucerirea regiunii Donețk va mai dura […] Articolul The New York Times: Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete din Occident apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
21:00
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei […] Articolul Un alpinist, judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe un munte din Austria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:30
Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se va desfășura cu prezență fizică joi, 19 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS). Decizia a fost luată după analiza situației meteorologice actualizate și evaluările efectuate în teritoriu. Autoritățile municipale au intervenit pentru a asigura condiții sigure […] Articolul Școlile și grădinițele din Chișinău vor activa cu prezență fizică pe 19 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:30
Începând cu ora 18:30 şi până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este suspendată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile recomandă șoferilor să respecte restricțiile și indicațiile polițiștilor aflați în teren pentru siguranța traficului. Articolul Autoritățile opresc circulația camioanelor de mare tonaj în toată țara apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:30
Consiliul de Pace de la Washington. Erdogan îl trimite pe ministrul de externe în locul său # SafeNews
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, se va deplasa la Washington în locul preşedintelui Tayyip Erdogan pentru reuniunea inaugurală de joi a „Consiliului de Pace” al preşedintelui american Donald Trump, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Ankara, relatează Reuters.. O sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că, în timpul discuţiilor, Fidan va […] Articolul Consiliul de Pace de la Washington. Erdogan îl trimite pe ministrul de externe în locul său apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:50
Armata Națională participă pentru al doilea an la exercițiul internațional „Defence Cyber Marvel” # SafeNews
Un grup de militari ai Armatei Naționale a participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026”, unde a simulat răspunsul la atacuri informatice și gestionarea unor crize cibernetice. Potrivit Ministerului Apărării, echipa Republicii Moldova a lucrat împreună cu specialiști din Regatul Unit și cu reprezentanți ai Agenției pentru Securitate Cibernetică. Participanții au identificat vulnerabilități, au […] Articolul Armata Națională participă pentru al doilea an la exercițiul internațional „Defence Cyber Marvel” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:40
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut întrevederi separate cu trei ambasadori nou-acreditați în Republica Moldova, care își au reședința la București. Este vorba despre reprezentanții Republicii India, Republicii Arabe Egipt și Republicii Populare Bangladesh. În cadrul discuțiilor, oficialul moldovean a felicitat diplomații pentru prezentarea scrisorilor de acreditare și a subliniat interesul Chișinăului […] Articolul Popșoi: Chișinăul mizează pe investiții și proiecte comune cu India, Egipt și Bangladesh apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:30
Poliția îndeamnă cetățenii să fie prudenți în fața informațiilor apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge din ușă în ușă, s-ar prezenta drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale. Instituția precizează că, până în prezent, nu a fost înregistrat niciun caz oficial care să confirme astfel de […] Articolul Poliția dezminte informațiile despre falși angajați MAI care ar colecta date personale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
